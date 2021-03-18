Глазго Рейнджерс
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Айброкс
Славия Прага
26
Балогун
Леон
37
Арфилд
Скотт
10
Дэвис
Стивен
18
Камара
Глен
17
Арибо
Джо
14
Кент
Райан
18
Боржил
Ян
25
Громада
Якуб
19
Дорли
Оскар
12
Сима
Абдалла
17
Провод
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
17 Арибо ДжоНападающий
- Нападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
61 Кинг ЛеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
25 Руф КемарНападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Громада ЯкубПолузащитник
-
19 Дорли ОскарПолузащитник
-
12 Сима АбдаллаПолузащитник
- Нападающий
-
17 Провод ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Вагнер МатяшВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Кухта ЯнНападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морелос Альфредо
|3
|0.3
|2.
|Баришич Борна
|3 (3)
|0.3
|3.
|Кент Райан
|2
|0.2
|4.
|Тавернье Джеймс
|2 (2)
|0.2
|5.
|Арфилд Скотт
|2
|0.2
|6.
|Руф Кемар
|2
|0.2
|7.
|Иттен Седрик
|2 (1)
|0.2
|8.
|Хаджи Янис
|1
|0.1
|9.
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0.1
|10.
|Голдсон Коннор
|1
|0.1
|11.
|Хеландер Филип
|1
|0.1
|12.
|Камара Глен
|1
|0.1
|13.
|Арибо Джо
|1
|0.1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сима Абдалла
|4
|0.4
|2.
|Станчу Николае
|2
|0.2
|3.
|Олайинка Питер
|2
|0.2
|4.
|Кухта Ян
|2
|0.2
|5.
|Провод Лукас
|2
|0.2
|6.
|Лингр Ондржей
|1
|0.1
|7.
|Шевчик Петр
|0
|0
|8.
|Голеш Томаш
|0
|0
|9.
|Траоре Ибрагим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Балогун Леон
|3
|0
|2.
|Баришич Борна
|2
|0
|3.
|Камара Глен
|2
|0
|4.
|Арфилд Скотт
|1
|0
|5.
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|6.
|Дэвис Стивен
|1
|0
|7.
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|8.
|Джек Райан
|1
|0
|9.
|Голдсон Коннор
|1
|0
|10.
|Руф Кемар
|1
|0
|11.
|Зунгу Бонгани
|1
|0
|12.
|Кент Райан
|1
|0
|13.
|Хаджи Янис
|1
|0
|14.
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зима Давид
|3
|0
|2.
|Боржил Ян
|2
|0
|3.
|Коларж Ондржей
|2
|0
|4.
|Провод Лукас
|2
|0
|5.
|Кудела Ондрей
|1
|0
|6.
|Голеш Томаш
|1
|0
|7.
|Станчу Николае
|1
|0
|8.
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|9.
|Шевчик Петр
|1
|0
|10.
|Говорка Давид
|1
|0
|11.
|Олайинка Питер
|1
|0
|12.
|Кухта Ян
|1
|0
|13.
|Муса Петар
|1
|0
|14.
|Сима Абдалла
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Глазго Рейнджерс
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|Славия Прага
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +16 =3 -1Славия Прага 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Ливингстон 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен
Глазго Рейнджерс 4:1 Данди Юнайтед Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Килмарнок Гамильтон Академикал 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Сент-Джонстон Хиберниан 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Росс Каунти Мотеруэлл 1:1 Глазго Рейнджерс Абердин 1:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Сент-Миррен 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Хиберниан Сент-Джонстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:1 Мотеруэлл Сент-Миррен 3:2 Глазго Рейнджерс Данди Юнайтед 1:2 Глазго Рейнджерс
Славия Прага Последние 20 матчей: +15 =4 -1Млада Болеслав 0:3 Славия Прага Славия Прага 1:1 Глазго Рейнджерс Славия Прага 2:1 Баник Острава Славия Прага 10:3 Карловы Вары
Словацко 2:3 Славия Прага Лестер 0:2 Славия Прага Теплице 1:1 Славия Прага Славия Прага 0:0 Лестер Славия Прага 3:0 Пардубице Пршибрам 3:3 Славия Прага Славия Прага 3:0 Яблонец Фастав Злин 2:6 Славия Прага Карвина 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:1 Дукла Прага Славия Прага 3:1 Сигма Оломоуц Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Славия Прага 2:1 Богемианс-1905 Славия Прага 3:0 Слован Либерец Байер Л 4:0 Славия Прага Спарта Прага 0:3 Славия Прага
Последние игры между собой
Глазго Рейнджерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Славия Прага: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Глазго Рейнджерс» – «Славия Прага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Славия Прага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Глазго Рейнджерс» – «Славия Прага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 0:0 Славия Прага
Исход игры
Глазго Рейнджерс
87.4% (125)
Ничья
6.3% (9)
Славия Прага
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
61.27% (87)
Меньше
38.73% (55)
Обе команды забьют
Да
65.49% (93)
Нет
34.51% (49)
Популярный счёт
2:1 Глазго Рейнджерс
44.8% (64)
1:0 Глазго Рейнджерс
17.5% (25)
2:0 Глазго Рейнджерс
14.7% (21)
3:1 Глазго Рейнджерс
9.1% (13)
1:1 Ничья
4.2% (6)
1:2 Славия Прага
3.5% (5)
0:1 Славия Прага
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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