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Глазго Рейнджерс
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Славия Прага
0' 11'
1
Макгрегор
Аллан
16
Паттерсон
Нэйтан
26
Балогун
Леон
6
Голдсон
Коннор
31
Баришич
Борна
37
Арфилд
Скотт
10
Дэвис
Стивен
18
Камара
Глен
17
Арибо
Джо
20
Морелос
Альфредо
14
Кент
Райан
1
Коларж
Ондржей
15
Кудела
Ондрей
4
Дели
Симон
18
Боржил
Ян
5
Бах
Александр
7
Станчу
Николае
25
Громада
Якуб
19
Дорли
Оскар
12
Сима
Абдалла
9
Олайинка
Питер
17
Провод
Лукас
Глазго Рейнджерс
4-3-3
Славия Прага
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морелос Альфредо 3 0.3
2. Баришич Борна 3 (3) 0.3
3. Кент Райан 2 0.2
4. Тавернье Джеймс 2 (2) 0.2
5. Арфилд Скотт 2 0.2
6. Руф Кемар 2 0.2
7. Иттен Седрик 2 (1) 0.2
8. Хаджи Янис 1 0.1
9. Паттерсон Нэйтан 1 0.1
10. Голдсон Коннор 1 0.1
11. Хеландер Филип 1 0.1
12. Камара Глен 1 0.1
13. Арибо Джо 1 0.1
Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сима Абдалла 4 0.4
2. Станчу Николае 2 0.2
3. Олайинка Питер 2 0.2
4. Кухта Ян 2 0.2
5. Провод Лукас 2 0.2
6. Лингр Ондржей 1 0.1
7. Шевчик Петр 0 0
8. Голеш Томаш 0 0
9. Траоре Ибрагим 0 0

Карточки

Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Балогун Леон 3 0
2. Баришич Борна 2 0
3. Камара Глен 2 0
4. Арфилд Скотт 1 0
5. Макгрегор Аллан 1 0
6. Дэвис Стивен 1 0
7. Тавернье Джеймс 1 0
8. Джек Райан 1 0
9. Голдсон Коннор 1 0
10. Руф Кемар 1 0
11. Зунгу Бонгани 1 0
12. Кент Райан 1 0
13. Хаджи Янис 1 0
14. Угелумба Кэлвин 1 0
Славия Прага
# Игрок      
1. Зима Давид 3 0
2. Боржил Ян 2 0
3. Коларж Ондржей 2 0
4. Провод Лукас 2 0
5. Кудела Ондрей 1 0
6. Голеш Томаш 1 0
7. Станчу Николае 1 0
8. Масопуст Лукаш 1 0
9. Шевчик Петр 1 0
10. Говорка Давид 1 0
11. Олайинка Питер 1 0
12. Кухта Ян 1 0
13. Муса Петар 1 0
14. Сима Абдалла 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Глазго Рейнджерс 9.09% (2) 9.09% (2) 22.73% (5) 18.18% (4) 18.18% (4) 22.73% (5)
 Славия Прага 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 30.77% (4) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Славия Прага 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Ливингстон 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен
Глазго Рейнджерс 4:1 Данди Юнайтед Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Килмарнок Гамильтон Академикал 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Сент-Джонстон Хиберниан 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Росс Каунти Мотеруэлл 1:1 Глазго Рейнджерс Абердин 1:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Сент-Миррен 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Хиберниан Сент-Джонстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:1 Мотеруэлл Сент-Миррен 3:2 Глазго Рейнджерс Данди Юнайтед 1:2 Глазго Рейнджерс
Славия Прага Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Млада Болеслав 0:3 Славия Прага Славия Прага 1:1 Глазго Рейнджерс Славия Прага 2:1 Баник Острава Славия Прага 10:3 Карловы Вары
Словацко 2:3 Славия Прага Лестер 0:2 Славия Прага Теплице 1:1 Славия Прага Славия Прага 0:0 Лестер Славия Прага 3:0 Пардубице Пршибрам 3:3 Славия Прага Славия Прага 3:0 Яблонец Фастав Злин 2:6 Славия Прага Карвина 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:1 Дукла Прага Славия Прага 3:1 Сигма Оломоуц Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Славия Прага 2:1 Богемианс-1905 Славия Прага 3:0 Слован Либерец Байер Л 4:0 Славия Прага Спарта Прага 0:3 Славия Прага

Последние игры между собой

Глазго Рейнджерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Славия Прага: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Славия Прага 1:1 Глазго Рейнджерс Лига Европы
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
1 Манчестер Юнайтед
1 Милан
0 Динамо Киев
2 Вильярреал
3 Аякс
0 Янг Бойз
1 Славия Прага
1 Глазго Рейнджерс
2 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Мольде
2 Олимпиакос
3 Арсенал
5 Рома
1 Шахтёр Донецк
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Офсайд
    12'
    Морелос слева забрался в офсайд.
  • Фол, нарушение
    11'
    Дели в центре поля нарушил правила.
  • Угловой
    10'
    Станчу от углового флага навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно. Мяч покинул пределы поля.
  • Фол, нарушение
    8'
    Баришич на чужой половине поля прихватил руками Дорли.
  • Фол, нарушение
    7'
    Паттерсон в центре поля сбил Провода.
  • Угловой
    6'
    Провод исполнил первый угловой удар в матче. Хозяева вынесли мяч на чужую половину поля.
  • 5'
    Олайинка слева прострелил к воротам, где Балогун с трудом отправил мяч выше перекладины собственных ворот.
  • 4'
    Хозяева сразу же отправились большими силами вперёд, Кент слева не смог доставить мяч на партнёров в штрафную площадь.
  • 3'
    За пределами стадиона начался салют. На трибунах никого нет, но болельщики поддерживают свою команду.
  • 2'
    "Глазго Рейнджерс" играет в синих футболках и белых трусах, "Славия" - в красно-белых футболках и красных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Айброксе"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.25 3.30 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.34 3.32 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.25 3.40
  2.31 3.44 3.28

Самый высокий коэффициент на матч «Глазго Рейнджерс» – «Славия Прага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Славия Прага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Глазго Рейнджерс» – «Славия Прага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.07 3.25 1.35 2.46 1.55 1.76 2.08 1.29 3.65 1.10 7.20
8.60 1.03 7.70 1.06 3.18 1.33 2.65 1.48 1.91 1.99 1.48 2.65 1.31 3.32 1.12 5.40 1.09 5.95 1.01 11.25
11.00 1.04 8.00 1.06 3.40 1.31 2.65 1.50 2.17 1.74 1.88 1.98 1.70 2.15 1.47 2.70 1.31 3.40 1.13 5.80 1.10 6.30 1.01 12.50 1.01 12.00 0.00 19.00
3.50 1.33 2.93 1.43 2.69 1.51 2.17 1.75 1.89 2.00 1.68 2.29 1.46 2.85 1.31 3.63 1.11 7.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.76 1.99 1.36 3.00 1.07 7.20
2.77 1.44 1.88 1.92 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.40
1.87 1.93 1.38 2.95 1.11 6.80
2.97 1.43 2.44 1.60 1.90 1.98 1.56 2.54 1.41 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.65 1.25 2.50 1.48 1.62 2.20 1.16 4.80
3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65
2.65 1.45 1.67 2.11 1.27 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
1.76 2.06
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
4.60 1.18
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
3.25 1.31
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Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 0:0 Славия Прага

Исход игры
Глазго Рейнджерс
87.4% (125)
Ничья
6.3% (9)
Славия Прага
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
61.27% (87)
Меньше
38.73% (55)
Обе команды забьют
Да
65.49% (93)
Нет
34.51% (49)
Популярный счёт
2:1 Глазго Рейнджерс
44.8% (64)
1:0 Глазго Рейнджерс
17.5% (25)
2:0 Глазго Рейнджерс
14.7% (21)
3:1 Глазго Рейнджерс
9.1% (13)
1:1 Ничья
4.2% (6)
1:2 Славия Прага
3.5% (5)
0:1 Славия Прага
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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