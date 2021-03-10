Шахтёр Донецк
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Стадион: Олимпийский (Киев)
Рома
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Патрик Алан
|1
|0.33
|2.
|Тете
|1
|0.33
|3.
|Мораес Жуниор
|1 (1)
|0.33
|4.
|Матвиенко Николай
|0
|0
|5.
|Фернандо Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майораль Борха
|5
|0.56
|2.
|Джеко Эдин
|3
|0.33
|3.
|Верету Жордан
|1 (1)
|0.11
|4.
|Педро Родригес
|1
|0.11
|5.
|Мхитарян Генрих
|1
|0.11
|6.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.11
|7.
|Перес Бруно
|1
|0.11
|8.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.11
|9.
|Миланезе Томмазо
|1
|0.11
|10.
|Манчини Джанлука
|1
|0.11
|11.
|Перес Карлес
|1
|0.11
|12.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.11
|13.
|Ибаньес Рожер
|1
|0.11
|14.
|Калафьори Рикардо
|1
|0.11
|15.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|16.
|Кристанте Бриан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тайсон Фреда
|2
|0
|2.
|Марлос Ромеро
|1
|0
|3.
|Патрик Алан
|1
|0
|4.
|Майкон Барберан
|1
|0
|5.
|Эдуардо Витор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перес Бруно
|2
|0
|2.
|Карсдорп Рик
|2
|0
|3.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|4.
|Джеко Эдин
|1
|0
|5.
|Фасио Федерико
|1
|0
|6.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|7.
|Верету Жордан
|1
|0
|8.
|Жуан Жезус
|1
|0
|9.
|Манчини Джанлука
|1
|0
|10.
|Диавара Амаду
|1
|0
|11.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|12.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|13.
|Трипи Филиппо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Рома
|10% (2)
|20% (4)
|10% (2)
|5% (1)
|25% (5)
|30% (6)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +10 =5 -5Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла
Рома Последние 20 матчей: +12 =2 -6Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Рома: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Рома
Исход игры
Шахтёр Донецк
39.1% (25)
Ничья
28.1% (18)
Рома
32.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
63.49% (40)
Меньше
36.51% (23)
Обе команды забьют
Да
88.89% (56)
Нет
11.11% (7)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
28.1% (18)
1:2 Рома
26.6% (17)
1:1 Ничья
25% (16)
1:0 Шахтёр Донецк
4.7% (3)
2:0 Шахтёр Донецк
3.1% (2)
0:1 Рома
3.1% (2)
2:2 Ничья
3.1% (2)
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