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Шахтёр Донецк
 
Позже

Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 1 0.33
2. Тете 1 0.33
3. Мораес Жуниор 1 (1) 0.33
4. Матвиенко Николай 0 0
5. Фернандо Педро 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майораль Борха 5 0.56
2. Джеко Эдин 3 0.33
3. Верету Жордан 1 (1) 0.11
4. Педро Родригес 1 0.11
5. Мхитарян Генрих 1 0.11
6. Эль-Шаарави Стефан 1 0.11
7. Перес Бруно 1 0.11
8. Пеллегрини Лоренцо 1 0.11
9. Миланезе Томмазо 1 0.11
10. Манчини Джанлука 1 0.11
11. Перес Карлес 1 0.11
12. Кумбулла Мараш 1 0.11
13. Ибаньес Рожер 1 0.11
14. Калафьори Рикардо 1 0.11
15. Спинаццола Леонардо 0 0
16. Кристанте Бриан 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Тайсон Фреда 2 0
2. Марлос Ромеро 1 0
3. Патрик Алан 1 0
4. Майкон Барберан 1 0
5. Эдуардо Витор 1 0
Рома
# Игрок      
1. Перес Бруно 2 0
2. Карсдорп Рик 2 0
3. Вильяр Гонсало 2 0
4. Джеко Эдин 1 0
5. Фасио Федерико 1 0
6. Мхитарян Генрих 1 0
7. Верету Жордан 1 0
8. Жуан Жезус 1 0
9. Манчини Джанлука 1 0
10. Диавара Амаду 1 0
11. Кумбулла Мараш 1 0
12. Калафьори Рикардо 1 0
13. Трипи Филиппо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Рома 10% (2) 20% (4) 10% (2) 5% (1) 25% (5) 30% (6)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла
Рома Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома
Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Рома: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Рома 3:0 Шахтёр Донецк Лига Европы Рома 1:0 Шахтёр Донецк Лига чемпионов Шахтёр Донецк 2:1 Рома Лига чемпионов Шахтёр Донецк 3:0 Рома Лига чемпионов
Рома 2:3 Шахтёр Донецк Лига чемпионов
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
1 Манчестер Юнайтед
1 Милан
0 Динамо Киев
2 Вильярреал
3 Аякс
0 Янг Бойз
1 Славия Прага
1 Глазго Рейнджерс
2 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
2 Гранада
0 Мольде
1 Олимпиакос
3 Арсенал
3 Рома
0 Шахтёр Донецк
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2021, осталось 2 дня 18 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Шахтёр Донецк 39.1% (25)
    X 28.1% (18)
    Рома 32.8% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Рома
    3.04
    3.76
    2.45
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      3.00 3.70 2.42
    Бонус: 10 000 ₽ 2.90 3.65 2.36
    Бонус: 5 000 ₽ 3.04 3.76 2.45
    Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.55 2.35
      2.87 3.74 2.39

    Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.00 1.02 5.75 1.14 3.62 1.29 2.44 1.55 1.95 1.99 1.52 2.51 1.32 3.36 1.17 5.00 1.09 7.10
    4.20 1.24 2.10 1.74 1.66 2.23 1.44 2.80 1.17 5.20 1.06 9.80
    10.75 1.01 9.90 1.03 3.98 1.23 3.20 1.35 2.20 1.82 1.66 2.22 1.42 2.78 1.19 4.33 1.13 4.90 1.03 8.50
    14.00 0.00 10.00 1.03 3.95 1.22 3.15 1.33 2.11 1.75 1.89 1.94 1.66 2.26 1.41 2.80 1.19 4.40 1.15 5.00 1.05 8.60 1.04 9.20 0.00 14.50
    4.36 1.23 2.56 1.54 2.15 1.74 1.92 1.95 1.66 2.29 1.52 2.62 1.42 2.93 1.16 5.72
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.65 1.48 1.70 2.15 1.34 3.26 1.14 5.65
    3.05 1.35 2.07 1.71 1.48 2.55 1.11 5.80
    3.15 1.36 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
    2.15 1.70 1.50 2.55 1.16 4.80
    2.82 1.46 2.21 1.70 1.73 2.19 1.51 2.65 1.34 3.41
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.76 1.27 2.21 1.66 1.61 2.32 1.30 3.52
    4.40 1.18 1.84 1.90 1.24 3.85
    4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.24 4.05
    3.10 1.35 1.82 1.91 1.36 2.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.10
    1.61 2.24
    1.62 2.26
    Букмекер Да Нет
    3.94 1.25
    3.95 1.23
    3.95 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.40
    2.90 1.38
    2.95 1.37
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Рома

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    39.1% (25)
    Ничья
    28.1% (18)
    Рома
    32.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.49% (40)
    Меньше
    36.51% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (56)
    Нет
    11.11% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Шахтёр Донецк
    28.1% (18)
    1:2 Рома
    26.6% (17)
    1:1 Ничья
    25% (16)
    1:0 Шахтёр Донецк
    4.7% (3)
    2:0 Шахтёр Донецк
    3.1% (2)
    0:1 Рома
    3.1% (2)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
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