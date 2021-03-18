Игроки "Манчестер Юнайтед" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля им пройти довольно трудно.

Доннарумма при передаче на правый фланг из вратарской допустил ошибку, мяч попал в ногу Джеймсу, который шёл в активный прессинг, на счастье "Милана" отскок от Дэниэла был сильным, мяч ушёл за лицевую линию поля.

Фернандеш попытался пройти вперёд по центру, но у радиуса штрафной площади защитники "Милана" спокойно перехватили мяч у одного из лидеров "Манчестер Юнайтед".

Фернандеш сместился в центр с левой половины поля и выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Крунич сыграл внимательно и перехватил мяч.

Фернандеш с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

6' Из глубины поля Томори выполнил заброс на ход Кастильехо, на этот раз форвард "Милана" забрался в офсайд.

5' Тео из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Кастильехо, Самуэль в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Магуайра.

4' Гринвуд ворвался в штрафную площадь с правого фланга, затем Мэйсон выполнил прострел к линии вратарской, совсем немного не хватило Рэшфорду, чтобы завершить момент ударом по воротам.

3' Фред в центре поля нарушил правила против Чалханоглу. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

2' Джеймс прошёл вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Кьяер оказался первым на мяче и выбил его в аут.