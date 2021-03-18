Милан
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Сан-Сиро
Манчестер Юнайтед
20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
33
Крунич
Раде
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Грант ЛиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диалло АмадПолузащитник
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хёуге Йенс
|3
|0.3
|2.
|Диас Брахим
|3
|0.3
|3.
|Кастильехо Самуэль
|2
|0.2
|4.
|Крунич Раде
|1
|0.1
|5.
|Далот Диогу
|1
|0.1
|6.
|Тео Эрнандес
|1 (1)
|0.1
|7.
|Кьяер Симон
|1
|0.1
|8.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.1
|9.
|Леау Рафаэл
|1
|0.1
|10.
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.1
|11.
|Ибрагимович Златан
|0
|0
|12.
|Ребич Анте
|0
|0
|13.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|14.
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|2
|0.5
|2.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.25
|3.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.25
|4.
|Диалло Амад
|1
|0.25
|5.
|Фред Сантос
|0
|0
|6.
|Байи Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Алессио
|2
|0
|2.
|Доннарумма Джанлуиджи
|2
|0
|3.
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|4.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|5.
|Манджукич Марио
|1
|0
|6.
|Крунич Раде
|1
|0
|7.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|8.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|9.
|Диас Брахим
|1
|0
|10.
|Тонали Сандро
|1
|0
|11.
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|1
|0
|2.
|Линделоф Виктор
|1
|0
|3.
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|4.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0
|5.
|Уильямс Брендон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
|20% (3)
|Манчестер Юнайтед
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +10 =4 -6Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе
Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =8 -2Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед
Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Милан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Манчестер Юнайтед: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Милан 0:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Милан
37% (60)
Ничья
30.9% (50)
Манчестер Юнайтед
32.1% (52)
Тотал 2.5
Больше
59.24% (93)
Меньше
40.76% (64)
Обе команды забьют
Да
82.17% (129)
Нет
17.83% (28)
Популярный счёт
2:1 Милан
24.7% (40)
1:1 Ничья
22.8% (37)
1:2 Манчестер Юнайтед
22.2% (36)
1:0 Милан
8.6% (14)
2:2 Ничья
6.8% (11)
0:1 Манчестер Юнайтед
5.6% (9)
3:1 Милан
2.5% (4)
0:2 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
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