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Милан
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0' 11'
99
Доннарумма
Джанлуиджи
20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
18
Мейте
Суалихо
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
33
Крунич
Раде
7
Кастильехо
Самуэль
26
Хендерсон
Дин
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
21
Джеймс
Дэниэл
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
11
Гринвуд
Мэйсон
Милан
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хёуге Йенс 3 0.3
2. Диас Брахим 3 0.3
3. Кастильехо Самуэль 2 0.2
4. Крунич Раде 1 0.1
5. Далот Диогу 1 0.1
6. Тео Эрнандес 1 (1) 0.1
7. Кьяер Симон 1 0.1
8. Чалханоглу Хакан 1 0.1
9. Леау Рафаэл 1 0.1
10. Кесси Франк 1 (1) 0.1
11. Ибрагимович Златан 0 0
12. Ребич Анте 0 0
13. Беннасер Исмаэль 0 0
14. Салемакерс Алексис 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 2 0.5
2. Рэшфорд Маркус 1 0.25
3. Джеймс Дэниэл 1 0.25
4. Диалло Амад 1 0.25
5. Фред Сантос 0 0
6. Байи Эрик 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 2 0
2. Доннарумма Джанлуиджи 2 0
3. Салемакерс Алексис 2 0
4. Ибрагимович Златан 1 0
5. Манджукич Марио 1 0
6. Крунич Раде 1 0
7. Кастильехо Самуэль 1 0
8. Беннасер Исмаэль 1 0
9. Диас Брахим 1 0
10. Тонали Сандро 1 0
11. Мальдини Даниэль 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 1 0
2. Линделоф Виктор 1 0
3. Мактоминай Скотт 1 0
4. Уан-Биссака Аарон 1 0
5. Уильямс Брендон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 13.33% (2) 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2) 20% (3)
 Манчестер Юнайтед 0 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе
Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед
Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Милан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Манчестер Юнайтед: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Лига Европы Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Международный кубок чемпионов Милан 1:1 Манчестер Юнайтед Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 4:0 Милан Лига чемпионов
Милан 2:3 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
1 Манчестер Юнайтед
1 Милан
0 Динамо Киев
2 Вильярреал
3 Аякс
0 Янг Бойз
1 Славия Прага
1 Глазго Рейнджерс
2 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Мольде
2 Олимпиакос
3 Арсенал
5 Рома
1 Шахтёр Донецк
1/4 финала
?
?
?
?
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?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 11'
    Фернандеш с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
  • 10'
    Фернандеш сместился в центр с левой половины поля и выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Крунич сыграл внимательно и перехватил мяч. 
  • 9'
    Фернандеш попытался пройти вперёд по центру, но у радиуса штрафной площади защитники "Милана" спокойно перехватили мяч у одного из лидеров "Манчестер Юнайтед". 
  • Опасный момент
    8'
    Доннарумма при передаче на правый фланг из вратарской допустил ошибку, мяч попал в ногу Джеймсу, который шёл в активный прессинг, на счастье "Милана" отскок от Дэниэла был сильным, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 7'
    Игроки "Манчестер Юнайтед" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля им пройти довольно трудно. 
  • Офсайд
    6'
    Из глубины поля Томори выполнил заброс на ход Кастильехо, на этот раз форвард "Милана" забрался в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Тео из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Кастильехо, Самуэль в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Магуайра. 
  • 4'
    Гринвуд ворвался в штрафную площадь с правого фланга, затем Мэйсон выполнил прострел к линии вратарской, совсем немного не хватило Рэшфорду, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Фред в центре поля нарушил правила против Чалханоглу. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 2'
    Джеймс прошёл вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Кьяер оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Первый матч в Англии между "Миланом" и "Манчестер Юнайтед" прошёл в хорошей борьбе и завершился вничью 1:1. Сегодня букмекеры считают фаворитом команду Уле Гуннара Сульшера, но недооценивать "Милан" нельзя, всё же итальянский клуб уже довольно давно не выходил в четвертьфинал еврокубков. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 7 000 ₽ 4.34 3.86 1.90
Бонус: 10 000 ₽ 3.40 3.45 2.19
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.92 1.92
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.90 1.82
  4.38 3.93 1.83

Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.03 4.78 1.17 3.26 1.34 2.25 1.75 1.80 2.17 1.44 2.79 1.27 3.76 1.13 5.90
9.60 1.06 3.55 1.30 2.70 1.47 1.86 1.95 1.48 2.65 1.33 3.35 1.12 6.40
9.60 1.02 8.30 1.05 3.62 1.27 2.88 1.42 2.02 1.97 1.53 2.48 1.35 3.10 1.13 5.35 1.09 5.60 1.01 10.00
12.50 1.02 8.80 1.06 3.70 1.31 2.90 1.47 2.21 1.74 1.91 1.89 1.77 2.14 1.55 2.70 1.36 3.15 1.16 5.20 1.12 5.90 1.03 11.00 1.02 11.00 0.00 17.50
3.73 1.30 2.85 1.46 2.24 1.70 1.94 1.94 1.72 2.21 1.51 2.68 1.35 3.39 1.13 6.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.48 1.54 1.61 2.31 1.30 3.52 1.11 6.60
2.80 1.41 1.85 1.89 1.40 2.85 1.09 6.60
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.77 1.14 5.70 1.09 7.00
1.96 1.85 1.45 2.95 1.14 5.70
3.10 1.40 2.55 1.56 1.99 1.90 1.61 2.43 1.43 2.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.52 1.30 2.06 1.76 1.53 2.50 1.26 3.84
3.90 1.23 2.75 1.42 1.69 2.09 1.18 4.50
4.05 1.24 2.88 1.42 1.71 2.14 1.32 3.38 1.19 4.55
2.90 1.38 1.75 2.01 1.30 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.90
1.75 2.01
1.86 1.94
Букмекер Да Нет
4.74 1.19
4.40 1.18
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.44 1.31
3.25 1.31
3.45 1.28
Где смотреть матч Милан 0:0 Манчестер Юнайтед онлайн

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Прогнозы на матч Милан 0:0 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Милан
37% (60)
Ничья
30.9% (50)
Манчестер Юнайтед
32.1% (52)
Тотал 2.5
Больше
59.24% (93)
Меньше
40.76% (64)
Обе команды забьют
Да
82.17% (129)
Нет
17.83% (28)
Популярный счёт
2:1 Милан
24.7% (40)
1:1 Ничья
22.8% (37)
1:2 Манчестер Юнайтед
22.2% (36)
1:0 Милан
8.6% (14)
2:2 Ничья
6.8% (11)
0:1 Манчестер Юнайтед
5.6% (9)
3:1 Милан
2.5% (4)
0:2 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
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