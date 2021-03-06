Портимоненсе
1:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
Тондела
1:0
14' ГолГомеш Бету
18
Муфи
Фахд
28
Виллиан
II
22
Андзаи
Коки
88
Поа
Денис
14
Гомеш
Бету
23
Таварес
Йоан
14
Грау
Хауме
10
Мурильо
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
-
28 Виллиан IIЗащитник
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Поа ДенисПолузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Энрике XXIIПолузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
36 Канде Фали
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Грау ХаумеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мурильо ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 БибитоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Анн СулейманНападающий
-
-
-
Главный тренер: Айестаран Пако
Ход матча
14'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомеш Бету
|4
|0.19
|2.
|Боа Морте Аилтон
|3
|0.14
|3.
|Денер Клементе
|3
|0.14
|4.
|Фабрисио Месиас
|2 (1)
|0.1
|5.
|Jafar Salmani
|1
|0.05
|6.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.05
|7.
|Маурисио Антонио
|1
|0.05
|8.
|Эвертон Перейра
|1
|0.05
|9.
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.05
|10.
|Муфи Фахд
|0
|0
|11.
|Лукинья
|0
|0
|12.
|Виллиан II
|0
|0
|13.
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гонсалес Марио
|6
|0.29
|2.
|Агра Салвадор
|3
|0.14
|3.
|Барбоза Рафаэл II
|3
|0.14
|4.
|Педру Жоау II
|3 (2)
|0.14
|5.
|Мурильо Джон
|2
|0.1
|6.
|Аугусто Педро
|1
|0.05
|7.
|Феррейра Филипе
|1
|0.05
|8.
|Рикарду Алвеш II
|1
|0.05
|9.
|Жаките Жоау
|1
|0.05
|10.
|Анн Сулейман
|1
|0.05
|11.
|Бибито
|0
|0
|12.
|Штркаль Томислав
|0
|0
|13.
|Олабе Роберто
|0
|0
|14.
|Медиуб Абдель
|0
|0
|15.
|Enzo Martinez3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Денер Клементе
|7
|0
|2.
|Маурисио Антонио
|5
|0
|3.
|Виллиан II
|5
|0
|4.
|Эвертон Перейра
|4
|0
|5.
|Са Педру
|3
|0
|6.
|Муфи Фахд
|3
|0
|7.
|Канде Фали
|3
|0
|8.
|Андзаи Коки
|2
|0
|9.
|Энрике XXII
|2
|0
|10.
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|11.
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|12.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|13.
|Лукинья
|2
|0
|14.
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|15.
|Гомеш Бету
|2
|0
|16.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|17.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|18.
|Сезар Жулио VII
|1
|0
|19.
|Медейрос Фернандо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аугусто Педро
|8
|0
|2.
|Бибито
|6
|1
|3.
|Enzo Martinez3
|6
|0
|4.
|Агра Салвадор
|4
|1
|5.
|Грау Хауме
|5
|0
|6.
|Педру Жоау II
|3
|1
|7.
|Мурильо Джон
|4
|0
|8.
|Naoufel Khacef
|2
|1
|9.
|Ниассе Бабакар
|1
|1
|10.
|Медиуб Абдель
|2
|0
|11.
|Таварес Йоан
|1
|0
|12.
|Тригейра Педру
|1
|0
|13.
|Феррейра Филипе
|1
|0
|14.
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|15.
|Жаките Жоау
|1
|0
|16.
|Штркаль Томислав
|1
|0
|17.
|Олабе Роберто
|1
|0
|18.
|Joao Pedro Moreira Mendes2
|1
|0
|19.
|Telmo Arcanjo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Портимоненсе
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|23.53% (4)
|Тондела
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =4 -11Портимоненсе 0:0 Маритиму Спортинг Л 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 4:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Портимоненсе
Брага 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Боавишта Морейренсе 2:2 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Белененсеш Риу Аве 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 2:0 Фаренсе Бенфика 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л
Тондела Последние 20 матчей: +8 =2 -10Тондела 1:0 Жил Висенте Брага 4:2 Тондела Тондела 2:1 Маритиму Риу Аве 2:1 Тондела
Пасуш де Феррейра 2:1 Тондела Тондела 2:0 Фаренсе Белененсеш 2:0 Тондела Тондела 3:1 Боавишта Бенфика 2:0 Тондела Тондела 1:0 Фамаликан Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Тондела 0:0 Морейренсе Порту 2:1 Тондела Порту 4:3 Тондела Тондела 0:2 Витория Гимарайнш Фелгейраш 1932 0:1 Тондела Тондела 2:0 Санта-Клара Спортинг Л 4:0 Тондела Тондела 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Тондела
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Тондела: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Портимоненсе 3:2 Тондела Примейра-лига Тондела 2:2 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 2:0 Тондела Примейра-лига Тондела 4:2 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:1 Тондела Португальская вторая лига Портимоненсе 1:1 Тондела Португальская вторая лига Тондела 3:0 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 4:0 Тондела Португальская вторая лига Тондела 0:1 Портимоненсе Португальская вторая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|22
|18
|4
|0
|44 - 11
|58
|2.
|Брага
|Заявка
|21
|15
|1
|5
|39 - 21
|46
|3.
|Порту
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|45 - 22
|45
|4.
|Бенфика
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 17
|42
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|30 - 21
|41
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 22
|35
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 25
|28
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|20 - 26
|26
|9.
|Тондела
|0:0 Заявка
|22
|7
|4
|11
|22 - 34
|25
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|16 - 25
|22
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|13 - 18
|22
|12.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|22
|5
|6
|11
|18 - 26
|21
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|21 - 30
|21
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|16 - 27
|19
|15.
|Фаренсе
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|22 - 29
|19
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|18 - 32
|19
|17.
|Маритиму
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|19 - 30
|18
|18.
|Боавишта
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|21 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|22 - 6
|29
|2.
|Бенфика
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 9
|26
|4.
|Брага
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 8
|25
|5.
|Порту
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 11
|24
|6.
|Тондела
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|13 - 9
|23
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 16
|16
|8.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 8
|16
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 15
|15
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|11.
|Фаренсе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|12.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|14.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|16.
|Маритиму
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|17.
|Боавишта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|22 - 5
|29
|2.
|Порту
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 11
|21
|3.
|Брага
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|21 - 13
|21
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|6.
|Бенфика
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 11
|11
|10.
|Маритиму
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 16
|10
|11.
|Риу Аве
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 15
|10
|12.
|Боавишта
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|14 - 18
|10
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|3 - 8
|8
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|17.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 18
|5
|18.
|Тондела
|0:0 Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 25
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Портимоненсе» – «Тондела» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Портимоненсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тондела» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Портимоненсе» – «Тондела», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:0 Тондела
Исход игры
Портимоненсе
61% (86)
Ничья
31.9% (45)
Тондела
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
24.64% (34)
Меньше
75.36% (104)
Обе команды забьют
Да
52.17% (72)
Нет
47.83% (66)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
37.6% (53)
1:1 Ничья
27.7% (39)
2:1 Портимоненсе
17% (24)
1:2 Тондела
5% (7)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Портимоненсе
2.8% (4)
0:1 Тондела
2.1% (3)
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