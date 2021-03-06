  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
Портимоненсе
1:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Тондела
0'
1:0
14' Гол
Гомеш Бету
17'
94
Португал
Самуэл
18
Муфи
Фахд
2
Маурисио
Антонио
28
Виллиан
II
22
Андзаи
Коки
77
Боа
Морте
Аилтон
10
Эвертон
Перейра
11
Оливейро
Андерсон
II
88
Поа
Денис
14
Гомеш
Бету
7
Денер
Клементе
88
Тригейра
Педру
19
Алмейда
Тьягу
23
Таварес
Йоан
21
Enzo
Martinez3
20
Феррейра
Филипе
7
Агра
Салвадор
8
Педру
Жоау
II
14
Грау
Хауме
18
Олабе
Роберто
17
Гонсалес
Марио
10
Мурильо
Джон
Портимоненсе
4-4-2
Тондела
4-4-2

Ход матча

14'
Гомеш Бету
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомеш Бету 4 0.19
2. Боа Морте Аилтон 3 0.14
3. Денер Клементе 3 0.14
4. Фабрисио Месиас 2 (1) 0.1
5. Jafar Salmani 1 0.05
6. Оливейро Андерсон II 1 0.05
7. Маурисио Антонио 1 0.05
8. Эвертон Перейра 1 0.05
9. Поссиньоло Лукас 1 0.05
10. Муфи Фахд 0 0
11. Лукинья 0 0
12. Виллиан II 0 0
13. Фернандес Лукас IV 0 0
Тондела
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гонсалес Марио 6 0.29
2. Агра Салвадор 3 0.14
3. Барбоза Рафаэл II 3 0.14
4. Педру Жоау II 3 (2) 0.14
5. Мурильо Джон 2 0.1
6. Аугусто Педро 1 0.05
7. Феррейра Филипе 1 0.05
8. Рикарду Алвеш II 1 0.05
9. Жаките Жоау 1 0.05
10. Анн Сулейман 1 0.05
11. Бибито 0 0
12. Штркаль Томислав 0 0
13. Олабе Роберто 0 0
14. Медиуб Абдель 0 0
15. Enzo Martinez3 0 0

Карточки

Портимоненсе
# Игрок      
1. Денер Клементе 7 0
2. Маурисио Антонио 5 0
3. Виллиан II 5 0
4. Эвертон Перейра 4 0
5. Са Педру 3 0
6. Муфи Фахд 3 0
7. Канде Фали 3 0
8. Андзаи Коки 2 0
9. Энрике XXII 2 0
10. Поссиньоло Лукас 2 0
11. Боа Морте Аилтон 2 0
12. Фернандес Лукас IV 2 0
13. Лукинья 2 0
14. Оливейро Андерсон II 2 0
15. Гомеш Бету 2 0
16. Ваш Те Рикарду 1 0
17. Велинтон Соуза 1 0
18. Сезар Жулио VII 1 0
19. Медейрос Фернандо 1 0
Тондела
# Игрок      
1. Аугусто Педро 8 0
2. Бибито 6 1
3. Enzo Martinez3 6 0
4. Агра Салвадор 4 1
5. Грау Хауме 5 0
6. Педру Жоау II 3 1
7. Мурильо Джон 4 0
8. Naoufel Khacef 2 1
9. Ниассе Бабакар 1 1
10. Медиуб Абдель 2 0
11. Таварес Йоан 1 0
12. Тригейра Педру 1 0
13. Феррейра Филипе 1 0
14. Барбоза Рафаэл II 1 0
15. Жаките Жоау 1 0
16. Штркаль Томислав 1 0
17. Олабе Роберто 1 0
18. Joao Pedro Moreira Mendes2 1 0
19. Telmo Arcanjo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Портимоненсе 11.76% (2) 17.65% (3) 11.76% (2) 5.88% (1) 29.41% (5) 23.53% (4)
 Тондела 9.09% (2) 9.09% (2) 27.27% (6) 22.73% (5) 13.64% (3) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Портимоненсе 0:0 Маритиму Спортинг Л 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 4:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Портимоненсе
Брага 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Боавишта Морейренсе 2:2 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Белененсеш Риу Аве 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 2:0 Фаренсе Бенфика 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л
Тондела Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Тондела 1:0 Жил Висенте Брага 4:2 Тондела Тондела 2:1 Маритиму Риу Аве 2:1 Тондела
Пасуш де Феррейра 2:1 Тондела Тондела 2:0 Фаренсе Белененсеш 2:0 Тондела Тондела 3:1 Боавишта Бенфика 2:0 Тондела Тондела 1:0 Фамаликан Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Тондела 0:0 Морейренсе Порту 2:1 Тондела Порту 4:3 Тондела Тондела 0:2 Витория Гимарайнш Фелгейраш 1932 0:1 Тондела Тондела 2:0 Санта-Клара Спортинг Л 4:0 Тондела Тондела 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Тондела

Последние игры между собой

Портимоненсе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Тондела: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Тондела 1:0 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 0:1 Тондела Примейра-лига Тондела 1:2 Портимоненсе Примейра-лига Тондела 3:2 Портимоненсе Примейра-лига
Портимоненсе 3:2 Тондела Примейра-лига Тондела 2:2 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 2:0 Тондела Примейра-лига Тондела 4:2 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:1 Тондела Португальская вторая лига Портимоненсе 1:1 Тондела Португальская вторая лига Тондела 3:0 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 4:0 Тондела Португальская вторая лига Тондела 0:1 Портимоненсе Португальская вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 22 18 4 0 44 - 11 58
2. Брага Заявка 21 15 1 5 39 - 21 46
3. Порту Заявка 21 13 6 2 45 - 22 45
4. Бенфика Заявка 21 12 6 3 35 - 17 42
5. Пасуш де Феррейра Заявка 22 12 5 5 30 - 21 41
6. Витория Гимарайнш Заявка 21 10 5 6 27 - 22 35
7. Санта-Клара Заявка 22 8 4 10 24 - 25 28
8. Морейренсе Заявка 21 6 8 7 20 - 26 26
9. Тондела 0:0 Заявка 22 7 4 11 22 - 34 25
10. Риу Аве Заявка 21 5 7 9 16 - 25 22
11. Белененсеш Заявка 21 4 10 7 13 - 18 22
12. Портимоненсе 0:0 Заявка 22 5 6 11 18 - 26 21
13. Насьонал Мадейра Заявка 22 5 6 11 21 - 30 21
14. Жил Висенте Заявка 21 5 4 12 16 - 27 19
15. Фаренсе Заявка 21 4 7 10 22 - 29 19
16. Фамаликан Заявка 21 4 7 10 18 - 32 19
17. Маритиму Заявка 21 5 3 13 19 - 30 18
18. Боавишта Заявка 21 3 9 9 21 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 11 9 2 0 22 - 6 29
2. Бенфика Заявка 11 8 2 1 20 - 8 26
3. Пасуш де Феррейра Заявка 11 8 2 1 18 - 9 26
4. Брага Заявка 10 8 1 1 18 - 8 25
5. Порту Заявка 11 7 3 1 23 - 11 24
6. Тондела 0:0 Заявка 11 7 2 2 13 - 9 23
7. Витория Гимарайнш Заявка 11 5 1 5 13 - 16 16
8. Портимоненсе 0:0 Заявка 11 4 4 3 11 - 8 16
9. Морейренсе Заявка 11 3 6 2 14 - 15 15
10. Белененсеш Заявка 11 3 5 3 10 - 10 14
11. Фаренсе Заявка 11 3 4 4 14 - 13 13
12. Риу Аве Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
13. Насьонал Мадейра Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
14. Санта-Клара Заявка 10 3 2 5 10 - 11 11
15. Жил Висенте Заявка 10 3 2 5 8 - 10 11
16. Маритиму Заявка 10 2 2 6 7 - 14 8
17. Боавишта Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
18. Фамаликан Заявка 11 1 5 5 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 11 9 2 0 22 - 5 29
2. Порту Заявка 10 6 3 1 22 - 11 21
3. Брага Заявка 11 7 0 4 21 - 13 21
4. Витория Гимарайнш Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
5. Санта-Клара Заявка 12 5 2 5 14 - 14 17
6. Бенфика Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
7. Пасуш де Феррейра Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8. Фамаликан Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
9. Морейренсе Заявка 10 3 2 5 6 - 11 11
10. Маритиму Заявка 11 3 1 7 12 - 16 10
11. Риу Аве Заявка 11 2 4 5 7 - 15 10
12. Боавишта Заявка 11 1 7 3 14 - 18 10
13. Насьонал Мадейра Заявка 11 2 3 6 7 - 13 9
14. Белененсеш Заявка 10 1 5 4 3 - 8 8
15. Жил Висенте Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
16. Фаренсе Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
17. Портимоненсе 0:0 Заявка 11 1 2 8 7 - 18 5
18. Тондела 0:0 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Гомеш Бету бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Портимоненсе 60.8% (87)
X 31.5% (45)
Тондела 7.7% (11)
Все прогнозы
1.38 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Тондела
1.92
3.58
5.13
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.04 3.44 3.68
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.58 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.40 4.10
  1.97 3.36 4.45

Самый высокий коэффициент на матч «Портимоненсе» – «Тондела» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Портимоненсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тондела» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Портимоненсе» – «Тондела», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 4.36 1.21 2.83 1.43 2.06 1.84 1.59 2.36 1.34 3.26 1.20 4.56 1.08 7.50
8.60 1.03 7.50 1.06 3.18 1.33 2.45 1.55 1.82 2.09 1.41 2.91 1.25 3.78 1.09 6.20 1.06 6.75
10.50 1.04 7.80 1.06 3.30 1.31 2.60 1.50 2.08 1.74 1.82 1.98 1.42 2.70 1.29 3.40 1.12 5.70 1.09 6.40 1.01 11.00 0.00 12.50 0.00 17.50
3.34 1.35 2.95 1.44 2.53 1.56 2.07 1.83 1.81 2.09 1.61 2.43 1.28 3.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.36 1.59 1.55 2.45 1.26 3.84 1.10 7.10
2.75 1.45 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
1.84 1.96 1.37 2.95 1.08 6.10
2.88 1.46 2.36 1.64 1.83 2.07 1.52 2.65 1.38 3.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.04 1.38 1.88 1.92 1.43 2.83 1.19 4.68
3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.22 4.30 1.16 5.25
2.60 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.78
1.80 1.97
Букмекер Да Нет
4.80 1.18
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.64 1.28
3.40 1.29
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Прогнозы на матч Портимоненсе 1:0 Тондела

Исход игры
Портимоненсе
61% (86)
Ничья
31.9% (45)
Тондела
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
24.64% (34)
Меньше
75.36% (104)
Обе команды забьют
Да
52.17% (72)
Нет
47.83% (66)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
37.6% (53)
1:1 Ничья
27.7% (39)
2:1 Портимоненсе
17% (24)
1:2 Тондела
5% (7)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Портимоненсе
2.8% (4)
0:1 Тондела
2.1% (3)
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