Портимоненсе
3:0
Конец матча
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
Тондела
1:0
14' ГолГомеш Бету
2:0
35' ГолБоа Морте Аилтон
3:0
54' ГолГомеш Бету
65' Желтая карточкаОлабе Роберто
75' Желтая карточкаАндзаи Коки
18
Муфи
Фахд
28
Виллиан
II
22
Андзаи
Коки
88
Поа
Денис
14
Гомеш
Бету
23
Таварес
Йоан
14
Грау
Хауме
10
Мурильо
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
-
28 Виллиан IIЗащитник
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Поа ДенисПолузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Энрике XXIIПолузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
36 Канде Фали
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Грау ХаумеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мурильо ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 БибитоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Анн СулейманНападающий
-
-
-
Главный тренер: Айестаран Пако
Ход матча
14'
35'
2:0
54'
59'
65'
75'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомеш Бету
|6
|0.27
|2.
|Боа Морте Аилтон
|4
|0.18
|3.
|Денер Клементе
|3
|0.14
|4.
|Фабрисио Месиас
|2 (1)
|0.09
|5.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.05
|6.
|Jafar Salmani
|1
|0.05
|7.
|Маурисио Антонио
|1
|0.05
|8.
|Эвертон Перейра
|1
|0.05
|9.
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.05
|10.
|Муфи Фахд
|0
|0
|11.
|Лукинья
|0
|0
|12.
|Виллиан II
|0
|0
|13.
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гонсалес Марио
|6
|0.27
|2.
|Агра Салвадор
|3
|0.14
|3.
|Барбоза Рафаэл II
|3
|0.14
|4.
|Педру Жоау II
|3 (2)
|0.14
|5.
|Мурильо Джон
|2
|0.09
|6.
|Аугусто Педро
|1
|0.05
|7.
|Феррейра Филипе
|1
|0.05
|8.
|Рикарду Алвеш II
|1
|0.05
|9.
|Жаките Жоау
|1
|0.05
|10.
|Анн Сулейман
|1
|0.05
|11.
|Бибито
|0
|0
|12.
|Штркаль Томислав
|0
|0
|13.
|Олабе Роберто
|0
|0
|14.
|Медиуб Абдель
|0
|0
|15.
|Enzo Martinez3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Денер Клементе
|7
|0
|2.
|Маурисио Антонио
|5
|0
|3.
|Виллиан II
|5
|0
|4.
|Эвертон Перейра
|4
|0
|5.
|Андзаи Коки
|3
|0
|6.
|Са Педру
|3
|0
|7.
|Муфи Фахд
|3
|0
|8.
|Канде Фали
|3
|0
|9.
|Энрике XXII
|2
|0
|10.
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|11.
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|12.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|13.
|Лукинья
|2
|0
|14.
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|15.
|Гомеш Бету
|2
|0
|16.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|17.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|18.
|Сезар Жулио VII
|1
|0
|19.
|Медейрос Фернандо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аугусто Педро
|8
|0
|2.
|Бибито
|6
|1
|3.
|Enzo Martinez3
|6
|0
|4.
|Агра Салвадор
|4
|1
|5.
|Грау Хауме
|5
|0
|6.
|Педру Жоау II
|3
|1
|7.
|Мурильо Джон
|4
|0
|8.
|Naoufel Khacef
|2
|1
|9.
|Ниассе Бабакар
|1
|1
|10.
|Олабе Роберто
|2
|0
|11.
|Медиуб Абдель
|2
|0
|12.
|Таварес Йоан
|1
|0
|13.
|Тригейра Педру
|1
|0
|14.
|Феррейра Филипе
|1
|0
|15.
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|16.
|Жаките Жоау
|1
|0
|17.
|Штркаль Томислав
|1
|0
|18.
|Joao Pedro Moreira Mendes2
|1
|0
|19.
|Telmo Arcanjo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Портимоненсе
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|10% (2)
|25% (5)
|20% (4)
|Тондела
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =4 -11Портимоненсе 0:0 Маритиму Спортинг Л 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 4:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Портимоненсе
Брага 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Боавишта Морейренсе 2:2 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Белененсеш Риу Аве 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 2:0 Фаренсе Бенфика 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л
Тондела Последние 20 матчей: +8 =2 -10Тондела 1:0 Жил Висенте Брага 4:2 Тондела Тондела 2:1 Маритиму Риу Аве 2:1 Тондела
Пасуш де Феррейра 2:1 Тондела Тондела 2:0 Фаренсе Белененсеш 2:0 Тондела Тондела 3:1 Боавишта Бенфика 2:0 Тондела Тондела 1:0 Фамаликан Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Тондела 0:0 Морейренсе Порту 2:1 Тондела Порту 4:3 Тондела Тондела 0:2 Витория Гимарайнш Фелгейраш 1932 0:1 Тондела Тондела 2:0 Санта-Клара Спортинг Л 4:0 Тондела Тондела 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Тондела
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Тондела: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Портимоненсе 3:2 Тондела Примейра-лига Тондела 2:2 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 2:0 Тондела Примейра-лига Тондела 4:2 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:1 Тондела Португальская вторая лига Портимоненсе 1:1 Тондела Португальская вторая лига Тондела 3:0 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 4:0 Тондела Португальская вторая лига Тондела 0:1 Портимоненсе Португальская вторая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|22
|18
|4
|0
|44 - 11
|58
|2.
|Брага
|Заявка
|21
|15
|1
|5
|39 - 21
|46
|3.
|Порту
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|45 - 22
|45
|4.
|Бенфика
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 17
|42
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|30 - 21
|41
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 22
|35
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 25
|28
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|20 - 26
|26
|9.
|Тондела
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|22 - 37
|24
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|21 - 26
|23
|11.
|Риу Аве
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|16 - 25
|22
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|13 - 18
|22
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|21 - 30
|21
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|16 - 27
|19
|15.
|Фаренсе
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|22 - 29
|19
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|18 - 32
|19
|17.
|Маритиму
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|19 - 30
|18
|18.
|Боавишта
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|21 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|22 - 6
|29
|2.
|Бенфика
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 9
|26
|4.
|Брага
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 8
|25
|5.
|Порту
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 11
|24
|6.
|Тондела
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|13 - 9
|23
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 15
|15
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|11.
|Фаренсе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|12.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|14.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|16.
|Маритиму
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|17.
|Боавишта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|22 - 5
|29
|2.
|Порту
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 11
|21
|3.
|Брага
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|21 - 13
|21
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|6.
|Бенфика
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 11
|11
|10.
|Маритиму
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 16
|10
|11.
|Риу Аве
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 15
|10
|12.
|Боавишта
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|14 - 18
|10
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|3 - 8
|8
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 18
|5
|18.
|Тондела
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|9 - 28
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Портимоненсе» – «Тондела» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Портимоненсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тондела» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Портимоненсе» – «Тондела», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Портимоненсе 3:0 Тондела
Исход игры
Портимоненсе
60.8% (87)
Ничья
31.5% (45)
Тондела
7.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
24.29% (34)
Меньше
75.71% (106)
Обе команды забьют
Да
51.43% (72)
Нет
48.57% (68)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
37.8% (54)
1:1 Ничья
27.3% (39)
2:1 Портимоненсе
16.8% (24)
1:2 Тондела
4.9% (7)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:1 Тондела
2.8% (4)
2:0 Портимоненсе
2.8% (4)
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