Краснодар
Позже
Стадион: Краснодар
Динамо Москва
12
Бабурин
Егор
31
Кайо
Силва
10
Вандерсон
18
Ордец
Иван
74
Фомин
Даниил
- Основной состав
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ВандерсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Школик ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|9 (1)
|0.41
|2.
|Кабелла Реми
|8 (1)
|0.36
|3.
|Классон Виктор
|5 (1)
|0.23
|4.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.18
|5.
|Олссон Кристоффер
|2
|0.09
|6.
|Петров Сергей
|2
|0.09
|7.
|Газинский Юрий
|2
|0.09
|8.
|Ари Феррейра
|2 (1)
|0.09
|9.
|Вандерсон
|1
|0.05
|10.
|Де Вильена Тонни
|1
|0.05
|11.
|Ионов Алексей
|1 (1)
|0.05
|12.
|Уткин Даниил
|1
|0.05
|13.
|Сабуа Леон
|1
|0.05
|14.
|Камболов Руслан
|0
|0
|15.
|Смольников Игорь
|0
|0
|16.
|Марков Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|4 (2)
|0.18
|2.
|Комличенко Николай
|3 (2)
|0.14
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0.14
|4.
|Моро Никола
|3 (2)
|0.14
|5.
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.09
|6.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.05
|7.
|Евгеньев Роман
|1
|0.05
|8.
|Захарян Арсен
|1
|0.05
|9.
|Рауш Константин
|1
|0.05
|10.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.05
|11.
|Ордец Иван
|1
|0.05
|12.
|Шунич Тони
|1
|0.05
|13.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.05
|14.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.05
|15.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|16.
|Варела Гильермо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|6
|1
|2.
|Смольников Игорь
|5
|1
|3.
|Газинский Юрий
|5
|0
|4.
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|5.
|Мартынович Александр
|3
|1
|6.
|Сорокин Егор
|3
|1
|7.
|Петров Сергей
|4
|0
|8.
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|9.
|Камболов Руслан
|3
|0
|10.
|Берг Маркус
|3
|0
|11.
|Кабелла Реми
|2
|0
|12.
|Классон Виктор
|2
|0
|13.
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|14.
|Уткин Даниил
|2
|0
|15.
|Ионов Алексей
|1
|0
|16.
|Ари Феррейра
|1
|0
|17.
|Марков Евгений
|1
|0
|18.
|Черников Александр
|1
|0
|19.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|8
|2
|2.
|Евгеньев Роман
|5
|2
|3.
|Шиманьски Себастиан
|6
|0
|4.
|Комличенко Николай
|4
|1
|5.
|Ордец Иван
|5
|0
|6.
|Грулёв Вячеслав
|5
|0
|7.
|Каборе Шарль
|4
|0
|8.
|Фомин Даниил
|4
|0
|9.
|Скопинцев Дмитрий
|2
|1
|10.
|Плиев Заурбек
|3
|0
|11.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|12.
|Шунин Антон
|2
|0
|13.
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|14.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|15.
|Моро Никола
|2
|0
|16.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|17.
|Слепов Сергей
|2
|0
|18.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|19.
|Тюкавин Константин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|12.82% (5)
|15.38% (6)
|23.08% (9)
|23.08% (9)
|Динамо Москва
|14.29% (4)
|3.57% (1)
|35.71% (10)
|21.43% (6)
|0
|25% (7)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар
Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва
Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Динамо Москва: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Краснодар 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|53 - 21
|48
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 25
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|40 - 24
|40
|4.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|23
|11
|5
|7
|29 - 26
|38
|5.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|30 - 23
|37
|6.
|Сочи
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|33 - 25
|37
|7.
|Рубин
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|31 - 26
|37
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|29 - 24
|36
|9.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|42 - 27
|34
|10.
|Химки
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 31
|32
|11.
|Ахмат
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|22 - 29
|29
|12.
|Урал
|Заявка
|22
|5
|11
|6
|19 - 25
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|12 - 36
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 40
|17
|15.
|Уфа
|0:0 Заявка
|23
|3
|6
|14
|15 - 36
|15
|16.
|Тамбов
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|14 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|3.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|6.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|12.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|4 - 18
|8
|16.
|Уфа
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|2.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|6.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|7.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|14.
|Уфа
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 26
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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- — Вылет в ФНЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Динамо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Динамо Москва
Исход игры
Краснодар
56.5% (83)
Ничья
29.9% (44)
Динамо Москва
13.6% (20)
Тотал 2.5
Больше
57.64% (83)
Меньше
42.36% (61)
Обе команды забьют
Да
84.72% (122)
Нет
15.28% (22)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
38.1% (56)
1:1 Ничья
26.5% (39)
1:0 Краснодар
13.6% (20)
1:2 Динамо Москва
9.5% (14)
3:1 Краснодар
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:3 Динамо Москва
1.4% (2)
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