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Краснодар
 
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Стадион:
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 9 (1) 0.41
2. Кабелла Реми 8 (1) 0.36
3. Классон Виктор 5 (1) 0.23
4. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.18
5. Олссон Кристоффер 2 0.09
6. Петров Сергей 2 0.09
7. Газинский Юрий 2 0.09
8. Ари Феррейра 2 (1) 0.09
9. Вандерсон 1 0.05
10. Де Вильена Тонни 1 0.05
11. Ионов Алексей 1 (1) 0.05
12. Уткин Даниил 1 0.05
13. Сабуа Леон 1 0.05
14. Камболов Руслан 0 0
15. Смольников Игорь 0 0
16. Марков Евгений 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 4 (2) 0.18
2. Комличенко Николай 3 (2) 0.14
3. Нжи Клинтон Муа 3 0.14
4. Моро Никола 3 (2) 0.14
5. Грулёв Вячеслав 2 0.09
6. Шиманьски Себастиан 1 0.05
7. Евгеньев Роман 1 0.05
8. Захарян Арсен 1 0.05
9. Рауш Константин 1 0.05
10. Игбун Сильвестр 1 0.05
11. Ордец Иван 1 0.05
12. Шунич Тони 1 0.05
13. Скопинцев Дмитрий 1 0.05
14. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.05
15. Паршивлюк Сергей 0 0
16. Варела Гильермо 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 6 1
2. Смольников Игорь 5 1
3. Газинский Юрий 5 0
4. Олссон Кристоффер 5 0
5. Мартынович Александр 3 1
6. Сорокин Егор 3 1
7. Петров Сергей 4 0
8. Рамирес Кристиан 4 0
9. Камболов Руслан 3 0
10. Берг Маркус 3 0
11. Кабелла Реми 2 0
12. Классон Виктор 2 0
13. Де Вильена Тонни 2 0
14. Уткин Даниил 2 0
15. Ионов Алексей 1 0
16. Ари Феррейра 1 0
17. Марков Евгений 1 0
18. Черников Александр 1 0
19. Литвинов Вячеслав 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 8 2
2. Евгеньев Роман 5 2
3. Шиманьски Себастиан 6 0
4. Комличенко Николай 4 1
5. Ордец Иван 5 0
6. Грулёв Вячеслав 5 0
7. Каборе Шарль 4 0
8. Фомин Даниил 4 0
9. Скопинцев Дмитрий 2 1
10. Плиев Заурбек 3 0
11. Нжи Клинтон Муа 3 0
12. Шунин Антон 2 0
13. Нойштедтер Роман 2 0
14. Филипп Максимилиан 2 0
15. Моро Никола 2 0
16. Лесовой Даниил 2 0
17. Слепов Сергей 2 0
18. Игбун Сильвестр 1 0
19. Тюкавин Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 10.26% (4) 15.38% (6) 12.82% (5) 15.38% (6) 23.08% (9) 23.08% (9)
 Динамо Москва 14.29% (4) 3.57% (1) 35.71% (10) 21.43% (6) 0 25% (7)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар
Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва
Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Динамо Москва: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Динамо Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 13 6 3 50 - 19 45
2. Спартак Москва Заявка 22 12 5 5 41 - 25 41
3. ЦСКА Москва Заявка 22 12 4 6 38 - 21 40
4. Локомотив Москва Заявка 22 11 4 7 29 - 26 37
5. Сочи Заявка 22 10 7 5 33 - 25 37
6. Рубин Заявка 22 11 4 7 31 - 26 37
7. Динамо Москва Заявка 22 11 3 8 29 - 24 36
8. Краснодар Заявка 22 10 4 8 42 - 27 34
9. Ростов Заявка 22 10 4 8 26 - 23 34
10. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
11. Ахмат Заявка 22 7 5 10 20 - 29 26
12. Урал Заявка 22 5 11 6 19 - 25 26
13. Ротор Заявка 22 4 6 12 12 - 32 18
14. Арсенал Тула Заявка 22 4 5 13 19 - 38 17
15. Уфа Заявка 22 3 5 14 15 - 36 14
16. Тамбов Заявка 22 3 4 15 14 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
3. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
4. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
5. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
10. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
11. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
12. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 10 1 3 6 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
2. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
3. Ростов Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2021, осталось 2 дня 16 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Краснодар 55% (33)
    X 31.7% (19)
    Динамо Москва 13.3% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Динамо Москва
    2.44
    3.56
    3.40
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      2.33 3.46 3.34
    Бонус: 10 000 ₽ 2.27 3.50 3.20
    Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.56 3.40
    Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.50 3.25
      2.27 3.53 3.28

    Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Динамо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
    10.00 1.04 4.56 1.20 3.01 1.39 2.18 1.80 1.65 2.24 1.38 3.06 1.23 4.16 1.10 6.70 1.04 10.60 1.01 15.50
    9.40 1.06 3.45 1.32 2.65 1.49 1.84 1.98 1.46 2.75 1.32 3.40 1.11 6.60
    8.60 1.03 7.70 1.06 3.32 1.31 2.59 1.50 1.93 2.06 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.20 1.00 11.00
    11.00 1.03 7.90 1.06 3.40 1.32 2.65 1.53 2.14 1.76 1.86 2.00 1.70 2.14 1.45 2.80 1.31 3.45 1.13 5.90 1.10 6.40 1.01 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
    3.57 1.32 2.71 1.50 2.15 1.76 1.88 2.02 1.66 2.31 1.46 2.86 1.31 3.62 1.11 7.57
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.34 1.60 1.56 2.43 1.27 3.76 1.10 6.90
    2.75 1.42 1.82 1.92 1.38 2.85 1.08 6.80
    2.79 1.44 1.87 1.93 1.41 2.91 1.12 6.25 1.09 7.60
    1.86 1.94 1.39 3.00 1.11 6.30
    2.98 1.43 2.44 1.60 1.90 1.99 1.56 2.55 1.40 3.11
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
    3.26 1.34 1.97 1.83 1.49 2.62 1.23 4.18 1.10 7.05 1.02 13.80
    3.85 1.23 2.70 1.43 1.67 2.12 1.18 4.50
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.80
    2.65 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.83 1.93
    1.77 1.98
    1.79 2.02
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.20
    4.50 1.18
    4.60 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.32 1.33
    3.30 1.30
    3.30 1.31
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    Прогнозы на матч Краснодар - Динамо Москва

    Исход игры
    Краснодар
    55% (33)
    Ничья
    31.7% (19)
    Динамо Москва
    13.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.63% (34)
    Меньше
    42.37% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    84.75% (50)
    Нет
    15.25% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    36.7% (22)
    1:1 Ничья
    26.7% (16)
    1:0 Краснодар
    15% (9)
    1:2 Динамо Москва
    11.7% (7)
    2:2 Ничья
    5% (3)
    3:1 Краснодар
    3.3% (2)
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