Ньюэллс Олд Бойз
0:2
Второй тайм: 51'
Индепендьенте
0:1
9' ГолПаласиос Себастьян
16' Желтая карточкаБустос Фабрисио
0:2
31' ГолБустос Фабрисио
32' Желтая карточкаПерес Пабло II
41
Manuel
Llano
17
Gaston
Togni
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Manuel LlanoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Franco NegriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Juan Sforza
-
-
-
26 Ramiro Sordo
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Gaston TogniЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
32 Ayrton Costa
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
Ход матча
9'
16'
31'
0:2
32'
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =4 -8Тальерес Кордоба 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Спортиво Пеньяроль Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Последние 20 матчей: +10 =5 -5Индепендьенте 1:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Ланус Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте
Индепендьенте 3:4 Арсенал Саранди Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс Индепендьенте 1:3 Ланус Уракан 3:2 Индепендьенте Ланус 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Феникс Монтовидео Колон 1:2 Индепендьенте Феникс Монтовидео 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Индепендьенте: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Товарищеские матчи (Аргентина) Индепендьенте 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера Индепендьенте 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Индепендьенте 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Индепендьенте 4:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
Победитель
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|1
|X
|2
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|20.00
|8.00
|1.10
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|29.38
|10.24
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