  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Ньюэллс Олд Бойз
0:2
Второй тайм: 51'
Индепендьенте
0'
0:1
9' Гол
Паласиос Себастьян
16' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
0:2
31' Гол
Бустос Фабрисио
32' Желтая карточка
Перес Пабло II
51'
1
Alan
Aguerre
41
Manuel
Llano
22
Manuel
Capasso
2
Лема
Кристиан
33
Matias
Orihuela
20
Julian
Fernandez
II
8
Перес
Пабло
II
39
Julian
Marcioni
11
Maxi
Rodriguez1
14
Alexis
Rodrigues
32
Игнасио
Скокко
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
24
Sergio
Barreto
2
Alan
Franco1
33
Инсаурральде
Хуан
17
Gaston
Togni
14
Lucas
Gonzalez
23
Бланко
Доминго
11
Jony
Menendez
34
Паласиос
Себастьян
18
Ромеро
Сильвио
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Индепендьенте
5-3-2

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Тальерес Кордоба 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Спортиво Пеньяроль Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Индепендьенте 1:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Ланус Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте
Индепендьенте 3:4 Арсенал Саранди Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс Индепендьенте 1:3 Ланус Уракан 3:2 Индепендьенте Ланус 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Феникс Монтовидео Колон 1:2 Индепендьенте Феникс Монтовидео 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Индепендьенте: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Индепендьенте Примера
Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Товарищеские матчи (Аргентина) Индепендьенте 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера Индепендьенте 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Индепендьенте 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Индепендьенте 4:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Индепендьенте
29.38
8.00
1.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 8.00 1.10
  29.38 10.24 1.08

Самый высокий коэффициент на матч «Ньюэллс Олд Бойз» – «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюэллс Олд Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюэллс Олд Бойз» – «Индепендьенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.06 6.25 1.11 6.50 1.09 5.00 1.15 1.84 1.96 3.75 1.25 2.55 1.48 1.62 2.20 1.23 3.90 1.15 5.00 1.05 8.50 1.02 11.00 0.00 20.00
2.96 1.40 2.59 1.51 2.19 1.69 2.87 1.41 2.25 1.65 3.32 1.32 2.66 1.47 1.96 1.87 1.65 2.24 1.45 2.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
2.62 1.45 1.66 2.11 1.92 1.82 1.28 3.45 1.18 4.50 1.01 12.60
2.60 1.51 2.15 1.73 1.66 2.24 1.43 2.87 1.74 2.08 1.45 2.70 1.16 4.88
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.30 1.58 1.53 2.39 1.19 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.11
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Индепендьенте онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 