Сентраль Кордоба
1:1
Конец матча
Банфилд
21' Желтая карточкаCarlo Lattanzio
29' Желтая карточкаFranco Quinteros
0:1
70' ГолJuan Alvarez2
1:1
73' ГолMilton Gimenez
84' Желтая карточкаLuciano Pons
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
46 Hernan Lopez
-
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-
-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
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Главный тренер: Javier Sanguinetti
Ход матча
21'
29'
70'
0:1
73'
1:1
84'
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сан-Лоренсо 0:4 Сентраль Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:3 Колон Сентраль Кордоба 0:2 Итусаиндо
Берасатеги 3:0 Сентраль Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Сан-Мартин Бурсако 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Викториано Аренас 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:2 Колон Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз
Банфилд Последние 20 матчей: +9 =4 -7Банфилд 0:3 Колон Арсенал Саранди 0:2 Банфилд Банфилд 2:0 Расинг Авельянеда Банфилд 1:1 Бока Хуниорс
Банфилд 4:1 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 3:2 Банфилд Колон 1:2 Банфилд Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд
Последние игры между собой
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Банфилд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
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|1
|X
|2
|
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