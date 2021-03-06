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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Сентраль Кордоба
1:1
Конец матча
Банфилд
0'
21' Желтая карточка
Carlo Lattanzio
29' Желтая карточка
Franco Quinteros
0:1
70' Гол
Juan Alvarez2
1:1
73' Гол
Milton Gimenez
84' Желтая карточка
Luciano Pons
90'+5
1
Alejandro
Miguel
Sanchez
8
Juan
Cruz
III
4
Oscar
Salomon
2
Federico
Andueza
31
Dixon
Renteria
12
Jonathan
Bay
7
Leonardo
Sequeira
18
Серро
Франсиско
5
Cristian
Vega
45
Milton
Gimenez
27
Carlo
Lattanzio
1
Ivan
Arboleda
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
25
Alejandro
Cabrera
22
Juan
Alvarez2
8
Giuliano
Galoppo
10
Датоло
Хесус
17
Куэро
Маурисио
29
Luciano
Pons
Сентраль Кордоба
5-3-2
Банфилд
4-1-4-1

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сан-Лоренсо 0:4 Сентраль Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:3 Колон Сентраль Кордоба 0:2 Итусаиндо
Берасатеги 3:0 Сентраль Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Сан-Мартин Бурсако 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Викториано Аренас 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:2 Колон Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз
Банфилд Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Банфилд 0:3 Колон Арсенал Саранди 0:2 Банфилд Банфилд 2:0 Расинг Авельянеда Банфилд 1:1 Бока Хуниорс
Банфилд 4:1 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 3:2 Банфилд Колон 1:2 Банфилд Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд

Последние игры между собой

Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Банфилд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Carlo Lattanzio получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
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Бонус: 5 000 ₽ 3.54 3.40 2.20

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
7.60 1.05 6.30 1.09 2.86 1.40 2.14 1.71 1.67 2.34 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.60 1.04 8.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.48 1.71 2.14 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.75 1.13 6.05
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