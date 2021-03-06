Ланус
0:0
Первый тайм: 23'
Атлетико Тукуман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Pablo ArandaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
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23 Lucas Vera
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Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
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28 Jonas Romero
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18 Ramiro Ruiz
-
-
29 Kevin Isa
-
Главный тренер: Omar de Felippe
Ход матча
23'
Предыдущие игры
Ланус Последние 20 матчей: +11 =3 -6Унион Санта-Фе 3:2 Ланус Ланус 3:1 Реал Пилар Ланус 2:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 0:1 Ланус
Ланус 0:3 Дефенса и Хустисия Ланус 3:0 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 0:1 Ланус Патронато де Парана 1:1 Ланус Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:3 Ланус Альдосиви 1:2 Ланус Ланус 0:0 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Ланус 6:2 Боливар Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =5 -8Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Колон
Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Ланус: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 0
Атлетико Тукуман: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 4
Победитель
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