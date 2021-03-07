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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Ланус
2:1
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
23' Желтая карточка
Alexis Perez
0:1
24' Гол
Guillermo Acosta
45' Желтая карточка
Guillermo Acosta
53' Желтая карточка
Факундо Киньон
1:1
73' Пенальти
Жозе Густаво Санд
74' Желтая карточка
Nicolas Aguirre II
2:1
89' Гол
Matias Esquivel
90'+6
1
Lautaro
Morales
35
Braian
Aguirre
3
Бурдиссо
Гильермо
2
Alexis
Perez
25
Alexandro
Bernabei
10
Де
Ла
Вега
Педро
8
Tomas
Belmonte
19
Факундо
Киньон
7
Акоста
Лаутаро
33
Nicolas
Orsini
9
Жозе
Густаво
Санд
1
Cristian
David
Lucchetti
4
Gustavo
Toledo
33
Вергини
Сантьяго
24
Guillermo
Luis
Ortiz
3
Монсон
Лусиано
8
Guillermo
Acosta
7
Муссис
Франко
19
Nicolas
Aguirre
II
23
Ramiro
Carrera
9
Augusto
Lotti
22
Javier
Fabian
Toledo
Ланус
4-4-2
Атлетико Тукуман
4-4-2

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Унион Санта-Фе 3:2 Ланус Ланус 3:1 Реал Пилар Ланус 2:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 0:1 Ланус
Ланус 0:3 Дефенса и Хустисия Ланус 3:0 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 0:1 Ланус Патронато де Парана 1:1 Ланус Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:3 Ланус Альдосиви 1:2 Ланус Ланус 0:0 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Ланус 6:2 Боливар Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Колон
Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Ланус: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 0
Атлетико Тукуман: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 4
Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Суперлига Атлетико Тукуман 0:0 Ланус Суперлига Ланус 0:0 Атлетико Тукуман Суперлига Ланус 1:0 Атлетико Тукуман Примера
Ланус 1:0 Атлетико Тукуман Примера Ланус 2:0 Атлетико Тукуман Кубок Аргентины Ланус 3:0 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Примера А
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Guillermo Acosta получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Guillermo Acosta бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Alexis Perez получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Бурдиссо Гильермо уходит с поля. Nicolas Thaller выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.56 4.34 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.54 4.20 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 1.53 7.20
  1.85 3.45 4.38

Самый высокий коэффициент на матч «Ланус» – «Атлетико Тукуман» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Тукуман» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланус» – «Атлетико Тукуман», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
14.00 1.02 6.00 1.13 3.78 1.26 2.52 1.52 1.96 1.94 1.55 2.46 1.34 3.24 1.18 4.82 1.10 7.00
11.50 1.01 9.80 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.32 1.40 2.86 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00
15.00 1.02 10.50 1.02 3.55 1.27 2.31 1.57 2.17 1.69 1.62 2.20 1.93 1.87 1.13 5.40 1.08 7.00 1.03 14.00 1.02 17.00 1.04 21.00 1.03 21.00 0.00 14.00
4.49 1.21 2.54 1.51 2.15 1.70 1.81 2.02 1.61 2.32 1.44 2.77 1.66 2.23 1.51 2.54 1.44 2.80 1.16 5.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.79 1.44 1.75 2.08 1.36 3.13 1.16 5.35
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
2.35 1.55 1.52 2.42 1.27 3.55 1.05 10.50 1.03 14.00
2.05 1.77 1.68 2.17 1.31 3.30 1.68 2.18 1.47 2.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.76 1.27 2.21 1.66 1.61 2.32 1.30 3.52
4.45 1.21 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.25 3.95
3.10 1.33 1.84 1.90 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.95
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.26 1.34
3.30 1.31
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