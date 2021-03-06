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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Колон
0:0
Первый тайм: 22'
Альдосиви
0' 22'
1
Леонардо
Буриан
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
3
Gonzalo
Piovi
21
Eric
Meza
14
Лертора
Федерико
29
Rodrigo
Aliendro
31
Gonzalo
Escobar
18
Nicolas
Leguizamon
11
Кастро
Алексис
10
Luis
Miguel
Rodriguez
1
Поцрнич
Лучано
36
Joaquin
Indacoechea
21
Emanuel
Iniguez
26
Инсуа
Эмилиано
13
Инсуа
Эмануэль
33
Leandro
Maciel
5
Ромеро
Гастон
23
Brian
Guzman
10
Francisco
Grahl
20
Malcom
Braida
7
Андрада
Федерико
Колон
3-4-2-1
Альдосиви
4-2-3-1

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Банфилд 0:3 Колон Колон 2:0 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба 0:3 Колон Колон 1:0 Чиполлетти
Колон 1:2 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:2 Колон Колон 1:2 Банфилд Сан-Лоренсо 2:2 Колон Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Колон Колон 1:2 Индепендьенте Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда
Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви
Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:2 Ланус Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви

Последние игры между собой

Колон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Альдосиви: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Колон 0:2 Альдосиви Суперлига Альдосиви 3:0 Колон Суперлига Альдосиви 0:2 Колон Примера Альдосиви 1:1 Колон Примера
Колон 2:0 Альдосиви Примера Б Альдосиви 2:1 Колон Примера Б
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Альдосиви
1.74
3.74
5.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.74 3.70 4.94
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.70 5.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.60 5.20

Самый высокий коэффициент на матч «Колон» – «Альдосиви» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Альдосиви» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колон» – «Альдосиви», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.30 1.06 4.06 1.24 2.66 1.48 1.96 1.94 1.53 2.50 1.30 3.54 1.18 4.96 1.07 8.40
8.10 1.04 6.95 1.07 2.99 1.37 2.31 1.61 1.75 2.19 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.75 1.05 7.30
9.60 1.06 7.10 1.08 3.05 1.35 2.37 1.59 1.95 1.85 1.73 2.11 1.36 3.00 1.25 3.70 1.09 6.40 1.08 7.20 1.01 12.00 0.00 12.50 0.00 18.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.28 1.63 1.51 2.56 1.24 4.04 1.08 7.50
2.75 1.45 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
1.78 2.04 1.35 3.05 1.09 6.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.91 1.41 1.81 2.00 1.40 2.95 1.17 5.00
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60
2.40 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.73
2.00 1.75
Букмекер Да Нет
5.50 1.14
5.40 1.12
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
4.00 1.21
Где смотреть матч Колон 0:0 Альдосиви онлайн

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