1:0
27' ГолКастро Алексис
32' Желтая карточкаRafael Delgado
33' Желтая карточкаFederico Milo
1:1
41' ГолFrancisco Grahl
61' Желтая карточкаРомеро Гастон
72' Желтая карточкаPablo Becker
72' Желтая карточкаКастро Алексис
77' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
78' Желтая карточкаJavier Iritier
2:1
86' ПенальтиLuis Miguel Rodriguez
21
Eric
Meza
23
Brian
Guzman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Brian GuzmanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
Ход матча
27'
1:0
32'
33'
41'
1:1
61'
72'
72'
77'
78'
86'
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +10 =3 -7Банфилд 0:3 Колон Колон 2:0 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба 0:3 Колон Колон 1:0 Чиполлетти
Колон 1:2 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:2 Колон Колон 1:2 Банфилд Сан-Лоренсо 2:2 Колон Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Колон Колон 1:2 Индепендьенте Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда
Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =4 -10Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви
Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:2 Ланус Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви
Последние игры между собой
Колон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Альдосиви: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Колон» – «Альдосиви» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Альдосиви» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колон» – «Альдосиви», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров