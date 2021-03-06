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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Сармиенто
1:0
Первый тайм: 44'
Тальерес Кордоба
0'
1:0
2' Гол
Gabriel Maximiliano Graciani I
13' Желтая карточка
Marcelo Herrera1
26' Желтая карточка
Nahuel Tenaglia
44'
1
Manuel
Vicentini
4
Luis
Yamil
Garnier
14
Marcelo
Herrera1
23
Nicolas
Bazzana
24
Lautaro
Montoya
22
Браво
Федерико
6
Federico
Vismara
7
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
10
Sergio
Quiroga
17
Gabriel
Alanis
9
Jonathan
Torres
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
2
Рафа
II
4
Piero
Hincapie
15
Enzo
Hernan
Diaz
5
Federico
Navarro
8
Мендез
Начо
7
Diego
Valoyes
20
Фрагапане
Франко
23
Mateo
Retegui
28
Carlos
Auzqui
Сармиенто
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

Предыдущие игры

Сармиенто Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Бока Хуниорс 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Сармиенто Атлетико Рафаэла 0:0 Сармиенто
Сармиенто 1:0 Дефенсорес де Бельграно Сармиенто 1:1 Тигре Депортиво Риестра 1:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Сан-Мартин Тукуман Химназия Мендоса 2:3 Сармиенто Сармиенто 0:0 Вилья Дальмине Сармиенто 3:0 Дуглас Хайг Вилья Дальмине 1:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Альмагро Сан-Мартин Тукуман 2:0 Сармиенто Сармиенто 2:1 Институто Сантамарина 1:1 Сармиенто Химнасия Хухуй 1:3 Сармиенто Сармиенто 1:0 Олл Бойз Атлетико Рафаэла 1:1 Сармиенто Сармиенто 3:1 Кильмес
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Рафаэла Тальерес Кордоба 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана
Колон 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Банфилд Химнасия Ла-Плата 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо

Последние игры между собой

Сармиенто: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сармиенто 1:4 Тальерес Кордоба Примера Сармиенто 3:0 Тальерес Кордоба Примера Б Тальерес Кордоба 2:2 Сармиенто Примера Б
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