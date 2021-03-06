Сармиенто
1:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
1:0
13' Желтая карточкаMarcelo Herrera1
26' Желтая карточкаNahuel Tenaglia
65' Желтая карточкаSergio Quiroga
71' Желтая карточкаYair Arismendi
74' Желтая карточкаБраво Федерико
1:1
90' ГолРафа II
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
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-
-
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-
-
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
18 Майкл СантосНападающий
-
-
-
36 Ignacio Lago
-
11 Matias Sosa
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
13'
26'
65'
71'
74'
90'
1:1
Предыдущие игры
Сармиенто Последние 20 матчей: +10 =6 -4Бока Хуниорс 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Сармиенто Атлетико Рафаэла 0:0 Сармиенто
Сармиенто 1:0 Дефенсорес де Бельграно Сармиенто 1:1 Тигре Депортиво Риестра 1:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Сан-Мартин Тукуман Химназия Мендоса 2:3 Сармиенто Сармиенто 0:0 Вилья Дальмине Сармиенто 3:0 Дуглас Хайг Вилья Дальмине 1:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Альмагро Сан-Мартин Тукуман 2:0 Сармиенто Сармиенто 2:1 Институто Сантамарина 1:1 Сармиенто Химнасия Хухуй 1:3 Сармиенто Сармиенто 1:0 Олл Бойз Атлетико Рафаэла 1:1 Сармиенто Сармиенто 3:1 Кильмес
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +11 =6 -3Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Рафаэла Тальерес Кордоба 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана
Колон 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Банфилд Химнасия Ла-Плата 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо
Последние игры между собой
Сармиенто: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1