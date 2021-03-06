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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Годой Крус
3:1
Конец матча
Платенсе
0'
0:1
26' Гол
Tiago Palacios
1:1
33' Гол
Ezequiel Bullaude
35' Желтая карточка
Mauro Bogado
40' Желтая карточка
Stefano Callegari
58' Желтая карточка
Cristian Marcial
63' Желтая карточка
Sasha Marcich
64' Желтая карточка
Cristian Colman
2:1
87' Гол
Вильдер Картагена
3:1
90' Гол
Renzo Tesuri
90' Желтая карточка
Gianluca Ferrari
90'+7
12
Juan
Espinola
28
Elias
Sebastian
Lopez
30
Дос
Сантос
Мауро
3
Leonel
Gonzalez
26
Перес
Дамиан
32
Gonzalo
Abrego
5
Вильдер
Картагена
8
Renzo
Tesuri
33
Ezequiel
Bullaude
10
Valentin
Burgoa
17
Cristian
Colman
1
Де
Оливера
Хорхе
21
Льюй
Брайан
24
Stefano
Callegari
6
Luciano
Leonel
Recalde
18
Sasha
Marcich
10
Ignacio
Schor
14
Roberto
Agustin
Bochi
8
Mauro
Bogado
20
Tiago
Palacios
7
Matias
Tissera
29
Nadir
Zeineddin
Годой Крус
4-2-3-1
Платенсе
4-4-2

Предыдущие игры

Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Росарио Сентраль 2:2 Годой Крус Годой Крус 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 1:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус
Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Годой Крус 3:1 Хусто Хосе де Уркиса Расинг Авельянеда 6:1 Годой Крус Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус
Платенсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Атлетико Рафаэла 0:2 Платенсе
Платенсе 0:0 Депортиво Риестра Платенсе 2:1 Темперлей Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Агропекуарио Ферро Карриль 1:2 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Депортиво Морон Атланта 0:2 Платенсе Бельграно 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Депортиво Мадрин Платенсе 0:2 Альварадо Гильермо Браун 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Нуэва Чикаго Эстудиантес Рио-Куарто 3:2 Платенсе Платенсе 0:3 Ферро Карриль Платенсе 2:1 Атланта

Последние игры между собой

Годой Крус: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Платенсе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Платенсе 1:1 Годой Крус Националь Б Годой Крус 1:1 Платенсе Националь Б
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Stefano Callegari получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Мауро Богадо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Ezequiel Bullaude бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Tiago Palacios бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.43 3.22 3.16
  3.83 1.60 5.70

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
7.20 1.05 6.25 1.09 2.82 1.41 2.12 1.72 1.63 2.41 1.31 3.45 1.20 4.40 1.05 8.00 1.03 8.20
2.40 1.57 2.09 1.75 3.46 1.30 2.32 1.61 1.75 2.09 1.46 2.71 1.17 4.83 1.47 2.67 1.33 3.24 1.34 3.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.56 1.51 1.71 2.14 1.33 3.30 1.08 7.60 1.06 9.00
2.05 1.77 1.68 2.17 1.31 3.32 1.42 2.90 1.41 2.83 1.22 4.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.21 1.67 1.53 2.50 1.17 4.85 1.12 6.05
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