Годой Крус
3:1
Конец матча
Платенсе
0:1
26' ГолTiago Palacios
1:1
33' ГолEzequiel Bullaude
35' Желтая карточкаMauro Bogado
40' Желтая карточкаStefano Callegari
58' Желтая карточкаCristian Marcial
63' Желтая карточкаSasha Marcich
64' Желтая карточкаCristian Colman
2:1
87' ГолВильдер Картагена
3:1
90' ГолRenzo Tesuri
90' Желтая карточкаGianluca Ferrari
26
Перес
Дамиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Льюй БрайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ian Puleio
-
-
-
-
-
13 Pablo Gerzel
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Llop
Ход матча
26'
0:1
33'
35'
58'
63'
64'
87'
90'
3:1
90'
Предыдущие игры
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =3 -12Росарио Сентраль 2:2 Годой Крус Годой Крус 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 1:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус
Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Годой Крус 3:1 Хусто Хосе де Уркиса Расинг Авельянеда 6:1 Годой Крус Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус
Платенсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Атлетико Рафаэла 0:2 Платенсе
Платенсе 0:0 Депортиво Риестра Платенсе 2:1 Темперлей Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Агропекуарио Ферро Карриль 1:2 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Депортиво Морон Атланта 0:2 Платенсе Бельграно 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Депортиво Мадрин Платенсе 0:2 Альварадо Гильермо Браун 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Нуэва Чикаго Эстудиантес Рио-Куарто 3:2 Платенсе Платенсе 0:3 Ферро Карриль Платенсе 2:1 Атланта
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Платенсе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|2.43
|3.22
|3.16
|
|3.83
|1.60
|5.70
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