Велес Сарсфилд
1:7
Конец матча
Бока Хуниорс
10' Желтая карточкаNicolas Capaldo
19' Желтая карточкаEmiliano Amor
0:1
21' ГолКардона Эдвин
25' Желтая карточкаСамбрано Очандарте
1:1
26' ГолJuan Martin Lucero
1:2
31' ГолВилья Себастьян
1:3
53' ГолВилья Себастьян
1:4
55' ГолМарони Гонсало
57' Желтая карточкаPablo Galdames II
1:5
62' ГолТевес Карлос
70' Желтая карточкаКампусано Хорман
1:6
74' ГолМарони Гонсало
1:7
89' ГолКампусано Хорман
12
Lucas
Hoyos
29
Абрам
Луис
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сарате МауроНападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Alan Varela
-
-
38 Luis Vazquez
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
Ход матча
10'
19'
21'
0:1
26'
31'
1:2
53'
1:3
55'
1:4
62'
1:5
70'
74'
1:6
89'
1:7
90'
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +14 =1 -5Аргентинос Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Атлетико Камионерос Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Велес Сарсфилд 3:1 Росарио Сентраль Ланус 3:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Универсидад Католика Чили 1:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4Бока Хуниорс 2:1 Claypole Бока Хуниорс 1:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:2 Химнасия Ла-Плата
Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Сантос 3:0 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Сантос Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Бока Хуниорс 3:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Бока Хуниорс: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс Суперлига Велес Сарсфилд 1:3 Бока Хуниорс Примера Велес Сарсфилд 2:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд Примера Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Бока Хуниорс 3:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:1 Велес Сарсфилд Примера Бока Хуниорс 1:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:1 Велес Сарсфилд Примера А Бока Хуниорс 3:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс Копа Судамерикана
Победитель
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