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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Велес Сарсфилд
1:7
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
10' Желтая карточка
Nicolas Capaldo
19' Желтая карточка
Emiliano Amor
0:1
21' Гол
Кардона Эдвин
25' Желтая карточка
Самбрано Очандарте
1:1
26' Гол
Juan Martin Lucero
1:2
31' Гол
Вилья Себастьян
1:3
53' Гол
Вилья Себастьян
1:4
55' Гол
Марони Гонсало
57' Желтая карточка
Pablo Galdames II
1:5
62' Гол
Тевес Карлос
70' Желтая карточка
Кампусано Хорман
1:6
74' Гол
Марони Гонсало
1:7
89' Гол
Кампусано Хорман
90' Желтая карточка
 90'+1
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
2
Emiliano
Amor
29
Абрам
Луис
5
Ортега
Франсиско
27
Pablo
Galdames
II
30
Манкуэльо
Федерико
14
Luca
Orellano
10
Thiago
Almada
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
1
Андрада
Эстебан
14
Nicolas
Capaldo
2
Лопес
Лисандро
II
5
Самбрано
Очандарте
18
Фабра
Франк
21
Кампусано
Хорман
22
Вилья
Себастьян
36
Cristian
Medina
8
Кардона
Эдвин
20
Марони
Гонсало
10
Тевес
Карлос
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-1-4-1

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Аргентинос Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Атлетико Камионерос Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Велес Сарсфилд 3:1 Росарио Сентраль Ланус 3:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Универсидад Католика Чили 1:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Бока Хуниорс 2:1 Claypole Бока Хуниорс 1:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:2 Химнасия Ла-Плата
Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Сантос 3:0 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Сантос Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Бока Хуниорс 3:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Бока Хуниорс: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Копа де ла Суперлига Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Копа де ла Суперлига Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд Суперлига
Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс Суперлига Велес Сарсфилд 1:3 Бока Хуниорс Примера Велес Сарсфилд 2:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд Примера Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Бока Хуниорс 3:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:1 Велес Сарсфилд Примера Бока Хуниорс 1:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:1 Велес Сарсфилд Примера А Бока Хуниорс 3:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс Копа Судамерикана
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.03 3.16 2.54
Бонус: 5 000 ₽ 2.94 3.16 2.52
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 4.30 1.31

Самый высокий коэффициент на матч «Велес Сарсфилд» – «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Велес Сарсфилд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Велес Сарсфилд» – «Бока Хуниорс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
7.50 1.08 3.58 1.29 2.38 1.58 1.80 2.11 1.43 2.82 1.24 4.10 1.13 5.85 1.05 9.60 1.01 15.00
7.00 1.06 5.85 1.10 2.70 1.44 2.05 1.77 1.62 2.44 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.10 1.04 8.70
6.50 1.09 5.00 1.15 2.48 1.50 1.85 1.90 1.76 2.06 4.70 1.17 3.30 1.30 3.45 1.28 2.31 1.57 1.57 2.31 1.20 4.20 1.14 5.20 1.03 14.00 2.00 1.76 1.30 3.30 1.17 4.70 1.03 14.00 1.11 5.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.09 1.74 1.44 2.79 1.20 4.58 1.06 8.70
2.53 1.52 1.66 2.22 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
2.30 1.58 1.48 2.55 1.23 3.90 1.05 10.50 1.52 2.42 1.08 7.00 1.05 10.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.68 1.47 1.70 2.15 1.34 3.26 1.14 5.70
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
2.20 1.61 1.53 2.41 1.19 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.70
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
5.35 1.16
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.04 1.24
3.80 1.25
Где смотреть матч Велес Сарсфилд 1:7 Бока Хуниорс онлайн

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