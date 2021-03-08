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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 34'
Росарио Сентраль
0' 34'
1
Ариас
Габриэль
18
Скелотто
Эзекиль
23
Nery
Dominguez
40
Joaquin
Novillo
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
26
Carlos
Alcaraz
34
Ловера
Максимилиано
9
Enzo
Copetti
28
Чанкалай
Томас
19
Броун
Хорхе
32
Facundo
Almada
6
Joaquin
Laso
22
Gaston
Avilla
3
Lautaro
Blanco
5
Rodrigo
Villagra
8
Diego
Zabala
17
Rafael
Sangiovani
10
Emiliano
Vecchio
28
Lucas
Emanuel
Gamba
29
Luca
Martinez
Dupuy
Расинг Авельянеда
4-1-2-1-2
Росарио Сентраль
4-1-4-1

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Расинг Авельянеда 0:5 Ривер Плейт Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Банфилд 2:0 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 6:1 Годой Крус Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Росарио Сентраль 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Росарио Сентраль 0:3 Бока Унидос
Велес Сарсфилд 3:1 Росарио Сентраль Ланус 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе Росарио Сентраль 4:0 Патронато де Парана Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль Торнео де Верано Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 0:2 Расинг Авельянеда Суперлига
Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда Примера Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда Кубок Аргентины Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Росарио Сентраль 0:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 4:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 3:2 Расинг Авельянеда Примера А
  • Первый тайм
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Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Росарио Сентраль
2.25
3.48
3.46
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.24 3.48 3.24
Бонус: 5 000 ₽ 2.22 3.48 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.00 3.10
  2.24 3.09 3.46

Самый высокий коэффициент на матч «Расинг Авельянеда» – «Росарио Сентраль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Расинг Авельянеда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Росарио Сентраль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Расинг Авельянеда» – «Росарио Сентраль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.04 4.62 1.21 2.88 1.42 2.08 1.82 1.60 2.33 1.34 3.20 1.21 4.46 1.10 7.20
8.70 1.03 7.70 1.06 3.32 1.31 2.50 1.53 1.83 2.07 1.42 2.88 1.30 3.40 1.10 6.00 1.07 6.55 1.00 11.25
6.80 1.08 5.20 1.14 2.55 1.48 1.92 1.82 2.03 1.79 1.52 2.42 1.23 3.90 1.17 4.70 1.05 10.50 1.10 10.50 1.01 10.50 0.00 12.50 0.00 17.00
2.96 1.39 2.31 1.61 2.02 1.81 1.71 2.15 1.52 2.52 1.73 2.12 1.54 2.47 1.43 2.86 1.29 3.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.38 1.58 1.56 2.43 1.28 3.68 1.10 6.70
2.88 1.42 1.88 1.92 1.42 2.88 1.12 6.30 1.08 7.40
2.00 1.76 1.30 3.30 1.15 5.00 1.03 14.00 1.02 17.00
1.70 2.14 1.42 2.80 1.15 5.19 1.39 2.91 1.38 3.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.10 1.37 1.90 1.90 1.44 2.79 1.21 4.58
3.76 1.27 2.59 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.15
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.81
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
4.64 1.20
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.52 1.30
3.20 1.32
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