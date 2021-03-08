Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 34'
Росарио Сентраль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Tiago Banega
-
44 Ivan Maggi
-
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-
-
-
25 Gaston Gomez
-
Главный тренер: Пицци Хуан Антонио
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Нападающий
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13 Joan Mazzaco
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Главный тренер: Kily Gonzalez
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +6 =5 -9Расинг Авельянеда 0:5 Ривер Плейт Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Банфилд 2:0 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 6:1 Годой Крус Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =3 -10Росарио Сентраль 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Росарио Сентраль 0:3 Бока Унидос
Велес Сарсфилд 3:1 Росарио Сентраль Ланус 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе Росарио Сентраль 4:0 Патронато де Парана Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда Примера Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда Кубок Аргентины Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Росарио Сентраль 0:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 4:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 3:2 Расинг Авельянеда Примера А
Победитель
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