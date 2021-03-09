Расинг Авельянеда
1:0
Конец матча
Росарио Сентраль
33' Желтая карточкаLautaro Blanco
36' Желтая карточкаNery Dominguez
41' Желтая карточкаМорено Анибал
45' Желтая карточкаRodrigo Villagra
47' Желтая карточкаJoaquin Novillo
55' Желтая карточкаDiego Zabala
62' Желтая карточкаJoaquin Laso
1:0
64' ГолEnzo Copetti
68' Желтая карточкаCarlos Alcaraz
89' Желтая карточкаEnzo Copetti
90' Желтая карточкаМена Эухенио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Tiago Banega
-
44 Ivan Maggi
-
-
-
-
-
25 Gaston Gomez
-
Главный тренер: Пицци Хуан Антонио
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
13 Joan Mazzaco
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
Ход матча
33'
36'
41'
45'
47'
55'
62'
64'
68'
89'
90'
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +6 =5 -9Расинг Авельянеда 0:5 Ривер Плейт Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Банфилд 2:0 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 6:1 Годой Крус Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =3 -10Росарио Сентраль 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Росарио Сентраль 0:3 Бока Унидос
Велес Сарсфилд 3:1 Росарио Сентраль Ланус 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе Росарио Сентраль 4:0 Патронато де Парана Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда Примера Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда Кубок Аргентины Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Росарио Сентраль 0:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 4:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 3:2 Расинг Авельянеда Примера А
Победитель
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