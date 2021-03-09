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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 12'
Аргентинос Хуниорс
0' 12'
1
Армани
Франко
16
Alex
Vigo
2
Рохас
Роберт
6
Hector
Martinez2
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
10
Карраскаль
Хорхе
11
Де
ла
Крус
Николас
7
Суарес
Матиас
9
Альварес
Хулиан
12
Lucas
Abraham
Chavez
4
Kevin
Mac
Allister
16
Carlos
Quintana
2
Miguel
Angel
Torren
24
Elias
Gomez
26
Matias
Romero1
17
Franco
Moyano
11
Jonathan
David
Gomez
27
Ауче
Габриэль
9
Gabriel
Avalos
7
Кабрера
Хавьер
Ривер Плейт
4-4-1-1
Аргентинос Хуниорс
4-4-2

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Расинг Авельянеда 0:5 Ривер Плейт Платенсе 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт
Ривер Плейт 4:0 Дефенсорес де Пронунсиамьенто Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Уракан 1:3 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Аргентинос Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс
Уракан 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Кануелас Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 5
Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Кубок Диего Марадоны Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига
Аргентинос Хуниорс 1:2 Ривер Плейт Примера Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:2 Ривер Плейт Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Ривер Плейт 4:2 Аргентинос Хуниорс Примера А
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Аргентинос Хуниорс
1.30
5.40
8.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.40 8.10
  1.29 5.50 10.77

Самый высокий коэффициент на матч «Ривер Плейт» – «Аргентинос Хуниорс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ривер Плейт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аргентинос Хуниорс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ривер Плейт» – «Аргентинос Хуниорс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.50 0.00 9.60 1.03 4.40 1.19 3.25 1.28 2.20 1.67 1.97 1.83 1.73 2.10 1.48 2.55 1.25 3.95 1.19 4.50 1.07 7.90 1.06 8.60 0.00 14.50
4.43 1.21 2.68 1.48 2.24 1.66 1.99 1.85 1.72 2.14 1.55 2.47 1.45 2.77 1.16 5.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.25 1.62 1.48 2.40 1.16 4.50
3.29 1.34 2.87 1.43 2.25 1.65 1.75 2.13 1.52 2.57 1.35 3.28
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.30 1.30 1.86 1.88 1.41 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.79
Букмекер Да Нет
4.60 1.14
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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