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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Ривер Плейт
0:1
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
18' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
27' Желтая карточка
Суарес Матиас
33' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
42' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
73' Желтая карточка
Cesar Florentin
0:1
90' Гол
Cesar Florentin
90'+6
1
Армани
Франко
17
Диас
Пауло
2
Рохас
Роберт
6
Hector
Martinez2
24
Перес
Энцо
16
Alex
Vigo
11
Де
ла
Крус
Николас
10
Карраскаль
Хорхе
20
Каско
Милтон
7
Суарес
Матиас
9
Альварес
Хулиан
12
Lucas
Abraham
Chavez
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
26
Matias
Romero1
11
Jonathan
David
Gomez
17
Franco
Moyano
24
Elias
Gomez
7
Кабрера
Хавьер
27
Ауче
Габриэль
9
Gabriel
Avalos
Ривер Плейт
3-1-4-2
Аргентинос Хуниорс
3-4-2-1

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Расинг Авельянеда 0:5 Ривер Плейт Платенсе 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт
Ривер Плейт 4:0 Дефенсорес де Пронунсиамьенто Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Уракан 1:3 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Аргентинос Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс
Уракан 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Кануелас Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 5
Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Кубок Диего Марадоны Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига
Аргентинос Хуниорс 1:2 Ривер Плейт Примера Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:2 Ривер Плейт Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Ривер Плейт 4:2 Аргентинос Хуниорс Примера А
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Мигел Анхел Торрен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Де ла Крус Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Суарес Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Kevin Mac Allister получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 4.80 1.25 15.00
  2.44 1.88 8.81

Самый высокий коэффициент на матч «Ривер Плейт» – «Аргентинос Хуниорс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ривер Плейт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аргентинос Хуниорс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ривер Плейт» – «Аргентинос Хуниорс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.25 3.75 1.02 17.00 1.01 21.00 1.05 10.50 1.04 12.00 1.97 1.83 1.04 12.00 1.04 12.00 1.05 10.50 1.05 10.50 1.07 10.50 1.06 10.50 0.00 14.50
2.04 1.79 1.68 2.20 1.30 3.44 1.87 1.96 1.59 2.36 1.39 2.95 1.76 2.07 1.54 2.47 1.41 2.87 1.75 2.08 1.53 2.51 1.55 2.49 1.44 2.80 1.16 5.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.04 12.00 1.20 4.20 1.11 5.80 1.01 21.00 1.12 5.55
1.56 2.40 1.32 3.28 1.84 1.97 1.51 2.52 1.36 3.06 1.34 3.31
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.30 1.30 1.86 1.88 1.41 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.60 1.14
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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