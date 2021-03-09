Ривер Плейт
0:1
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
18' Желтая карточкаKevin Mac Allister
27' Желтая карточкаСуарес Матиас
33' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
42' Желтая карточкаMiguel Angel Torren
73' Желтая карточкаCesar Florentin
0:1
90' ГолCesar Florentin
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
16
Alex
Vigo
20
Каско
Милтон
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
16 Alex VigoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Каско МилтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Elias GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
Ход матча
27'
73'
90'
0:1
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =3 -3Расинг Авельянеда 0:5 Ривер Плейт Платенсе 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт
Ривер Плейт 4:0 Дефенсорес де Пронунсиамьенто Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Уракан 1:3 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 2:6 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Аргентинос Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс
Уракан 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Кануелас Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 5
Аргентинос Хуниорс 1:2 Ривер Плейт Примера Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:2 Ривер Плейт Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Ривер Плейт 4:2 Аргентинос Хуниорс Примера А
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