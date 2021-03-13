Унион Санта-Фе
1:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
35' Желтая карточкаHarrinson Mancilla
1:0
43' ГолMartin Ezequiel Canete
45' Желтая карточкаImanol Machuca
1:1
73' ГолБарриос Лукас
81' Желтая карточкаJonathan Galvan
87' Желтая карточкаNelson Acevedo
34
Kevin
Zenon
17
Рей
Родриго
16
Айяла
Виктор
10
Алеман
Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
-
19 Mauro PittonПолузащитник
-
14 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Erik RamirezНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariano Messera
Ход матча
43'
45'
73'
1:1
81'
87'
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =6 -7Патронато де Парана 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:2 Ланус Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман
Унион Санта-Фе 1:2 Патронато де Парана Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Байя Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Байя 1:0 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +8 =7 -5Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 2:2 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 1:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Тальерес Кордоба Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 3:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 2:0 Спортиво Барракас Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Химнасия Ла-Плата: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Унион Санта-Фе» – «Химнасия Ла-Плата» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Санта-Фе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Химнасия Ла-Плата» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Санта-Фе» – «Химнасия Ла-Плата», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров