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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Унион Санта-Фе
1:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
35' Желтая карточка
Harrinson Mancilla
1:0
43' Гол
Martin Ezequiel Canete
45' Желтая карточка
Imanol Machuca
1:1
73' Гол
Барриос Лукас
81' Желтая карточка
Jonathan Galvan
87' Желтая карточка
Nelson Acevedo
90'+5
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
27
Jonathan
Galvan
28
Juan
Portillo
18
Nicolas
Penailillo
39
Imanol
Machuca
26
Martin
Ezequiel
Canete
5
Nelson
Acevedo
34
Kevin
Zenon
9
Фернандо
Андре
Маркес
17
Рей
Родриго
57
Вейгандт
Марсело
4
Leonardo
Morales
24
German
Guiffrey
32
Matias
Melluso
15
Harrinson
Mancilla
16
Айяла
Виктор
22
Matias
Miranda
10
Алеман
Брайн
7
Карбонеро
Йохан
8
Барриос
Лукас
Унион Санта-Фе
5-4-1
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Патронато де Парана 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:2 Ланус Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман
Унион Санта-Фе 1:2 Патронато де Парана Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Байя Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Байя 1:0 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 2:2 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 1:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Тальерес Кордоба Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 3:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 2:0 Спортиво Барракас Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата

Последние игры между собой

Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Химнасия Ла-Плата: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Химнасия Ла-Плата 1:1 Унион Санта-Фе Примера
Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата Кубок Аргентины Химнасия Ла-Плата 5:2 Унион Санта-Фе Примера
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Imanol Machuca получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Martin Ezequiel Canete бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Harrinson Mancilla получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.63 3.10 2.89
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 1.10 12.00

Самый высокий коэффициент на матч «Унион Санта-Фе» – «Химнасия Ла-Плата» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Санта-Фе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Химнасия Ла-Плата» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Санта-Фе» – «Химнасия Ла-Плата», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.10 1.06 6.05 1.10 2.86 1.40 2.20 1.67 1.69 2.29 1.33 3.30 1.22 4.10 1.07 7.30 1.05 7.80 1.00 11.75
5.00 1.15 3.75 1.25 2.00 1.76 1.32 3.20 1.87 1.93 1.11 5.80 1.03 14.00 1.02 17.00 1.04 12.00 1.03 14.00 1.02 12.50 1.01 13.50 0.00 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.56 1.51 1.70 2.15 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.60
1.60 2.25 1.11 5.80 1.07 7.50 1.07 6.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.19 4.65 1.14 5.65
2.31 1.57 1.57 2.33 1.21 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата онлайн

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