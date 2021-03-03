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Уфа
0:0
Первый тайм

Стадион:
Урал
Уфа
Урал

Ход матча

40'
_Bizoza P.
 
43'
Плиев Константин
 

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жамалетдинов Тимур 1 0.33
2. Бизяк Ловро 1 0.33
3. _Krotov V. 1 0.33
4. _Sysuev D. 1 0.33
5. _Andric K. 1 0.33
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панюков Андрей 2 0.67
2. _Bicfalvi E. 1 0.33

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Жамалетдинов Тимур 1 0
2. _Morozov G. 1 0
3. _Krotov V. 1 0
Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 1 0
2. Емельянов Роман 1 0
3. Калинин Илья 1 0
4. Йовичич Бранко 1 0
5. Магомадов Чингиз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Урал 20% (1) 0 20% (1) 0 0 60% (3)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа
Уфа 0:0 Шкупи Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва
Урал Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон Урал 3:1 Зета
Урал 2:2 РФШ Рига Урал 2:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Урал 3:1 Краснодар-2 Тамбов 1:1 Урал ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Уфа: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Урал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Уфа 1:2 Урал Премьер-лига Уфа 1:1 Урал Премьер-лига Урал 3:2 Уфа Премьер-лига Уфа 4:1 Урал Премьер-лига
Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Уфа Товарищеские матчи Урал 2:0 Уфа Премьер-лига Урал 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Товарищеские матчи Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Уфа 0:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 4:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    45'
    Неудачно перешли гости в атаку, как только преодолели центр поля, так тут же нарушили правила.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • Желтая карточка
    44'
    Константин Плиев грубо подкатился под Андрея Егорычева, за что тут же увидел перед собой прямоугольник "жёлтого цвета". 
  • Фол, нарушение
    43'
    Главный арбитр встречи зафиксировал нарушение правил в центре поля - Денис Кулаков слишком много позволил себе. 
  • 42'
    Футболисты "Урала" исполнили стандарт. Мяч был отправлен в штрафную площадку хозяев, а на этом всё - круглый покинул пределы поля, уйдя за лицевую линию. 

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  • Желтая карточка
    40'
    Время первой жёлтой карточки в нашем матче, её на свой счёт записывает Парфе Бизоза за фол на Андрее Егорычеве.
  • 39'
    Очень нужен гол этой игре. Просто представьте, какие тогда скорости мы будем наблюдать, а какое желание от пропустившей стороны. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Гаджимурадов сохраняет мяч в игре на левом фланге, совершает рывок к штрафной площадке, но тут же получает по ногам от Александра Сухова. 
  • Опасный момент
    37'
    Сейчас опасно! Остон Урунов входит в штрафную площадку правым краем и стреляет в ближний угол, но Иван Коновалов снова надёжно действует - отражает мяч, а затем накрывает его.
  • Угловой
    36'
    Милетич выполнил подачу с углового с левого фланга, избавился от опеки и пробил головой Плиев - Коновалов справился и забрал мяч. 
  • Офсайд
    34'
    А в этом эпизоде Егорычев скидывает точно на Ибрахимая, но беда в том, что Илльдрен забрался в офсайд.
  • 33'
    Егорычев сегодня явно не лучший игрок, с которым можно играть в стенку. Вот сейчас снова Андрей не смог отдать точную ответную передачу.
  • Судья
    32'
    Даниэль Мишкич затянул с ударом, находясь в штрафной площадке "Уфы", а затем упал, намекая на пенальти - судья криминала не увидел.
  • 31'
    Константин Плиев осторожно играет в подкате - прерывает атаку соперника, выбивая мяч за боковую линию. 
  • 29'
    Треть основного времени позади, пока опасных моментов очень мало. Не рискуют команды, полностью понимая, что одна ошибка может выбить из турнира. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Сухов выполнил передачу с правого края штрафной площади, Андрич пытался пробить через себя, но вместо удара по мячу, едва не попал в голову находившегося рядом оппонента - опасная игра зафиксирована. 
  • 27'
    Борьба за мяч у бровки завершается в пользу хозяев, с чем категорически не согласен Денис Кулаков, размахивающий руками. 
  • 26'
    Перехватили мяч игроки "Урала" и тут же понеслись в атаку. Илльдрен Ибрахимай дошёл до штрафной площадки, а вот выполнить точную обостряющую передачу не смог.
  • 25'
    На вынос приходится играть гостям после кросса с левого фланга от Неманьи Милетича. 
  • 24'
    Гости стараются играть широко, пытаясь растянуть оборонительные построения оппонента, но пока не получается, компактно действуют игроки "Уфы".
  • 23'
    Стефан Страндберг вступает в верховую борьбу и прерывает мячу путь в сторону своих владений. 
  • 22'
    Казалось, что быстрый переход из обороны в атаку в исполнении "Урала" может быть опасным, но ничего подобного. Сместились "оранжево-чёрные" на правый фланг, а затем допустили брак в передаче. 
  • 20'
    Остон Урунов прошёл несколько метров вперёд, а затем сыграл назад. Брать игру на себя не стал.
  • Офсайд
    19'
    Поднята рука арбитра - положение "вне игры" зафиксировали судьи. Снова офсайд выручает хозяев. Вспомним эпизод с выходом 1 на 1 в начале встречи, а сейчас, если бы не "неправильное положение", быть бы опасному штрафному, так как грубо встретили защитники Егорычева.
  • 18'
    Снова в центре внимания Филип Мрзляк, на сей раз он обострял, выполняя пас на Жамалетдинова, но сыграть точно не получилось, Иван Коновалов забрал мяч. 
  • 17'
    Филип Мрзляк встретился с мячом на правом фланге, попытался совершить рывок, но не смог, выпустив игровой снаряд за боковую линию. 
  • 16'
    В квадрат поиграли гости на своей половине поля, а почему и нет, куда спешить? 
  • 14'
    Футболисты "Уфы" попробовали провести атаку левым краем, но столкнулись с сопротивлением и отошли на свою половину поля. 
  • 13'
    Есть первый удар в матче: Егорычев прокинул мяч мимо соперника и выстрелил, но отправил игровой снаряд выше перекладины. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Ещё один фол, на этот уже хозяева не правы. Йовичич пытался сместиться с левого фланга в центр, но ему это не позволил сделать Плиев. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Гости нарушают правила в центральном круге, Даниэль Мишкич уронил Филипа Мрзляка. 
  • 10'
    Вот уже и хозяева стали чаще появляться у чужой штрафной площади, но пока без ударов, которых на данную минуту пока нет, ни у одной из сторон.
  • Судья
    9'
    Тимур Жамалетдинов упал в штрафной площадке "Урала" после контакта с Денисом Кулаковым, но судьи на это падение внимания не обратили.
  • 8'
    Один из самых активных игроков Ибрахимай рвётся к воротам соперника, играет на Егорычева, но снова неточный ответный пас, пока проблемы со взаимодействием. 
  • 7'
    Корнер к опасности не привёл, Александр Беленов вышел из ворот и мяч выбил кулаками. 
  • Угловой
    6'
    Первый угловой в матче нам предстоит увидеть, его с левого фланга исполнят "оранжево-чёрные".
  • 5'
    Активнее на старте поединка действуют гости, атакующие способности "Уфы" мы пока не видели. 
  • 4'
    Стенка у игроков "Урала" не получается. Ибрахимай отдал на Егорычева, а вот ответная передача оказалась слишком сильной. 
  • Офсайд
    3'
    Казалось, у "Урала" была прекрасная возможность выйти вперёд, ведь 1 на 1 с вратарём вышел Ибрахимай, но после удара Илльдрена Беленов отразил мяч на угловой, а затем раздался свисток арбитра - офсайд. 
  • 2'
    Гости начали с центра поля и перешли на свою половину, где довольствуются наличием мяча, устраивая перепасовку. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Холодно в Уфе, но надеемся, что жарко будет в игре, которая начинается прямо сейчас!
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию перенесённого матча 1/8 финала Кубка России, в котором сойдутся "Уфа" и "Урал". Комментировать встречу буду я - Кирилл Дудник.
Прогнозы 149
Уфа 32.2% (48)
X 36.2% (54)
Урал 31.5% (47)
Все прогнозы
3.21 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Урал
2.40
2.92
4.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.40 2.90 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 2.92 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.37 3.10 3.30

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.35 1.10 4.33 1.17 2.34 1.57 1.77 2.05 1.48 2.85 1.19 4.65 1.14 5.40 1.03 9.60 1.01 9.80
5.80 1.13 4.44 1.20 2.20 1.66 2.07 1.75 1.65 2.22 1.68 2.18 1.38 3.00 1.15 5.30 1.11 6.50 1.03 9.90 1.02 11.00 0.00 17.00 0.00 17.00 0.00 22.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.19 1.68 1.48 2.65 1.26 3.85 1.05 9.80 1.04 11.00
1.95 1.85 1.28 3.60 1.15 5.30 1.06 9.40 1.04 8.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.95 1.85 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
3.15 1.35 1.90 1.72 1.40 2.65 1.14 4.86 1.10 5.91

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Где смотреть матч Уфа 0:0 Урал онлайн

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Прогнозы на матч Уфа 0:0 Урал

Исход игры
Уфа
32.2% (48)
Ничья
36.2% (54)
Урал
31.5% (47)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (48)
Меньше
66.43% (95)
Обе команды забьют
Да
64.34% (92)
Нет
35.66% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (45)
1:0 Уфа
17.4% (26)
1:2 Урал
17.4% (26)
2:1 Уфа
12.8% (19)
0:1 Урал
10.1% (15)
0:0 Ничья
5.4% (8)
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