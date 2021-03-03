Уфа
0:0
Первый тайм
Стадион: Neftyanik Stadium (Ufa)
Урал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Урунов ОстонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Матвеев Юрий
Ход матча
40'
43'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.33
|2.
|Бизяк Ловро
|1
|0.33
|3.
|_Krotov V.
|1
|0.33
|4.
|_Sysuev D.
|1
|0.33
|5.
|_Andric K.
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панюков Андрей
|2
|0.67
|2.
|_Bicfalvi E.
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|2.
|_Morozov G.
|1
|0
|3.
|_Krotov V.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|1
|0
|2.
|Емельянов Роман
|1
|0
|3.
|Калинин Илья
|1
|0
|4.
|Йовичич Бранко
|1
|0
|5.
|Магомадов Чингиз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Урал
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|0
|60% (3)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +5 =4 -11Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа
Урал Последние 20 матчей: +7 =9 -4Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон Урал 3:1 Зета
Последние игры между собой
Уфа: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Урал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Уфа Товарищеские матчи Урал 2:0 Уфа Премьер-лига Урал 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Товарищеские матчи Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Уфа 0:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 4:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уфа» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уфа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уфа» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Уфа 0:0 Урал
Исход игры
Уфа
32.2% (48)
Ничья
36.2% (54)
Урал
31.5% (47)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (48)
Меньше
66.43% (95)
Обе команды забьют
Да
64.34% (92)
Нет
35.66% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (45)
1:0 Уфа
17.4% (26)
1:2 Урал
17.4% (26)
2:1 Уфа
12.8% (19)
0:1 Урал
10.1% (15)
0:0 Ничья
5.4% (8)
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