Футболисты "Урала" исполнили стандарт. Мяч был отправлен в штрафную площадку хозяев, а на этом всё - круглый покинул пределы поля, уйдя за лицевую линию.

Главный арбитр встречи зафиксировал нарушение правил в центре поля - Денис Кулаков слишком много позволил себе.

Константин Плиев грубо подкатился под Андрея Егорычева, за что тут же увидел перед собой прямоугольник "жёлтого цвета".

Неудачно перешли гости в атаку, как только преодолели центр поля, так тут же нарушили правила.

40' Время первой жёлтой карточки в нашем матче, её на свой счёт записывает Парфе Бизоза за фол на Андрее Егорычеве.

39' Очень нужен гол этой игре. Просто представьте, какие тогда скорости мы будем наблюдать, а какое желание от пропустившей стороны.

38' Гаджимурадов сохраняет мяч в игре на левом фланге, совершает рывок к штрафной площадке, но тут же получает по ногам от Александра Сухова.

37' Сейчас опасно! Остон Урунов входит в штрафную площадку правым краем и стреляет в ближний угол, но Иван Коновалов снова надёжно действует - отражает мяч, а затем накрывает его.

36' Милетич выполнил подачу с углового с левого фланга, избавился от опеки и пробил головой Плиев - Коновалов справился и забрал мяч.

34' А в этом эпизоде Егорычев скидывает точно на Ибрахимая, но беда в том, что Илльдрен забрался в офсайд.

33' Егорычев сегодня явно не лучший игрок, с которым можно играть в стенку. Вот сейчас снова Андрей не смог отдать точную ответную передачу.

32' Даниэль Мишкич затянул с ударом, находясь в штрафной площадке "Уфы", а затем упал, намекая на пенальти - судья криминала не увидел.

31' Константин Плиев осторожно играет в подкате - прерывает атаку соперника, выбивая мяч за боковую линию.

29' Треть основного времени позади, пока опасных моментов очень мало. Не рискуют команды, полностью понимая, что одна ошибка может выбить из турнира.

28' Сухов выполнил передачу с правого края штрафной площади, Андрич пытался пробить через себя, но вместо удара по мячу, едва не попал в голову находившегося рядом оппонента - опасная игра зафиксирована.

27' Борьба за мяч у бровки завершается в пользу хозяев, с чем категорически не согласен Денис Кулаков, размахивающий руками.

26' Перехватили мяч игроки "Урала" и тут же понеслись в атаку. Илльдрен Ибрахимай дошёл до штрафной площадки, а вот выполнить точную обостряющую передачу не смог.

25' На вынос приходится играть гостям после кросса с левого фланга от Неманьи Милетича.

24' Гости стараются играть широко, пытаясь растянуть оборонительные построения оппонента, но пока не получается, компактно действуют игроки "Уфы".

23' Стефан Страндберг вступает в верховую борьбу и прерывает мячу путь в сторону своих владений.

22' Казалось, что быстрый переход из обороны в атаку в исполнении "Урала" может быть опасным, но ничего подобного. Сместились "оранжево-чёрные" на правый фланг, а затем допустили брак в передаче.

20' Остон Урунов прошёл несколько метров вперёд, а затем сыграл назад. Брать игру на себя не стал.

19' Поднята рука арбитра - положение "вне игры" зафиксировали судьи. Снова офсайд выручает хозяев. Вспомним эпизод с выходом 1 на 1 в начале встречи, а сейчас, если бы не "неправильное положение", быть бы опасному штрафному, так как грубо встретили защитники Егорычева.

18' Снова в центре внимания Филип Мрзляк, на сей раз он обострял, выполняя пас на Жамалетдинова, но сыграть точно не получилось, Иван Коновалов забрал мяч.

17' Филип Мрзляк встретился с мячом на правом фланге, попытался совершить рывок, но не смог, выпустив игровой снаряд за боковую линию.

16' В квадрат поиграли гости на своей половине поля, а почему и нет, куда спешить?

14' Футболисты "Уфы" попробовали провести атаку левым краем, но столкнулись с сопротивлением и отошли на свою половину поля.

13' Есть первый удар в матче: Егорычев прокинул мяч мимо соперника и выстрелил, но отправил игровой снаряд выше перекладины.

12' Ещё один фол, на этот уже хозяева не правы. Йовичич пытался сместиться с левого фланга в центр, но ему это не позволил сделать Плиев.

11' Гости нарушают правила в центральном круге, Даниэль Мишкич уронил Филипа Мрзляка.

10' Вот уже и хозяева стали чаще появляться у чужой штрафной площади, но пока без ударов, которых на данную минуту пока нет, ни у одной из сторон.

9' Тимур Жамалетдинов упал в штрафной площадке "Урала" после контакта с Денисом Кулаковым, но судьи на это падение внимания не обратили.

8' Один из самых активных игроков Ибрахимай рвётся к воротам соперника, играет на Егорычева, но снова неточный ответный пас, пока проблемы со взаимодействием.

7' Корнер к опасности не привёл, Александр Беленов вышел из ворот и мяч выбил кулаками.

6' Первый угловой в матче нам предстоит увидеть, его с левого фланга исполнят "оранжево-чёрные".

5' Активнее на старте поединка действуют гости, атакующие способности "Уфы" мы пока не видели.

4' Стенка у игроков "Урала" не получается. Ибрахимай отдал на Егорычева, а вот ответная передача оказалась слишком сильной.

3' Казалось, у "Урала" была прекрасная возможность выйти вперёд, ведь 1 на 1 с вратарём вышел Ибрахимай, но после удара Илльдрена Беленов отразил мяч на угловой, а затем раздался свисток арбитра - офсайд.

2' Гости начали с центра поля и перешли на свою половину, где довольствуются наличием мяча, устраивая перепасовку.