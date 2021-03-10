Сельта
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Стадион: Балаидос
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|9 (3)
|0.33
|2.
|Мина Сантьяго
|6
|0.22
|3.
|Нолито Агудо
|5
|0.19
|4.
|Браис Мендес
|5
|0.19
|5.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0.11
|6.
|Мальо Уго
|2
|0.07
|7.
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|8.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.04
|9.
|Баэса Мигель
|1
|0.04
|10.
|Каррейра Серхио
|1
|0.04
|11.
|Денис Суарес
|0
|0
|12.
|Солари Аугусто
|0
|0
|13.
|Олаза Лукас
|0
|0
|14.
|Тапия Ренато
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|15
|0.56
|2.
|Каземиро Карлос
|5
|0.19
|3.
|Модрич Лука
|3
|0.11
|4.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.11
|5.
|Вальверде Федерико
|3
|0.11
|6.
|Кроос Тони
|2
|0.07
|7.
|Васкес Лукас
|2
|0.07
|8.
|Асенсио Марко
|2
|0.07
|9.
|Азар Эден
|2
|0.07
|10.
|Варан Рафаэль
|2
|0.07
|11.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.07
|12.
|Менди Ферлан
|1
|0.04
|13.
|Диас Мариано
|1
|0.04
|14.
|Родриго
|0
|0
|15.
|Марсело Виера
|0
|0
|16.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|17.
|Иско Аларкон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тапия Ренато
|10
|0
|2.
|Мурильо Джейсон
|7
|0
|3.
|Денис Суарес
|6
|0
|4.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|5.
|Аспас Яго
|5
|0
|6.
|Мальо Уго
|5
|0
|7.
|Нолито Агудо
|5
|0
|8.
|Олаза Лукас
|5
|0
|9.
|Браис Мендес
|5
|0
|10.
|Араухо Нестор
|4
|0
|11.
|Мина Сантьяго
|4
|0
|12.
|Феррейра Факундо
|3
|0
|13.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|14.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|15.
|Родригес Мигель
|2
|0
|16.
|Айду Джозеф
|2
|0
|17.
|Мор Эмре
|2
|0
|18.
|Рубен Бланко
|0
|1
|19.
|Аарон Мартин
|1
|0
|20.
|Жунка Давид
|1
|0
|21.
|Васкес Кевин
|1
|0
|22.
|Вильяр Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|8
|0
|2.
|Кроос Тони
|5
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|4.
|Милитао Эдер
|2
|1
|5.
|Рамос Серхио
|3
|0
|6.
|Начо Игнасио
|3
|0
|7.
|Васкес Лукас
|3
|0
|8.
|Менди Ферлан
|3
|0
|9.
|Бензема Карим
|2
|0
|10.
|Модрич Лука
|2
|0
|11.
|Марсело Виера
|2
|0
|12.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|13.
|Асенсио Марко
|1
|0
|14.
|Аррибас Серхио
|1
|0
|15.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|20.59% (7)
|8.82% (3)
|29.41% (10)
|8.82% (3)
|8.82% (3)
|23.53% (8)
|Реал Мадрид
|23.26% (10)
|6.98% (3)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|16.28% (7)
|27.91% (12)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта
Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад
Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М
Последние игры между собой
Сельта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 6:0 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Примера Сельта 1:4 Реал Мадрид Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 1:2 Сельта Кубок Короля Реал Мадрид 2:1 Сельта Примера Реал Мадрид 7:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Реал Мадрид Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|50 - 18
|63
|2.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|61 - 23
|59
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|46 - 22
|57
|4.
|Севилья
|Заявка
|27
|17
|3
|7
|38 - 20
|54
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 22
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|27
|13
|3
|11
|36 - 41
|42
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|9
|13
|5
|37 - 30
|40
|8.
|Гранада
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|33 - 44
|36
|9.
|Леванте
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|36 - 35
|35
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|37 - 31
|34
|11.
|Сельта
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 40
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|32 - 37
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 35
|29
|14.
|Кадис
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 42
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|21 - 32
|28
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|25 - 37
|26
|17.
|Эльче
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|24 - 41
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|23 - 43
|23
|19.
|Эйбар
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|21 - 32
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|27
|3
|11
|13
|26 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 9
|33
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 9
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|5.
|Гранада
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 16
|27
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 10
|23
|9.
|Леванте
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|10.
|Сельта
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|13.
|Хетафе
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 9
|19
|14.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 13
|29
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 16
|19
|8.
|Кадис
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 20
|16
|9.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|15.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|19.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 26
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сельта - Реал Мадрид
Исход игры
Сельта
4.2% (2)
Ничья
18.8% (9)
Реал Мадрид
77.1% (37)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (31)
Меньше
34.04% (16)
Обе команды забьют
Да
72.34% (34)
Нет
27.66% (13)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
47.9% (23)
0:2 Реал Мадрид
16.7% (8)
1:1 Ничья
10.4% (5)
2:2 Ничья
8.3% (4)
0:1 Реал Мадрид
4.2% (2)
0:3 Реал Мадрид
4.2% (2)
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