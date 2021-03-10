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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.33
2. Мина Сантьяго 6 0.22
3. Нолито Агудо 5 0.19
4. Браис Мендес 5 0.19
5. Пейнадо Франсиско 3 0.11
6. Мальо Уго 2 0.07
7. Феррейра Факундо 1 0.04
8. Мурильо Джейсон 1 0.04
9. Баэса Мигель 1 0.04
10. Каррейра Серхио 1 0.04
11. Денис Суарес 0 0
12. Солари Аугусто 0 0
13. Олаза Лукас 0 0
14. Тапия Ренато 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 15 0.56
2. Каземиро Карлос 5 0.19
3. Модрич Лука 3 0.11
4. Винисиус Жуниор 3 0.11
5. Вальверде Федерико 3 0.11
6. Кроос Тони 2 0.07
7. Васкес Лукас 2 0.07
8. Асенсио Марко 2 0.07
9. Азар Эден 2 0.07
10. Варан Рафаэль 2 0.07
11. Рамос Серхио 2 (2) 0.07
12. Менди Ферлан 1 0.04
13. Диас Мариано 1 0.04
14. Родриго 0 0
15. Марсело Виера 0 0
16. Карвахаль Даниэль 0 0
17. Иско Аларкон 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 10 0
2. Мурильо Джейсон 7 0
3. Денис Суарес 6 0
4. Йокушлу Окай 4 1
5. Аспас Яго 5 0
6. Мальо Уго 5 0
7. Нолито Агудо 5 0
8. Олаза Лукас 5 0
9. Браис Мендес 5 0
10. Араухо Нестор 4 0
11. Мина Сантьяго 4 0
12. Феррейра Факундо 3 0
13. Пейнадо Франсиско 3 0
14. Фонтан Хосе 1 1
15. Родригес Мигель 2 0
16. Айду Джозеф 2 0
17. Мор Эмре 2 0
18. Рубен Бланко 0 1
19. Аарон Мартин 1 0
20. Жунка Давид 1 0
21. Васкес Кевин 1 0
22. Вильяр Иван 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 8 0
2. Кроос Тони 5 0
3. Карвахаль Даниэль 5 0
4. Милитао Эдер 2 1
5. Рамос Серхио 3 0
6. Начо Игнасио 3 0
7. Васкес Лукас 3 0
8. Менди Ферлан 3 0
9. Бензема Карим 2 0
10. Модрич Лука 2 0
11. Марсело Виера 2 0
12. Варан Рафаэль 1 0
13. Асенсио Марко 1 0
14. Аррибас Серхио 1 0
15. Винисиус Жуниор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 20.59% (7) 8.82% (3) 29.41% (10) 8.82% (3) 8.82% (3) 23.53% (8)
 Реал Мадрид 23.26% (10) 6.98% (3) 13.95% (6) 11.63% (5) 16.28% (7) 27.91% (12)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта
Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад
Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Сельта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Реал Мадрид 2:0 Сельта Ла Лига Реал Мадрид 2:2 Сельта Ла Лига Сельта 1:3 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера
Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 6:0 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Примера Сельта 1:4 Реал Мадрид Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 1:2 Сельта Кубок Короля Реал Мадрид 2:1 Сельта Примера Реал Мадрид 7:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Реал Мадрид Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 27 19 6 2 50 - 18 63
2. Барселона Заявка 27 18 5 4 61 - 23 59
3. Реал Мадрид Заявка 27 17 6 4 46 - 22 57
4. Севилья Заявка 27 17 3 7 38 - 20 54
5. Реал Сосьедад Заявка 27 12 9 6 43 - 22 45
6. Бетис Заявка 27 13 3 11 36 - 41 42
7. Вильярреал Заявка 27 9 13 5 37 - 30 40
8. Гранада Заявка 27 10 6 11 33 - 44 36
9. Леванте Заявка 27 8 11 8 36 - 35 35
10. Атлетик Б Заявка 27 9 7 11 37 - 31 34
11. Сельта Заявка 27 8 10 9 34 - 40 34
12. Валенсия Заявка 27 7 9 11 32 - 37 30
13. Осасуна Заявка 27 7 8 12 23 - 35 29
14. Кадис Заявка 27 7 8 12 23 - 42 29
15. Хетафе Заявка 27 7 7 13 21 - 32 28
16. Вальядолид Заявка 27 5 11 11 25 - 37 26
17. Эльче Заявка 27 5 9 13 24 - 41 24
18. Алавес Заявка 27 5 8 14 23 - 43 23
19. Эйбар Заявка 27 4 10 13 21 - 32 22
20. Уэска Заявка 27 3 11 13 26 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 10 3 1 29 - 9 33
2. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
3. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
4. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
5. Гранада Заявка 14 8 3 3 20 - 16 27
6. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 12 23
7. Бетис Заявка 13 7 2 4 19 - 17 23
8. Реал Сосьедад Заявка 13 6 5 2 23 - 10 23
9. Леванте Заявка 14 5 7 2 21 - 17 22
10. Сельта Заявка 13 6 3 4 19 - 19 21
11. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
12. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
13. Хетафе Заявка 14 5 4 5 12 - 9 19
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Реал Мадрид Заявка 14 8 5 1 23 - 13 29
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Бетис Заявка 14 6 1 7 17 - 24 19
7. Вильярреал Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
8. Кадис Заявка 13 4 4 5 11 - 20 16
9. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
10. Леванте Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
14. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
15. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
16. Алавес Заявка 13 2 3 8 12 - 26 9
17. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
18. Гранада Заявка 13 2 3 8 13 - 28 9
19. Эльче Заявка 14 2 3 9 11 - 23 9
20. Уэска Заявка 14 1 6 7 14 - 26 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2021, осталось 2 дня 12 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Сельта 4.2% (2)
    X 18.8% (9)
    Реал Мадрид 77.1% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Реал Мадрид
    4.57
    4.05
    1.91
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 7 000 ₽ 4.26 3.98 1.88
    Бонус: 5 000 ₽ 4.33 4.05 1.91
    Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.90 1.82
      4.57 3.99 1.80

    Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.02 5.45 1.15 3.40 1.30 2.38 1.58 1.89 2.06 1.48 2.65 1.29 3.58 1.15 5.35
    10.50 1.01 9.60 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.12 1.88 1.60 2.34 1.38 2.94 1.16 4.65 1.12 5.20 1.02 9.20
    13.50 1.01 9.50 1.04 3.95 1.23 3.10 1.37 2.07 1.81 1.85 2.02 1.60 2.37 1.40 2.95 1.19 4.70 1.14 5.20 1.04 9.30 1.03 9.80 0.00 16.50
    4.12 1.26 2.46 1.61 2.09 1.82 1.87 2.04 1.63 2.40 1.51 2.73 1.42 3.05 1.16 5.96
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.65 1.48 1.69 2.17 1.33 3.32 1.14 5.75
    3.20 1.35 2.12 1.72 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
    2.06 1.74 1.48 2.65 1.16 5.30
    3.31 1.38 2.72 1.51 2.14 1.79 1.68 2.29 1.49 2.79
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.58 1.29 2.11 1.73 1.56 2.43 1.26 3.84
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.30
    3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.75 2.02
    1.74 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.24 1.22
    4.30 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.26 1.34
    3.15 1.33
    Где смотреть матч Сельта - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Сельта - Реал Мадрид

    Исход игры
    Сельта
    4.2% (2)
    Ничья
    18.8% (9)
    Реал Мадрид
    77.1% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    72.34% (34)
    Нет
    27.66% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    47.9% (23)
    0:2 Реал Мадрид
    16.7% (8)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    2:2 Ничья
    8.3% (4)
    0:1 Реал Мадрид
    4.2% (2)
    0:3 Реал Мадрид
    4.2% (2)
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