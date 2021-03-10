Вальядолид
Позже
Стадион: Хосе Сорилья
Севилья
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|4
|0.15
|2.
|Плано Оскар
|3
|0.11
|3.
|Орельяна Фабиан
|3 (2)
|0.11
|4.
|Андре Маркос
|3
|0.11
|5.
|Мичел Мигель
|2
|0.07
|6.
|Вилья Тони
|2
|0.07
|7.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.04
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.04
|9.
|Алькарас Рубен
|1
|0.04
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.04
|11.
|Фелипе Жоау
|1
|0.04
|12.
|Карнеро Рауль
|1
|0.04
|13.
|Роке Меса
|1 (1)
|0.04
|14.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.04
|15.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|16.
|Куки Хосе
|0
|0
|17.
|Начо Мартинес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|15
|0.56
|2.
|Окампос Лукас
|4 (4)
|0.15
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.15
|4.
|Де Йонг Люк
|4
|0.15
|5.
|Сусо Хесус
|3
|0.11
|6.
|Хордан Хоан
|1
|0.04
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0.04
|8.
|Гомес Алехандро
|1
|0.04
|9.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.04
|10.
|Васкес Франко
|1
|0.04
|11.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.04
|12.
|Кунде Жюль
|1
|0.04
|13.
|Навас Хесус
|0
|0
|14.
|Фернандо Режес
|0
|0
|15.
|Торрес Оливер
|0
|0
|16.
|Акунья Маркос
|0
|0
|17.
|Видаль Алеш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|7
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|7
|0
|3.
|Бруно Гонсалес
|6
|0
|4.
|Сан Эметерио Феде
|6
|0
|5.
|Роке Меса
|3
|1
|6.
|Начо Мартинес
|3
|1
|7.
|Орельяна Фабиан
|4
|0
|8.
|Гвардиола Серхи
|3
|0
|9.
|Эль-Ямик Джавад
|3
|0
|10.
|Вайссман Шон
|3
|0
|11.
|Мичел Мигель
|2
|0
|12.
|Олаза Лукас
|2
|0
|13.
|Вилья Тони
|2
|0
|14.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|15.
|Перес Кике
|2
|0
|16.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|17.
|Луис Перез
|1
|0
|18.
|Масип Хорди
|1
|0
|19.
|Плано Оскар
|1
|0
|20.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|21.
|Янко Саиди
|1
|0
|22.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|23.
|Фелипе Жоау
|1
|0
|24.
|Андре Маркос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|6
|1
|2.
|Фернандо Режес
|6
|0
|3.
|Гудель Неманья
|6
|0
|4.
|Карлос Диего Сантос
|5
|0
|5.
|Ракитич Иван
|4
|0
|6.
|Навас Хесус
|4
|0
|7.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|8.
|Окампос Лукас
|3
|0
|9.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|10.
|Серхи Гомес
|2
|0
|11.
|Рекик Карим
|2
|0
|12.
|Торрес Оливер
|2
|0
|13.
|Буну Яссин
|2
|0
|14.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|15.
|Кунде Жюль
|2
|0
|16.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|17.
|Васкес Франко
|1
|0
|18.
|Акунья Маркос
|1
|0
|19.
|Сусо Хесус
|1
|0
|20.
|Оскар Родригес
|1
|0
|21.
|Видаль Алеш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|20% (5)
|16% (4)
|24% (6)
|Севилья
|18.92% (7)
|10.81% (4)
|13.51% (5)
|18.92% (7)
|8.11% (3)
|29.73% (11)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =7 -7Осасуна 0:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид
Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид
Севилья Последние 20 матчей: +14 =1 -5Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья
Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Севилья: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Севилья 1:0 Вальядолид Примера Севилья 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Севилья Примера Вальядолид 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Вальядолид Примера Севилья 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:2 Севилья Примера Севилья 2:0 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 0:0 Севилья Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|50 - 18
|63
|2.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|61 - 23
|59
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|46 - 22
|57
|4.
|Севилья
|Заявка
|27
|17
|3
|7
|38 - 20
|54
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 22
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|27
|13
|3
|11
|36 - 41
|42
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|9
|13
|5
|37 - 30
|40
|8.
|Гранада
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|33 - 44
|36
|9.
|Леванте
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|36 - 35
|35
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|37 - 31
|34
|11.
|Сельта
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 40
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|32 - 37
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 35
|29
|14.
|Кадис
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 42
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|21 - 32
|28
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|25 - 37
|26
|17.
|Эльче
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|24 - 41
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|23 - 43
|23
|19.
|Эйбар
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|21 - 32
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|27
|3
|11
|13
|26 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 9
|33
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 9
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|5.
|Гранада
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 16
|27
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 10
|23
|9.
|Леванте
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|10.
|Сельта
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|13.
|Хетафе
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 9
|19
|14.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 13
|29
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 16
|19
|8.
|Кадис
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 20
|16
|9.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|15.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|19.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 26
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вальядолид - Севилья
Исход игры
Вальядолид
4.7% (2)
Ничья
11.6% (5)
Севилья
83.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (26)
Меньше
38.1% (16)
Обе команды забьют
Да
73.81% (31)
Нет
26.19% (11)
Популярный счёт
1:2 Севилья
55.8% (24)
0:1 Севилья
16.3% (7)
1:1 Ничья
11.6% (5)
1:0 Вальядолид
4.7% (2)
0:2 Севилья
4.7% (2)
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