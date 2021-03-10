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Вальядолид
 
Позже

Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 4 0.15
2. Плано Оскар 3 0.11
3. Орельяна Фабиан 3 (2) 0.11
4. Андре Маркос 3 0.11
5. Мичел Мигель 2 0.07
6. Вилья Тони 2 0.07
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.04
8. Бруно Гонсалес 1 0.04
9. Алькарас Рубен 1 0.04
10. Хоакин Фернандес 1 0.04
11. Фелипе Жоау 1 0.04
12. Карнеро Рауль 1 0.04
13. Роке Меса 1 (1) 0.04
14. Рубио Вальдо 1 (1) 0.04
15. Эрвиас Пабло 0 0
16. Куки Хосе 0 0
17. Начо Мартинес 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 15 0.56
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.15
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.15
4. Де Йонг Люк 4 0.15
5. Сусо Хесус 3 0.11
6. Хордан Хоан 1 0.04
7. Ракитич Иван 1 0.04
8. Гомес Алехандро 1 0.04
9. Эскудеро Серхио 1 0.04
10. Васкес Франко 1 0.04
11. Карлос Диего Сантос 1 0.04
12. Кунде Жюль 1 0.04
13. Навас Хесус 0 0
14. Фернандо Режес 0 0
15. Торрес Оливер 0 0
16. Акунья Маркос 0 0
17. Видаль Алеш 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 7 0
2. Хоакин Фернандес 7 0
3. Бруно Гонсалес 6 0
4. Сан Эметерио Феде 6 0
5. Роке Меса 3 1
6. Начо Мартинес 3 1
7. Орельяна Фабиан 4 0
8. Гвардиола Серхи 3 0
9. Эль-Ямик Джавад 3 0
10. Вайссман Шон 3 0
11. Мичел Мигель 2 0
12. Олаза Лукас 2 0
13. Вилья Тони 2 0
14. Санчес Хавьер 2 0
15. Перес Кике 2 0
16. Карнеро Рауль 2 0
17. Луис Перез 1 0
18. Масип Хорди 1 0
19. Плано Оскар 1 0
20. Эрвиас Пабло 1 0
21. Янко Саиди 1 0
22. Рубио Вальдо 1 0
23. Фелипе Жоау 1 0
24. Андре Маркос 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 6 1
2. Фернандо Режес 6 0
3. Гудель Неманья 6 0
4. Карлос Диего Сантос 5 0
5. Ракитич Иван 4 0
6. Навас Хесус 4 0
7. Де Йонг Люк 3 0
8. Окампос Лукас 3 0
9. Эскудеро Серхио 2 0
10. Серхи Гомес 2 0
11. Рекик Карим 2 0
12. Торрес Оливер 2 0
13. Буну Яссин 2 0
14. Мунир Эль-Хаддади 2 0
15. Кунде Жюль 2 0
16. Эн-Несири Юссеф 2 0
17. Васкес Франко 1 0
18. Акунья Маркос 1 0
19. Сусо Хесус 1 0
20. Оскар Родригес 1 0
21. Видаль Алеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 12% (3) 8% (2) 20% (5) 20% (5) 16% (4) 24% (6)
 Севилья 18.92% (7) 10.81% (4) 13.51% (5) 18.92% (7) 8.11% (3) 29.73% (11)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Осасуна 0:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид
Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид
Севилья Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья
Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Севилья: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Севилья 1:1 Вальядолид Ла Лига Севилья 1:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:1 Севилья Ла Лига Вальядолид 0:2 Севилья Примера
Севилья 1:0 Вальядолид Примера Севилья 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Севилья Примера Вальядолид 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Вальядолид Примера Севилья 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:2 Севилья Примера Севилья 2:0 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 0:0 Севилья Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 27 19 6 2 50 - 18 63
2. Барселона Заявка 27 18 5 4 61 - 23 59
3. Реал Мадрид Заявка 27 17 6 4 46 - 22 57
4. Севилья Заявка 27 17 3 7 38 - 20 54
5. Реал Сосьедад Заявка 27 12 9 6 43 - 22 45
6. Бетис Заявка 27 13 3 11 36 - 41 42
7. Вильярреал Заявка 27 9 13 5 37 - 30 40
8. Гранада Заявка 27 10 6 11 33 - 44 36
9. Леванте Заявка 27 8 11 8 36 - 35 35
10. Атлетик Б Заявка 27 9 7 11 37 - 31 34
11. Сельта Заявка 27 8 10 9 34 - 40 34
12. Валенсия Заявка 27 7 9 11 32 - 37 30
13. Осасуна Заявка 27 7 8 12 23 - 35 29
14. Кадис Заявка 27 7 8 12 23 - 42 29
15. Хетафе Заявка 27 7 7 13 21 - 32 28
16. Вальядолид Заявка 27 5 11 11 25 - 37 26
17. Эльче Заявка 27 5 9 13 24 - 41 24
18. Алавес Заявка 27 5 8 14 23 - 43 23
19. Эйбар Заявка 27 4 10 13 21 - 32 22
20. Уэска Заявка 27 3 11 13 26 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 10 3 1 29 - 9 33
2. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
3. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
4. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
5. Гранада Заявка 14 8 3 3 20 - 16 27
6. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 12 23
7. Бетис Заявка 13 7 2 4 19 - 17 23
8. Реал Сосьедад Заявка 13 6 5 2 23 - 10 23
9. Леванте Заявка 14 5 7 2 21 - 17 22
10. Сельта Заявка 13 6 3 4 19 - 19 21
11. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
12. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
13. Хетафе Заявка 14 5 4 5 12 - 9 19
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Реал Мадрид Заявка 14 8 5 1 23 - 13 29
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Бетис Заявка 14 6 1 7 17 - 24 19
7. Вильярреал Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
8. Кадис Заявка 13 4 4 5 11 - 20 16
9. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
10. Леванте Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
14. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
15. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
16. Алавес Заявка 13 2 3 8 12 - 26 9
17. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
18. Гранада Заявка 13 2 3 8 13 - 28 9
19. Эльче Заявка 14 2 3 9 11 - 23 9
20. Уэска Заявка 14 1 6 7 14 - 26 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вальядолид - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2021, осталось 2 дня 16 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Вальядолид 4.7% (2)
    X 11.6% (5)
    Севилья 83.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Севилья
    4.74
    3.48
    1.95
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 7 000 ₽ 4.74 3.40 1.95
    Бонус: 5 000 ₽ 4.65 3.38 1.91
    Бонус: 5 000 ₽ 4.70 3.45 1.88
      4.73 3.48 1.90

    Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.20 1.07 3.86 1.26 2.60 1.49 1.94 2.00 1.52 2.52 1.30 3.54 1.16 5.15 1.07 8.40
    7.70 1.05 6.40 1.09 2.90 1.39 2.24 1.65 1.73 2.23 1.36 3.15 1.25 3.78 1.07 6.75 1.05 7.30
    8.80 1.05 6.50 1.10 2.90 1.40 2.23 1.68 1.86 1.97 1.66 2.26 1.31 3.35 1.22 4.10 1.09 7.10 1.06 7.80 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 22.00
    3.14 1.40 2.74 1.50 2.32 1.68 1.91 1.99 1.68 2.29 1.51 2.71 1.25 4.33
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.17 1.69 1.48 2.65 1.22 4.24 1.08 7.60
    2.62 1.49 1.73 2.11 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.60
    1.74 2.10 1.32 3.30 1.09 7.40
    2.75 1.50 2.25 1.71 1.75 2.21 1.48 2.84 1.35 3.47
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.88 1.42 1.82 1.99 1.40 2.95 1.17 5.10
    3.38 1.32 2.30 1.62 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
    2.28 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.07 1.72
    2.02 1.76
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.17
    5.30 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.76 1.27
    3.90 1.23
    Где смотреть матч Вальядолид - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Вальядолид - Севилья

    Исход игры
    Вальядолид
    4.7% (2)
    Ничья
    11.6% (5)
    Севилья
    83.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (26)
    Меньше
    38.1% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    73.81% (31)
    Нет
    26.19% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    55.8% (24)
    0:1 Севилья
    16.3% (7)
    1:1 Ничья
    11.6% (5)
    1:0 Вальядолид
    4.7% (2)
    0:2 Севилья
    4.7% (2)
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