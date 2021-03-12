Насьонал Мадейра
1:0
Второй тайм: 56'
Стадион: Де Мадейра
Маритиму
0:0
15' Не забитый пенальтиДьедеррик Жоэль
1:0
44' ГолГорре Кенджи
22
Калинди
44
Сезар
Жулио
55
Nuno
Borges2
11
Горре
Кенджи
6
Джин
12
Кошта
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
-
22 КалиндиЗащитник
- Защитник
-
44 Сезар ЖулиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Nuno Borges2Полузащитник
-
11 Горре КенджиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Си СейдуВратарь
- Защитник
-
45 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Bryan RochezНападающий
- Нападающий
-
19 Мендеш ПедруНападающий
-
20 Бесса ЭберНападающий
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 ДжинПолузащитник
-
12 Кошта ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
45 Чина ФабиуЗащитник
-
46 Каро АндреасЗащитник
-
25 РенеЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 МилсонНападающий
-
23 Маседу РубенНападающий
-
31 Sassa II
-
Главный тренер: Milton Mendes
Ход матча
15'
0:0
44'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горре Кенджи
|4
|0.17
|2.
|Bryan Rochez
|4
|0.17
|3.
|Вигариу Жоау
|1
|0.04
|4.
|Мендеш Педру
|1
|0.04
|5.
|Микаэл Рубен
|1
|0.04
|6.
|Рамуш Франсишку
|1
|0.04
|7.
|Nuno Borges2
|1
|0.04
|8.
|Вити Витиньеш
|0
|0
|9.
|Азуни Ларри
|0
|0
|10.
|Козьелло Венсан
|0
|0
|11.
|Коррея Руй
|0
|0
|12.
|Тиль Венсан
|0
|0
|13.
|Альхассан Абдуллахи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиньо Родриго
|7 (1)
|0.3
|2.
|Дьедеррик Жоэль
|6 (1)
|0.26
|3.
|Marcelo Hermes
|1
|0.04
|4.
|Милсон
|1
|0.04
|5.
|Силва Леонардо
|1
|0.04
|6.
|Зайнадин Джуниор
|1
|0.04
|7.
|Нану Гомеш
|1
|0.04
|8.
|Африко Лукас
|1
|0.04
|9.
|Винк Клаудио
|0
|0
|10.
|Корреа Хорхе
|0
|0
|11.
|Маседу Рубен
|0
|0
|12.
|Чина Фабиу
|0
|0
|13.
|Гитан Рафик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Азуни Ларри
|9
|0
|2.
|Pedro Henrique3
|9
|0
|3.
|Nuno Borges2
|6
|0
|4.
|Микаэл Рубен
|5
|0
|5.
|Горре Кенджи
|5
|0
|6.
|Сезар Жулио
|2
|1
|7.
|Пискителли Риккардо
|3
|0
|8.
|Рамуш Франсишку
|2
|0
|9.
|Lucas Kal
|2
|0
|10.
|Жоао Виктор
|1
|0
|11.
|Камачу Жоау
|1
|0
|12.
|Риаскос Брайан
|1
|0
|13.
|Коррея Руй
|1
|0
|14.
|Альхассан Абдуллахи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джин
|8
|1
|2.
|Зайнадин Джуниор
|5
|0
|3.
|Кошта Эдгар
|4
|0
|4.
|Рене
|4
|0
|5.
|Силва Леонардо
|4
|0
|6.
|Винк Клаудио
|4
|0
|7.
|Marcelo Hermes
|4
|0
|8.
|Бамбок Франк-Ив
|4
|0
|9.
|Пеладжио Педро
|4
|0
|10.
|Пиньо Родриго
|3
|0
|11.
|Милсон
|1
|1
|12.
|Корреа Хорхе
|2
|0
|13.
|Жефферсон
|2
|0
|14.
|Тамюзо Франсуа-Ксавье
|2
|0
|15.
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|16.
|Маседу Рубен
|2
|0
|17.
|Гитан Рафик
|2
|0
|18.
|Африко Лукас
|2
|0
|19.
|Чина Фабиу
|0
|1
|20.
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|21.
|Sassa II
|1
|0
|22.
|Клебер Жан
|1
|0
|23.
|Абедзадех Амир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Насьонал Мадейра
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|35.29% (6)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|Маритиму
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +6 =3 -11Пасуш де Феррейра 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:2 Брага Белененсеш 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:3 Фаренсе
Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Риу Аве 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:1 Фамаликан Бенфика 1:1 Насьонал Мадейра Витория Гимарайнш 3:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:1 Морейренсе Насьонал Мадейра 2:4 Порту Насьонал Мадейра 0:2 Спортинг Л Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Насьонал Мадейра 3:1 Лейшоэш Порту 2:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:3 Санта-Клара Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Каса Пиа 2:3 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра
Маритиму Последние 20 матчей: +6 =2 -12Маритиму 0:2 Морейренсе Портимоненсе 0:0 Маритиму Маритиму 1:2 Порту Тондела 2:1 Маритиму
Маритиму 1:2 Санта-Клара Маритиму 0:2 Спортинг Л Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 1:3 Эшторил Маритиму 0:3 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Спортинг Л Брага 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Боавишта Риу Аве 1:3 Маритиму Маритиму 2:1 Салгейруш Маритиму 1:0 Белененсеш Фаренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Бенфика Пенафьел 2:3 Маритиму Фамаликан 2:1 Маритиму
Последние игры между собой
Насьонал Мадейра: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Маритиму: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Насьонал Мадейра 2:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 3:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Кубок Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Кубок Португалии Насьонал Мадейра 3:0 Маритиму Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:2 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Маритиму 2:4 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|22
|18
|4
|0
|44 - 11
|58
|2.
|Брага
|Заявка
|22
|16
|1
|5
|42 - 21
|49
|3.
|Порту
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|47 - 22
|48
|4.
|Бенфика
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|38 - 17
|45
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|30 - 21
|41
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|27 - 25
|35
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|22 - 26
|29
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 25
|28
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|18 - 25
|25
|10.
|Тондела
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|22 - 37
|24
|11.
|Насьонал Мадейра
|1:0 Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 30
|24
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|21 - 26
|23
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|13 - 21
|22
|14.
|Боавишта
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|24 - 34
|21
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|16 - 29
|19
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|22 - 31
|19
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|18 - 35
|19
|18.
|Маритиму
|0:1 Заявка
|23
|5
|3
|15
|19 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|22 - 6
|29
|2.
|Брага
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 8
|28
|3.
|Бенфика
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 9
|26
|5.
|Порту
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 11
|24
|6.
|Тондела
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|13 - 9
|23
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|10.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 15
|15
|11.
|Насьонал Мадейра
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 13
|14
|13.
|Фаренсе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|14.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 12
|11
|16.
|Боавишта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|17.
|Маритиму
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|22 - 5
|29
|2.
|Порту
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 11
|24
|3.
|Брага
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|21 - 13
|21
|4.
|Бенфика
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 11
|14
|9.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 16
|11
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 15
|10
|11.
|Боавишта
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|14 - 18
|10
|12.
|Маритиму
|0:1 Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 17
|10
|13.
|Насьонал Мадейра
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|3 - 8
|8
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 18
|6
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 18
|5
|18.
|Тондела
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|9 - 28
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Насьонал Мадейра» – «Маритиму» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Насьонал Мадейра» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маритиму» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Насьонал Мадейра» – «Маритиму», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму
Исход игры
Насьонал Мадейра
56.6% (82)
Ничья
29.7% (43)
Маритиму
13.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
27.86% (39)
Меньше
72.14% (101)
Обе команды забьют
Да
56.43% (79)
Нет
43.57% (61)
Популярный счёт
1:0 Насьонал Мадейра
33.1% (48)
1:1 Ничья
27.6% (40)
2:1 Насьонал Мадейра
18.6% (27)
1:2 Маритиму
7.6% (11)
0:1 Маритиму
4.1% (6)
2:0 Насьонал Мадейра
3.4% (5)
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