Насьонал Мадейра
1:2
Конец матча
Стадион: Де Мадейра
Маритиму
0:0
15' Не забитый пенальтиДьедеррик Жоэль
1:0
44' ГолГорре Кенджи
48' Желтая карточкаКошта Эдгар
49' Желтая карточкаДанилович Владан
1:1
58' ГолПиньо Родриго
1:2
65' ГолПиньо Родриго
69' Желтая карточкаПиньо Родриго
70' Желтая карточкаБесса Эбер
74' Желтая карточкаLucas Kal
90' Желтая карточкаКошта Эдгар
90' Желтая карточкаАбедзадех Амир
90' Желтая карточкаSassa II
90' Желтая карточкаГорре Кенджи
22
Калинди
44
Сезар
Жулио
55
Nuno
Borges2
11
Горре
Кенджи
6
Джин
12
Кошта
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
-
22 КалиндиЗащитник
- Защитник
-
44 Сезар ЖулиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Nuno Borges2Полузащитник
-
11 Горре КенджиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Си СейдуВратарь
- Защитник
-
45 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Bryan RochezНападающий
- Нападающий
-
19 Мендеш ПедруНападающий
-
20 Бесса ЭберНападающий
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 ДжинПолузащитник
-
12 Кошта ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
45 Чина ФабиуЗащитник
-
46 Каро АндреасЗащитник
-
25 РенеЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 МилсонНападающий
-
23 Маседу РубенНападающий
-
31 Sassa II
-
Главный тренер: Milton Mendes
Ход матча
15'
0:0
44'
1:0
48'
49'
58'
1:1
65'
1:2
69'
70'
74'
90'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горре Кенджи
|4
|0.17
|2.
|Bryan Rochez
|4
|0.17
|3.
|Вигариу Жоау
|1
|0.04
|4.
|Мендеш Педру
|1
|0.04
|5.
|Микаэл Рубен
|1
|0.04
|6.
|Рамуш Франсишку
|1
|0.04
|7.
|Nuno Borges2
|1
|0.04
|8.
|Вити Витиньеш
|0
|0
|9.
|Азуни Ларри
|0
|0
|10.
|Козьелло Венсан
|0
|0
|11.
|Коррея Руй
|0
|0
|12.
|Тиль Венсан
|0
|0
|13.
|Альхассан Абдуллахи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиньо Родриго
|9 (1)
|0.39
|2.
|Дьедеррик Жоэль
|6 (1)
|0.26
|3.
|Силва Леонардо
|1
|0.04
|4.
|Marcelo Hermes
|1
|0.04
|5.
|Милсон
|1
|0.04
|6.
|Зайнадин Джуниор
|1
|0.04
|7.
|Нану Гомеш
|1
|0.04
|8.
|Африко Лукас
|1
|0.04
|9.
|Винк Клаудио
|0
|0
|10.
|Корреа Хорхе
|0
|0
|11.
|Маседу Рубен
|0
|0
|12.
|Чина Фабиу
|0
|0
|13.
|Гитан Рафик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Азуни Ларри
|9
|0
|2.
|Pedro Henrique3
|9
|0
|3.
|Горре Кенджи
|6
|0
|4.
|Nuno Borges2
|6
|0
|5.
|Микаэл Рубен
|5
|0
|6.
|Сезар Жулио
|2
|1
|7.
|Lucas Kal
|3
|0
|8.
|Пискителли Риккардо
|3
|0
|9.
|Рамуш Франсишку
|2
|0
|10.
|Жоао Виктор
|1
|0
|11.
|Камачу Жоау
|1
|0
|12.
|Риаскос Брайан
|1
|0
|13.
|Бесса Эбер
|1
|0
|14.
|Коррея Руй
|1
|0
|15.
|Альхассан Абдуллахи
|1
|0
|16.
|Данилович Владан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джин
|8
|1
|2.
|Кошта Эдгар
|6
|0
|3.
|Зайнадин Джуниор
|5
|0
|4.
|Рене
|4
|0
|5.
|Силва Леонардо
|4
|0
|6.
|Винк Клаудио
|4
|0
|7.
|Marcelo Hermes
|4
|0
|8.
|Пиньо Родриго
|4
|0
|9.
|Бамбок Франк-Ив
|4
|0
|10.
|Пеладжио Педро
|4
|0
|11.
|Милсон
|1
|1
|12.
|Корреа Хорхе
|2
|0
|13.
|Жефферсон
|2
|0
|14.
|Тамюзо Франсуа-Ксавье
|2
|0
|15.
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|16.
|Sassa II
|2
|0
|17.
|Маседу Рубен
|2
|0
|18.
|Абедзадех Амир
|2
|0
|19.
|Гитан Рафик
|2
|0
|20.
|Африко Лукас
|2
|0
|21.
|Чина Фабиу
|0
|1
|22.
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|23.
|Клебер Жан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Насьонал Мадейра
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|Маритиму
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +6 =3 -11Пасуш де Феррейра 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:2 Брага Белененсеш 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:3 Фаренсе
Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Риу Аве 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:1 Фамаликан Бенфика 1:1 Насьонал Мадейра Витория Гимарайнш 3:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:1 Морейренсе Насьонал Мадейра 2:4 Порту Насьонал Мадейра 0:2 Спортинг Л Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Насьонал Мадейра 3:1 Лейшоэш Порту 2:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:3 Санта-Клара Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Каса Пиа 2:3 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра
Маритиму Последние 20 матчей: +6 =2 -12Маритиму 0:2 Морейренсе Портимоненсе 0:0 Маритиму Маритиму 1:2 Порту Тондела 2:1 Маритиму
Маритиму 1:2 Санта-Клара Маритиму 0:2 Спортинг Л Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 1:3 Эшторил Маритиму 0:3 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Спортинг Л Брага 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Боавишта Риу Аве 1:3 Маритиму Маритиму 2:1 Салгейруш Маритиму 1:0 Белененсеш Фаренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Бенфика Пенафьел 2:3 Маритиму Фамаликан 2:1 Маритиму
Последние игры между собой
Насьонал Мадейра: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Маритиму: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Насьонал Мадейра 2:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 3:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Кубок Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Кубок Португалии Насьонал Мадейра 3:0 Маритиму Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:2 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Маритиму 2:4 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|22
|18
|4
|0
|44 - 11
|58
|2.
|Брага
|Заявка
|22
|16
|1
|5
|42 - 21
|49
|3.
|Порту
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|47 - 22
|48
|4.
|Бенфика
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|38 - 17
|45
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|30 - 21
|41
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|27 - 25
|35
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|22 - 26
|29
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 25
|28
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|18 - 25
|25
|10.
|Тондела
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|22 - 37
|24
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|21 - 26
|23
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|13 - 21
|22
|13.
|Боавишта
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|24 - 34
|21
|14.
|Маритиму
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|21 - 33
|21
|15.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|22 - 32
|21
|16.
|Жил Висенте
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|16 - 29
|19
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|22 - 31
|19
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|18 - 35
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|22 - 6
|29
|2.
|Брага
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 8
|28
|3.
|Бенфика
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 9
|26
|5.
|Порту
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 11
|24
|6.
|Тондела
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|13 - 9
|23
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|10.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 15
|15
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 13
|14
|12.
|Фаренсе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|14.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 12
|11
|16.
|Боавишта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|17.
|Маритиму
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|22 - 5
|29
|2.
|Порту
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 11
|24
|3.
|Брага
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|21 - 13
|21
|4.
|Бенфика
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 11
|14
|9.
|Маритиму
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 17
|13
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 16
|11
|11.
|Риу Аве
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 15
|10
|12.
|Боавишта
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|14 - 18
|10
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|3 - 8
|8
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 18
|6
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 18
|5
|18.
|Тондела
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|9 - 28
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Насьонал Мадейра» – «Маритиму» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Насьонал Мадейра» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маритиму» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Насьонал Мадейра» – «Маритиму», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Насьонал Мадейра 1:2 Маритиму
Исход игры
Насьонал Мадейра
56.6% (82)
Ничья
29.7% (43)
Маритиму
13.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
27.86% (39)
Меньше
72.14% (101)
Обе команды забьют
Да
56.43% (79)
Нет
43.57% (61)
Популярный счёт
1:0 Насьонал Мадейра
33.1% (48)
1:1 Ничья
27.6% (40)
2:1 Насьонал Мадейра
18.6% (27)
1:2 Маритиму
7.6% (11)
0:1 Маритиму
4.1% (6)
2:0 Насьонал Мадейра
3.4% (5)
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