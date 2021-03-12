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  3. Португалия
Насьонал Мадейра
1:2
Конец матча

Стадион:
Маритиму
0'
0:0
15' Не забитый пенальти
Дьедеррик Жоэль
1:0
44' Гол
Горре Кенджи
48' Желтая карточка
Кошта Эдгар
49' Желтая карточка
Данилович Владан
1:1
58' Гол
Пиньо Родриго
1:2
65' Гол
Пиньо Родриго
69' Желтая карточка
Пиньо Родриго
70' Желтая карточка
Бесса Эбер
74' Желтая карточка
Lucas Kal
90' Желтая карточка
Кошта Эдгар
90' Желтая карточка
Абедзадех Амир
90' Желтая карточка
Sassa II
90' Желтая карточка
Горре Кенджи
90'+8
1
Пискителли
Риккардо
22
Калинди
3
Lucas
Kal
44
Сезар
Жулио
23
Вити
Витиньеш
9
Матиаш
Марку
88
Рамуш
Франсишку
55
Nuno
Borges2
11
Горре
Кенджи
94
Риаскос
Брайан
10
Козьелло
Венсан
1
Абедзадех
Амир
2
Винк
Клаудио
5
Зайнадин
Джуниор
66
Силва
Леонардо
86
Marcelo
Hermes
18
Бамбок
Франк-Ив
6
Джин
12
Кошта
Эдгар
8
Корреа
Хорхе
9
Пиньо
Родриго
95
Дьедеррик
Жоэль
Насьонал Мадейра
4-4-2
Маритиму
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Насьонал Мадейра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горре Кенджи 4 0.17
2. Bryan Rochez 4 0.17
3. Вигариу Жоау 1 0.04
4. Мендеш Педру 1 0.04
5. Микаэл Рубен 1 0.04
6. Рамуш Франсишку 1 0.04
7. Nuno Borges2 1 0.04
8. Вити Витиньеш 0 0
9. Азуни Ларри 0 0
10. Козьелло Венсан 0 0
11. Коррея Руй 0 0
12. Тиль Венсан 0 0
13. Альхассан Абдуллахи 0 0
Маритиму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиньо Родриго 9 (1) 0.39
2. Дьедеррик Жоэль 6 (1) 0.26
3. Силва Леонардо 1 0.04
4. Marcelo Hermes 1 0.04
5. Милсон 1 0.04
6. Зайнадин Джуниор 1 0.04
7. Нану Гомеш 1 0.04
8. Африко Лукас 1 0.04
9. Винк Клаудио 0 0
10. Корреа Хорхе 0 0
11. Маседу Рубен 0 0
12. Чина Фабиу 0 0
13. Гитан Рафик 0 0

Карточки

Насьонал Мадейра
# Игрок      
1. Азуни Ларри 9 0
2. Pedro Henrique3 9 0
3. Горре Кенджи 6 0
4. Nuno Borges2 6 0
5. Микаэл Рубен 5 0
6. Сезар Жулио 2 1
7. Lucas Kal 3 0
8. Пискителли Риккардо 3 0
9. Рамуш Франсишку 2 0
10. Жоао Виктор 1 0
11. Камачу Жоау 1 0
12. Риаскос Брайан 1 0
13. Бесса Эбер 1 0
14. Коррея Руй 1 0
15. Альхассан Абдуллахи 1 0
16. Данилович Владан 1 0
Маритиму
# Игрок      
1. Джин 8 1
2. Кошта Эдгар 6 0
3. Зайнадин Джуниор 5 0
4. Рене 4 0
5. Силва Леонардо 4 0
6. Винк Клаудио 4 0
7. Marcelo Hermes 4 0
8. Пиньо Родриго 4 0
9. Бамбок Франк-Ив 4 0
10. Пеладжио Педро 4 0
11. Милсон 1 1
12. Корреа Хорхе 2 0
13. Жефферсон 2 0
14. Тамюзо Франсуа-Ксавье 2 0
15. Дьедеррик Жоэль 2 0
16. Sassa II 2 0
17. Маседу Рубен 2 0
18. Абедзадех Амир 2 0
19. Гитан Рафик 2 0
20. Африко Лукас 2 0
21. Чина Фабиу 0 1
22. Сёдерстрём Тим 1 0
23. Клебер Жан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Насьонал Мадейра 5.56% (1) 5.56% (1) 16.67% (3) 33.33% (6) 16.67% (3) 22.22% (4)
 Маритиму 9.52% (2) 9.52% (2) 14.29% (3) 23.81% (5) 19.05% (4) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Пасуш де Феррейра 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:2 Брага Белененсеш 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:3 Фаренсе
Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Риу Аве 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:1 Фамаликан Бенфика 1:1 Насьонал Мадейра Витория Гимарайнш 3:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:1 Морейренсе Насьонал Мадейра 2:4 Порту Насьонал Мадейра 0:2 Спортинг Л Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Насьонал Мадейра 3:1 Лейшоэш Порту 2:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:3 Санта-Клара Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Каса Пиа 2:3 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра
Маритиму Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Маритиму 0:2 Морейренсе Портимоненсе 0:0 Маритиму Маритиму 1:2 Порту Тондела 2:1 Маритиму
Маритиму 1:2 Санта-Клара Маритиму 0:2 Спортинг Л Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 1:3 Эшторил Маритиму 0:3 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Спортинг Л Брага 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Боавишта Риу Аве 1:3 Маритиму Маритиму 2:1 Салгейруш Маритиму 1:0 Белененсеш Фаренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Бенфика Пенафьел 2:3 Маритиму Фамаликан 2:1 Маритиму

Последние игры между собой

Насьонал Мадейра: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Маритиму: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Маритиму 3:2 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига
Насьонал Мадейра 2:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 3:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Кубок Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Кубок Португалии Насьонал Мадейра 3:0 Маритиму Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:2 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Маритиму 2:4 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 22 18 4 0 44 - 11 58
2. Брага Заявка 22 16 1 5 42 - 21 49
3. Порту Заявка 22 14 6 2 47 - 22 48
4. Бенфика Заявка 22 13 6 3 38 - 17 45
5. Пасуш де Феррейра Заявка 22 12 5 5 30 - 21 41
6. Витория Гимарайнш Заявка 22 10 5 7 27 - 25 35
7. Морейренсе Заявка 22 7 8 7 22 - 26 29
8. Санта-Клара Заявка 22 8 4 10 24 - 25 28
9. Риу Аве Заявка 22 6 7 9 18 - 25 25
10. Тондела Заявка 22 7 3 12 22 - 37 24
11. Портимоненсе Заявка 22 6 5 11 21 - 26 23
12. Белененсеш Заявка 22 4 10 8 13 - 21 22
13. Боавишта Заявка 22 4 9 9 24 - 34 21
14. Маритиму Заявка 23 6 3 14 21 - 33 21
15. Насьонал Мадейра Заявка 23 5 6 12 22 - 32 21
16. Жил Висенте Заявка 22 5 4 13 16 - 29 19
17. Фаренсе Заявка 22 4 7 11 22 - 31 19
18. Фамаликан Заявка 22 4 7 11 18 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 11 9 2 0 22 - 6 29
2. Брага Заявка 11 9 1 1 21 - 8 28
3. Бенфика Заявка 11 8 2 1 20 - 8 26
4. Пасуш де Феррейра Заявка 11 8 2 1 18 - 9 26
5. Порту Заявка 11 7 3 1 23 - 11 24
6. Тондела Заявка 11 7 2 2 13 - 9 23
7. Портимоненсе Заявка 11 5 3 3 14 - 8 18
8. Витория Гимарайнш Заявка 11 5 1 5 13 - 16 16
9. Риу Аве Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
10. Морейренсе Заявка 11 3 6 2 14 - 15 15
11. Белененсеш Заявка 12 3 5 4 10 - 13 14
12. Фаренсе Заявка 11 3 4 4 14 - 13 13
13. Насьонал Мадейра Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
14. Санта-Клара Заявка 10 3 2 5 10 - 11 11
15. Жил Висенте Заявка 11 3 2 6 8 - 12 11
16. Боавишта Заявка 11 3 2 6 10 - 16 11
17. Маритиму Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
18. Фамаликан Заявка 11 1 5 5 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 11 9 2 0 22 - 5 29
2. Порту Заявка 11 7 3 1 24 - 11 24
3. Брага Заявка 11 7 0 4 21 - 13 21
4. Бенфика Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
5. Витория Гимарайнш Заявка 11 5 4 2 14 - 9 19
6. Санта-Клара Заявка 12 5 2 5 14 - 14 17
7. Пасуш де Феррейра Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8. Морейренсе Заявка 11 4 2 5 8 - 11 14
9. Маритиму Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
10. Фамаликан Заявка 11 3 2 6 9 - 16 11
11. Риу Аве Заявка 11 2 4 5 7 - 15 10
12. Боавишта Заявка 11 1 7 3 14 - 18 10
13. Насьонал Мадейра Заявка 11 2 3 6 7 - 13 9
14. Белененсеш Заявка 10 1 5 4 3 - 8 8
15. Жил Висенте Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
16. Фаренсе Заявка 11 1 3 7 8 - 18 6
17. Портимоненсе Заявка 11 1 2 8 7 - 18 5
18. Тондела Заявка 11 0 1 10 9 - 28 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Горре Кенджи бьет в цель!
  • 32'
    Вити Витиньеш уходит с поля. Ruben Freitas выходит вместо него
  • Описание гола
    15'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Дьедеррик Жоэль пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Madeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Насьонал Мадейра 56.6% (82)
X 29.7% (43)
Маритиму 13.8% (20)
Все прогнозы
1.7 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.03 3.14 2.61
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.00 2.62
Бонус: 5 000 ₽ 65.00 7.77 1.07
  26.38 5.30 1.22

Самый высокий коэффициент на матч «Насьонал Мадейра» – «Маритиму» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Насьонал Мадейра» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маритиму» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Насьонал Мадейра» – «Маритиму», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.30 1.09 3.68 1.28 2.56 1.54 1.88 2.03 1.50 2.65 1.29 3.62 1.17 5.00 1.07 8.50
6.75 1.06 5.85 1.11 2.86 1.40 2.21 1.67 1.67 2.34 1.34 3.26 1.23 3.98 1.07 6.85 1.05 7.70
4.70 1.17 3.55 1.27 3.55 1.27 2.35 1.55 1.85 1.96 1.57 2.31 1.20 4.20 1.17 4.70 1.33 3.15 1.17 4.70 1.03 14.00 1.03 13.50 0.00 19.50
3.50 1.32 2.37 1.62 3.30 1.35 2.71 1.50 2.10 1.79 1.66 2.30 1.46 2.81 1.37 3.23 1.77 2.12 1.48 2.74 1.20 4.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.12 1.72 1.48 2.73 1.22 4.52 1.08 8.00
2.48 1.53 1.69 2.17 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
1.57 2.31 1.11 5.80 1.07 7.50 1.07 7.40 1.05 10.50
1.41 2.97 1.23 4.30 1.44 2.86 1.29 3.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.90 1.44 1.83 1.98 1.44 2.90 1.17 5.00
3.32 1.33 2.31 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.15 5.55
2.33 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.83
1.68 2.11
Букмекер Да Нет
5.52 1.15
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.80 1.27
3.60 1.27
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Прогнозы на матч Насьонал Мадейра 1:2 Маритиму

Исход игры
Насьонал Мадейра
56.6% (82)
Ничья
29.7% (43)
Маритиму
13.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
27.86% (39)
Меньше
72.14% (101)
Обе команды забьют
Да
56.43% (79)
Нет
43.57% (61)
Популярный счёт
1:0 Насьонал Мадейра
33.1% (48)
1:1 Ничья
27.6% (40)
2:1 Насьонал Мадейра
18.6% (27)
1:2 Маритиму
7.6% (11)
0:1 Маритиму
4.1% (6)
2:0 Насьонал Мадейра
3.4% (5)
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