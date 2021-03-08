Рух Львов
0:2
Первый тайм: 42'
Стадион: Skif Stadium
Десна
12' Желтая карточкаБудковский Филипп
0:1
21' ГолЧепурненко Евгений
36' Желтая карточкаКондраков Даниил
40' Желтая карточкаErik Gliha
21
Мисак
Роман
25
Белый
Максим
12
Erik
Gliha
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
- Основной состав
-
21 Мисак РоманВратарь
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik GlihaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
-
74 Сич АлексейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
21'
36'
40'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Климчук Юрий
|3 (1)
|0.18
|2.
|Федорчук Валерий
|3
|0.18
|3.
|Кондраков Даниил
|3 (1)
|0.18
|4.
|Кухаревич Николай
|2
|0.12
|5.
|Русин Ростислав
|1
|0.06
|6.
|Мысык Марьян
|1
|0.06
|7.
|Бойчук Игорь
|1
|0.06
|8.
|Бойчук Богдан
|0
|0
|9.
|Копына Юрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тотовицкий Андрей
|6 (2)
|0.35
|2.
|Будковский Филипп
|6 (1)
|0.35
|3.
|Гитченко Андрей
|2
|0.12
|4.
|Дегтярёв Максим
|2
|0.12
|5.
|Мостовой Андрей II
|1
|0.06
|6.
|Шевцов Илья
|1
|0.06
|7.
|Чепурненко Евгений
|1
|0.06
|8.
|Картушов Егор
|1
|0.06
|9.
|Тамм Йоонас
|1
|0.06
|10.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0.06
|11.
|Ермаков Виталий
|1
|0.06
|12.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|0.06
|13.
|Гуцуляк Алексей
|0
|0
|14.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|15.
|Конопля Ефим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мысык Марьян
|6
|1
|2.
|Мартынюк Ярослав
|5
|1
|3.
|Кухаревич Николай
|5
|0
|4.
|Парамонов Вадим
|2
|1
|5.
|Дуць Игорь
|3
|0
|6.
|Климчук Юрий
|3
|0
|7.
|Кухарук Андрей
|3
|0
|8.
|Стаменкович Милош
|2
|0
|9.
|Бойчук Богдан
|2
|0
|10.
|Белый Максим
|2
|0
|11.
|Erik Gliha
|2
|0
|12.
|David Zec
|2
|0
|13.
|Бандура Александр
|0
|1
|14.
|Roman Gagun
|0
|1
|15.
|Федорчук Валерий
|1
|0
|16.
|Карасюк Роман
|1
|0
|17.
|Брикнер Иван
|1
|0
|18.
|Заставный Владимир
|1
|0
|19.
|Русин Ростислав
|1
|0
|20.
|Копына Юрий
|1
|0
|21.
|Кондраков Даниил
|1
|0
|22.
|Притула Остап
|1
|0
|23.
|Ivan Varfolomeev
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Имереков Максим
|6
|2
|2.
|Мостовой Андрей II
|5
|0
|3.
|Калитвинцев Владислав
|5
|0
|4.
|Огиря Владислав
|4
|0
|5.
|Будковский Филипп
|4
|0
|6.
|Конопля Ефим
|4
|0
|7.
|Гитченко Андрей
|3
|0
|8.
|Домбровский Андрей
|3
|0
|9.
|Ермаков Виталий
|3
|0
|10.
|Безбородько Денис
|1
|1
|11.
|Картушов Егор
|2
|0
|12.
|Паст Евгений
|1
|0
|13.
|Тамм Йоонас
|1
|0
|14.
|Литовка Игорь
|1
|0
|15.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|16.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|17.
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|18.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
|19.
|Мудрик Михаил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рух Львов
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|Десна
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =8 -7Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1
Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Александрия 0:0 Рух Львов Рух Львов 0:0 Мариуполь Рух Львов 2:2 Ингулец Минай 0:0 Рух Львов Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов
Десна Последние 20 матчей: +9 =6 -5Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря
Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Десна Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Рух Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Десна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|36 - 13
|40
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 12
|33
|3.
|Заря
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|31 - 11
|32
|4.
|Десна
|1:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|24 - 14
|30
|5.
|Ворскла
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|6.
|Александрия
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 21
|23
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 18
|23
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|22 - 28
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|10.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|22 - 30
|16
|11.
|Минай
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 32
|13
|12.
|Ингулец
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|15 - 24
|13
|13.
|Рух Львов
|0:1 Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 28
|13
|14.
|Львов
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 7
|20
|2.
|Десна
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|4.
|Александрия
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 6
|15
|6.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|9.
|Минай
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 13
|10
|10.
|Ингулец
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|9 - 10
|10
|11.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|12.
|Рух Львов
|0:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 10
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|3.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|4.
|Ворскла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|7.
|Десна
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|9.
|Львов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 19
|8
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|11.
|Александрия
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Рух Львов
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|14.
|Минай
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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