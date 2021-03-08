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Рух Львов
0:2
Первый тайм: 42'

Стадион:
Десна
0'
12' Желтая карточка
Будковский Филипп
0:1
21' Гол
Чепурненко Евгений
36' Желтая карточка
Кондраков Даниил
40' Желтая карточка
Erik Gliha
42'
21
Мисак
Роман
25
Белый
Максим
22
Сигурдссон
Рагнар
6
David
Zec
12
Erik
Gliha
91
Карасюк
Роман
23
Бойчук
Богдан
18
Мартынюк
Ярослав
5
Федорчук
Валерий
45
Борячук
Андрей
19
Кондраков
Даниил
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
17
Гитченко
Андрей
4
Тамм
Йоонас
22
Мостовой
Андрей
II
25
Гуцуляк
Алексей
14
Чепурненко
Евгений
7
Огиря
Владислав
12
Картушов
Егор
10
Тотовицкий
Андрей
28
Будковский
Филипп
Рух Львов
Десна

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Климчук Юрий 3 (1) 0.18
2. Федорчук Валерий 3 0.18
3. Кондраков Даниил 3 (1) 0.18
4. Кухаревич Николай 2 0.12
5. Русин Ростислав 1 0.06
6. Мысык Марьян 1 0.06
7. Бойчук Игорь 1 0.06
8. Бойчук Богдан 0 0
9. Копына Юрий 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тотовицкий Андрей 6 (2) 0.35
2. Будковский Филипп 6 (1) 0.35
3. Гитченко Андрей 2 0.12
4. Дегтярёв Максим 2 0.12
5. Мостовой Андрей II 1 0.06
6. Шевцов Илья 1 0.06
7. Чепурненко Евгений 1 0.06
8. Картушов Егор 1 0.06
9. Тамм Йоонас 1 0.06
10. Хлёбас Дмитрий 1 0.06
11. Ермаков Виталий 1 0.06
12. Филиппов Александр 1 (1) 0.06
13. Гуцуляк Алексей 0 0
14. Калитвинцев Владислав 0 0
15. Конопля Ефим 0 0

Карточки

Рух Львов
# Игрок      
1. Мысык Марьян 6 1
2. Мартынюк Ярослав 5 1
3. Кухаревич Николай 5 0
4. Парамонов Вадим 2 1
5. Дуць Игорь 3 0
6. Климчук Юрий 3 0
7. Кухарук Андрей 3 0
8. Стаменкович Милош 2 0
9. Бойчук Богдан 2 0
10. Белый Максим 2 0
11. Erik Gliha 2 0
12. David Zec 2 0
13. Бандура Александр 0 1
14. Roman Gagun 0 1
15. Федорчук Валерий 1 0
16. Карасюк Роман 1 0
17. Брикнер Иван 1 0
18. Заставный Владимир 1 0
19. Русин Ростислав 1 0
20. Копына Юрий 1 0
21. Кондраков Даниил 1 0
22. Притула Остап 1 0
23. Ivan Varfolomeev 1 0
Десна
# Игрок      
1. Имереков Максим 6 2
2. Мостовой Андрей II 5 0
3. Калитвинцев Владислав 5 0
4. Огиря Владислав 4 0
5. Будковский Филипп 4 0
6. Конопля Ефим 4 0
7. Гитченко Андрей 3 0
8. Домбровский Андрей 3 0
9. Ермаков Виталий 3 0
10. Безбородько Денис 1 1
11. Картушов Егор 2 0
12. Паст Евгений 1 0
13. Тамм Йоонас 1 0
14. Литовка Игорь 1 0
15. Арвеладзе Леван 1 0
16. Тотовицкий Андрей 1 0
17. Гуцуляк Алексей 1 0
18. Хлёбас Дмитрий 1 0
19. Мудрик Михаил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рух Львов 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4)
 Десна 4.35% (1) 21.74% (5) 17.39% (4) 26.09% (6) 13.04% (3) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1
Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Александрия 0:0 Рух Львов Рух Львов 0:0 Мариуполь Рух Львов 2:2 Ингулец Минай 0:0 Рух Львов Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов
Десна Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря
Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Десна Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Рух Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Десна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Десна 3:1 Рух Львов Премьер-лига Рух Львов 2:1 Десна Первый дивизион Десна 3:0 Рух Львов Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 17 12 4 1 36 - 13 40
2. Шахтёр Донецк Заявка 16 9 6 1 33 - 12 33
3. Заря Заявка 16 9 5 2 31 - 11 32
4. Десна 1:0 Заявка 17 8 6 3 24 - 14 30
5. Ворскла Заявка 17 7 7 3 24 - 14 28
6. Александрия 0:0 Заявка 17 6 5 6 24 - 21 23
7. Колос Ковалёвка Заявка 17 5 8 4 21 - 18 23
8. Олимпик Донецк Заявка 16 5 2 9 22 - 28 17
9. Мариуполь Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
10. Днепр-1 0:0 Заявка 17 4 4 9 22 - 30 16
11. Минай Заявка 16 3 4 9 12 - 32 13
12. Ингулец Заявка 16 1 10 5 15 - 24 13
13. Рух Львов 0:1 Заявка 17 2 7 8 15 - 28 13
14. Львов Заявка 16 3 3 10 11 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 6 2 1 23 - 7 20
2. Десна 1:0 Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3. Динамо Киев Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
4. Александрия 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
5. Заря Заявка 8 4 3 1 16 - 6 15
6. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
7. Колос Ковалёвка Заявка 9 2 5 2 11 - 8 11
8. Олимпик Донецк Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
9. Минай Заявка 8 3 1 4 7 - 13 10
10. Ингулец Заявка 9 1 7 1 9 - 10 10
11. Днепр-1 0:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
12. Рух Львов 0:1 Заявка 9 1 5 3 9 - 10 8
13. Львов Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
14. Мариуполь Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
2. Заря Заявка 8 5 2 1 15 - 5 17
3. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
4. Ворскла Заявка 11 3 5 3 10 - 10 14
5. Шахтёр Донецк Заявка 7 3 4 0 10 - 5 13
6. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
7. Десна 1:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
8. Днепр-1 0:0 Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
9. Львов Заявка 9 2 2 5 6 - 19 8
10. Олимпик Донецк Заявка 6 2 0 4 8 - 11 6
11. Александрия 0:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
12. Рух Львов 0:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 18 5
13. Ингулец Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
14. Минай Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skif Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
Десна
4.08
5.25
2.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  4.08 3.34 1.97
Бонус: 10 000 ₽ 3.85 3.25 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.82 3.38 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 3.95 3.35 1.98
  4.08 3.37 1.98

Самый высокий коэффициент на матч «Рух Львов» – «Десна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рух Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Десна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рух Львов» – «Десна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.05 3.92 1.23 2.69 1.46 2.02 1.82 1.55 2.43 1.31 3.36 1.19 4.48 1.06 8.80
7.20 1.07 2.90 1.38 2.17 1.64 1.63 2.19 1.23 3.90 1.07 7.40
9.30 1.02 6.50 1.07 2.84 1.37 2.19 1.63 1.69 2.22 1.32 3.20 1.22 3.82 1.06 6.90 1.05 7.60 1.00 11.00
9.00 1.05 6.60 1.09 2.95 1.37 2.25 1.64 1.88 1.92 1.68 2.20 1.32 3.20 1.23 3.90 1.07 6.90 1.06 7.70 1.02 12.50 1.01 13.00 0.00 19.00
3.07 1.38 2.68 1.48 2.26 1.65 1.87 1.97 1.65 2.27 1.49 2.65 1.43 2.81 1.25 4.03 1.10 7.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 1.52 2.48 1.22 4.12
2.50 1.49 1.66 2.13 1.32 3.20 1.06 7.80
2.65 1.44 1.73 2.04 1.34 3.10
1.72 2.12 1.32 3.15 1.08 6.90
2.65 1.49 2.18 1.69 1.71 2.18 1.46 2.77 1.33 3.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.36 1.82 1.92 1.37 3.01
3.45 1.28 2.32 1.56 1.55 2.34 1.13 5.40
3.32 1.30 2.25 1.60 1.53 2.40 1.22 4.00
2.33 1.57 1.57 2.35 1.21 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.99 1.78
1.97 1.77
1.94 1.80
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
5.20 1.14
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
3.80 1.24
3.80 1.23
Где смотреть матч Рух Львов 0:2 Десна онлайн

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