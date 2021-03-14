Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Наполи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|23 (5)
|0.88
|2.
|Мората Альваро
|7 (1)
|0.27
|3.
|Кьеза Федерико
|6
|0.23
|4.
|Маккенни Уэстон
|4
|0.15
|5.
|Кулушевски Деян
|3
|0.12
|6.
|Ремзи Аарон
|2
|0.08
|7.
|Дибала Пауло
|2
|0.08
|8.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.08
|9.
|Рабио Адриен
|2
|0.08
|10.
|Данило Луис
|1
|0.04
|11.
|Мело Артур
|1
|0.04
|12.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|13.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|14.
|Алекс Сандро
|0
|0
|15.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|16.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|17.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|13 (5)
|0.5
|2.
|Лосано Ирвинг
|9
|0.35
|3.
|Политано Маттео
|8
|0.31
|4.
|Зелиньски Пётр
|6
|0.23
|5.
|Мертенс Дрис
|5
|0.19
|6.
|Петанья Андреа
|4
|0.15
|7.
|Осимхен Виктор
|3
|0.12
|8.
|Демме Диего
|2
|0.08
|9.
|Элмас Эльиф
|2
|0.08
|10.
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|11.
|Фабиан Руис
|1
|0.04
|12.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.04
|13.
|Оспина Давид
|0
|0
|14.
|Руй Мариу
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|6
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|5
|1
|3.
|Данило Луис
|5
|0
|4.
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|5.
|Фработта Джанлука
|5
|0
|6.
|Кулушевски Деян
|5
|0
|7.
|Мората Альваро
|2
|1
|8.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0
|9.
|Мело Артур
|3
|0
|10.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0
|11.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|12.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|13.
|Роналду Криштиану
|2
|0
|14.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|15.
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|16.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|17.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|18.
|Демирал Мерих
|1
|0
|19.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|10
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|5
|1
|3.
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|1
|4.
|Руй Мариу
|4
|0
|5.
|Демме Диего
|4
|0
|6.
|Лосано Ирвинг
|4
|0
|7.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|8.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|9.
|Оспина Давид
|2
|0
|10.
|Манолас Костас
|2
|0
|11.
|Политано Маттео
|2
|0
|12.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|13.
|Гулам Фаузи
|1
|0
|14.
|Максимович Никола
|1
|0
|15.
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|16.
|Осимхен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|11.32% (6)
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|15.09% (8)
|28.3% (15)
|Наполи
|9.09% (5)
|9.09% (5)
|18.18% (10)
|14.55% (8)
|25.45% (14)
|23.64% (13)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя
Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе
Наполи Последние 20 матчей: +11 =2 -7Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто
Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Наполи: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Ювентус 4:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Ювентус 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|50 - 31
|56
|3.
|Ювентус
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 22
|55
|4.
|Аталанта
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|63 - 34
|52
|5.
|Наполи
|Заявка
|26
|16
|2
|8
|56 - 29
|50
|6.
|Рома
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|51 - 40
|50
|7.
|Лацио
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 37
|46
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|43 - 41
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|36 - 32
|38
|10.
|Удинезе
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|30 - 35
|33
|11.
|Сампдория
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|37 - 42
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 42
|31
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|33 - 42
|29
|14.
|Дженоа
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|28 - 39
|28
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|34 - 50
|26
|16.
|Беневенто
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 52
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|30 - 46
|22
|18.
|Торино
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|36 - 47
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|27
|3
|10
|14
|25 - 52
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|27
|4
|3
|20
|30 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|13.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Кротоне
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Парма
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|8 - 22
|11
|19.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|12
|0
|7
|5
|15 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|25 - 11
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 18
|22
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|8.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 25
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|10.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Торино
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|1.95
|3.60
|4.44
|
|Бонус: 5 000 ₽
|1.82
|3.80
|4.00
|
|1.81
|3.91
|4.64
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ювентус - Наполи
Исход игры
Ювентус
92% (46)
Ничья
6% (3)
Наполи
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
81.63% (40)
Меньше
18.37% (9)
Обе команды забьют
Да
85.71% (42)
Нет
14.29% (7)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
70% (35)
2:0 Ювентус
12% (6)
3:1 Ювентус
4% (2)
1:1 Ничья
4% (2)
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