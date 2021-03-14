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Ювентус
 
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Стадион:
Наполи

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 23 (5) 0.88
2. Мората Альваро 7 (1) 0.27
3. Кьеза Федерико 6 0.23
4. Маккенни Уэстон 4 0.15
5. Кулушевски Деян 3 0.12
6. Ремзи Аарон 2 0.08
7. Дибала Пауло 2 0.08
8. Бонуччи Леонардо 2 0.08
9. Рабио Адриен 2 0.08
10. Данило Луис 1 0.04
11. Мело Артур 1 0.04
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Фработта Джанлука 0 0
17. Демирал Мерих 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 13 (5) 0.5
2. Лосано Ирвинг 9 0.35
3. Политано Маттео 8 0.31
4. Зелиньски Пётр 6 0.23
5. Мертенс Дрис 5 0.19
6. Петанья Андреа 4 0.15
7. Осимхен Виктор 3 0.12
8. Демме Диего 2 0.08
9. Элмас Эльиф 2 0.08
10. Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
11. Фабиан Руис 1 0.04
12. Бакайоко Тьемуэ 1 0.04
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 6 1
2. Куадрадо Хуан 5 1
3. Данило Луис 5 0
4. Бентанкур Родриго 5 0
5. Фработта Джанлука 5 0
6. Кулушевски Деян 5 0
7. Мората Альваро 2 1
8. Бонуччи Леонардо 3 0
9. Мело Артур 3 0
10. Де Лихт Маттайс 3 0
11. Маккенни Уэстон 3 0
12. Кьеза Федерико 1 1
13. Роналду Криштиану 2 0
14. Ремзи Аарон 2 0
15. Кьеллини Джорджо 2 0
16. Пинсольо Карло 0 1
17. Бернардески Федерико 1 0
18. Демирал Мерих 1 0
19. Портанова Маноло 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 10 0
2. Кулибали Калиду 5 1
3. Бакайоко Тьемуэ 4 1
4. Руй Мариу 4 0
5. Демме Диего 4 0
6. Лосано Ирвинг 4 0
7. Инсинье Лоренцо 2 1
8. Элмас Эльиф 3 0
9. Оспина Давид 2 0
10. Манолас Костас 2 0
11. Политано Маттео 2 0
12. Лоботка Станислав 2 0
13. Гулам Фаузи 1 0
14. Максимович Никола 1 0
15. Зелиньски Пётр 1 0
16. Осимхен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 11.32% (6) 15.09% (8) 15.09% (8) 15.09% (8) 15.09% (8) 28.3% (15)
 Наполи 9.09% (5) 9.09% (5) 18.18% (10) 14.55% (8) 25.45% (14) 23.64% (13)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя
Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе
Наполи Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто
Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Наполи: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Наполи 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Наполи Суперкубок Наполи 0:0 Ювентус Кубок Наполи 2:1 Ювентус Серия A
Ювентус 4:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Ювентус 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 27 17 5 5 50 - 31 56
3. Ювентус Заявка 26 16 7 3 54 - 22 55
4. Аталанта Заявка 27 15 7 5 63 - 34 52
5. Наполи Заявка 26 16 2 8 56 - 29 50
6. Рома Заявка 27 15 5 7 51 - 40 50
7. Лацио Заявка 26 14 4 8 42 - 37 46
8. Сассуоло Заявка 26 10 9 7 43 - 41 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 36 - 32 38
10. Удинезе Заявка 27 8 9 10 30 - 35 33
11. Сампдория Заявка 27 9 5 13 37 - 42 32
12. Болонья Заявка 27 8 7 12 36 - 42 31
13. Фиорентина Заявка 27 7 8 12 33 - 42 29
14. Дженоа Заявка 27 6 10 11 28 - 39 28
15. Специя Заявка 27 6 8 13 34 - 50 26
16. Беневенто Заявка 27 6 8 13 27 - 52 26
17. Кальяри Заявка 27 5 7 15 30 - 46 22
18. Торино Заявка 25 3 11 11 36 - 47 20
19. Парма Заявка 27 3 10 14 25 - 52 19
20. Кротоне Заявка 27 4 3 20 30 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
3. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
10. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
13. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 14 3 3 8 15 - 24 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Парма Заявка 14 2 5 7 8 - 22 11
19. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
20. Торино Заявка 12 0 7 5 15 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
4. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
5. Наполи Заявка 13 7 1 5 23 - 18 22
6. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
7. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Рома Заявка 13 5 2 6 18 - 25 17
9. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
10. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
11. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Торино Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2021, осталось 2 дня 15 часов 50 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Ювентус 92.2% (47)
    X 5.9% (3)
    Наполи 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Наполи
    1.95
    3.91
    4.64
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.95 3.60 4.44
    Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.80 4.00
      1.81 3.91 4.64

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.02 5.50 1.14 3.58 1.29 2.40 1.57 1.90 2.05 1.50 2.60 1.30 3.46 1.15 5.20 1.10 6.95
    13.00 1.01 9.40 1.04 4.00 1.25 3.10 1.37 2.08 1.80 1.86 2.02 1.63 2.37 1.41 2.95 1.19 4.70 1.13 5.30 1.04 9.20 1.03 9.70 0.00 16.00
    4.27 1.25 2.51 1.59 2.11 1.80 1.88 2.03 1.64 2.38 1.51 2.72 1.42 3.04 1.16 6.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25
    2.68 1.46 1.71 2.14 1.33 3.26 1.14 5.60
    2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.20
    3.35 1.37 2.75 1.50 2.16 1.78 1.69 2.28 1.50 2.77
    Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25
    3.68 1.28 2.11 1.71 1.57 2.40 1.28 3.68
    2.95 1.37 1.78 1.97 1.33 3.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 2.01
    1.72 2.11
    Букмекер Да Нет
    3.84 1.26
    4.30 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.37
    3.15 1.33
    Где смотреть матч Ювентус - Наполи онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Наполи

    Исход игры
    Ювентус
    92% (46)
    Ничья
    6% (3)
    Наполи
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.63% (40)
    Меньше
    18.37% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (42)
    Нет
    14.29% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    70% (35)
    2:0 Ювентус
    12% (6)
    3:1 Ювентус
    4% (2)
    1:1 Ничья
    4% (2)
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