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Ян
0:1
Второй тайм: 82'

Стадион:
Вердер
0'
4' Желтая карточка
Саллер Бенедикт
0:1
52' Гол
Юя Осако
82'
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
33
Эльведи
Ян
24
Кеннеди
Скотт
13
Векессер
Эрик
7
Безушков
Макс
5
Гимбер
Бенедикт
22
Штольце
Себастьян
9
Джордж
Янн
26
Макридис
Хараламбос
19
Альберс
Андреас
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
18
Мойсандер
Никлас
32
Фридль
Марко
5
Аугустинссон
Людвиг
36
Гросс
Кристиан
6
Мёхвальд
Кевин
35
Эггештайн
Максимилиан
8
Юя
Осако
7
Рашица
Милот
19
Сарджент
Джош
Ян
4-2-3-1
Вердер
4-2-3-1

Ход матча

4'
Саллер Бенедикт
 
46'
Отто Давид
Макридис Хараламбос
 
52'
0:1
Юя Осако
(Фридль Марко)
73'
 
Зельке Дейви
Сарджент Джош
73'
 
Шмид Романо
Рашица Милот
75'
 
Агу Феликс
Аугустинссон Людвиг
75'
Вренези Альбион
Джордж Янн
 
80'
Бесте Ян-Никлас
Саллер Бенедикт
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 10
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джордж Янн 1 0.25
2. Вренези Альбион 1 0.25
3. Кеннеди Скотт 1 0.25
4. Альберс Андреас 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 2 0.5
2. Чон Тахит 1 0.25
3. Гебреселассие Теодор 1 0.25
4. Юя Осако 1 0.25
5. Мёхвальд Кевин 1 0.25
6. Агу Феликс 1 0.25
7. Мбом Жан-Мануэль 1 0.25
8. Мойсандер Никлас 0 0
9. Аугустинссон Людвиг 0 0
10. Фридль Марко 0 0

Карточки

Ян
# Игрок      
1. Вёлинг Николас 0 1
2. Нахрайнер Себастьян 1 0
3. Саллер Бенедикт 1 0
4. Шнайдер Ян-Марк 1 0
5. Эльведи Ян 1 0
6. Векессер Эрик 1 0
7. Вренези Альбион 1 0
8. Опоку Аарон 1 0
9. Бесте Ян-Никлас 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мойсандер Никлас 1 0
2. Гебреселассие Теодор 1 0
3. Гросс Кристиан 1 0
4. Чон Тахит 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ян 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0 0 0
 Вердер 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Ян Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Вюрцбург Кикерс 1:1 Ян Ян 1:2 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Падерборн
Айнтрахт Бр 2:0 Ян Ян 1:1 Фортуна Карлсруэ 0:0 Ян Ян 2:2 Кёльн Ян 1:1 Дармштадт Нюрнберг 0:1 Ян Санкт-Паули 2:0 Ян Ян 3:1 Зандхаузен Ян 0:2 Бохум Гамбург 3:1 Ян Веен Висбаден 0:0 Ян Ян 0:0 Ганновер 96 Хайденхайм 0:0 Ян Ян 2:3 Хольштайн Киль Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Ян 2:1 Вюрцбург Кикерс
Вердер Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер
Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт

Будет доступно позже.

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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Прогнозы 144
Ян 4.9% (7)
X 3.5% (5)
Вердер 91.7% (132)
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1.87 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
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Прогнозы на матч Ян 0:1 Вердер

Исход игры
Ян
4.9% (7)
Ничья
3.5% (5)
Вердер
91.7% (132)
Тотал 2.5
Больше
56.43% (79)
Меньше
43.57% (61)
Обе команды забьют
Да
55.71% (78)
Нет
44.29% (62)
Популярный счёт
1:2 Вердер
36.1% (52)
0:2 Вердер
18.8% (27)
0:1 Вердер
18.1% (26)
1:3 Вердер
9.7% (14)
1:1 Ничья
2.8% (4)
0:3 Вердер
2.1% (3)
2:1 Ян
2.1% (3)
2:3 Вердер
2.1% (3)
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