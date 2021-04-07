Голкипер мог бы сыграть и получше

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Вердер играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Ян

45' Мёхвальд Кевин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

45' Векессер Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Векессер Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Ян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Вердер

41' Альберс Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' О, нет. Из многообещающей позиции Сарджент Джош из команды Вердер наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

37' Эльведи Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Гебреселассие Теодор из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

36' Сарджент Джош из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

36' Удар от ворот произведет Ян

36' Мойсандер Никлас из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

34' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Гимбер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Векессер Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Саллер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Ян

28' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Вердер

27' Ян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Хорошую попытку сделал Рашица Милот . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Отличные скиллы показывает Рашица Милот , обводя своих соперников

26' Вердер имеет хороший шанс забить.

26' Удар от ворот произведет Вердер

25' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Ян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

22' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Вердер

21' Удар от ворот произведет Ян

21' Удар от ворот произведет Вердер

21' О, нет. Из многообещающей позиции Кеннеди Скотт из команды Ян наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

20' Штольце Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Кеннеди Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Хорошую попытку сделал Гебреселассие Теодор . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

14' Ян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Гросс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Ян

12' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Ян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Ян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Юя Осако выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Векессер Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Саллер Бенедикт получил желтую карточку от судьи

3' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Эльведи Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Вердер начинает с центра поля