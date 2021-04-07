Ян
0:1
Конец матча
Стадион: Jahnstadion Regensburg
Вердер
4' Желтая карточкаСаллер Бенедикт
0:1
52' ГолЮя Осако
83' Желтая карточкаАгу Феликс
33
Эльведи
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Хайн ОливерЗащитник
- Защитник
-
14 Отто ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Беккер АндреНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эррас ПатрикЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
17 Агу ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
52'
0:1
83'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 10
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джордж Янн
|1
|0.25
|2.
|Вренези Альбион
|1
|0.25
|3.
|Кеннеди Скотт
|1
|0.25
|4.
|Альберс Андреас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарджент Джош
|2
|0.5
|2.
|Чон Тахит
|1
|0.25
|3.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0.25
|4.
|Юя Осако
|1
|0.25
|5.
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.25
|6.
|Агу Феликс
|1
|0.25
|7.
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0.25
|8.
|Мойсандер Никлас
|0
|0
|9.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|10.
|Фридль Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вёлинг Николас
|0
|1
|2.
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|3.
|Саллер Бенедикт
|1
|0
|4.
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|5.
|Эльведи Ян
|1
|0
|6.
|Векессер Эрик
|1
|0
|7.
|Вренези Альбион
|1
|0
|8.
|Опоку Аарон
|1
|0
|9.
|Бесте Ян-Никлас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|2.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|3.
|Гросс Кристиан
|1
|0
|4.
|Чон Тахит
|1
|0
|5.
|Агу Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ян
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|Вердер
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Ян Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Вюрцбург Кикерс 1:1 Ян Ян 1:2 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Падерборн
Вердер Последние 20 матчей: +7 =4 -9Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер
Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт
Будет доступно позже.
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ян 0:1 Вердер
Исход игры
Ян
4.9% (7)
Ничья
3.5% (5)
Вердер
91.7% (132)
Тотал 2.5
Больше
56.43% (79)
Меньше
43.57% (61)
Обе команды забьют
Да
55.71% (78)
Нет
44.29% (62)
Популярный счёт
1:2 Вердер
36.1% (52)
0:2 Вердер
18.8% (27)
0:1 Вердер
18.1% (26)
1:3 Вердер
9.7% (14)
1:1 Ничья
2.8% (4)
2:3 Вердер
2.1% (3)
0:3 Вердер
2.1% (3)
2:1 Ян
2.1% (3)
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