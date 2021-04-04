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Урал
1:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Арсенал Тула
0'
2' Желтая карточка
Калинин Игорь
0:0
3' Не забитый пенальти
Пантелеев Владислав
1:0
13' Гол
Погребняк Павел
18' Желтая карточка
Луценко Евгений
34' Желтая карточка
Хагуш Анри
40' Желтая карточка
Пантелеев Владислав
55' Желтая карточка
Погребняк Павел
59'
31
Годзюр
Ярослав
22
Адамов
Арсен
44
Рыков
Владимир
4
Страндберг
Стефан
13
Калинин
Игорь
5
Егорычев
Андрей
6
Августиняк
Рафал
19
Мишкич
Даниэль
21
Подберёзкин
Вячеслав
10
Бикфалви
Эрик
9
Погребняк
Павел
50
Шамов
Егор
4
Бауэр
Роберт
90
Довбня
Александр
Евгеньевич
8
Григалава
Гиа
92
Рассказов
Николай
20
Чаушич
Горан
28
Пантелеев
Владислав
21
Коновалов
Игорь
11
Ткачёв
Сергей
7
Ломовицкий
Александр
48
Луценко
Евгений
Урал
4-4-2
Арсенал Тула
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 7 (4) 0.29
2. Августиняк Рафал 3 0.13
3. Погребняк Павел 2 0.08
4. Егорычев Андрей 2 0.08
5. Эль Кабир Отман 1 0.04
6. Калинин Игорь 1 0.04
7. Страндберг Стефан 1 0.04
8. Панюков Андрей 1 0.04
9. Евсеев Алексей 1 0.04
10. Подберёзкин Вячеслав 1 0.04
11. Шаболин Артём 1 0.04
12. Кулаков Денис 0 0
13. Ефремов Дмитрий 0 0
14. Мишкич Даниэль 0 0
15. Йовичич Бранко 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.13
2. Ткачёв Сергей 2 0.08
3. Панченко Кирилл 2 0.08
4. Ломовицкий Александр 2 0.08
5. Кадири Мохаммед 2 0.08
6. Лесовой Даниил 2 (1) 0.08
7. Ковалёв Юрий 1 0.04
8. Кангва Кингс 1 0.04
9. Пантелеев Владислав 1 (1) 0.04
10. Луценко Евгений 1 0.04
11. Хлусевич Даниил 1 0.04
12. Джорджевич Лука 1 0.04
13. Сокол Артём 0 0
14. Громыко Валерий 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 9 0
2. Калинин Игорь 6 0
3. Страндберг Стефан 3 1
4. Емельянов Роман 3 1
5. Мишкич Даниэль 4 0
6. Егорычев Андрей 4 0
7. Погребняк Павел 2 1
8. Кулаков Денис 3 0
9. Бикфалви Эрик 3 0
10. Подберёзкин Вячеслав 3 0
11. Помазун Илья 3 0
12. Золотов Николай 3 0
13. Йовичич Бранко 3 0
14. Августиняк Рафал 3 0
15. Араторе Марко 2 0
16. Ароян Вараздат 2 0
17. Герасимов Алексей 2 0
18. Годзюр Ярослав 1 0
19. Панюков Андрей 1 0
20. Евсеев Алексей 1 0
21. Бавин Юрий 1 0
22. Коновалов Иван 1 0
23. Эль Кабир Отман 1 0
24. Магомадов Чингиз 1 0
25. Ефремов Дмитрий 1 0
26. Гаджимурадов Рамазан 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 8 0
2. Кангва Кингс 5 1
3. Довбня Александр Евгеньевич 5 1
4. Громыко Валерий 4 1
5. Кангва Эванс 4 1
6. Чаушич Горан 5 0
7. Сокол Артём 5 0
8. Ткачёв Сергей 4 0
9. Костадинов Георги 4 0
10. Хлусевич Даниил 4 0
11. Григалава Гиа 3 0
12. Беляев Максим 3 0
13. Панченко Кирилл 3 0
14. Пантелеев Владислав 3 0
15. Лесовой Даниил 1 1
16. Луценко Евгений 2 0
17. Джорджевич Лука 2 0
18. Горбатенко Игорь 2 0
19. Ломовицкий Александр 2 0
20. Рассказов Николай 2 0
21. Хагуш Анри 2 0
22. Денисов Александр 1 0
23. Комбаров Кирилл 1 0
24. Бурлак Тарас 1 0
25. Ковалёв Юрий 1 0
26. Злобин Николай 1 0
27. Кадири Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 20% (4) 15% (3) 10% (2) 20% (4) 15% (3) 20% (4)
 Арсенал Тула 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6) 5.26% (1) 15.79% (3) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал
Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон Урал 3:1 Зета Урал 2:2 РФШ Рига Урал 2:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Урал 3:1 Краснодар-2 Тамбов 1:1 Урал ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула
Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Урал: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 3
Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 5
Арсенал Тула 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Арсенал Тула Премьер-лига Урал 2:2 Арсенал Тула Кубок Арсенал Тула 1:1 Урал Премьер-лига
Арсенал Тула 2:2 Урал Кубок Арсенал Тула 0:0 Урал Премьер-лига Урал 1:0 Арсенал Тула Кубок Урал 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Урал 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:2 Урал Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Урал Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:2 Урал Премьер-лига Урал 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 6 3 53 - 21 48
2. Спартак Москва Заявка 23 13 5 5 46 - 26 44
3. Локомотив Москва Заявка 24 13 4 7 32 - 26 43
4. Динамо Москва Заявка 24 13 3 8 36 - 26 42
5. Рубин Заявка 24 12 4 8 33 - 29 40
6. Сочи Заявка 24 11 7 6 38 - 26 40
7. ЦСКА Москва Заявка 23 12 4 7 40 - 24 40
8. Ростов Заявка 23 11 4 8 30 - 23 37
9. Химки Заявка 23 10 5 8 30 - 32 35
10. Краснодар Заявка 24 10 4 10 44 - 35 34
11. Ахмат Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
12. Урал 1:0 Заявка 24 6 11 7 21 - 30 29
13. Ротор Заявка 24 4 6 14 12 - 38 18
14. Арсенал Тула 0:1 Заявка 24 4 5 15 19 - 41 17
15. Уфа Заявка 24 3 5 16 15 - 41 14
16. Тамбов Заявка 23 3 4 16 14 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 22 - 5 28
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Урал 1:0 Заявка 12 5 5 2 11 - 9 20
10. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
11. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
12. Арсенал Тула 0:1 Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
2. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
3. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
6. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
9. Химки Заявка 11 3 4 4 15 - 19 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал 1:0 Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула 0:1 Заявка 13 0 1 12 5 - 27 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Второй тайм
  • 58'
    Ворвался с фланга Ломовицкий в штрафную соперника и упал в борьбе с Августыняком. Свисток арбитра промолчал на этот раз.
  • 57'
    Со штрафного Пантелеев навесил на дальнюю штангу, где пробивал в падении Коновалов, но не попал он в створ ворот.
  • Желтая карточка
    56'
    Погребняк в верховой борьбе заехал локтем по затылку сопернику и тут же увидел перед собой "горчичник".
  • 55'
    Подхватил мяч перед чужой штрафной Ткачёв и с лету пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • 54'
    В центре поля получил по ногам Бауэр от Егорычева. Штрафной удар исполнять будут туляки.
  • 53'
    Решился на дальний удар Чаушич после паса с фланга от Ломовицкого, но на пути мяча оказался защитник.
  • 52'
    Диагональным пасом Ломовицкий искал в штрафной соперника Луценко, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
  • 51'
    Догнал мяч у лицевой линии Беляев и тут же подал в центр штрафной, но Годзюр на выходе вынес мяч кулаком.
  • 50'
    В центе поля получил по ногам Чаушич от Бикфалви. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 49'
    Забросил Беляев с фланга на ход Луценко, но того опередил Страндберг и вынес снаряд в аут.
  • 48'
    Убегал по левому флангу на скорости Ломовицкий и навесил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла у туляков. Вместо Николая Рассказова на второй тайм вышел Максим Беляев.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка! 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил своим свистком команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне уральцев!
  • 45'
    Прорывался по флангу Бауэр и навесил в штрафную, но мяч еще в полете оказался за пределами поля.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма всего одну минуту.
  • 44'
    Со штрафного навесил Августыняк на дальнюю штангу, но здесь Григалава не позволил пробить Погребняку.
  • Офсайд
    43'
    Обрезался на своей половине поля Довбня, подарив мяч Подберёзкину, который тут же забросил на Бикфалви, но тот оказался в офсайде.
  • 42'
    Забрасывал Ткачёв в штрафную соперника на ход Бауэру, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • Желтая карточка
    41'
    Откровенно грубо налетел Пантелеев на соперника в центре поля, за что был наказан желтой карточкой.
  • 40'
    Со штрафного навесил Бикфалви на дальнюю штангу, где замыкал в падении Страндберг, но мяч не попал в створ ворот.
  • 39'
    На фланге Ломовицкий заехал по ногам Адамову. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу уральцев. 
  • 38'
    Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Калинин на ход Егорычеву, но того опередил Рассказов и вынес мяч подальше.
  • 36'
    Пауза в матче. Получил повреждение Григалава в столкновении с соперником. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 35'
    Дальний заброс исполнял Подберёзкин на ход Бикфалви, но того опередил Григалава и вынес мяч в аут.
  • Желтая карточка
    34'
    Слишком активно доказывал что-то арбитру Хагуш со скамейки запасных, за что тут же получил желтую карточку.
  • 33'
    Теперь уже Бикфалви пробил головой после навеса с фланга от Адамова, но мяч полетел точно в руки вратарю.
  • Опасный момент
    32'
    Со штрафного мягко забросил Мишкич на ход Егорычеву, который расстреливал ворота, но успел сложиться Шамов и спас свою команду.
  • 31'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Погребняк и вынудил Чаушича нарушить правила. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 30'
    С угла поля навесил Калинин на ближнюю штангу, где продлил Бикфалви головой на дальнюю, но здесь Погребняк пробил крайне неточно.
  • Угловой
    29'
    Накрутил Погребняк финтом на фланге защитника и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Довбни полетел на угловой.
  • 28'
    Убегал от соперника на фланге Погребняк, но далеко отпустил мяч, который выскочил за боковую линию.
  • 27'
    Забросил в штрафную соперника Мишкич с центра поля, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 26'
    Ушел финтом от двоих соперников на фланге Ломовицкий и покатил поперек на Ткачёва, но выстрел последнего оказался немного неточным.
  • 25'
    В разрез отдавал Егорычев в штрафную на Бикфалви, но тому пробить в борьбе с Довбней не удалось.
  • 24'
    Диагональным пасом Чаушич искал на чужой половине поля Луценко, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.
  • 23'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Пантелеев на ход Луценко, но у того буквально с головы мяч на выходе снял Годзюр.
  • 22'
    Мог убегать на ворота соперника Погребняк после заброса от Калинина, но проиграл он скоростную дуэль Григалаве.
  • 21'
    Забросил Бауэр по флангу на ход Пантелееву, но того опередил Калинин и вынес сферу головой в аут.
  • 20'
    Устроили небольшую потасовку Бауэр и Калинин. Судье пришлось вмешаться, но обошлось без карточек.
  • 19'
    Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Егорычев и попросил помощи медиков.
  • Желтая карточка
    18'
    В грубом подкате Луценко в центре поля заехал по ногам Егорычеву. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 17'
    Мягко забросил Ломовицкий в штрафную, куда врывался Луценко, но до него мяч не дошел. Хорошо на перехвате отыграл Калинин.
  • 16'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Погребняк и скинул на правый фланг, но здесь не успел откликнуться на этот пас Адамов.
  • 15'
    Убегал по флангу на скорости Ломовицкий и прострелил в центр штрафной, но здесь на выходе Годзюр перехватил сферу.
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Павел Погребняк! Грамотно разыграли угловой хозяева, после чего последовала подача на дальнюю штангу, где оторвался от опеки Погребняк и головой вколотил снаряд точно в нижний угол.
  • 13'
    С фланга вырезал в центр штрафной Погребняк на Егорычева, но удар последнего заблокировали защитники.
  • 12'
    Выиграл подбор на линии чужой штрафной Подберёзкин и стрельнул в касание, но точности ему явно не хватило.
  • 11'
    В разрез отдавал Бикфалви в штрафную, куда врывался Егорычев, но пробить ему не позволил в силовой борьбе Довбня.
  • 10'
    Прорвался по флангу Адамов и отдал вперед на ход Егорычеву, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Рассказов.
  • 9'
    В центре поля Погребняка придержал руками за плечо Чаушич. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 8'
    С левого фланга навесил в штрафную Рассказов на Ломовицкого, но тому пробить по воротам не позволил Рыков.
  • 7'
    Протащил мяч к штрафной соперника Бикфалви и пробил в дальний угол, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для Шамова.
  • 6'
    Сместился с фланга к центру Ломовицкий и с дальней дистанции пробил по воротам, но точно в руки Годзюру.
  • 5'
    Еще и желтую карточку в моменте с назначением пенальти получил Калинин. Хорошо, что голкипер в конечном итоге спас.
  • Не забитый пенальти
    4'
    Нет гола! Крайне неудачно пробил с "точки" Пантелеев. Мяч полетел слабо и не в самый угол, так что Годзюр без особых проблем зафиксировал его в своих руках.
  • Пенальти!
    3'
    На скорости ворвался в штрафную соперника Луценко, но упал в силовой борьбе против Калинина. Это пенальти!
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя черных цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые болельщики! Игровой день в РПЛ стартует битвой аутсайдеров, "Урал" примет "Арсенал". Обеим командам нужны очки в рамках борьбы за выживание, потому игра обещает быть интересной. Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 143
Урал 66.4% (95)
X 25.2% (36)
Арсенал Тула 8.4% (12)
-1
выиграет Урал
Команды конечно же очень похожи по своему потенциалу и рисунку игры, но Урал посильнее будет, тем более... Ещё
Ночной охотник #
Все прогнозы
2.34 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Арсенал Тула
2.70
3.90
3.12
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Где смотреть матч Урал 1:0 Арсенал Тула онлайн

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Прогнозы на матч Урал 1:0 Арсенал Тула

Исход игры
Урал
66.4% (95)
Ничья
25.2% (36)
Арсенал Тула
8.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
30.43% (42)
Меньше
69.57% (96)
Обе команды забьют
Да
52.9% (73)
Нет
47.1% (65)
Популярный счёт
1:0 Урал
34.3% (49)
1:1 Ничья
22.4% (32)
2:1 Урал
22.4% (32)
2:0 Урал
6.3% (9)
1:2 Арсенал Тула
4.9% (7)
0:1 Арсенал Тула
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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