В центре поля получил по ногам Бауэр от Егорычева. Штрафной удар исполнять будут туляки.

Подхватил мяч перед чужой штрафной Ткачёв и с лету пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

Погребняк в верховой борьбе заехал локтем по затылку сопернику и тут же увидел перед собой "горчичник".

Со штрафного Пантелеев навесил на дальнюю штангу, где пробивал в падении Коновалов, но не попал он в створ ворот.

Ворвался с фланга Ломовицкий в штрафную соперника и упал в борьбе с Августыняком. Свисток арбитра промолчал на этот раз.

Замена в перерыве произошла у туляков. Вместо Николая Рассказова на второй тайм вышел Максим Беляев.

Убегал по левому флангу на скорости Ломовицкий и навесил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

Забросил Беляев с фланга на ход Луценко, но того опередил Страндберг и вынес снаряд в аут.

В центе поля получил по ногам Чаушич от Бикфалви. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

Догнал мяч у лицевой линии Беляев и тут же подал в центр штрафной, но Годзюр на выходе вынес мяч кулаком.

Диагональным пасом Ломовицкий искал в штрафной соперника Луценко, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.

Решился на дальний удар Чаушич после паса с фланга от Ломовицкого, но на пути мяча оказался защитник.

Первый тайм

— Судья отправил своим свистком команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне уральцев!

45' Прорывался по флангу Бауэр и навесил в штрафную, но мяч еще в полете оказался за пределами поля.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма всего одну минуту.

44' Со штрафного навесил Августыняк на дальнюю штангу, но здесь Григалава не позволил пробить Погребняку.

43' Обрезался на своей половине поля Довбня, подарив мяч Подберёзкину, который тут же забросил на Бикфалви, но тот оказался в офсайде.

42' Забрасывал Ткачёв в штрафную соперника на ход Бауэру, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

41' Откровенно грубо налетел Пантелеев на соперника в центре поля, за что был наказан желтой карточкой.

40' Со штрафного навесил Бикфалви на дальнюю штангу, где замыкал в падении Страндберг, но мяч не попал в створ ворот.

39' На фланге Ломовицкий заехал по ногам Адамову. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу уральцев.

38' Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Калинин на ход Егорычеву, но того опередил Рассказов и вынес мяч подальше.

36' Пауза в матче. Получил повреждение Григалава в столкновении с соперником. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

35' Дальний заброс исполнял Подберёзкин на ход Бикфалви, но того опередил Григалава и вынес мяч в аут.

34' Слишком активно доказывал что-то арбитру Хагуш со скамейки запасных, за что тут же получил желтую карточку.

33' Теперь уже Бикфалви пробил головой после навеса с фланга от Адамова, но мяч полетел точно в руки вратарю.

32' Со штрафного мягко забросил Мишкич на ход Егорычеву, который расстреливал ворота, но успел сложиться Шамов и спас свою команду.

31' Грамотно подставился на чужой половине поля Погребняк и вынудил Чаушича нарушить правила. Штрафной удар исполнят хозяева.

30' С угла поля навесил Калинин на ближнюю штангу, где продлил Бикфалви головой на дальнюю, но здесь Погребняк пробил крайне неточно.

29' Накрутил Погребняк финтом на фланге защитника и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Довбни полетел на угловой.

28' Убегал от соперника на фланге Погребняк, но далеко отпустил мяч, который выскочил за боковую линию.

27' Забросил в штрафную соперника Мишкич с центра поля, но здесь до удара дело так и не дошло.

26' Ушел финтом от двоих соперников на фланге Ломовицкий и покатил поперек на Ткачёва, но выстрел последнего оказался немного неточным.

25' В разрез отдавал Егорычев в штрафную на Бикфалви, но тому пробить в борьбе с Довбней не удалось.

24' Диагональным пасом Чаушич искал на чужой половине поля Луценко, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.

23' С правого фланга навесил в центр штрафной Пантелеев на ход Луценко, но у того буквально с головы мяч на выходе снял Годзюр.

22' Мог убегать на ворота соперника Погребняк после заброса от Калинина, но проиграл он скоростную дуэль Григалаве.

21' Забросил Бауэр по флангу на ход Пантелееву, но того опередил Калинин и вынес сферу головой в аут.

20' Устроили небольшую потасовку Бауэр и Калинин. Судье пришлось вмешаться, но обошлось без карточек.

19' Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Егорычев и попросил помощи медиков.

18' В грубом подкате Луценко в центре поля заехал по ногам Егорычеву. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

17' Мягко забросил Ломовицкий в штрафную, куда врывался Луценко, но до него мяч не дошел. Хорошо на перехвате отыграл Калинин.

16' Зацепился за мяч на чужой половине поля Погребняк и скинул на правый фланг, но здесь не успел откликнуться на этот пас Адамов.

15' Убегал по флангу на скорости Ломовицкий и прострелил в центр штрафной, но здесь на выходе Годзюр перехватил сферу.

14' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Павел Погребняк! Грамотно разыграли угловой хозяева, после чего последовала подача на дальнюю штангу, где оторвался от опеки Погребняк и головой вколотил снаряд точно в нижний угол.

13' С фланга вырезал в центр штрафной Погребняк на Егорычева, но удар последнего заблокировали защитники.

12' Выиграл подбор на линии чужой штрафной Подберёзкин и стрельнул в касание, но точности ему явно не хватило.

11' В разрез отдавал Бикфалви в штрафную, куда врывался Егорычев, но пробить ему не позволил в силовой борьбе Довбня.

10' Прорвался по флангу Адамов и отдал вперед на ход Егорычеву, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Рассказов.

9' В центре поля Погребняка придержал руками за плечо Чаушич. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

8' С левого фланга навесил в штрафную Рассказов на Ломовицкого, но тому пробить по воротам не позволил Рыков.

7' Протащил мяч к штрафной соперника Бикфалви и пробил в дальний угол, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для Шамова.

6' Сместился с фланга к центру Ломовицкий и с дальней дистанции пробил по воротам, но точно в руки Годзюру.

5' Еще и желтую карточку в моменте с назначением пенальти получил Калинин. Хорошо, что голкипер в конечном итоге спас.

4' Нет гола! Крайне неудачно пробил с "точки" Пантелеев. Мяч полетел слабо и не в самый угол, так что Годзюр без особых проблем зафиксировал его в своих руках.

3' На скорости ворвался в штрафную соперника Луценко, но упал в силовой борьбе против Калинина. Это пенальти!

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя черных цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.