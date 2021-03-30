Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
Арсенал Тула
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|7 (4)
|0.3
|2.
|Августиняк Рафал
|3
|0.13
|3.
|Егорычев Андрей
|2
|0.09
|4.
|Эль Кабир Отман
|1
|0.04
|5.
|Погребняк Павел
|1
|0.04
|6.
|Страндберг Стефан
|1
|0.04
|7.
|Панюков Андрей
|1
|0.04
|8.
|Евсеев Алексей
|1
|0.04
|9.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.04
|10.
|Калинин Игорь
|1
|0.04
|11.
|Шаболин Артём
|1
|0.04
|12.
|Кулаков Денис
|0
|0
|13.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|14.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|15.
|Йовичич Бранко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.13
|2.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.09
|3.
|Панченко Кирилл
|2
|0.09
|4.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.09
|5.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.09
|6.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.09
|7.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.04
|8.
|Кангва Кингс
|1
|0.04
|9.
|Пантелеев Владислав
|1 (1)
|0.04
|10.
|Луценко Евгений
|1
|0.04
|11.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.04
|12.
|Джорджевич Лука
|1
|0.04
|13.
|Сокол Артём
|0
|0
|14.
|Громыко Валерий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|9
|0
|2.
|Калинин Игорь
|5
|0
|3.
|Страндберг Стефан
|3
|1
|4.
|Емельянов Роман
|3
|1
|5.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|6.
|Егорычев Андрей
|4
|0
|7.
|Погребняк Павел
|2
|1
|8.
|Кулаков Денис
|3
|0
|9.
|Бикфалви Эрик
|3
|0
|10.
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|11.
|Помазун Илья
|3
|0
|12.
|Золотов Николай
|3
|0
|13.
|Йовичич Бранко
|3
|0
|14.
|Августиняк Рафал
|3
|0
|15.
|Араторе Марко
|2
|0
|16.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|17.
|Герасимов Алексей
|2
|0
|18.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|19.
|Панюков Андрей
|1
|0
|20.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|21.
|Бавин Юрий
|1
|0
|22.
|Коновалов Иван
|1
|0
|23.
|Эль Кабир Отман
|1
|0
|24.
|Магомадов Чингиз
|1
|0
|25.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|26.
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|8
|0
|2.
|Кангва Кингс
|5
|1
|3.
|Довбня Александр Евгеньевич
|5
|1
|4.
|Громыко Валерий
|4
|1
|5.
|Кангва Эванс
|4
|1
|6.
|Чаушич Горан
|5
|0
|7.
|Сокол Артём
|5
|0
|8.
|Ткачёв Сергей
|4
|0
|9.
|Костадинов Георги
|4
|0
|10.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|11.
|Григалава Гиа
|3
|0
|12.
|Беляев Максим
|3
|0
|13.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|14.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|15.
|Джорджевич Лука
|2
|0
|16.
|Горбатенко Игорь
|2
|0
|17.
|Пантелеев Владислав
|2
|0
|18.
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|19.
|Рассказов Николай
|2
|0
|20.
|Денисов Александр
|1
|0
|21.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|22.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|23.
|Луценко Евгений
|1
|0
|24.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|25.
|Злобин Николай
|1
|0
|26.
|Хагуш Анри
|1
|0
|27.
|Кадири Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|20% (4)
|15% (3)
|10% (2)
|20% (4)
|15% (3)
|20% (4)
|Арсенал Тула
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +7 =9 -4Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула
Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Урал: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 3
Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 5
Арсенал Тула 2:2 Урал Кубок Арсенал Тула 0:0 Урал Премьер-лига Урал 1:0 Арсенал Тула Кубок Урал 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Урал 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:2 Урал Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Урал Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:2 Урал Премьер-лига Урал 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|53 - 21
|48
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|46 - 26
|44
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|30 - 26
|40
|4.
|Сочи
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|38 - 25
|40
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|40 - 24
|40
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|32 - 26
|39
|7.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|30 - 23
|37
|8.
|Рубин
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|32 - 29
|37
|9.
|Химки
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|30 - 32
|35
|10.
|Краснодар
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|44 - 30
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|22 - 29
|29
|12.
|Урал
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|20 - 30
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|12 - 36
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 40
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|15 - 37
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|14 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Сочи
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 8
|28
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|6.
|Краснодар
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 13
|24
|7.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|12.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|4 - 18
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|2.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 18
|15
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Химки
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|9.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 21
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 26
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Урал» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Урал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Урал» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Урал - Арсенал Тула
Исход игры
Урал
65.6% (40)
Ничья
24.6% (15)
Арсенал Тула
9.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
26.32% (15)
Меньше
73.68% (42)
Обе команды забьют
Да
47.37% (27)
Нет
52.63% (30)
Популярный счёт
1:0 Урал
37.7% (23)
1:1 Ничья
19.7% (12)
2:1 Урал
14.8% (9)
2:0 Урал
8.2% (5)
1:2 Арсенал Тула
6.6% (4)
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