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Урал
 
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Стадион:
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 7 (4) 0.3
2. Августиняк Рафал 3 0.13
3. Егорычев Андрей 2 0.09
4. Эль Кабир Отман 1 0.04
5. Погребняк Павел 1 0.04
6. Страндберг Стефан 1 0.04
7. Панюков Андрей 1 0.04
8. Евсеев Алексей 1 0.04
9. Подберёзкин Вячеслав 1 0.04
10. Калинин Игорь 1 0.04
11. Шаболин Артём 1 0.04
12. Кулаков Денис 0 0
13. Ефремов Дмитрий 0 0
14. Мишкич Даниэль 0 0
15. Йовичич Бранко 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.13
2. Ткачёв Сергей 2 0.09
3. Панченко Кирилл 2 0.09
4. Ломовицкий Александр 2 0.09
5. Кадири Мохаммед 2 0.09
6. Лесовой Даниил 2 (1) 0.09
7. Ковалёв Юрий 1 0.04
8. Кангва Кингс 1 0.04
9. Пантелеев Владислав 1 (1) 0.04
10. Луценко Евгений 1 0.04
11. Хлусевич Даниил 1 0.04
12. Джорджевич Лука 1 0.04
13. Сокол Артём 0 0
14. Громыко Валерий 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 9 0
2. Калинин Игорь 5 0
3. Страндберг Стефан 3 1
4. Емельянов Роман 3 1
5. Мишкич Даниэль 4 0
6. Егорычев Андрей 4 0
7. Погребняк Павел 2 1
8. Кулаков Денис 3 0
9. Бикфалви Эрик 3 0
10. Подберёзкин Вячеслав 3 0
11. Помазун Илья 3 0
12. Золотов Николай 3 0
13. Йовичич Бранко 3 0
14. Августиняк Рафал 3 0
15. Араторе Марко 2 0
16. Ароян Вараздат 2 0
17. Герасимов Алексей 2 0
18. Годзюр Ярослав 1 0
19. Панюков Андрей 1 0
20. Евсеев Алексей 1 0
21. Бавин Юрий 1 0
22. Коновалов Иван 1 0
23. Эль Кабир Отман 1 0
24. Магомадов Чингиз 1 0
25. Ефремов Дмитрий 1 0
26. Гаджимурадов Рамазан 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 8 0
2. Кангва Кингс 5 1
3. Довбня Александр Евгеньевич 5 1
4. Громыко Валерий 4 1
5. Кангва Эванс 4 1
6. Чаушич Горан 5 0
7. Сокол Артём 5 0
8. Ткачёв Сергей 4 0
9. Костадинов Георги 4 0
10. Хлусевич Даниил 4 0
11. Григалава Гиа 3 0
12. Беляев Максим 3 0
13. Панченко Кирилл 3 0
14. Лесовой Даниил 1 1
15. Джорджевич Лука 2 0
16. Горбатенко Игорь 2 0
17. Пантелеев Владислав 2 0
18. Ломовицкий Александр 2 0
19. Рассказов Николай 2 0
20. Денисов Александр 1 0
21. Комбаров Кирилл 1 0
22. Бурлак Тарас 1 0
23. Луценко Евгений 1 0
24. Ковалёв Юрий 1 0
25. Злобин Николай 1 0
26. Хагуш Анри 1 0
27. Кадири Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 20% (4) 15% (3) 10% (2) 20% (4) 15% (3) 20% (4)
 Арсенал Тула 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6) 5.26% (1) 15.79% (3) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал
Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон Урал 3:1 Зета Урал 2:2 РФШ Рига Урал 2:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Урал 3:1 Краснодар-2 Тамбов 1:1 Урал ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула
Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Урал: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 3
Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 5
Арсенал Тула 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Арсенал Тула Премьер-лига Урал 2:2 Арсенал Тула Кубок Арсенал Тула 1:1 Урал Премьер-лига
Арсенал Тула 2:2 Урал Кубок Арсенал Тула 0:0 Урал Премьер-лига Урал 1:0 Арсенал Тула Кубок Урал 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Урал 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:2 Урал Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Урал Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:2 Урал Премьер-лига Урал 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 6 3 53 - 21 48
2. Спартак Москва Заявка 23 13 5 5 46 - 26 44
3. Локомотив Москва Заявка 23 12 4 7 30 - 26 40
4. Сочи Заявка 23 11 7 5 38 - 25 40
5. ЦСКА Москва Заявка 23 12 4 7 40 - 24 40
6. Динамо Москва Заявка 23 12 3 8 32 - 26 39
7. Ростов Заявка 23 11 4 8 30 - 23 37
8. Рубин Заявка 23 11 4 8 32 - 29 37
9. Химки Заявка 23 10 5 8 30 - 32 35
10. Краснодар Заявка 23 10 4 9 44 - 30 34
11. Ахмат Заявка 23 8 5 10 22 - 29 29
12. Урал Заявка 23 5 11 7 20 - 30 26
13. Ротор Заявка 23 4 6 13 12 - 36 18
14. Арсенал Тула Заявка 23 4 5 14 19 - 40 17
15. Уфа Заявка 23 3 5 15 15 - 37 14
16. Тамбов Заявка 23 3 4 16 14 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 12 7 3 2 31 - 13 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
10. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
11. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
12. Рубин Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 12 2 2 8 4 - 18 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
2. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
3. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
6. Локомотив Москва Заявка 12 4 3 5 13 - 18 15
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Химки Заявка 11 3 4 4 15 - 19 13
9. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
10. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 12 0 1 11 5 - 26 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2021, осталось 1 день 17 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Урал 65.6% (40)
    X 24.6% (15)
    Арсенал Тула 9.8% (6)
    0
    выиграет Урал
    Команды конечно же очень похожи по своему потенциалу и рисунку игры, но Урал посильнее будет, тем более... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Арсенал Тула
    2.40
    3.24
    3.42
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.24 3.42
    Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.22 3.40
    Бонус: 1 000 ₽ 2.37 3.22 3.33
    Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.15 3.35

    Самый высокий коэффициент на матч «Урал» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Урал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Урал» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.40 1.09 3.60 1.29 2.44 1.56 1.84 2.11 1.45 2.78 1.25 3.98 1.14 5.70 1.05 10.00 1.01 16.00
    6.90 1.06 5.80 1.11 2.74 1.43 2.08 1.75 1.64 2.40 1.29 3.60 1.20 4.33 1.05 7.80 1.03 8.30
    8.85 1.08 5.49 1.17 2.86 1.45 2.12 1.76 1.61 2.38 1.32 3.52 1.25 4.15 1.10 7.54 1.08 8.59
    8.20 1.06 6.10 1.11 2.80 1.44 2.14 1.76 1.81 2.07 1.63 2.37 1.28 3.60 1.21 4.40 1.06 7.70 1.04 8.40 0.00 15.00 0.00 15.50 0.00 23.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.05 1.77 1.43 2.83 1.20 4.64 1.06 8.80
    2.48 1.54 1.63 2.28 1.32 3.38 1.08 8.10 1.05 9.50
    2.57 1.44 1.58 2.23 1.26 3.45 1.07 6.60 1.04 8.20
    1.62 2.30 1.30 3.50 1.06 8.30
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
    2.75 1.45 1.74 2.09 1.36 3.15 1.15 5.35 1.06 9.25
    3.30 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
    3.25 1.29 2.13 1.63 1.48 2.47 1.16 4.50 1.10 5.60
    2.21 1.62 1.52 2.41 1.18 4.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.06 1.72
    1.94 1.80
    1.99 1.82
    Букмекер Да Нет
    5.45 1.15
    5.40 1.12
    5.70 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.94 1.25
    3.85 1.22
    3.80 1.23
    Где смотреть матч Урал - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Урал - Арсенал Тула

    Исход игры
    Урал
    65.6% (40)
    Ничья
    24.6% (15)
    Арсенал Тула
    9.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.32% (15)
    Меньше
    73.68% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    47.37% (27)
    Нет
    52.63% (30)
    Популярный счёт
    1:0 Урал
    37.7% (23)
    1:1 Ничья
    19.7% (12)
    2:1 Урал
    14.8% (9)
    2:0 Урал
    8.2% (5)
    1:2 Арсенал Тула
    6.6% (4)
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