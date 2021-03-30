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Тамбов
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онугха Герман 4 (1) 0.17
2. Карапетян Александр 3 0.13
3. Чуперка Валерий 2 (1) 0.09
4. Карасёв Павел 1 0.04
5. Панченко Кирилл 1 0.04
6. Костюков Михаил 1 0.04
7. Грицаенко Алексей 1 0.04
8. Архипов Артём 1 0.04
9. Каплиенко Александр 0 0
10. Рыбин Алексей 0 0
11. Тилль Себастьян 0 0
12. Алиев Саид 0 0
13. Кабахидзе Владимир 0 0
14. Меренчуков Дмитрий 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 10 (2) 0.43
2. Кучаев Константин 6 0.26
3. Чалов Фёдор 5 (1) 0.22
4. Шкурин Илья 3 0.13
5. Дзагоев Алан 2 0.09
6. Сигурдссон Арнор 2 0.09
7. Эджуке Чидера 2 0.09
8. Бистрович Кристиян 2 0.09
9. Рондон Саломон 2 (1) 0.09
10. Обляков Иван 1 0.04
11. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
12. Дивеев Игорь 1 0.04
13. Магнуссон Хёрдур 1 0.04
14. Тикнизян Наир 1 0.04
15. Марадишвили Константин 1 0.04
16. Васин Виктор 0 0
17. Фернандес Марио 0 0
18. Ахметов Ильзат 0 0
19. Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 4 1
2. Грицаенко Алексей 2 2
3. Чуперка Валерий 5 0
4. Каплиенко Александр 5 0
5. Онугха Герман 5 0
6. Костюков Михаил 4 0
7. Рыжиков Сергей 3 0
8. Шляков Евгений 3 0
9. Кабахидзе Владимир 3 0
10. Тетрашвили Гурам 1 1
11. Килин Антон 1 1
12. Ойеволе Адессойе 2 0
13. Шахов Виталий 2 0
14. Чичерин Никита 2 0
15. Рыбин Алексей 2 0
16. Карапузов Владислав 2 0
17. Балашов Виталий 1 0
18. Володько Максим 1 0
19. Чагров Никита 1 0
20. Карасёв Павел 1 0
21. Карапетян Александр 1 0
22. Терехов Антон 1 0
23. Аванесян Тигран 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Тикнизян Наир 6 0
4. Дивеев Игорь 5 0
5. Фернандес Марио 4 0
6. Обляков Иван 4 0
7. Ахметов Ильзат 2 1
8. Влашич Никола 3 0
9. Сигурдссон Арнор 3 0
10. Акинфеев Игорь 2 0
11. Дзагоев Алан 2 0
12. Щенников Георгий 2 0
13. Гайч Адольфо 2 0
14. Магнуссон Хёрдур 0 1
15. Шкурин Илья 0 1
16. Васин Виктор 1 0
17. Карпов Вадим 1 0
18. Кучаев Константин 1 0
19. Чалов Фёдор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 14.29% (2) 0 28.57% (4) 7.14% (1) 14.29% (2) 35.71% (5)
 ЦСКА Москва 10% (4) 17.5% (7) 17.5% (7) 25% (10) 10% (4) 20% (8)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Сочи 5:0 Тамбов Тамбов 0:4 Краснодар Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор
Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 6 3 53 - 21 48
2. Спартак Москва Заявка 23 13 5 5 46 - 26 44
3. Локомотив Москва Заявка 23 12 4 7 30 - 26 40
4. Сочи Заявка 23 11 7 5 38 - 25 40
5. ЦСКА Москва Заявка 23 12 4 7 40 - 24 40
6. Динамо Москва Заявка 23 12 3 8 32 - 26 39
7. Ростов Заявка 23 11 4 8 30 - 23 37
8. Рубин Заявка 23 11 4 8 32 - 29 37
9. Химки Заявка 23 10 5 8 30 - 32 35
10. Краснодар Заявка 23 10 4 9 44 - 30 34
11. Ахмат Заявка 23 8 5 10 22 - 29 29
12. Урал Заявка 23 5 11 7 20 - 30 26
13. Ротор Заявка 23 4 6 13 12 - 36 18
14. Арсенал Тула Заявка 23 4 5 14 19 - 40 17
15. Уфа Заявка 23 3 5 15 15 - 37 14
16. Тамбов Заявка 23 3 4 16 14 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 12 7 3 2 31 - 13 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
10. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
11. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
12. Рубин Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 12 2 2 8 4 - 18 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
2. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
3. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
6. Локомотив Москва Заявка 12 4 3 5 13 - 18 15
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Химки Заявка 11 3 4 4 15 - 19 13
9. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
10. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 12 0 1 11 5 - 26 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2021, осталось 1 день 19 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Тамбов 0% (0)
    X 1.7% (1)
    ЦСКА Москва 98.3% (58)
    0
    выиграет ЦСКА Москва, со счетом 0:2
    Ничьей не будет и я бы поставил на эту игру 12. Команда ЦСКА с новым тренером Оличем выиграет у Тамбова.... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тамбов
    Ничья
    ЦСКА Москва
    22.00
    8.70
    1.17
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 22.00 8.70 1.13
    Бонус: 5 000 ₽ 22.00 8.70 1.15
    Бонус: 1 000 ₽ 17.47 8.32 1.17
    Бонус: 5 000 ₽ 20.00 8.60 1.13

    Самый высокий коэффициент на матч «Тамбов» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тамбов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тамбов» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7
    5.35 1.15 3.24 1.34 2.41 1.56 1.93 2.01 1.54 2.48 1.34 3.26 1.21 4.40 1.10 6.75 1.05 10.00 1.01 16.00
    5.30 1.11 4.50 1.17 2.64 1.46 2.12 1.72 1.73 2.23 1.39 3.00 1.28 3.54 1.11 5.70 1.08 6.15 1.01 10.50
    16.25 1.02 5.57 1.16 2.78 1.47 2.05 1.81 1.67 2.27 1.29 3.82 1.11 7.21 1.02 16.25
    12.00 1.01 5.20 1.14 4.30 1.20 2.55 1.48 2.05 1.77 1.80 2.01 1.65 2.25 1.85 1.96 1.35 3.10 1.44 3.65 1.11 6.00 1.09 6.60 1.08 10.50 1.01 11.00 1.01 12.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
    3.20 1.35 1.98 1.82 1.49 2.62 1.21 4.40 1.09 7.27 1.02 14.40
    3.85 1.26 2.72 1.46 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.75
    2.44 1.52 1.62 2.30 1.23 3.90
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4.25 4.25 4.5 4.5
    4.94 1.18 2.69 1.47 1.88 1.92 1.45 2.75 1.23 4.18 1.10 7.05 1.05 10.00 1.01 16.00
    5.65 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.60 2.34 1.34 3.26 1.16 5.30
    5.30 1.12 1.98 1.72 1.30 3.20 1.07 6.80 1.01 12.00
    2.12 1.67 1.59 2.28 1.35 3.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.46
    2.45 1.48
    2.65 1.44
    Букмекер Да Нет
    5.95 1.13
    6.45 1.08
    6.10 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.54 1.20
    4.40 1.17
    4.80 1.16
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    Прогнозы на матч Тамбов - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Тамбов
    0% (0)
    Ничья
    1.7% (1)
    ЦСКА Москва
    98.3% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (26)
    Меньше
    53.57% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    19.64% (11)
    Нет
    80.36% (45)
    Популярный счёт
    0:2 ЦСКА Москва
    49.2% (29)
    0:3 ЦСКА Москва
    22% (13)
    1:2 ЦСКА Москва
    10.2% (6)
    1:3 ЦСКА Москва
    6.8% (4)
    0:4 ЦСКА Москва
    5.1% (3)
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