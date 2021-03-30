Тамбов
Позже
Стадион: Мордовия Арена
ЦСКА Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онугха Герман
|4 (1)
|0.17
|2.
|Карапетян Александр
|3
|0.13
|3.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.09
|4.
|Карасёв Павел
|1
|0.04
|5.
|Панченко Кирилл
|1
|0.04
|6.
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|7.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|8.
|Архипов Артём
|1
|0.04
|9.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|10.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|11.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|12.
|Алиев Саид
|0
|0
|13.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|14.
|Меренчуков Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|10 (2)
|0.43
|2.
|Кучаев Константин
|6
|0.26
|3.
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|0.22
|4.
|Шкурин Илья
|3
|0.13
|5.
|Дзагоев Алан
|2
|0.09
|6.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0.09
|7.
|Эджуке Чидера
|2
|0.09
|8.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.09
|9.
|Рондон Саломон
|2 (1)
|0.09
|10.
|Обляков Иван
|1
|0.04
|11.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.04
|12.
|Дивеев Игорь
|1
|0.04
|13.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.04
|14.
|Тикнизян Наир
|1
|0.04
|15.
|Марадишвили Константин
|1
|0.04
|16.
|Васин Виктор
|0
|0
|17.
|Фернандес Марио
|0
|0
|18.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|19.
|Гайч Адольфо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|4
|1
|2.
|Грицаенко Алексей
|2
|2
|3.
|Чуперка Валерий
|5
|0
|4.
|Каплиенко Александр
|5
|0
|5.
|Онугха Герман
|5
|0
|6.
|Костюков Михаил
|4
|0
|7.
|Рыжиков Сергей
|3
|0
|8.
|Шляков Евгений
|3
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|3
|0
|10.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|11.
|Килин Антон
|1
|1
|12.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|13.
|Шахов Виталий
|2
|0
|14.
|Чичерин Никита
|2
|0
|15.
|Рыбин Алексей
|2
|0
|16.
|Карапузов Владислав
|2
|0
|17.
|Балашов Виталий
|1
|0
|18.
|Володько Максим
|1
|0
|19.
|Чагров Никита
|1
|0
|20.
|Карасёв Павел
|1
|0
|21.
|Карапетян Александр
|1
|0
|22.
|Терехов Антон
|1
|0
|23.
|Аванесян Тигран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|7
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|5
|1
|3.
|Тикнизян Наир
|6
|0
|4.
|Дивеев Игорь
|5
|0
|5.
|Фернандес Марио
|4
|0
|6.
|Обляков Иван
|4
|0
|7.
|Ахметов Ильзат
|2
|1
|8.
|Влашич Никола
|3
|0
|9.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|10.
|Акинфеев Игорь
|2
|0
|11.
|Дзагоев Алан
|2
|0
|12.
|Щенников Георгий
|2
|0
|13.
|Гайч Адольфо
|2
|0
|14.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|15.
|Шкурин Илья
|0
|1
|16.
|Васин Виктор
|1
|0
|17.
|Карпов Вадим
|1
|0
|18.
|Кучаев Константин
|1
|0
|19.
|Чалов Фёдор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|14.29% (2)
|0
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|ЦСКА Москва
|10% (4)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|25% (10)
|10% (4)
|20% (8)
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +3 =3 -14Сочи 5:0 Тамбов Тамбов 0:4 Краснодар Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор
Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|53 - 21
|48
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|46 - 26
|44
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|30 - 26
|40
|4.
|Сочи
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|38 - 25
|40
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|40 - 24
|40
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|32 - 26
|39
|7.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|30 - 23
|37
|8.
|Рубин
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|32 - 29
|37
|9.
|Химки
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|30 - 32
|35
|10.
|Краснодар
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|44 - 30
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|22 - 29
|29
|12.
|Урал
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|20 - 30
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|12 - 36
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 40
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|15 - 37
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|14 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Сочи
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 8
|28
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|6.
|Краснодар
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 13
|24
|7.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|12.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|4 - 18
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|2.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 18
|15
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Химки
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|9.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 21
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 26
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тамбов» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тамбов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тамбов» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тамбов - ЦСКА Москва
Исход игры
Тамбов
0% (0)
Ничья
1.7% (1)
ЦСКА Москва
98.3% (58)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (26)
Меньше
53.57% (30)
Обе команды забьют
Да
19.64% (11)
Нет
80.36% (45)
Популярный счёт
0:2 ЦСКА Москва
49.2% (29)
0:3 ЦСКА Москва
22% (13)
1:2 ЦСКА Москва
10.2% (6)
1:3 ЦСКА Москва
6.8% (4)
0:4 ЦСКА Москва
5.1% (3)
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