После тяжёлого для себя отрезка матча, "Ростов", наконец, попытался ответить своей контратакой. До удара по воротам этот контрвыпад не дошёл, но зрители на трибунах всё равно аплодируют своим героям.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Александр Соболев!!! И всё-таки "Спартак" забивает сравнивающий "гол в раздевалку". Айртон по левому флангу подключился в атаку, с правой ноги прострелил в штрафную площадку, где ситуацию должен был разряжать Алеесами, но защитник лишь "зажёг свечку", чем воспользовался Соболев, головой поразив цель, пробив над кулаком бросившегося навстречу Песьякова.

Жаркий первый тайм в Ростове-на-Дону окончен! Счёт 2:2 на табло! Отдыхаем и предвкушаем не менее захватывающую вторую 45-минутку...

42' Соболев в полукружии штрафной площади соперника падал в борьбе с соперником, надеясь на штрафной удар, однако свисток Павла Кукуяна промолчал.

41' Зобнин из-за пределов штрафной площади сочно приложился к мячу, но пробил почти по центру ворот, и Песьякову удалось намертво поймать игровой снаряд.

40' Как видим, «Спартак» не рассыпался после двух кряду пропущенных голов, а только разозлился. Непросто сейчас ростовчанам сдерживать яростные атаки «красно-белых».

39' Промес с дальней дистанции решил пробить по воротам соперника, но попытка получилась далеко не лучшей.

38' Отбились южане после подачи корнера. Есть несколько мгновений у "жёлто-синих" для того, чтобы перевести дыхание и продолжать терпеть до скорого свистка на перерыв.

37' ОПАСНО! Соболев здорово пробивал метров с 25-ти в левый нижний угол ворот – мяч задел ногу защитника и пролетел в сантиметрах от цели.

36' Как показал повтор, мяч попал в грудь японцу в предыдущем эпизоде, поэтому повода для назначения 11-метрового штрафного удара никакого нет.

35' После передачи с правого фланга в штрафную площадку Промес мощно пробивал по воротам метров с восьми, но на пути мяча оказался Хасимото. Спартаковцы требуют пенальти.

34' Доменико Тедеско не отчаивается и аплодисментами поддерживает своих подопечных. Важно сейчас "красно-белым" не посыпаться.

34' Доменико Тедеско не отчаивается и аплодисментами поддерживает своих подопечных. Важно сейчас "красно-белым" не посыпаться.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!!! Георгий Махатадзе!!!

После прострела с левого фланга грубо ошибся Айртон, промахнувшись по мяча. Полоз спартаковцев за этот ляп не наказал, пробив в упор прямо в Максименко, но Дмитрий подобрал мяч на правом краю и аккуратно скатил его под удар Махатадзе, который чётко пробил в противоход вратарю - мяч от штанги оказался в сетке.

31' Москвичи в ответной атаке дважды попытались угрожать воротам Песьякова с дальней дистанции, но в обоих случаях выстрелы на себя принимали защитники "Ростова".

30' Заброс на правый край штрафной площади прошёл на Соу, который почему-то побоялся пробить с острого угла, хотя ему никто не мешал. Вместо этого Али выполнил прострельную передачу вдоль ворот, которая была отбита защитниками "Спартака".

29' Теперь уже основная часть зрителей на "Ростов Арене" ликует, перекрикивая спартаковский фан-сектор. Хозяева поля на кураже продолжают атаковать большими силами.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!!! Автогол Павла Маслова!

Удаётся всё-таки ростовчанам оперативно сравнять счёт. После прострела с правого фланга Алмквист был готов поразить полупустые ворота соперника, так как Максименко не успевал переместиться, но за Понтуса это в отчаянном подкате сделал Маслов, которого сложно винить в этом автоголе.

25' "Ростов" старается активизироваться после "холодного душа". Угловой на правом фланге заработала команда Валерия Карпина, но подача стандарта к опасности не привела.

24' Ликует "красно-белый" гостевой сектор на "Ростов Арене". Много фанов "Спартака" сегодня прибыли в Ростов-на-Дону для поддержки любимой команды.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Виктор Мозес!!!

Нигериец красиво накрутил на правом краю атаки Махатадзе, после чего пробил с линии штрафной площади в ближний угол - Песьяков почему-то не среагировал вовремя, хотя должен был выручать свою команду.

21' ОПАСНО! Гости едва не открыли счёт! С левого фланга прошла диагональная подача в штрафную площадку, где Ларссон отклеился от опекуна и пробивал в падении голой – мяч над перекладиной просвистел.

20' Подача углового у спартаковцев опасной не получилась, и ростовчане теперь уже стараются повести свою новую атаку.

19' Зобнин в ответной атаке ворвался на левый край штрафной площади «Ростова», после чего простреливал вдоль лицевой линии, и Алеесами едва не срезал мяч в собственные ворота.

18' Махатадзе с левого фланга ворвался в чужую штрафную площадку, где пытался финтами избавиться от двух соперников, но обыграть удалось только одного.

17' Поставили медики Глебова на ноги, но Данилу всё ещё больно – серьёзно он прихрамывает. Будем надеяться, что парень разбегается, и боль вскоре уйдёт.

16' Больно досталось Глебову от голландца в предыдущем эпизоде – арбитру пришлось вызывать на помощь пострадавшему медицинскую бригаду.

15' Промес стал лауреатом первой жёлтой карточки в матче, опасно в центре поля сыграв против Глебова прямой ногой.

13' Кажется, что игроки всё ещё не могут привыкнуть к мокрому тяжёлому газону. Очень много сил им сегодня придётся оставить здесь.

12' Игровой темп в Ростове-на-Дону пока что сложно назвать высоким, но при этом футболистов никак нельзя упрекнуть в какой-либо пассивности.

11' Промес в ответной атаке получил мяч на левом краю чужой штрафной площади, но после этого заложил слишком крутой вираж, выпустив мяч за лицевую линию.

10' После вертикальной передачи из глубины поля Алмквист не успел к мячу, после чего в борьбе с защитником нарушил правила, толкнув того руками в спину.

9' Полоз с фланга достаточно остро подавал мяч в чужую штрафную площадку, но партнёры, находящиеся там, до игрового снаряда добраться не сумели.

8' А у ростовчан снова атака заканчивается положение «вне игры». Полоз немного не уследил за защитной линией «красно-белых».

7' Спартаковцы только сейчас попытались провести свою первую атаку, но запоминающейся она не получилось, не найдя своего логического завершения.

6' Ничего опасного у ворот Максименко не произошло после розыгрыша стандартного положения, а атака «Ростова» закончилась фиксацией офсайда.

5' Первый угловой в матче заработала команда Валерия Карпина, и достаточно большими силами выдвинулась к чужим владениям.

4' Ростовчане активней проводят стартовые минуты встречи, гонимые в атаку шумовой поддержкой своей публики.

3' С негативных сторон сегодняшнего вечера в Ростове-на-Дону, здесь сегодня целый день льёт дождь, из-за которого футболистам будет тяжеловато показать свои сильные качества.

2' Отличная атмосфера на стадионе в Ростове-на-Дону. С недавних пор здесь разрешено заполнение спортивных арен на 75%, и, учитывая это, можно сказать, что на "Ростов Арене" сегодня аншлаг.