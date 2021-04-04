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Ростов
2:2
Перерыв

Стадион:
Спартак Москва
0'
15' Желтая карточка
Промес Куинси
0:1
23' Гол
Мозес Виктор
1:1
27' Гол в свои ворота
Маслов Павел
2:1
32' Гол
Махатадзе Георгий
2:2
44' Гол
Соболев Александр Сергеевич
30
Песьяков
Сергей
34
Козлов
Алексей
55
Осипенко
Максим
71
Поярков
Николай
2
Алеесами
Хайтам
21
Махатадзе
Георгий
15
Глебов
Данил
6
Хасимото
Кэнто
99
Полоз
Дмитрий
20
Соу
Али
11
Алмквист
Понтус
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
47
Зобнин
Роман
54
Умяров
Наиль
6
Айртон
Лукас
11
Ларссон
Джордан
7
Соболев
Александр
Сергеевич
24
Промес
Куинси
Ростов
4-3-3
Спартак Москва
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.21
2. Байрамян Хорен 3 0.13
3. Соу Али 3 0.13
4. Мамаев Павел 2 0.08
5. Ионов Алексей 1 0.04
6. Глебов Данил 1 0.04
7. Козлов Алексей 1 0.04
8. Ерёменко Роман 1 0.04
9. Алмквист Понтус 1 0.04
10. Норманн Матиас 1 0.04
11. Чернов Евгений 1 0.04
12. Махатадзе Георгий 1 0.04
13. Тугарев Роман 1 0.04
14. Саплинов Александр 1 0.04
15. Жигович Армин 1 0.04
16. Терентьев Денис 0 0
17. Осипенко Максим 0 0
18. Хаджикадунич Деннис 0 0
19. Гапечкин Александр 0 0
20. Сохиев Артур 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 12 (1) 0.5
2. Соболев Александр Сергеевич 11 (4) 0.46
3. Понсе Эсекель 9 0.38
4. Мозес Виктор 3 0.13
5. Жиго Самуэль 3 0.13
6. Айртон Лукас 2 0.08
7. Промес Куинси 2 0.08
8. Кокорин Александр 2 (2) 0.08
9. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.04
10. Зобнин Роман 1 0.04
11. Умяров Наиль 0 0
12. Крал Алекс 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 7 1
2. Хаджикадунич Деннис 6 1
3. Ерёменко Роман 3 1
4. Байрамян Хорен 4 0
5. Глебов Данил 2 1
6. Козлов Алексей 3 0
7. Чернов Евгений 3 0
8. Хасимото Кэнто 3 0
9. Осипенко Максим 1 1
10. Ионов Алексей 2 0
11. Полоз Дмитрий 2 0
12. Терентьев Денис 2 0
13. Алеесами Хайтам 2 0
14. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
15. Поярков Николай 2 0
16. Алмквист Понтус 2 0
17. Жигович Армин 2 0
18. Попов Ивелин 1 0
19. Обухов Владимир 1 0
20. Соу Али 1 0
21. Шомуродов Элдор 1 0
22. Долгов Александр 1 0
23. Тошевски Давид 1 0
24. Сухомлинов Данила 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Зобнин Роман 6 1
2. Маслов Павел 6 1
3. Соболев Александр Сергеевич 7 0
4. Айртон Лукас 7 0
5. Жиго Самуэль 5 0
6. Ларссон Джордан 5 0
7. Умяров Наиль 5 0
8. Кутепов Илья 4 0
9. Ещенко Андрей 3 0
10. Джикия Георгий 3 0
11. Максименко Александр 3 0
12. Крал Алекс 3 0
13. Мозес Виктор 2 0
14. Промес Куинси 2 0
15. Понсе Эсекель 2 0
16. Урунов Остон 2 0
17. Кокорин Александр 1 0
18. Бакаев Зелимхан 1 0
19. Гапонов Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 3.7% (1) 11.11% (3) 18.52% (5) 11.11% (3) 22.22% (6) 33.33% (9)
 Спартак Москва 22.73% (10) 9.09% (4) 11.36% (5) 11.36% (5) 18.18% (8) 27.27% (12)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов
Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин
Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва

Последние игры между собой

Ростов: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Спартак Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Париматч Премьер Спартак Москва 1:4 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок
Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Кубок «Париматч» Премьер Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Париматч Премьер Спартак Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 6 3 53 - 21 48
2. Спартак Москва 2:2 Заявка 24 13 6 5 48 - 28 45
3. Локомотив Москва Заявка 24 13 4 7 32 - 26 43
4. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 42 - 25 43
5. Динамо Москва Заявка 24 13 3 8 36 - 26 42
6. Рубин Заявка 24 12 4 8 33 - 29 40
7. Сочи Заявка 24 11 7 6 38 - 26 40
8. Ростов 2:2 Заявка 24 11 5 8 32 - 25 38
9. Химки Заявка 23 10 5 8 30 - 32 35
10. Краснодар Заявка 24 10 4 10 44 - 35 34
11. Ахмат Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
12. Урал Заявка 24 6 11 7 22 - 30 29
13. Ротор Заявка 24 4 6 14 12 - 38 18
14. Арсенал Тула Заявка 24 4 5 15 19 - 42 17
15. Уфа Заявка 24 3 5 16 15 - 41 14
16. Тамбов Заявка 24 3 4 17 15 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 22 - 5 28
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва 2:2 Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
11. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
12. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
13. Ростов 2:2 Заявка 11 4 3 4 14 - 11 15
14. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
15. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 2:2 Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
2. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
4. Спартак Москва 2:2 Заявка 12 6 3 3 20 - 16 21
5. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
6. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
9. Химки Заявка 11 3 4 4 15 - 19 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
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  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Жаркий первый тайм в Ростове-на-Дону окончен! Счёт 2:2 на табло! Отдыхаем и предвкушаем не менее захватывающую вторую 45-минутку...
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Александр Соболев!!!
    И всё-таки "Спартак" забивает сравнивающий "гол в раздевалку". Айртон по левому флангу подключился в атаку, с правой ноги прострелил в штрафную площадку, где ситуацию должен был разряжать Алеесами, но защитник лишь "зажёг свечку", чем воспользовался Соболев, головой поразив цель, пробив над кулаком бросившегося навстречу Песьякова.
  • 43'
    После тяжёлого для себя отрезка матча, "Ростов", наконец, попытался ответить своей контратакой. До удара по воротам этот контрвыпад не дошёл, но зрители на трибунах всё равно аплодируют своим героям.
  • Судья
    42'
    Соболев в полукружии штрафной площади соперника падал в борьбе с соперником, надеясь на штрафной удар, однако свисток Павла Кукуяна промолчал.
  • Опасный момент
    41'
    Зобнин из-за пределов штрафной площади сочно приложился к мячу, но пробил почти по центру ворот, и Песьякову удалось намертво поймать игровой снаряд.
  • 40'
    Как видим, «Спартак» не рассыпался после двух кряду пропущенных голов, а только разозлился. Непросто сейчас ростовчанам сдерживать яростные атаки «красно-белых».
  • 39'
    Промес с дальней дистанции решил пробить по воротам соперника, но попытка получилась далеко не лучшей.
  • Угловой
    38'
    Отбились южане после подачи корнера. Есть несколько мгновений у "жёлто-синих" для того, чтобы перевести дыхание и продолжать терпеть до скорого свистка на перерыв.
  • Опасный момент
    37'
    ОПАСНО! Соболев здорово пробивал метров с 25-ти в левый нижний угол ворот – мяч задел ногу защитника и пролетел в сантиметрах от цели.
  • Видеоповтор
    36'
    Как показал повтор, мяч попал в грудь японцу в предыдущем эпизоде, поэтому повода для назначения 11-метрового штрафного удара никакого нет.
  • Опасный момент
    35'
    После передачи с правого фланга в штрафную площадку Промес мощно пробивал по воротам метров с восьми, но на пути мяча оказался Хасимото. Спартаковцы требуют пенальти.
  • 34'
    Доменико Тедеско не отчаивается и аплодисментами поддерживает своих подопечных. Важно сейчас "красно-белым" не посыпаться.
  • 34'
    Доменико Тедеско не отчаивается и аплодисментами поддерживает своих подопечных. Важно сейчас "красно-белым" не посыпаться.
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!!! Георгий Махатадзе!!!
    После прострела с левого фланга грубо ошибся Айртон, промахнувшись по мяча. Полоз спартаковцев за этот ляп не наказал, пробив в упор прямо в Максименко, но Дмитрий подобрал мяч на правом краю и аккуратно скатил его под удар Махатадзе, который чётко пробил в противоход вратарю - мяч от штанги оказался в сетке.
  • 31'
    Москвичи в ответной атаке дважды попытались угрожать воротам Песьякова с дальней дистанции, но в обоих случаях выстрелы на себя принимали защитники "Ростова".
  • Опасный момент
    30'
    Заброс на правый край штрафной площади прошёл на Соу, который почему-то побоялся пробить с острого угла, хотя ему никто не мешал. Вместо этого Али выполнил прострельную передачу вдоль ворот, которая была отбита защитниками "Спартака".
  • 29'
    Теперь уже основная часть зрителей на "Ростов Арене" ликует, перекрикивая спартаковский фан-сектор. Хозяева поля на кураже продолжают атаковать большими силами.
  • Гол в свои ворота
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!!! Автогол Павла Маслова!
    Удаётся всё-таки ростовчанам оперативно сравнять счёт. После прострела с правого фланга Алмквист был готов поразить полупустые ворота соперника, так как Максименко не успевал переместиться, но за Понтуса это в отчаянном подкате сделал Маслов, которого сложно винить в этом автоголе.
  • Угловой
    25'
    "Ростов" старается активизироваться после "холодного душа". Угловой на правом фланге заработала команда Валерия Карпина, но подача стандарта к опасности не привела.
  • 24'
    Ликует "красно-белый" гостевой сектор на "Ростов Арене". Много фанов "Спартака" сегодня прибыли в Ростов-на-Дону для поддержки любимой команды.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Виктор Мозес!!!
    Нигериец красиво накрутил на правом краю атаки Махатадзе, после чего пробил с линии штрафной площади в ближний угол - Песьяков почему-то не среагировал вовремя, хотя должен был выручать свою команду.
  • Опасный момент
    21'
    ОПАСНО! Гости едва не открыли счёт! С левого фланга прошла диагональная подача в штрафную площадку, где Ларссон отклеился от опекуна и пробивал в падении голой – мяч над перекладиной просвистел.
  • Угловой
    20'
    Подача углового у спартаковцев опасной не получилась, и ростовчане теперь уже стараются повести свою новую атаку.
  • Опасный момент
    19'
    Зобнин в ответной атаке ворвался на левый край штрафной площади «Ростова», после чего простреливал вдоль лицевой линии, и Алеесами едва не срезал мяч в собственные ворота.
  • 18'
    Махатадзе с левого фланга ворвался в чужую штрафную площадку, где пытался финтами избавиться от двух соперников, но обыграть удалось только одного.
  • Травма, повреждение
    17'
    Поставили медики Глебова на ноги, но Данилу всё ещё больно – серьёзно он прихрамывает. Будем надеяться, что парень разбегается, и боль вскоре уйдёт.
  • Травма, повреждение
    16'
    Больно досталось Глебову от голландца в предыдущем эпизоде – арбитру пришлось вызывать на помощь пострадавшему медицинскую бригаду.
  • Желтая карточка
    15'
    Промес стал лауреатом первой жёлтой карточки в матче, опасно в центре поля сыграв против Глебова прямой ногой.
  • Дождь
    13'
    Кажется, что игроки всё ещё не могут привыкнуть к мокрому тяжёлому газону. Очень много сил им сегодня придётся оставить здесь.
  • 12'
    Игровой темп в Ростове-на-Дону пока что сложно назвать высоким, но при этом футболистов никак нельзя упрекнуть в какой-либо пассивности.
  • 11'
    Промес в ответной атаке получил мяч на левом краю чужой штрафной площади, но после этого заложил слишком крутой вираж, выпустив мяч за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    10'
    После вертикальной передачи из глубины поля Алмквист не успел к мячу, после чего в борьбе с защитником нарушил правила, толкнув того руками в спину.
  • 9'
    Полоз с фланга достаточно остро подавал мяч в чужую штрафную площадку, но партнёры, находящиеся там, до игрового снаряда добраться не сумели.
  • Офсайд
    8'
    А у ростовчан снова атака заканчивается положение «вне игры». Полоз немного не уследил за защитной линией «красно-белых».
  • 7'
    Спартаковцы только сейчас попытались провести свою первую атаку, но запоминающейся она не получилось, не найдя своего логического завершения.
  • Офсайд
    6'
    Ничего опасного у ворот Максименко не произошло после розыгрыша стандартного положения, а атака «Ростова» закончилась фиксацией офсайда.
  • Угловой
    5'
    Первый угловой в матче заработала команда Валерия Карпина, и достаточно большими силами выдвинулась к чужим владениям.
  • 4'
    Ростовчане активней проводят стартовые минуты встречи, гонимые в атаку шумовой поддержкой своей публики.
  • Дождь
    3'
    С негативных сторон сегодняшнего вечера в Ростове-на-Дону, здесь сегодня целый день льёт дождь, из-за которого футболистам будет тяжеловато показать свои сильные качества.
  • 2'
    Отличная атмосфера на стадионе в Ростове-на-Дону. С недавних пор здесь разрешено заполнение спортивных арен на 75%, и, учитывая это, можно сказать, что на "Ростов Арене" сегодня аншлаг.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция центрального матча 24-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Ростов" сыграет дома со "Спартаком".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 162
Ростов 15.4% (25)
X 21.6% (35)
Спартак Москва 63% (102)
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Спартак Москва
4.44
3.40
2.50
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Прогнозы на матч Ростов 2:2 Спартак Москва

Исход игры
Ростов
15.4% (25)
Ничья
21.6% (35)
Спартак Москва
63% (102)
Тотал 2.5
Больше
65.36% (100)
Меньше
34.64% (53)
Обе команды забьют
Да
83.66% (128)
Нет
16.34% (25)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
37.7% (61)
1:1 Ничья
17.9% (29)
2:1 Ростов
12.3% (20)
0:1 Спартак Москва
9.9% (16)
1:3 Спартак Москва
4.9% (8)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:2 Спартак Москва
3.1% (5)
1:0 Ростов
1.2% (2)
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