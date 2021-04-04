Обе команды забьют. ОБЗ.
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|5
|0.21
|2.
|Байрамян Хорен
|3
|0.13
|3.
|Соу Али
|3
|0.13
|4.
|Мамаев Павел
|2
|0.08
|5.
|Ионов Алексей
|1
|0.04
|6.
|Глебов Данил
|1
|0.04
|7.
|Козлов Алексей
|1
|0.04
|8.
|Ерёменко Роман
|1
|0.04
|9.
|Алмквист Понтус
|1
|0.04
|10.
|Норманн Матиас
|1
|0.04
|11.
|Чернов Евгений
|1
|0.04
|12.
|Махатадзе Георгий
|1
|0.04
|13.
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|14.
|Саплинов Александр
|1
|0.04
|15.
|Жигович Армин
|1
|0.04
|16.
|Терентьев Денис
|0
|0
|17.
|Осипенко Максим
|0
|0
|18.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
|19.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|20.
|Сохиев Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|12 (1)
|0.5
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|11 (4)
|0.46
|3.
|Понсе Эсекель
|9
|0.38
|4.
|Мозес Виктор
|3
|0.13
|5.
|Жиго Самуэль
|3
|0.13
|6.
|Айртон Лукас
|2
|0.08
|7.
|Промес Куинси
|2
|0.08
|8.
|Кокорин Александр
|2 (2)
|0.08
|9.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.04
|10.
|Зобнин Роман
|1
|0.04
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
|12.
|Крал Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|7
|1
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|6
|1
|3.
|Ерёменко Роман
|3
|1
|4.
|Байрамян Хорен
|4
|0
|5.
|Глебов Данил
|2
|1
|6.
|Козлов Алексей
|3
|0
|7.
|Чернов Евгений
|3
|0
|8.
|Хасимото Кэнто
|3
|0
|9.
|Осипенко Максим
|1
|1
|10.
|Ионов Алексей
|2
|0
|11.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|12.
|Терентьев Денис
|2
|0
|13.
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|14.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|15.
|Поярков Николай
|2
|0
|16.
|Алмквист Понтус
|2
|0
|17.
|Жигович Армин
|2
|0
|18.
|Попов Ивелин
|1
|0
|19.
|Обухов Владимир
|1
|0
|20.
|Соу Али
|1
|0
|21.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|22.
|Долгов Александр
|1
|0
|23.
|Тошевски Давид
|1
|0
|24.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зобнин Роман
|6
|1
|2.
|Маслов Павел
|6
|1
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0
|4.
|Айртон Лукас
|7
|0
|5.
|Жиго Самуэль
|5
|0
|6.
|Ларссон Джордан
|5
|0
|7.
|Умяров Наиль
|5
|0
|8.
|Кутепов Илья
|4
|0
|9.
|Ещенко Андрей
|3
|0
|10.
|Джикия Георгий
|3
|0
|11.
|Максименко Александр
|3
|0
|12.
|Крал Алекс
|3
|0
|13.
|Мозес Виктор
|2
|0
|14.
|Промес Куинси
|2
|0
|15.
|Понсе Эсекель
|2
|0
|16.
|Урунов Остон
|2
|0
|17.
|Кокорин Александр
|1
|0
|18.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|19.
|Гапонов Илья
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|3.7% (1)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|33.33% (9)
|Спартак Москва
|22.73% (10)
|9.09% (4)
|11.36% (5)
|11.36% (5)
|18.18% (8)
|27.27% (12)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|53 - 21
|48
|2.
|Спартак Москва
|2:2 Заявка
|24
|13
|6
|5
|48 - 28
|45
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|32 - 26
|43
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 25
|43
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|36 - 26
|42
|6.
|Рубин
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|33 - 29
|40
|7.
|Сочи
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 26
|40
|8.
|Ростов
|2:2 Заявка
|24
|11
|5
|8
|32 - 25
|38
|9.
|Химки
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|30 - 32
|35
|10.
|Краснодар
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|44 - 35
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|12.
|Урал
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|22 - 30
|29
|13.
|Ротор
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|12 - 38
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|19 - 42
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|15 - 41
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|15 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Сочи
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 8
|28
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 5
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Спартак Москва
|2:2 Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|6.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|7.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|13.
|Ростов
|2:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|2:2 Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|2.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|4.
|Спартак Москва
|2:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|6.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 21
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1