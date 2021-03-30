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Ростов
 
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Стадион:
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.22
2. Байрамян Хорен 3 0.13
3. Соу Али 3 0.13
4. Мамаев Павел 2 0.09
5. Ионов Алексей 1 0.04
6. Глебов Данил 1 0.04
7. Козлов Алексей 1 0.04
8. Ерёменко Роман 1 0.04
9. Алмквист Понтус 1 0.04
10. Норманн Матиас 1 0.04
11. Чернов Евгений 1 0.04
12. Тугарев Роман 1 0.04
13. Саплинов Александр 1 0.04
14. Жигович Армин 1 0.04
15. Терентьев Денис 0 0
16. Осипенко Максим 0 0
17. Хаджикадунич Деннис 0 0
18. Гапечкин Александр 0 0
19. Сохиев Артур 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 12 (1) 0.52
2. Соболев Александр Сергеевич 10 (4) 0.43
3. Понсе Эсекель 9 0.39
4. Жиго Самуэль 3 0.13
5. Айртон Лукас 2 0.09
6. Промес Куинси 2 0.09
7. Кокорин Александр 2 (2) 0.09
8. Мозес Виктор 2 0.09
9. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.04
10. Зобнин Роман 1 0.04
11. Крал Алекс 0 0
12. Умяров Наиль 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 7 1
2. Хаджикадунич Деннис 6 1
3. Ерёменко Роман 3 1
4. Байрамян Хорен 4 0
5. Глебов Данил 2 1
6. Козлов Алексей 3 0
7. Чернов Евгений 3 0
8. Хасимото Кэнто 3 0
9. Осипенко Максим 1 1
10. Ионов Алексей 2 0
11. Полоз Дмитрий 2 0
12. Терентьев Денис 2 0
13. Алеесами Хайтам 2 0
14. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
15. Поярков Николай 2 0
16. Алмквист Понтус 2 0
17. Жигович Армин 2 0
18. Попов Ивелин 1 0
19. Обухов Владимир 1 0
20. Соу Али 1 0
21. Шомуродов Элдор 1 0
22. Долгов Александр 1 0
23. Тошевски Давид 1 0
24. Сухомлинов Данила 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Зобнин Роман 6 1
2. Маслов Павел 6 1
3. Соболев Александр Сергеевич 7 0
4. Айртон Лукас 7 0
5. Жиго Самуэль 5 0
6. Ларссон Джордан 5 0
7. Умяров Наиль 5 0
8. Кутепов Илья 4 0
9. Ещенко Андрей 3 0
10. Джикия Георгий 3 0
11. Максименко Александр 3 0
12. Крал Алекс 3 0
13. Мозес Виктор 2 0
14. Понсе Эсекель 2 0
15. Урунов Остон 2 0
16. Кокорин Александр 1 0
17. Промес Куинси 1 0
18. Бакаев Зелимхан 1 0
19. Гапонов Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 3.7% (1) 11.11% (3) 18.52% (5) 11.11% (3) 22.22% (6) 33.33% (9)
 Спартак Москва 22.73% (10) 9.09% (4) 11.36% (5) 11.36% (5) 18.18% (8) 27.27% (12)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов
Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин
Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва

Последние игры между собой

Ростов: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Спартак Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Париматч Премьер Спартак Москва 1:4 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок
Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Кубок «Париматч» Премьер Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Париматч Премьер Спартак Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 6 3 53 - 21 48
2. Спартак Москва Заявка 23 13 5 5 46 - 26 44
3. Локомотив Москва Заявка 23 12 4 7 30 - 26 40
4. Сочи Заявка 23 11 7 5 38 - 25 40
5. ЦСКА Москва Заявка 23 12 4 7 40 - 24 40
6. Динамо Москва Заявка 23 12 3 8 32 - 26 39
7. Ростов Заявка 23 11 4 8 30 - 23 37
8. Рубин Заявка 23 11 4 8 32 - 29 37
9. Химки Заявка 23 10 5 8 30 - 32 35
10. Краснодар Заявка 23 10 4 9 44 - 30 34
11. Ахмат Заявка 23 8 5 10 22 - 29 29
12. Урал Заявка 23 5 11 7 20 - 30 26
13. Ротор Заявка 23 4 6 13 12 - 36 18
14. Арсенал Тула Заявка 23 4 5 14 19 - 40 17
15. Уфа Заявка 23 3 5 15 15 - 37 14
16. Тамбов Заявка 23 3 4 16 14 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 12 7 3 2 31 - 13 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
10. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
11. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
12. Рубин Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 12 2 2 8 4 - 18 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
2. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
3. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
6. Локомотив Москва Заявка 12 4 3 5 13 - 18 15
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Химки Заявка 11 3 4 4 15 - 19 13
9. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
10. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 12 0 1 11 5 - 26 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2021, осталось 1 день 22 часа 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Ростов 13.8% (8)
    X 13.8% (8)
    Спартак Москва 72.4% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Спартак Москва
    4.00
    3.52
    2.20
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 3.92 3.46 2.15
    Бонус: 5 000 ₽ 3.98 3.52 2.20
    Бонус: 1 000 ₽ 3.73 3.37 2.13
    Бонус: 5 000 ₽ 3.85 3.25 2.11
      4.00 3.25 2.10

    Самый высокий коэффициент на матч «Ростов» – «Спартак Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ростов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спартак Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ростов» – «Спартак Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.60 1.06 4.32 1.22 2.88 1.42 2.07 1.88 1.60 2.34 1.32 3.22 1.20 4.58 1.09 7.40 1.04 11.10
    8.00 1.03 6.75 1.07 3.02 1.36 2.31 1.53 1.84 2.18 1.34 3.26 1.23 3.98 1.08 6.55 1.06 6.60 1.01 10.50
    10.42 1.06 6.45 1.13 3.21 1.37 2.40 1.60 1.74 2.15 1.40 3.05 1.30 3.74 1.12 6.63 1.11 7.04
    9.50 1.02 7.00 1.06 2.95 1.37 2.39 1.60 1.97 1.86 1.74 2.17 1.40 3.05 1.23 3.85 1.11 6.90 1.09 7.30 1.01 13.00 0.00 12.50 0.00 21.00
    3.25 1.36 2.85 1.45 2.42 1.60 1.99 1.90 1.73 2.17 1.55 2.53 1.27 3.95
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.26 1.64 1.50 2.59 1.22 4.28 1.08 7.80
    2.77 1.44 1.83 1.97 1.36 3.12 1.11 6.55 1.07 8.70
    2.75 1.39 1.70 2.00 1.30 3.20 1.09 6.10 1.06 7.00
    1.76 2.07 1.36 3.10 1.10 7.00
    2.67 1.48 2.27 1.67 1.77 2.12 1.46 2.73 1.31 3.33
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
    3.15 1.39 1.91 1.89 1.45 2.75 1.20 4.78 1.08 8.25 1.01 15.00
    3.45 1.31 2.53 1.52 1.57 2.38 1.21 4.40 1.16 5.15
    3.60 1.24 2.35 1.52 1.55 2.30 1.22 3.85 1.13 5.00
    2.40 1.48 1.59 2.30 1.25 3.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.98 1.78
    1.80 1.94
    1.89 1.91
    Букмекер Да Нет
    4.94 1.20
    4.70 1.15
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.29
    3.45 1.26
    3.60 1.29
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    Прогнозы на матч Ростов - Спартак Москва

    Исход игры
    Ростов
    14% (8)
    Ничья
    14% (8)
    Спартак Москва
    71.9% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.7% (38)
    Меньше
    28.3% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    84.91% (45)
    Нет
    15.09% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    43.9% (25)
    1:1 Ничья
    12.3% (7)
    2:1 Ростов
    12.3% (7)
    0:1 Спартак Москва
    8.8% (5)
    1:3 Спартак Москва
    7% (4)
    0:2 Спартак Москва
    5.3% (3)
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