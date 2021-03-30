Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Спартак Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|5
|0.22
|2.
|Байрамян Хорен
|3
|0.13
|3.
|Соу Али
|3
|0.13
|4.
|Мамаев Павел
|2
|0.09
|5.
|Ионов Алексей
|1
|0.04
|6.
|Глебов Данил
|1
|0.04
|7.
|Козлов Алексей
|1
|0.04
|8.
|Ерёменко Роман
|1
|0.04
|9.
|Алмквист Понтус
|1
|0.04
|10.
|Норманн Матиас
|1
|0.04
|11.
|Чернов Евгений
|1
|0.04
|12.
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|13.
|Саплинов Александр
|1
|0.04
|14.
|Жигович Армин
|1
|0.04
|15.
|Терентьев Денис
|0
|0
|16.
|Осипенко Максим
|0
|0
|17.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
|18.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|19.
|Сохиев Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|12 (1)
|0.52
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|10 (4)
|0.43
|3.
|Понсе Эсекель
|9
|0.39
|4.
|Жиго Самуэль
|3
|0.13
|5.
|Айртон Лукас
|2
|0.09
|6.
|Промес Куинси
|2
|0.09
|7.
|Кокорин Александр
|2 (2)
|0.09
|8.
|Мозес Виктор
|2
|0.09
|9.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.04
|10.
|Зобнин Роман
|1
|0.04
|11.
|Крал Алекс
|0
|0
|12.
|Умяров Наиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|7
|1
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|6
|1
|3.
|Ерёменко Роман
|3
|1
|4.
|Байрамян Хорен
|4
|0
|5.
|Глебов Данил
|2
|1
|6.
|Козлов Алексей
|3
|0
|7.
|Чернов Евгений
|3
|0
|8.
|Хасимото Кэнто
|3
|0
|9.
|Осипенко Максим
|1
|1
|10.
|Ионов Алексей
|2
|0
|11.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|12.
|Терентьев Денис
|2
|0
|13.
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|14.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|15.
|Поярков Николай
|2
|0
|16.
|Алмквист Понтус
|2
|0
|17.
|Жигович Армин
|2
|0
|18.
|Попов Ивелин
|1
|0
|19.
|Обухов Владимир
|1
|0
|20.
|Соу Али
|1
|0
|21.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|22.
|Долгов Александр
|1
|0
|23.
|Тошевски Давид
|1
|0
|24.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зобнин Роман
|6
|1
|2.
|Маслов Павел
|6
|1
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0
|4.
|Айртон Лукас
|7
|0
|5.
|Жиго Самуэль
|5
|0
|6.
|Ларссон Джордан
|5
|0
|7.
|Умяров Наиль
|5
|0
|8.
|Кутепов Илья
|4
|0
|9.
|Ещенко Андрей
|3
|0
|10.
|Джикия Георгий
|3
|0
|11.
|Максименко Александр
|3
|0
|12.
|Крал Алекс
|3
|0
|13.
|Мозес Виктор
|2
|0
|14.
|Понсе Эсекель
|2
|0
|15.
|Урунов Остон
|2
|0
|16.
|Кокорин Александр
|1
|0
|17.
|Промес Куинси
|1
|0
|18.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|19.
|Гапонов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|3.7% (1)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|33.33% (9)
|Спартак Москва
|22.73% (10)
|9.09% (4)
|11.36% (5)
|11.36% (5)
|18.18% (8)
|27.27% (12)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов
Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин
Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва
Последние игры между собой
Ростов: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Кубок «Париматч» Премьер Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ростов Кубок Париматч Премьер Спартак Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|53 - 21
|48
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|46 - 26
|44
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|30 - 26
|40
|4.
|Сочи
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|38 - 25
|40
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|40 - 24
|40
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|32 - 26
|39
|7.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|30 - 23
|37
|8.
|Рубин
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|32 - 29
|37
|9.
|Химки
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|30 - 32
|35
|10.
|Краснодар
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|44 - 30
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|22 - 29
|29
|12.
|Урал
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|20 - 30
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|12 - 36
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 40
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|15 - 37
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|14 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Сочи
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 8
|28
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|6.
|Краснодар
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 13
|24
|7.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|12.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|4 - 18
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|2.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 18
|15
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Химки
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|9.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 21
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 26
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ростов» – «Спартак Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ростов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спартак Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ростов» – «Спартак Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Спартак Москва
Исход игры
Ростов
14% (8)
Ничья
14% (8)
Спартак Москва
71.9% (41)
Тотал 2.5
Больше
71.7% (38)
Меньше
28.3% (15)
Обе команды забьют
Да
84.91% (45)
Нет
15.09% (8)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
43.9% (25)
1:1 Ничья
12.3% (7)
2:1 Ростов
12.3% (7)
0:1 Спартак Москва
8.8% (5)
1:3 Спартак Москва
7% (4)
0:2 Спартак Москва
5.3% (3)
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