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Зенит
1:0
Перерыв

Стадион:
Химки
0'
10' Желтая карточка
Ловрен Деян
1:0
45' Гол
Караваев Вячеслав
99
Лунёв
Андрей
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
5
Барриос
Вилмар
14
Кузяев
Далер
20
Вендел
Маркус
8
Малком
Филипе
22
Дзюба
Артём
7
Азмун
Сердар
22
Лантратов
Илья
87
Боженов
Кирилл
6
Тихий
Дмитрий
15
Данилкин
Егор
25
Филин
Александр
4
Идову
Брайн
3
Дагерстол
Филип
44
Кухарчук
Илья
8
Глушаков
Денис
11
Мирзов
Резиуан
45
Конате
Мохамед
II
Зенит
4-1-3-2
Химки
5-3-2

Ход матча

10'
Ловрен Деян
 
45'
Караваев Вячеслав
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 13 (3) 0.54
2. Азмун Сердар 13 (2) 0.54
3. Ерохин Александр 6 0.25
4. Дуглас Сантос 3 0.13
5. Кузяев Далер 3 0.13
6. Мостовой Андрей 3 0.13
7. Сутормин Алексей 2 0.08
8. Караваев Вячеслав 2 0.08
9. Вендел Маркус 2 0.08
10. Ловрен Деян 2 0.08
11. Ракицкий Ярослав 1 0.04
12. Дриусси Себастьян 1 0.04
13. Малком Филипе 1 0.04
14. Круговой Данил 0 0
15. Жирков Юрий 0 0
16. Оздоев Магомед 0 0
17. Барриос Вилмар 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мирзов Резиуан 6 (2) 0.25
2. Кухарчук Илья 5 0.21
3. Корян Аршак 4 (2) 0.17
4. Конате Мохамед II 2 0.08
5. Трошечкин Александр 2 0.08
6. Глушаков Денис 2 0.08
7. Идову Брайн 2 0.08
8. Ломовицкий Александр 2 0.08
9. Долгов Александр 1 0.04
10. Могилевец Павел 1 0.04
11. Данилкин Егор 1 0.04
12. Алиев Камран 1 0.04
13. Боженов Кирилл 1 0.04
14. Полярус Артём 0 0
15. Дядюн Владимир 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 5 2
2. Барриос Вилмар 6 1
3. Ловрен Деян 4 0
4. Кузяев Далер 3 0
5. Ерохин Александр 2 0
6. Оздоев Магомед 2 0
7. Караваев Вячеслав 2 0
8. Чистяков Дмитрий 2 0
9. Сутормин Алексей 2 0
10. Азмун Сердар 2 0
11. Дуглас Сантос 2 0
12. Малком Филипе 2 0
13. Жирков Юрий 1 0
14. Дриусси Себастьян 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0
Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 9 1
2. Кухарчук Илья 6 1
3. Тихий Дмитрий 7 0
4. Идову Брайн 5 1
5. Боженов Кирилл 4 1
6. Глушаков Денис 4 0
7. Дядюн Владимир 4 0
8. Конате Мохамед II 4 0
9. Мирзов Резиуан 3 0
10. Полярус Артём 3 0
11. Куат Исламбек 3 0
12. Данилкин Егор 3 0
13. Казанцев Данил 1 1
14. Мурнин Андрей 2 0
15. Гапон Евгений 2 0
16. Корян Аршак 2 0
17. Ломовицкий Александр 2 0
18. Филин Александр 2 0
19. Логашов Арсений 1 0
20. Могилевец Павел 1 0
21. Лантратов Илья 1 0
22. Камышев Илья 1 0
23. Дагерстол Филип 1 0
24. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 5.77% (3) 25% (13) 11.54% (6) 7.69% (4) 21.15% (11) 28.85% (15)
 Химки 6.67% (2) 26.67% (8) 6.67% (2) 30% (9) 13.33% (4) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +13 =2 -5
ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов
Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит
Химки Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Рубин 1:3 Химки Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа
Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки

Последние игры между собой

Зенит: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Химки 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Химки Кубок Химки 2:3 Зенит Кубок Химки 0:4 Зенит Премьер-лига
Зенит 4:2 Химки Премьер-лига Зенит 1:1 Химки Товарищеские матчи Зенит 1:0 Химки Премьер-лига Химки 1:4 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 24 14 7 3 53 - 21 49
2. Спартак Москва Заявка 24 14 5 5 49 - 28 47
3. Локомотив Москва Заявка 24 13 4 7 32 - 26 43
4. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 42 - 25 43
5. Динамо Москва Заявка 24 13 3 8 36 - 26 42
6. Рубин Заявка 24 12 4 8 33 - 29 40
7. Сочи Заявка 24 11 7 6 38 - 26 40
8. Ростов Заявка 24 11 4 9 32 - 26 37
9. Химки 0:0 Заявка 24 10 6 8 30 - 32 36
10. Краснодар Заявка 24 10 4 10 44 - 35 34
11. Ахмат Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
12. Урал Заявка 24 6 11 7 22 - 30 29
13. Ротор Заявка 24 4 6 14 12 - 38 18
14. Арсенал Тула Заявка 24 4 5 15 19 - 42 17
15. Уфа Заявка 24 3 5 16 15 - 41 14
16. Тамбов Заявка 24 3 4 17 15 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 13 10 2 1 39 - 12 32
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 22 - 5 28
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
7. Химки 0:0 Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
11. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
12. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
13. Ростов Заявка 11 4 2 5 14 - 12 14
14. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
15. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
2. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
3. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
6. Зенит 0:0 Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
9. Химки 0:0 Заявка 12 3 5 4 15 - 19 14
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0! Впереди футболисты питерского "Зенита" за счет гола, забитого под занавес игрового отрезка Караваевым.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАРАВАЕВ! 1:0!
    Вот теперь точно открывает счет "Зенит"! Подача идет сейчас с углового в штрафную "Химок". С близкого расстояния Дзюба выстреливает в перекладину. Мяч отскакивает к Караваеву, который отправляет сферу в левый нижний угол!
  • Угловой
    45'
    Очередной угловой питерцы слева зарабатывают за счет стараний Дзюбы.
  • 45'
    Подбирается постепенно ближе и ближе к воротам соперника сейчас "Зенит". И уже чудом только мяч в ворота "Химок" не влетает.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты рефери компенсировал.
  • Опасный момент
    44'
    МОМЕНТ! Как не забивает Малком? Дзюба слева ворвался в чужую штрафную. Выполнил он передачу на Кузяева. Тот прострелил на дальнюю штангу, откуда с острого угла выстрелил выше цели Малком, попутно ударившись о рекламный щит рукой.
  • 43'
    Тихий выполнил уверенный подкат против Азмуна, который последним коснулся футбольного снаряда. Удар от ворот арбитр назначает.
  • 42'
    Завершается постепенно первая половина встречи. Играть остается не так уж и много соперникам в этом игровом отрезке. Судя по всему, голы мы увидим уже после перерыва.
  • Угловой
    41'
    Подача Глушакова с левого фланга тем временем последовала. Лунев играет на выходе, играя кулаками за пределы поля. В аут сфера улетает в итоге.
  • 40'
    Мирзов дважды убрал на замахе защитника, но следом Ракицкий в подкате играет против футболиста "Химок", вынося сферу за лицевую линию.
  • 39'
    Остается играть всего-ничего в первом тайме. Конате наносит дальний удар по воротам соперника - сфера летит слишком высоко и неточно.
  • 37'
    Отбивается "Зенит" и убегает в контратаку. Кузяев выполняет передачу на Малкома, который выстреливает с линии штрафной - сфера попадает точно в защитника. 
  • Опасный момент
    36'
    ОПАСНО! Ворвался в штрафную слева Мирзов, после чего нанес он выстрел со смещения в центр, но в дальний угол чудом не попал!
  • Угловой
    35'
    Очередной угловой разыграли футболисты питерского коллектива, но снова отбиваются "Химки", выбивая мяч из собственной штрафной.
  • 34'
    5:3 - по ударам в сторону ворот, и 1:1 - по выстрелам в створ. Не самое большое преимущество у питерцев. Гости достойно смотрятся по этому показателю.
  • 32'
    Кузяев продавил оборону соперника, после чего отпасовал сферу на Барриоса. 5-й номер гостей выкатил сферу на Дзюбу, который пробил рядом с левой штангой.
  • 31'
    Справляется в целом с атакой "Зенита" коллектив гостей, но моменты у ворот "Химок" возникают практически на регулярной основе, что должно тревожить тренерский штаб "красно-черных",
  • Опасный момент
    30'
    ОПАСНО! Сантос! Классно пробил он по воротам с внушительной дистанции, и мяч едва не юркнул в ворота. Попал он в "крестовину", после чего вылетел обратно в поле!
  • 28'
    Очень дисциплинированно играют команды в этой встрече. Стоит отметить тот факт, что всего 5 раз на двоих фолили оппоненты. Причем чаще нарушают правила игроки питерской команды.
  • Фол, нарушение
    27'
    Тихому сейчас снова достается. Теперь Дзюба против него сфолил, опрокинув оппонента на газон. Было нарушение правил, как считает рефери.
  • 26'
    Снова дальний удар по воротам питерской команды следует, но мяч улетает слишком высоко, и Лунев спокойно сопровождает сферу за пределы поля.
  • 25'
    Глушаков решил в итоге пробить со штрафного. Прямой удар со стороны Дениса пошел с 30-ти метров, но сфера намного выше цели полетела.
  • Фол, нарушение
    24'
    Барриос сбивает сейчас Мирзова. Вновь сошлись эти два игрока в очной схватке. Снова проиграл борьбу футболист питерской команды.
  • 22'
    Не слишком сильную передачу Дзюба отдал на Азмуна, а потому со снарядом Сердар встретиться не смог. Защитники "Химок" шикарно сработали тут.
  • 21'
    Кухарчук на Конате выполнял прострельный пас. Мяч попал в руку кому-то из игроков "Зенита", но свисток рефери молчал.
  • Опасный момент
    20'
    МОМЕНТ! Чудом не забивает Азмун! Держали Сердара в своей штрафной игроки "Химок", но не стал падать 7-й номер "Зенита", а пробил с острого угла, однако в цель не попал!
  • 19'
    Малком подключил Караваева на правом фланге. Выполнил прострел игрок питерцев в центр штрафной, где уверенно отрабатывает Мирзов, выбивая мяч в сторону от собственной рамки.
  • 18'
    Хорошо играет "Зенит" в эти минуты встречи, стоит этот факт признать. А вот "Химки" совсем не проявляют себя впереди, хотя стартовали в этой встрече они весьма солидно.
  • Опасный момент
    17'
    ОПАСНО! Малком с правого фланга забросил мяч в чужую штрафную, где Дзюба сыграл головой, пробив в сторону левой "девятки". Снаряд на большой скорости пролетел рядом со стойкой!
  • 16'
    Подутихли страсти на поле. Кухарчук тем временем получил удар по ногам. Рефери зафиксировал нарушение правил со стороны питерцев.
  • 14'
    Активно поддерживает публика "Зенит". Как сообщали организаторы, порядка 30 000 фанатов сегодня присутствует на стадионе. Пожалуй, что болельщиков даже больше.
  • 13'
    Кузяев не стал бить сразу по воротам, а попытался подработать снаряд под удобную ногу. В конечном итоге выстрел все же состоялся, но мяч угодил в живот защитнику.
  • 12'
    Хорошая, проникающая передача на Караваева, который до мяча не добирается. Первым на игровом снаряде Александр Филин оказывается.
  • 11'
    Не мог Семак понять, почему арбитр отменил гол. Но при первом же просмотре повтора можно увидеть криминальные действия со стороны футболиста "Зенита".
  • Желтая карточка
    10'
    Еще и карточек желтого цвета получает Ловрен за фол и удар соперника локтем. Чистое нарушение правил, и на повторе это видно. На табло снова нули.
  • Фол, нарушение
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЗМУН! 1:0!
    Забивают быстрый гол питерцы! Справа Караваев получил мяч от партнера, после чего отдал пас на линию вратарской, откуда Азмун переправил сферу в сетку. Впрочем, гол может быть не засчитан, поскольку Ловрен юбет локтем по лицу Тихого. Да, гол отменен. 
  • Угловой
    7'
    Дзюба с левого фланга выполнил прострел на ближнюю штангу. Рикошетом от ноги защитника сфера ушла на угловой. Первый в матче.
  • Офсайд
    6'
    Глушаков выполнял заброс с левого фланга. После серии рикошетов мяч пришел к Идову. Тот, к слову, оказался в положении "вне игры". Бригада арбитров тут же отреагировала на эпизод.
  • Фол, нарушение
    5'
    Против Мирзова Барриос нарушил правила на левом фланге. Разговаривает с рефери 5-й номер питерского коллектива, и даже отбрасывает мяч в сторону, за что, к слову, желтую карточку не получает.
  • 4'
    Приходится не сладко в обороне питерскому коллективу на первых минутах матча. Весьма мотивированными вышли на футбольное поле игроки "Химок". "Зениту" в этой встрече придется не сладко.
  • Опасный момент
    3'
    Дагерстол, вроде как, нанес удар по воротам соперника из-за пределов штрафной. В левом углу в прыжке пришлось играть Луневу, спасая свой коллектив от гола.
  • 2'
    Футболисты "Зенит" вышли сегодня на поле лазурных цветах, в то время, как игроки "Химок" предстали перед нами в красно-черном обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал поединок в Санкт-Петербурге! С центра поля мяч разыграли футболисты "Химок". Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:

    Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
    Ассистент: Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия);
    Ассистент: Наиль Сейфетдинов (Казань, Россия);
    Резервный: Антон Анопа (Благовещенск, Россия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках 24-го тура РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Зенита» и «Химок». Встреча состоится в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
Прогнозы 167
Зенит 91% (152)
X 7.2% (12)
Химки 1.8% (3)
+1
выиграет Зенит
Зенит конечно же выиграет этот матч. И я думаю, что в этом матче будет пенальти.
Ночной охотник #
0
выиграет Зенит
зенит чемпион а чемпиону не гоже проигрывать
баркас #
Все прогнозы
2.2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Химки
1.24
9.10
20.00
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Прогнозы на матч Зенит 1:0 Химки

Исход игры
Зенит
91% (152)
Ничья
7.2% (12)
Химки
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
60.76% (96)
Меньше
39.24% (62)
Обе команды забьют
Да
55.7% (88)
Нет
44.3% (70)
Популярный счёт
2:0 Зенит
31.1% (52)
3:1 Зенит
22.8% (38)
2:1 Зенит
21.6% (36)
3:0 Зенит
6.6% (11)
1:0 Зенит
3.6% (6)
2:2 Ничья
3.6% (6)
1:1 Ничья
2.4% (4)
3:2 Зенит
1.2% (2)
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