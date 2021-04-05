Подбирается постепенно ближе и ближе к воротам соперника сейчас "Зенит". И уже чудом только мяч в ворота "Химок" не влетает.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАРАВАЕВ! 1:0! Вот теперь точно открывает счет "Зенит"! Подача идет сейчас с углового в штрафную "Химок". С близкого расстояния Дзюба выстреливает в перекладину. Мяч отскакивает к Караваеву, который отправляет сферу в левый нижний угол!

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0! Впереди футболисты питерского "Зенита" за счет гола, забитого под занавес игрового отрезка Караваевым.

44' МОМЕНТ! Как не забивает Малком? Дзюба слева ворвался в чужую штрафную. Выполнил он передачу на Кузяева. Тот прострелил на дальнюю штангу, откуда с острого угла выстрелил выше цели Малком, попутно ударившись о рекламный щит рукой.

43' Тихий выполнил уверенный подкат против Азмуна, который последним коснулся футбольного снаряда. Удар от ворот арбитр назначает.

42' Завершается постепенно первая половина встречи. Играть остается не так уж и много соперникам в этом игровом отрезке. Судя по всему, голы мы увидим уже после перерыва.

41' Подача Глушакова с левого фланга тем временем последовала. Лунев играет на выходе, играя кулаками за пределы поля. В аут сфера улетает в итоге.

40' Мирзов дважды убрал на замахе защитника, но следом Ракицкий в подкате играет против футболиста "Химок", вынося сферу за лицевую линию.

39' Остается играть всего-ничего в первом тайме. Конате наносит дальний удар по воротам соперника - сфера летит слишком высоко и неточно.

37' Отбивается "Зенит" и убегает в контратаку. Кузяев выполняет передачу на Малкома, который выстреливает с линии штрафной - сфера попадает точно в защитника.

36' ОПАСНО! Ворвался в штрафную слева Мирзов, после чего нанес он выстрел со смещения в центр, но в дальний угол чудом не попал!

35' Очередной угловой разыграли футболисты питерского коллектива, но снова отбиваются "Химки", выбивая мяч из собственной штрафной.

34' 5:3 - по ударам в сторону ворот, и 1:1 - по выстрелам в створ. Не самое большое преимущество у питерцев. Гости достойно смотрятся по этому показателю.

32' Кузяев продавил оборону соперника, после чего отпасовал сферу на Барриоса. 5-й номер гостей выкатил сферу на Дзюбу, который пробил рядом с левой штангой.

31' Справляется в целом с атакой "Зенита" коллектив гостей, но моменты у ворот "Химок" возникают практически на регулярной основе, что должно тревожить тренерский штаб "красно-черных",

30' ОПАСНО! Сантос! Классно пробил он по воротам с внушительной дистанции, и мяч едва не юркнул в ворота. Попал он в "крестовину", после чего вылетел обратно в поле!

28' Очень дисциплинированно играют команды в этой встрече. Стоит отметить тот факт, что всего 5 раз на двоих фолили оппоненты. Причем чаще нарушают правила игроки питерской команды.

27' Тихому сейчас снова достается. Теперь Дзюба против него сфолил, опрокинув оппонента на газон. Было нарушение правил, как считает рефери.

26' Снова дальний удар по воротам питерской команды следует, но мяч улетает слишком высоко, и Лунев спокойно сопровождает сферу за пределы поля.

25' Глушаков решил в итоге пробить со штрафного. Прямой удар со стороны Дениса пошел с 30-ти метров, но сфера намного выше цели полетела.

24' Барриос сбивает сейчас Мирзова. Вновь сошлись эти два игрока в очной схватке. Снова проиграл борьбу футболист питерской команды.

22' Не слишком сильную передачу Дзюба отдал на Азмуна, а потому со снарядом Сердар встретиться не смог. Защитники "Химок" шикарно сработали тут.

21' Кухарчук на Конате выполнял прострельный пас. Мяч попал в руку кому-то из игроков "Зенита", но свисток рефери молчал.

20' МОМЕНТ! Чудом не забивает Азмун! Держали Сердара в своей штрафной игроки "Химок", но не стал падать 7-й номер "Зенита", а пробил с острого угла, однако в цель не попал!

19' Малком подключил Караваева на правом фланге. Выполнил прострел игрок питерцев в центр штрафной, где уверенно отрабатывает Мирзов, выбивая мяч в сторону от собственной рамки.

18' Хорошо играет "Зенит" в эти минуты встречи, стоит этот факт признать. А вот "Химки" совсем не проявляют себя впереди, хотя стартовали в этой встрече они весьма солидно.

17' ОПАСНО! Малком с правого фланга забросил мяч в чужую штрафную, где Дзюба сыграл головой, пробив в сторону левой "девятки". Снаряд на большой скорости пролетел рядом со стойкой!

16' Подутихли страсти на поле. Кухарчук тем временем получил удар по ногам. Рефери зафиксировал нарушение правил со стороны питерцев.

14' Активно поддерживает публика "Зенит". Как сообщали организаторы, порядка 30 000 фанатов сегодня присутствует на стадионе. Пожалуй, что болельщиков даже больше.

13' Кузяев не стал бить сразу по воротам, а попытался подработать снаряд под удобную ногу. В конечном итоге выстрел все же состоялся, но мяч угодил в живот защитнику.

12' Хорошая, проникающая передача на Караваева, который до мяча не добирается. Первым на игровом снаряде Александр Филин оказывается.

11' Не мог Семак понять, почему арбитр отменил гол. Но при первом же просмотре повтора можно увидеть криминальные действия со стороны футболиста "Зенита".

10' Еще и карточек желтого цвета получает Ловрен за фол и удар соперника локтем. Чистое нарушение правил, и на повторе это видно. На табло снова нули.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЗМУН! 1:0!

Забивают быстрый гол питерцы! Справа Караваев получил мяч от партнера, после чего отдал пас на линию вратарской, откуда Азмун переправил сферу в сетку. Впрочем, гол может быть не засчитан, поскольку Ловрен юбет локтем по лицу Тихого. Да, гол отменен.

7' Дзюба с левого фланга выполнил прострел на ближнюю штангу. Рикошетом от ноги защитника сфера ушла на угловой. Первый в матче.

6' Глушаков выполнял заброс с левого фланга. После серии рикошетов мяч пришел к Идову. Тот, к слову, оказался в положении "вне игры". Бригада арбитров тут же отреагировала на эпизод.

5' Против Мирзова Барриос нарушил правила на левом фланге. Разговаривает с рефери 5-й номер питерского коллектива, и даже отбрасывает мяч в сторону, за что, к слову, желтую карточку не получает.

4' Приходится не сладко в обороне питерскому коллективу на первых минутах матча. Весьма мотивированными вышли на футбольное поле игроки "Химок". "Зениту" в этой встрече придется не сладко.

3' Дагерстол, вроде как, нанес удар по воротам соперника из-за пределов штрафной. В левом углу в прыжке пришлось играть Луневу, спасая свой коллектив от гола.

2' Футболисты "Зенит" вышли сегодня на поле лазурных цветах, в то время, как игроки "Химок" предстали перед нами в красно-черном обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.