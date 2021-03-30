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Зенит
 
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Стадион:
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 13 (3) 0.57
2. Азмун Сердар 13 (2) 0.57
3. Ерохин Александр 6 0.26
4. Дуглас Сантос 3 0.13
5. Кузяев Далер 3 0.13
6. Мостовой Андрей 3 0.13
7. Сутормин Алексей 2 0.09
8. Караваев Вячеслав 2 0.09
9. Вендел Маркус 2 0.09
10. Ловрен Деян 2 0.09
11. Ракицкий Ярослав 1 0.04
12. Дриусси Себастьян 1 0.04
13. Малком Филипе 1 0.04
14. Круговой Данил 0 0
15. Жирков Юрий 0 0
16. Оздоев Магомед 0 0
17. Барриос Вилмар 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мирзов Резиуан 6 (2) 0.26
2. Кухарчук Илья 5 0.22
3. Корян Аршак 4 (2) 0.17
4. Конате Мохамед II 2 0.09
5. Трошечкин Александр 2 0.09
6. Глушаков Денис 2 0.09
7. Идову Брайн 2 0.09
8. Ломовицкий Александр 2 0.09
9. Долгов Александр 1 0.04
10. Могилевец Павел 1 0.04
11. Данилкин Егор 1 0.04
12. Алиев Камран 1 0.04
13. Боженов Кирилл 1 0.04
14. Полярус Артём 0 0
15. Дядюн Владимир 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 5 2
2. Барриос Вилмар 6 1
3. Ловрен Деян 3 0
4. Кузяев Далер 3 0
5. Ерохин Александр 2 0
6. Оздоев Магомед 2 0
7. Караваев Вячеслав 2 0
8. Чистяков Дмитрий 2 0
9. Сутормин Алексей 2 0
10. Азмун Сердар 2 0
11. Дуглас Сантос 2 0
12. Малком Филипе 2 0
13. Жирков Юрий 1 0
14. Дриусси Себастьян 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0
Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 9 1
2. Кухарчук Илья 6 1
3. Тихий Дмитрий 7 0
4. Идову Брайн 5 1
5. Боженов Кирилл 4 1
6. Глушаков Денис 4 0
7. Дядюн Владимир 4 0
8. Конате Мохамед II 4 0
9. Мирзов Резиуан 3 0
10. Полярус Артём 3 0
11. Куат Исламбек 3 0
12. Данилкин Егор 3 0
13. Казанцев Данил 1 1
14. Мурнин Андрей 2 0
15. Гапон Евгений 2 0
16. Корян Аршак 2 0
17. Ломовицкий Александр 2 0
18. Филин Александр 2 0
19. Логашов Арсений 1 0
20. Могилевец Павел 1 0
21. Лантратов Илья 1 0
22. Камышев Илья 1 0
23. Дагерстол Филип 1 0
24. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 5.77% (3) 25% (13) 11.54% (6) 7.69% (4) 21.15% (11) 28.85% (15)
 Химки 6.67% (2) 26.67% (8) 6.67% (2) 30% (9) 13.33% (4) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +13 =2 -5
ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов
Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит
Химки Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Рубин 1:3 Химки Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа
Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки

Последние игры между собой

Зенит: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Химки 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Химки Кубок Химки 2:3 Зенит Кубок Химки 0:4 Зенит Премьер-лига
Зенит 4:2 Химки Премьер-лига Зенит 1:1 Химки Товарищеские матчи Зенит 1:0 Химки Премьер-лига Химки 1:4 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 6 3 53 - 21 48
2. Спартак Москва Заявка 23 13 5 5 46 - 26 44
3. Локомотив Москва Заявка 23 12 4 7 30 - 26 40
4. Сочи Заявка 23 11 7 5 38 - 25 40
5. ЦСКА Москва Заявка 23 12 4 7 40 - 24 40
6. Динамо Москва Заявка 23 12 3 8 32 - 26 39
7. Ростов Заявка 23 11 4 8 30 - 23 37
8. Рубин Заявка 23 11 4 8 32 - 29 37
9. Химки Заявка 23 10 5 8 30 - 32 35
10. Краснодар Заявка 23 10 4 9 44 - 30 34
11. Ахмат Заявка 23 8 5 10 22 - 29 29
12. Урал Заявка 23 5 11 7 20 - 30 26
13. Ротор Заявка 23 4 6 13 12 - 36 18
14. Арсенал Тула Заявка 23 4 5 14 19 - 40 17
15. Уфа Заявка 23 3 5 15 15 - 37 14
16. Тамбов Заявка 23 3 4 16 14 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 12 7 3 2 31 - 13 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
10. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
11. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
12. Рубин Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 12 2 2 8 4 - 18 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
2. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
3. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
6. Локомотив Москва Заявка 12 4 3 5 13 - 18 15
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Химки Заявка 11 3 4 4 15 - 19 13
9. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
10. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 12 0 1 11 5 - 26 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 апреля 2021, осталось 2 дня 10 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Зенит 93.9% (62)
    X 4.5% (3)
    Химки 1.5% (1)
    0
    выиграет Зенит
    Зенит конечно же выиграет этот матч. И я думаю, что в этом матче будет пенальти.
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Химки
    1.29
    6.75
    13.75
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.26 6.35 13.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.75 13.75
    Бонус: 1 000 ₽ 1.27 6.72 10.34
    Бонус: 5 000 ₽ 1.29 6.10 13.00
      1.23 6.74 12.96

    Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Химки» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Химки» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Химки», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
    15.50 1.01 6.95 1.10 4.32 1.22 2.81 1.43 2.18 1.79 1.67 2.20 1.43 2.81 1.24 4.02 1.14 5.80 1.05 9.45
    13.00 1.00 12.25 1.01 4.70 1.17 3.85 1.26 2.49 1.67 1.86 1.94 1.53 2.44 1.26 3.54 1.18 4.15 1.06 6.95 1.05 7.60
    14.34 1.03 10.24 1.06 5.19 1.18 4.04 1.26 2.40 1.60 1.90 1.95 1.58 2.45 1.32 3.52 1.26 4.04 1.11 7.18
    17.50 0.00 11.50 1.03 4.60 1.17 4.00 1.23 2.46 1.59 2.15 1.75 1.89 1.97 1.72 2.20 1.55 2.37 1.28 3.50 1.23 4.20 1.08 7.00 1.07 7.60 1.01 11.50
    5.07 1.19 2.47 1.58 2.18 1.72 1.89 1.98 1.67 2.28 1.53 2.59 1.21 4.71
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
    3.00 1.39 1.83 1.97 1.41 2.91 1.18 4.88 1.07 8.50 1.01 15.50
    3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.50
    3.70 1.23 2.40 1.50 1.57 2.25 1.21 3.90 1.14 4.80
    2.45 1.57 1.59 2.33 1.23 4.10
    3.10 1.40 2.46 1.58 1.87 2.01 1.60 2.41 1.41 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25
    4.28 1.22 2.40 1.57 1.73 2.11 1.36 3.13 1.17 5.01 1.06 8.90
    5.00 1.17 3.60 1.29 1.97 1.84 1.47 2.68 1.30 3.52
    5.20 1.12 3.60 1.24 1.94 1.76 1.45 2.55 1.27 3.40 6.40 1.08
    3.20 1.35 1.95 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.24 1.62
    2.10 1.67
    2.07 1.76
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.17
    4.80 1.14
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.76 1.27
    3.75 1.23
    3.60 1.22
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    Прогнозы на матч Зенит - Химки

    Исход игры
    Зенит
    93.9% (62)
    Ничья
    4.5% (3)
    Химки
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.84% (34)
    Меньше
    45.16% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (31)
    Нет
    50% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    34.8% (23)
    3:1 Зенит
    21.2% (14)
    2:1 Зенит
    18.2% (12)
    1:0 Зенит
    6.1% (4)
    3:0 Зенит
    4.5% (3)
    2:2 Ничья
    3% (2)
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