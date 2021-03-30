Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Химки
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|13 (3)
|0.57
|2.
|Азмун Сердар
|13 (2)
|0.57
|3.
|Ерохин Александр
|6
|0.26
|4.
|Дуглас Сантос
|3
|0.13
|5.
|Кузяев Далер
|3
|0.13
|6.
|Мостовой Андрей
|3
|0.13
|7.
|Сутормин Алексей
|2
|0.09
|8.
|Караваев Вячеслав
|2
|0.09
|9.
|Вендел Маркус
|2
|0.09
|10.
|Ловрен Деян
|2
|0.09
|11.
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|12.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.04
|13.
|Малком Филипе
|1
|0.04
|14.
|Круговой Данил
|0
|0
|15.
|Жирков Юрий
|0
|0
|16.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|17.
|Барриос Вилмар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мирзов Резиуан
|6 (2)
|0.26
|2.
|Кухарчук Илья
|5
|0.22
|3.
|Корян Аршак
|4 (2)
|0.17
|4.
|Конате Мохамед II
|2
|0.09
|5.
|Трошечкин Александр
|2
|0.09
|6.
|Глушаков Денис
|2
|0.09
|7.
|Идову Брайн
|2
|0.09
|8.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.09
|9.
|Долгов Александр
|1
|0.04
|10.
|Могилевец Павел
|1
|0.04
|11.
|Данилкин Егор
|1
|0.04
|12.
|Алиев Камран
|1
|0.04
|13.
|Боженов Кирилл
|1
|0.04
|14.
|Полярус Артём
|0
|0
|15.
|Дядюн Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ракицкий Ярослав
|5
|2
|2.
|Барриос Вилмар
|6
|1
|3.
|Ловрен Деян
|3
|0
|4.
|Кузяев Далер
|3
|0
|5.
|Ерохин Александр
|2
|0
|6.
|Оздоев Магомед
|2
|0
|7.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|8.
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|9.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|10.
|Азмун Сердар
|2
|0
|11.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|12.
|Малком Филипе
|2
|0
|13.
|Жирков Юрий
|1
|0
|14.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Вендел Маркус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трошечкин Александр
|9
|1
|2.
|Кухарчук Илья
|6
|1
|3.
|Тихий Дмитрий
|7
|0
|4.
|Идову Брайн
|5
|1
|5.
|Боженов Кирилл
|4
|1
|6.
|Глушаков Денис
|4
|0
|7.
|Дядюн Владимир
|4
|0
|8.
|Конате Мохамед II
|4
|0
|9.
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|10.
|Полярус Артём
|3
|0
|11.
|Куат Исламбек
|3
|0
|12.
|Данилкин Егор
|3
|0
|13.
|Казанцев Данил
|1
|1
|14.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|15.
|Гапон Евгений
|2
|0
|16.
|Корян Аршак
|2
|0
|17.
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|18.
|Филин Александр
|2
|0
|19.
|Логашов Арсений
|1
|0
|20.
|Могилевец Павел
|1
|0
|21.
|Лантратов Илья
|1
|0
|22.
|Камышев Илья
|1
|0
|23.
|Дагерстол Филип
|1
|0
|24.
|Алиев Камран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|5.77% (3)
|25% (13)
|11.54% (6)
|7.69% (4)
|21.15% (11)
|28.85% (15)
|Химки
|6.67% (2)
|26.67% (8)
|6.67% (2)
|30% (9)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +13 =2 -5ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов
Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит
Химки Последние 20 матчей: +12 =4 -4Рубин 1:3 Химки Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа
Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки
Последние игры между собой
Зенит: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|53 - 21
|48
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|46 - 26
|44
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|30 - 26
|40
|4.
|Сочи
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|38 - 25
|40
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|40 - 24
|40
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|32 - 26
|39
|7.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|30 - 23
|37
|8.
|Рубин
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|32 - 29
|37
|9.
|Химки
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|30 - 32
|35
|10.
|Краснодар
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|44 - 30
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|22 - 29
|29
|12.
|Урал
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|20 - 30
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|12 - 36
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 40
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|15 - 37
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|14 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Сочи
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 8
|28
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|6.
|Краснодар
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 13
|24
|7.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|12.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|4 - 18
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|2.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 18
|15
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Химки
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|9.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 21
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 26
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Химки» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Химки» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Химки», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Химки
Исход игры
Зенит
93.9% (62)
Ничья
4.5% (3)
Химки
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.84% (34)
Меньше
45.16% (28)
Обе команды забьют
Да
50% (31)
Нет
50% (31)
Популярный счёт
2:0 Зенит
34.8% (23)
3:1 Зенит
21.2% (14)
2:1 Зенит
18.2% (12)
1:0 Зенит
6.1% (4)
3:0 Зенит
4.5% (3)
2:2 Ничья
3% (2)
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