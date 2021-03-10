0:1
8' ГолGabriel Alanis
19' Желтая карточкаNahuel Iribarren
1:1
35' ГолHernan Lamberti
39' Желтая карточкаFederico Vismara
21
Льюй
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Льюй БрайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
30 Ian Puleio
-
-
-
13 Pablo Gerzel
-
Главный тренер: Juan Manuel Llop
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
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Главный тренер: Mario Sciacqua
Ход матча
8'
19'
35'
39'
Предыдущие игры
Платенсе Последние 20 матчей: +7 =6 -7Годой Крус 3:1 Платенсе Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе
Атлетико Рафаэла 0:2 Платенсе Платенсе 0:0 Депортиво Риестра Платенсе 2:1 Темперлей Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Агропекуарио Ферро Карриль 1:2 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Депортиво Морон Атланта 0:2 Платенсе Бельграно 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Депортиво Мадрин Платенсе 0:2 Альварадо Гильермо Браун 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Нуэва Чикаго Эстудиантес Рио-Куарто 3:2 Платенсе Платенсе 0:3 Ферро Карриль
Сармиенто Последние 20 матчей: +9 =7 -4Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Сармиенто
Атлетико Рафаэла 0:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Дефенсорес де Бельграно Сармиенто 1:1 Тигре Депортиво Риестра 1:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Сан-Мартин Тукуман Химназия Мендоса 2:3 Сармиенто Сармиенто 0:0 Вилья Дальмине Сармиенто 3:0 Дуглас Хайг Вилья Дальмине 1:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Альмагро Сан-Мартин Тукуман 2:0 Сармиенто Сармиенто 2:1 Институто Сантамарина 1:1 Сармиенто Химнасия Хухуй 1:3 Сармиенто Сармиенто 1:0 Олл Бойз Атлетико Рафаэла 1:1 Сармиенто
Последние игры между собой
Платенсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Сармиенто: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1