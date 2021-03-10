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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Платенсе
1:1
Второй тайм: 66'
Сармиенто
0'
0:1
8' Гол
Gabriel Alanis
19' Желтая карточка
Nahuel Iribarren
1:1
35' Гол
Hernan Lamberti
39' Желтая карточка
Federico Vismara
66'
1
Де
Оливера
Хорхе
21
Льюй
Брайан
2
Nahuel
Iribarren
6
Luciano
Leonel
Recalde
18
Sasha
Marcich
20
Tiago
Palacios
5
Hernan
Lamberti
8
Mauro
Bogado
11
Jose
Sinisterra
29
Nadir
Zeineddin
7
Matias
Tissera
1
Manuel
Vicentini
15
Мартин
Гарсия
14
Marcelo
Herrera1
23
Nicolas
Bazzana
3
Facundo
Castet
5
Fabio
Vazquez
6
Federico
Vismara
7
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
10
Sergio
Quiroga
17
Gabriel
Alanis
9
Jonathan
Torres
Платенсе
4-4-2
Сармиенто
4-2-3-1

Предыдущие игры

Платенсе Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Годой Крус 3:1 Платенсе Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе
Атлетико Рафаэла 0:2 Платенсе Платенсе 0:0 Депортиво Риестра Платенсе 2:1 Темперлей Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Агропекуарио Ферро Карриль 1:2 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Депортиво Морон Атланта 0:2 Платенсе Бельграно 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Депортиво Мадрин Платенсе 0:2 Альварадо Гильермо Браун 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Нуэва Чикаго Эстудиантес Рио-Куарто 3:2 Платенсе Платенсе 0:3 Ферро Карриль
Сармиенто Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Сармиенто
Атлетико Рафаэла 0:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Дефенсорес де Бельграно Сармиенто 1:1 Тигре Депортиво Риестра 1:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Сан-Мартин Тукуман Химназия Мендоса 2:3 Сармиенто Сармиенто 0:0 Вилья Дальмине Сармиенто 3:0 Дуглас Хайг Вилья Дальмине 1:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Альмагро Сан-Мартин Тукуман 2:0 Сармиенто Сармиенто 2:1 Институто Сантамарина 1:1 Сармиенто Химнасия Хухуй 1:3 Сармиенто Сармиенто 1:0 Олл Бойз Атлетико Рафаэла 1:1 Сармиенто

Последние игры между собой

Платенсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Сармиенто: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Сармиенто 3:1 Платенсе Примера Б Сармиенто 1:0 Платенсе Примера Б Метрополитана Платенсе 1:2 Сармиенто Примера Б Метрополитана Сармиенто 0:0 Платенсе Примера Б Метрополитана
Платенсе 2:1 Сармиенто Примера Б Метрополитана
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Федерико Висмара получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Эрнан Ламберти бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Науел Ирибаррен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Gabriel Alanis бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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