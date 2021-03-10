0:1
8' ГолGabriel Alanis
19' Желтая карточкаNahuel Iribarren
1:1
35' ГолHernan Lamberti
39' Желтая карточкаFederico Vismara
83' Желтая карточкаLuciano Leonel Recalde
83' Желтая карточкаРинкон Себастьян
87' Желтая карточкаFacundo Castet
90' Вторая желтая карточкаLuciano Leonel Recalde
90' Желтая карточкаRoberto Agustin Bochi
21
Льюй
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Льюй БрайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
30 Ian Puleio
-
-
-
13 Pablo Gerzel
-
Главный тренер: Juan Manuel Llop
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
Ход матча
8'
19'
35'
39'
83'
87'
Предыдущие игры
Платенсе Последние 20 матчей: +7 =6 -7Годой Крус 3:1 Платенсе Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе
Атлетико Рафаэла 0:2 Платенсе Платенсе 0:0 Депортиво Риестра Платенсе 2:1 Темперлей Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Агропекуарио Ферро Карриль 1:2 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Депортиво Морон Атланта 0:2 Платенсе Бельграно 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Депортиво Мадрин Платенсе 0:2 Альварадо Гильермо Браун 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Нуэва Чикаго Эстудиантес Рио-Куарто 3:2 Платенсе Платенсе 0:3 Ферро Карриль
Сармиенто Последние 20 матчей: +9 =7 -4Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Сармиенто
Атлетико Рафаэла 0:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Дефенсорес де Бельграно Сармиенто 1:1 Тигре Депортиво Риестра 1:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Сан-Мартин Тукуман Химназия Мендоса 2:3 Сармиенто Сармиенто 0:0 Вилья Дальмине Сармиенто 3:0 Дуглас Хайг Вилья Дальмине 1:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Альмагро Сан-Мартин Тукуман 2:0 Сармиенто Сармиенто 2:1 Институто Сантамарина 1:1 Сармиенто Химнасия Хухуй 1:3 Сармиенто Сармиенто 1:0 Олл Бойз Атлетико Рафаэла 1:1 Сармиенто
Последние игры между собой
Платенсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Сармиенто: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1