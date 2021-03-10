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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Платенсе
1:1
Конец матча
Сармиенто
0'
0:1
8' Гол
Gabriel Alanis
19' Желтая карточка
Nahuel Iribarren
1:1
35' Гол
Hernan Lamberti
39' Желтая карточка
Federico Vismara
83' Желтая карточка
Luciano Leonel Recalde
83' Желтая карточка
Ринкон Себастьян
87' Желтая карточка
Facundo Castet
90' Вторая желтая карточка
Luciano Leonel Recalde
90' Желтая карточка
Roberto Agustin Bochi
90'+8
1
Де
Оливера
Хорхе
21
Льюй
Брайан
2
Nahuel
Iribarren
6
Luciano
Leonel
Recalde
18
Sasha
Marcich
20
Tiago
Palacios
5
Hernan
Lamberti
8
Mauro
Bogado
11
Jose
Sinisterra
29
Nadir
Zeineddin
7
Matias
Tissera
1
Manuel
Vicentini
15
Мартин
Гарсия
14
Marcelo
Herrera1
23
Nicolas
Bazzana
3
Facundo
Castet
5
Fabio
Vazquez
6
Federico
Vismara
7
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
10
Sergio
Quiroga
17
Gabriel
Alanis
9
Jonathan
Torres
Платенсе
4-4-2
Сармиенто
4-2-3-1

Предыдущие игры

Платенсе Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Годой Крус 3:1 Платенсе Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе
Атлетико Рафаэла 0:2 Платенсе Платенсе 0:0 Депортиво Риестра Платенсе 2:1 Темперлей Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Агропекуарио Ферро Карриль 1:2 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Платенсе 1:1 Депортиво Морон Атланта 0:2 Платенсе Бельграно 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Депортиво Мадрин Платенсе 0:2 Альварадо Гильермо Браун 1:1 Платенсе Платенсе 0:1 Нуэва Чикаго Эстудиантес Рио-Куарто 3:2 Платенсе Платенсе 0:3 Ферро Карриль
Сармиенто Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Сармиенто
Атлетико Рафаэла 0:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Дефенсорес де Бельграно Сармиенто 1:1 Тигре Депортиво Риестра 1:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Сан-Мартин Тукуман Химназия Мендоса 2:3 Сармиенто Сармиенто 0:0 Вилья Дальмине Сармиенто 3:0 Дуглас Хайг Вилья Дальмине 1:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Альмагро Сан-Мартин Тукуман 2:0 Сармиенто Сармиенто 2:1 Институто Сантамарина 1:1 Сармиенто Химнасия Хухуй 1:3 Сармиенто Сармиенто 1:0 Олл Бойз Атлетико Рафаэла 1:1 Сармиенто

Последние игры между собой

Платенсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Сармиенто: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Сармиенто 3:1 Платенсе Примера Б Сармиенто 1:0 Платенсе Примера Б Метрополитана Платенсе 1:2 Сармиенто Примера Б Метрополитана Сармиенто 0:0 Платенсе Примера Б Метрополитана
Платенсе 2:1 Сармиенто Примера Б Метрополитана
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Федерико Висмара получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Эрнан Ламберти бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Науел Ирибаррен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Gabriel Alanis бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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