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Арсенал Тула
 
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Стадион:
Краснодар
50
Шамов
Егор
82
Хлусевич
Даниил
4
Бауэр
Роберт
8
Григалава
Гиа
5
Бурлак
Тарас
6
Беляев
Максим
20
Чаушич
Горан
28
Пантелеев
Владислав
70
Костадинов
Георги
10
Кангва
Эванс
48
Луценко
Евгений
39
Сафонов
Матвей
89
Стоцкий
Дмитрий
4
Мартынович
Александр
31
Кайо
Силва
18
Чернов
Евгений
52
Де
Вильена
Тонни
8
Газинский
Юрий
7
Кабелла
Реми
10
Вандерсон
33
Берг
Маркус
11
Ионов
Алексей
Арсенал Тула
5-4-1
Краснодар
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.13
2. Лесовой Даниил 3 (1) 0.13
3. Ткачёв Сергей 2 0.08
4. Панченко Кирилл 2 0.08
5. Ломовицкий Александр 2 0.08
6. Кадири Мохаммед 2 0.08
7. Ковалёв Юрий 1 0.04
8. Кангва Кингс 1 0.04
9. Пантелеев Владислав 1 (1) 0.04
10. Луценко Евгений 1 0.04
11. Хлусевич Даниил 1 0.04
12. Джорджевич Лука 1 0.04
13. Сокол Артём 0 0
14. Громыко Валерий 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 9 (1) 0.38
2. Кабелла Реми 8 (1) 0.33
3. Классон Виктор 5 (1) 0.21
4. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.17
5. Газинский Юрий 3 0.13
6. Де Вильена Тонни 2 0.08
7. Олссон Кристоффер 2 0.08
8. Петров Сергей 2 0.08
9. Ари Феррейра 2 (1) 0.08
10. Ионов Алексей 1 (1) 0.04
11. Вандерсон 1 0.04
12. Уткин Даниил 1 0.04
13. Сабуа Леон 1 0.04
14. Камболов Руслан 0 0
15. Смольников Игорь 0 0
16. Марков Евгений 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 8 0
2. Кангва Кингс 5 1
3. Довбня Александр Евгеньевич 5 1
4. Громыко Валерий 4 1
5. Кангва Эванс 4 1
6. Чаушич Горан 5 0
7. Сокол Артём 5 0
8. Ткачёв Сергей 4 0
9. Костадинов Георги 4 0
10. Хлусевич Даниил 4 0
11. Лесовой Даниил 2 1
12. Григалава Гиа 3 0
13. Беляев Максим 3 0
14. Панченко Кирилл 3 0
15. Пантелеев Владислав 3 0
16. Ломовицкий Александр 3 0
17. Луценко Евгений 2 0
18. Джорджевич Лука 2 0
19. Горбатенко Игорь 2 0
20. Рассказов Николай 2 0
21. Хагуш Анри 2 0
22. Денисов Александр 1 0
23. Комбаров Кирилл 1 0
24. Бурлак Тарас 1 0
25. Ковалёв Юрий 1 0
26. Злобин Николай 1 0
27. Коновалов Игорь 1 0
28. Кадири Мохаммед 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 7 2
2. Смольников Игорь 5 1
3. Сорокин Егор 5 1
4. Газинский Юрий 5 0
5. Олссон Кристоффер 5 0
6. Мартынович Александр 3 1
7. Петров Сергей 4 0
8. Классон Виктор 4 0
9. Рамирес Кристиан 4 0
10. Камболов Руслан 3 0
11. Берг Маркус 3 0
12. Ионов Алексей 2 0
13. Ари Феррейра 2 0
14. Кабелла Реми 2 0
15. Де Вильена Тонни 2 0
16. Уткин Даниил 2 0
17. Марков Евгений 1 0
18. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
19. Черников Александр 1 0
20. Вандерсон 1 0
21. Литвинов Вячеслав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6) 5.26% (1) 15.79% (3) 21.05% (4)
 Краснодар 12.2% (5) 14.63% (6) 12.2% (5) 17.07% (7) 21.95% (9) 21.95% (9)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва
Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар
Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
Краснодар: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Краснодар 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:3 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига Краснодар 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 6 3 55 - 21 51
2. Спартак Москва Заявка 24 14 5 5 49 - 28 47
3. Локомотив Москва Заявка 24 13 4 7 32 - 26 43
4. Рубин Заявка 25 13 4 8 34 - 29 43
5. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 42 - 25 43
6. Динамо Москва Заявка 24 13 3 8 36 - 26 42
7. Сочи Заявка 24 11 7 6 38 - 26 40
8. Химки Заявка 25 11 5 9 31 - 34 38
9. Ростов Заявка 25 11 4 10 32 - 27 37
10. Краснодар Заявка 24 10 4 10 44 - 35 34
11. Ахмат Заявка 25 9 5 11 27 - 32 32
12. Урал Заявка 24 6 11 7 22 - 30 29
13. Ротор Заявка 24 4 6 14 12 - 38 18
14. Уфа Заявка 25 4 5 16 18 - 41 17
15. Арсенал Тула Заявка 24 4 5 15 19 - 42 17
16. Тамбов Заявка 25 3 4 18 15 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 22 - 5 28
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
6. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
7. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
11. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
12. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 13 8 1 4 19 - 14 25
2. Спартак Москва Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
3. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
6. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 12 1 2 9 7 - 27 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • До матча
  • Добрый-добрый день, уважаемые любители футбола! Мы отправляемся в Тулу, где посмотрим за матчем "Арсенал" - "Краснодар". Комментирую я, Цапкин Иван. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2021, осталось 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 148
Арсенал Тула 12.2% (18)
X 16.9% (25)
Краснодар 70.9% (105)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Краснодар
4.56
3.85
1.92
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Арсенал Тула - Краснодар онлайн

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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Краснодар

Исход игры
Арсенал Тула
12.5% (19)
Ничья
17.8% (27)
Краснодар
69.7% (106)
Тотал 2.5
Больше
62.42% (93)
Меньше
37.58% (56)
Обе команды забьют
Да
76.51% (114)
Нет
23.49% (35)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
46.7% (71)
1:1 Ничья
15.1% (23)
0:1 Краснодар
13.2% (20)
2:1 Арсенал Тула
7.9% (12)
0:2 Краснодар
3.9% (6)
1:0 Арсенал Тула
3.3% (5)
1:3 Краснодар
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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