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Арсенал Тула
 
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Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.13
2. Лесовой Даниил 3 (1) 0.13
3. Ткачёв Сергей 2 0.08
4. Панченко Кирилл 2 0.08
5. Ломовицкий Александр 2 0.08
6. Кадири Мохаммед 2 0.08
7. Ковалёв Юрий 1 0.04
8. Кангва Кингс 1 0.04
9. Пантелеев Владислав 1 (1) 0.04
10. Луценко Евгений 1 0.04
11. Хлусевич Даниил 1 0.04
12. Джорджевич Лука 1 0.04
13. Сокол Артём 0 0
14. Громыко Валерий 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 9 (1) 0.38
2. Кабелла Реми 8 (1) 0.33
3. Классон Виктор 5 (1) 0.21
4. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.17
5. Газинский Юрий 3 0.13
6. Де Вильена Тонни 2 0.08
7. Олссон Кристоффер 2 0.08
8. Петров Сергей 2 0.08
9. Ари Феррейра 2 (1) 0.08
10. Ионов Алексей 1 (1) 0.04
11. Вандерсон 1 0.04
12. Уткин Даниил 1 0.04
13. Сабуа Леон 1 0.04
14. Камболов Руслан 0 0
15. Смольников Игорь 0 0
16. Марков Евгений 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 8 0
2. Кангва Кингс 5 1
3. Довбня Александр Евгеньевич 5 1
4. Громыко Валерий 4 1
5. Кангва Эванс 4 1
6. Чаушич Горан 5 0
7. Сокол Артём 5 0
8. Ткачёв Сергей 4 0
9. Костадинов Георги 4 0
10. Хлусевич Даниил 4 0
11. Лесовой Даниил 2 1
12. Григалава Гиа 3 0
13. Беляев Максим 3 0
14. Панченко Кирилл 3 0
15. Пантелеев Владислав 3 0
16. Ломовицкий Александр 3 0
17. Луценко Евгений 2 0
18. Джорджевич Лука 2 0
19. Горбатенко Игорь 2 0
20. Рассказов Николай 2 0
21. Хагуш Анри 2 0
22. Денисов Александр 1 0
23. Комбаров Кирилл 1 0
24. Бурлак Тарас 1 0
25. Ковалёв Юрий 1 0
26. Злобин Николай 1 0
27. Коновалов Игорь 1 0
28. Кадири Мохаммед 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 7 2
2. Смольников Игорь 5 1
3. Сорокин Егор 5 1
4. Газинский Юрий 5 0
5. Олссон Кристоффер 5 0
6. Мартынович Александр 3 1
7. Петров Сергей 4 0
8. Классон Виктор 4 0
9. Рамирес Кристиан 4 0
10. Камболов Руслан 3 0
11. Берг Маркус 3 0
12. Ионов Алексей 2 0
13. Ари Феррейра 2 0
14. Кабелла Реми 2 0
15. Де Вильена Тонни 2 0
16. Уткин Даниил 2 0
17. Марков Евгений 1 0
18. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
19. Черников Александр 1 0
20. Вандерсон 1 0
21. Литвинов Вячеслав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6) 5.26% (1) 15.79% (3) 21.05% (4)
 Краснодар 12.2% (5) 14.63% (6) 12.2% (5) 17.07% (7) 21.95% (9) 21.95% (9)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва
Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар
Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
Краснодар: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Краснодар 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:3 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига Краснодар 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 6 3 55 - 21 51
2. Спартак Москва Заявка 24 14 5 5 49 - 28 47
3. Локомотив Москва Заявка 24 13 4 7 32 - 26 43
4. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 42 - 25 43
5. Динамо Москва Заявка 24 13 3 8 36 - 26 42
6. Рубин Заявка 24 12 4 8 33 - 29 40
7. Сочи Заявка 24 11 7 6 38 - 26 40
8. Ростов Заявка 24 11 4 9 32 - 26 37
9. Химки Заявка 24 10 5 9 30 - 34 35
10. Краснодар Заявка 24 10 4 10 44 - 35 34
11. Ахмат Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
12. Урал Заявка 24 6 11 7 22 - 30 29
13. Ротор Заявка 24 4 6 14 12 - 38 18
14. Арсенал Тула Заявка 24 4 5 15 19 - 42 17
15. Уфа Заявка 24 3 5 16 15 - 41 14
16. Тамбов Заявка 24 3 4 17 15 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 22 - 5 28
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
11. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
12. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
13. Ростов Заявка 11 4 2 5 14 - 12 14
14. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
15. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
2. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
3. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
6. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
9. Химки Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2021, осталось 2 дня 7 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Арсенал Тула 23.6% (13)
    X 20% (11)
    Краснодар 56.4% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Краснодар
    4.60
    3.92
    1.92
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Краснодар онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Краснодар

    Исход игры
    Арсенал Тула
    23.6% (13)
    Ничья
    20% (11)
    Краснодар
    56.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.72% (29)
    Меньше
    45.28% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    73.58% (39)
    Нет
    26.42% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    38.2% (21)
    1:1 Ничья
    18.2% (10)
    2:1 Арсенал Тула
    12.7% (7)
    0:1 Краснодар
    10.9% (6)
    1:0 Арсенал Тула
    9.1% (5)
    0:2 Краснодар
    3.6% (2)
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