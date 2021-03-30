Арсенал Тула
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Стадион: Арсенал (Тула)
Краснодар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.13
|2.
|Лесовой Даниил
|3 (1)
|0.13
|3.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.08
|4.
|Панченко Кирилл
|2
|0.08
|5.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.08
|6.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.08
|7.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.04
|8.
|Кангва Кингс
|1
|0.04
|9.
|Пантелеев Владислав
|1 (1)
|0.04
|10.
|Луценко Евгений
|1
|0.04
|11.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.04
|12.
|Джорджевич Лука
|1
|0.04
|13.
|Сокол Артём
|0
|0
|14.
|Громыко Валерий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|9 (1)
|0.38
|2.
|Кабелла Реми
|8 (1)
|0.33
|3.
|Классон Виктор
|5 (1)
|0.21
|4.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.17
|5.
|Газинский Юрий
|3
|0.13
|6.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.08
|7.
|Олссон Кристоффер
|2
|0.08
|8.
|Петров Сергей
|2
|0.08
|9.
|Ари Феррейра
|2 (1)
|0.08
|10.
|Ионов Алексей
|1 (1)
|0.04
|11.
|Вандерсон
|1
|0.04
|12.
|Уткин Даниил
|1
|0.04
|13.
|Сабуа Леон
|1
|0.04
|14.
|Камболов Руслан
|0
|0
|15.
|Смольников Игорь
|0
|0
|16.
|Марков Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|8
|0
|2.
|Кангва Кингс
|5
|1
|3.
|Довбня Александр Евгеньевич
|5
|1
|4.
|Громыко Валерий
|4
|1
|5.
|Кангва Эванс
|4
|1
|6.
|Чаушич Горан
|5
|0
|7.
|Сокол Артём
|5
|0
|8.
|Ткачёв Сергей
|4
|0
|9.
|Костадинов Георги
|4
|0
|10.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|11.
|Лесовой Даниил
|2
|1
|12.
|Григалава Гиа
|3
|0
|13.
|Беляев Максим
|3
|0
|14.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|15.
|Пантелеев Владислав
|3
|0
|16.
|Ломовицкий Александр
|3
|0
|17.
|Луценко Евгений
|2
|0
|18.
|Джорджевич Лука
|2
|0
|19.
|Горбатенко Игорь
|2
|0
|20.
|Рассказов Николай
|2
|0
|21.
|Хагуш Анри
|2
|0
|22.
|Денисов Александр
|1
|0
|23.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|24.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|25.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|26.
|Злобин Николай
|1
|0
|27.
|Коновалов Игорь
|1
|0
|28.
|Кадири Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|7
|2
|2.
|Смольников Игорь
|5
|1
|3.
|Сорокин Егор
|5
|1
|4.
|Газинский Юрий
|5
|0
|5.
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|6.
|Мартынович Александр
|3
|1
|7.
|Петров Сергей
|4
|0
|8.
|Классон Виктор
|4
|0
|9.
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|10.
|Камболов Руслан
|3
|0
|11.
|Берг Маркус
|3
|0
|12.
|Ионов Алексей
|2
|0
|13.
|Ари Феррейра
|2
|0
|14.
|Кабелла Реми
|2
|0
|15.
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|16.
|Уткин Даниил
|2
|0
|17.
|Марков Евгений
|1
|0
|18.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|19.
|Черников Александр
|1
|0
|20.
|Вандерсон
|1
|0
|21.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|Краснодар
|12.2% (5)
|14.63% (6)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|21.95% (9)
|21.95% (9)
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =4 -10Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва
Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар
Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
Краснодар: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Краснодар 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига Краснодар 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|55 - 21
|51
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|49 - 28
|47
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|32 - 26
|43
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 25
|43
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|36 - 26
|42
|6.
|Рубин
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|33 - 29
|40
|7.
|Сочи
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 26
|40
|8.
|Ростов
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|32 - 26
|37
|9.
|Химки
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|30 - 34
|35
|10.
|Краснодар
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|44 - 35
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|12.
|Урал
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|22 - 30
|29
|13.
|Ротор
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|12 - 38
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|19 - 42
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|15 - 41
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|15 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Сочи
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 8
|28
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 5
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|6.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|7.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|13.
|Ростов
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|2.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|3.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|6.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 21
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Краснодар
Исход игры
Арсенал Тула
23.6% (13)
Ничья
20% (11)
Краснодар
56.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
54.72% (29)
Меньше
45.28% (24)
Обе команды забьют
Да
73.58% (39)
Нет
26.42% (14)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
38.2% (21)
1:1 Ничья
18.2% (10)
2:1 Арсенал Тула
12.7% (7)
0:1 Краснодар
10.9% (6)
1:0 Арсенал Тула
9.1% (5)
0:2 Краснодар
3.6% (2)
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