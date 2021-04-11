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Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Урал
0' 15'
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
24
Евгеньев
Роман
18
Ордец
Иван
2
Варела
Гильермо
8
Моро
Никола
47
Захарян
Арсен
53
Шиманьски
Себастиан
74
Фомин
Даниил
19
Лесовой
Даниил
20
Грулёв
Вячеслав
31
Годзюр
Ярослав
22
Адамов
Арсен
4
Страндберг
Стефан
44
Рыков
Владимир
13
Калинин
Игорь
18
Йовичич
Бранко
6
Августиняк
Рафал
5
Егорычев
Андрей
19
Мишкич
Даниэль
21
Подберёзкин
Вячеслав
9
Погребняк
Павел
Динамо Москва
4-1-4-1
Урал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 5 (2) 0.2
2. Комличенко Николай 4 (3) 0.16
3. Тюкавин Константин 3 0.12
4. Нжи Клинтон Муа 3 0.12
5. Моро Никола 3 (2) 0.12
6. Грулёв Вячеслав 2 0.08
7. Шиманьски Себастиан 1 0.04
8. Захарян Арсен 1 0.04
9. Евгеньев Роман 1 0.04
10. Рауш Константин 1 0.04
11. Нойштедтер Роман 1 0.04
12. Игбун Сильвестр 1 0.04
13. Ордец Иван 1 0.04
14. Шунич Тони 1 0.04
15. Скопинцев Дмитрий 1 0.04
16. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.04
17. Паршивлюк Сергей 0 0
18. Варела Гильермо 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 7 (4) 0.28
2. Августиняк Рафал 3 0.12
3. Погребняк Павел 2 0.08
4. Егорычев Андрей 2 0.08
5. Эль Кабир Отман 1 0.04
6. Калинин Игорь 1 0.04
7. Страндберг Стефан 1 0.04
8. Панюков Андрей 1 0.04
9. Евсеев Алексей 1 0.04
10. Подберёзкин Вячеслав 1 0.04
11. Гаджимурадов Рамазан 1 0.04
12. Шаболин Артём 1 0.04
13. Кулаков Денис 0 0
14. Ефремов Дмитрий 0 0
15. Мишкич Даниэль 0 0
16. Йовичич Бранко 0 0
17. Адамов Арсен 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 8 2
2. Евгеньев Роман 5 2
3. Ордец Иван 6 0
4. Грулёв Вячеслав 6 0
5. Шиманьски Себастиан 6 0
6. Комличенко Николай 4 1
7. Фомин Даниил 5 0
8. Каборе Шарль 4 0
9. Скопинцев Дмитрий 2 1
10. Плиев Заурбек 3 0
11. Нжи Клинтон Муа 3 0
12. Шунин Антон 2 0
13. Нойштедтер Роман 2 0
14. Филипп Максимилиан 2 0
15. Моро Никола 2 0
16. Лесовой Даниил 2 0
17. Слепов Сергей 2 0
18. Игбун Сильвестр 1 0
19. Варела Гильермо 1 0
20. Тюкавин Константин 1 0
Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 9 0
2. Калинин Игорь 6 0
3. Погребняк Павел 3 1
4. Страндберг Стефан 3 1
5. Емельянов Роман 3 1
6. Мишкич Даниэль 4 0
7. Егорычев Андрей 4 0
8. Кулаков Денис 3 0
9. Бикфалви Эрик 3 0
10. Подберёзкин Вячеслав 3 0
11. Помазун Илья 3 0
12. Золотов Николай 3 0
13. Йовичич Бранко 3 0
14. Августиняк Рафал 3 0
15. Араторе Марко 2 0
16. Ароян Вараздат 2 0
17. Герасимов Алексей 2 0
18. Гаджимурадов Рамазан 2 0
19. Годзюр Ярослав 1 0
20. Панюков Андрей 1 0
21. Евсеев Алексей 1 0
22. Бавин Юрий 1 0
23. Коновалов Иван 1 0
24. Эль Кабир Отман 1 0
25. Магомадов Чингиз 1 0
26. Ефремов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 14.29% (5) 5.71% (2) 28.57% (10) 22.86% (8) 5.71% (2) 22.86% (8)
 Урал 22.73% (5) 13.64% (3) 9.09% (2) 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва
Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва
Урал Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа
Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон Урал 3:1 Зета Урал 2:2 РФШ Рига Урал 2:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Урал 3:1 Краснодар-2 Тамбов 1:1 Урал ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Урал: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Урал 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Урал 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Урал Премьер-лига Динамо Москва 4:0 Урал Премьер-лига
Урал 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Урал 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Урал Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 25 15 7 3 55 - 21 52
2. Спартак Москва Заявка 24 14 5 5 49 - 28 47
3. Динамо Москва 0:0 Заявка 25 13 4 8 36 - 26 43
4. Локомотив Москва Заявка 24 13 4 7 32 - 26 43
5. Рубин Заявка 25 13 4 8 34 - 29 43
6. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 42 - 25 43
7. Сочи 0:0 Заявка 25 11 8 6 38 - 26 41
8. Химки Заявка 25 11 5 9 31 - 34 38
9. Ростов Заявка 25 11 4 10 32 - 27 37
10. Краснодар Заявка 25 10 4 11 44 - 36 34
11. Ахмат Заявка 25 9 5 11 27 - 32 32
12. Урал 0:0 Заявка 25 6 12 7 22 - 30 30
13. Арсенал Тула Заявка 25 5 5 15 20 - 42 20
14. Ротор Заявка 24 4 6 14 12 - 38 18
15. Уфа Заявка 25 4 5 16 18 - 41 17
16. Тамбов Заявка 25 3 4 18 15 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Сочи 0:0 Заявка 13 8 5 0 26 - 8 29
3. Динамо Москва 0:0 Заявка 13 9 2 2 22 - 5 29
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
6. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
7. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Урал 0:0 Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Арсенал Тула Заявка 12 5 4 3 15 - 14 19
11. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 13 8 1 4 19 - 14 25
2. Спартак Москва Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
3. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Зенит 0:0 Заявка 12 4 6 2 14 - 9 18
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва 0:0 Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
10. Сочи 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Урал 0:0 Заявка 13 1 7 5 10 - 21 10
12. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
13. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 12 1 2 9 7 - 27 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 15'
    Адамов на своей половине поля сыграл достаточно грубо, но судья не стал предупреждать карточкой футболиста. 
  • 14'
    Подберезкин здорово прострелил вдоль ворот с фланга, но никто из партнеров так и не смог зацепиться за мяч. 
  • 12'
    Пока достаточно осторожно стараются действовать обе команды. Вот сейчас игрок "Урала" нарушил правила и быстро извинился перед соперником. 
  • 10'
    Десять минут игры в первом тайме позади. Прошли они под контролем футболистов "Динамо". 
  • 8'
    Лесовой из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, взял на себя инициативу, но в створ не попал - выше. 
  • 6'
    Футболисты "Динамо" пытаются захватить инициативу на старте первого тайма. Подолгу они комбинируют и работают с мячом. 
  • 4'
    Москвичи заработали угловой удар, но создать момент после корнера так и не удалось. 
  • 3'
    В спокойном темпе начали эту встречу обе команды. Идет борьба за инициативу. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал. Матч начался. 
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Я приглашаю Вас на матч, в котором московское "Динамо" сыграет против "Урала". Комментирую я, Цапкин Иван. 
Прогнозы 147
Динамо Москва 95.2% (140)
X 4.1% (6)
Урал 0.7% (1)
Все прогнозы
1.58 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Урал
1.45
4.73
9.47
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Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Урал

Исход игры
Динамо Москва
95.2% (140)
Ничья
4.1% (6)
Урал
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (66)
Меньше
54.48% (79)
Обе команды забьют
Да
47.59% (69)
Нет
52.41% (76)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
34.7% (51)
2:0 Динамо Москва
32% (47)
1:0 Динамо Москва
18.4% (27)
3:1 Динамо Москва
7.5% (11)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:0 Динамо Москва
1.4% (2)
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