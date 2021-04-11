Первый тайм

15' Адамов на своей половине поля сыграл достаточно грубо, но судья не стал предупреждать карточкой футболиста.

14' Подберезкин здорово прострелил вдоль ворот с фланга, но никто из партнеров так и не смог зацепиться за мяч.

12' Пока достаточно осторожно стараются действовать обе команды. Вот сейчас игрок "Урала" нарушил правила и быстро извинился перед соперником.

10' Десять минут игры в первом тайме позади. Прошли они под контролем футболистов "Динамо".