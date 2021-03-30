Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Урал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|5 (2)
|0.21
|2.
|Комличенко Николай
|4 (3)
|0.17
|3.
|Тюкавин Константин
|3
|0.13
|4.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0.13
|5.
|Моро Никола
|3 (2)
|0.13
|6.
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.08
|7.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.04
|8.
|Захарян Арсен
|1
|0.04
|9.
|Евгеньев Роман
|1
|0.04
|10.
|Рауш Константин
|1
|0.04
|11.
|Нойштедтер Роман
|1
|0.04
|12.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.04
|13.
|Ордец Иван
|1
|0.04
|14.
|Шунич Тони
|1
|0.04
|15.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|16.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.04
|17.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|18.
|Варела Гильермо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|7 (4)
|0.29
|2.
|Августиняк Рафал
|3
|0.13
|3.
|Погребняк Павел
|2
|0.08
|4.
|Егорычев Андрей
|2
|0.08
|5.
|Эль Кабир Отман
|1
|0.04
|6.
|Калинин Игорь
|1
|0.04
|7.
|Страндберг Стефан
|1
|0.04
|8.
|Панюков Андрей
|1
|0.04
|9.
|Евсеев Алексей
|1
|0.04
|10.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.04
|11.
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0.04
|12.
|Шаболин Артём
|1
|0.04
|13.
|Кулаков Денис
|0
|0
|14.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|15.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|16.
|Йовичич Бранко
|0
|0
|17.
|Адамов Арсен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|8
|2
|2.
|Евгеньев Роман
|5
|2
|3.
|Ордец Иван
|6
|0
|4.
|Грулёв Вячеслав
|6
|0
|5.
|Шиманьски Себастиан
|6
|0
|6.
|Комличенко Николай
|4
|1
|7.
|Фомин Даниил
|5
|0
|8.
|Каборе Шарль
|4
|0
|9.
|Скопинцев Дмитрий
|2
|1
|10.
|Плиев Заурбек
|3
|0
|11.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|12.
|Шунин Антон
|2
|0
|13.
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|14.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|15.
|Моро Никола
|2
|0
|16.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|17.
|Слепов Сергей
|2
|0
|18.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|19.
|Варела Гильермо
|1
|0
|20.
|Тюкавин Константин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|9
|0
|2.
|Калинин Игорь
|6
|0
|3.
|Погребняк Павел
|3
|1
|4.
|Страндберг Стефан
|3
|1
|5.
|Емельянов Роман
|3
|1
|6.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|7.
|Егорычев Андрей
|4
|0
|8.
|Кулаков Денис
|3
|0
|9.
|Бикфалви Эрик
|3
|0
|10.
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|11.
|Помазун Илья
|3
|0
|12.
|Золотов Николай
|3
|0
|13.
|Йовичич Бранко
|3
|0
|14.
|Августиняк Рафал
|3
|0
|15.
|Араторе Марко
|2
|0
|16.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|17.
|Герасимов Алексей
|2
|0
|18.
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|19.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|20.
|Панюков Андрей
|1
|0
|21.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|22.
|Бавин Юрий
|1
|0
|23.
|Коновалов Иван
|1
|0
|24.
|Эль Кабир Отман
|1
|0
|25.
|Магомадов Чингиз
|1
|0
|26.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|14.29% (5)
|5.71% (2)
|28.57% (10)
|22.86% (8)
|5.71% (2)
|22.86% (8)
|Урал
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =1 -7Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва
Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва
Урал Последние 20 матчей: +8 =8 -4Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Урал: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Урал 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Урал 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Урал Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|55 - 21
|51
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|49 - 28
|47
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|32 - 26
|43
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 25
|43
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|36 - 26
|42
|6.
|Рубин
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|33 - 29
|40
|7.
|Сочи
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 26
|40
|8.
|Ростов
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|32 - 26
|37
|9.
|Химки
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|30 - 34
|35
|10.
|Краснодар
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|44 - 35
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|12.
|Урал
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|22 - 30
|29
|13.
|Ротор
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|12 - 38
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|19 - 42
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|15 - 41
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|15 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Сочи
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 8
|28
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 5
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|6.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|7.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|13.
|Ростов
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|2.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|3.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|6.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 21
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Урал
Исход игры
Динамо Москва
89.8% (44)
Ничья
8.2% (4)
Урал
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.43% (19)
Меньше
59.57% (28)
Обе команды забьют
Да
46.81% (22)
Нет
53.19% (25)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
34.7% (17)
2:1 Динамо Москва
24.5% (12)
1:0 Динамо Москва
14.3% (7)
3:1 Динамо Москва
10.2% (5)
1:1 Ничья
8.2% (4)
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