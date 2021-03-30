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Динамо Москва
 
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Стадион:
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 5 (2) 0.21
2. Комличенко Николай 4 (3) 0.17
3. Тюкавин Константин 3 0.13
4. Нжи Клинтон Муа 3 0.13
5. Моро Никола 3 (2) 0.13
6. Грулёв Вячеслав 2 0.08
7. Шиманьски Себастиан 1 0.04
8. Захарян Арсен 1 0.04
9. Евгеньев Роман 1 0.04
10. Рауш Константин 1 0.04
11. Нойштедтер Роман 1 0.04
12. Игбун Сильвестр 1 0.04
13. Ордец Иван 1 0.04
14. Шунич Тони 1 0.04
15. Скопинцев Дмитрий 1 0.04
16. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.04
17. Паршивлюк Сергей 0 0
18. Варела Гильермо 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 7 (4) 0.29
2. Августиняк Рафал 3 0.13
3. Погребняк Павел 2 0.08
4. Егорычев Андрей 2 0.08
5. Эль Кабир Отман 1 0.04
6. Калинин Игорь 1 0.04
7. Страндберг Стефан 1 0.04
8. Панюков Андрей 1 0.04
9. Евсеев Алексей 1 0.04
10. Подберёзкин Вячеслав 1 0.04
11. Гаджимурадов Рамазан 1 0.04
12. Шаболин Артём 1 0.04
13. Кулаков Денис 0 0
14. Ефремов Дмитрий 0 0
15. Мишкич Даниэль 0 0
16. Йовичич Бранко 0 0
17. Адамов Арсен 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 8 2
2. Евгеньев Роман 5 2
3. Ордец Иван 6 0
4. Грулёв Вячеслав 6 0
5. Шиманьски Себастиан 6 0
6. Комличенко Николай 4 1
7. Фомин Даниил 5 0
8. Каборе Шарль 4 0
9. Скопинцев Дмитрий 2 1
10. Плиев Заурбек 3 0
11. Нжи Клинтон Муа 3 0
12. Шунин Антон 2 0
13. Нойштедтер Роман 2 0
14. Филипп Максимилиан 2 0
15. Моро Никола 2 0
16. Лесовой Даниил 2 0
17. Слепов Сергей 2 0
18. Игбун Сильвестр 1 0
19. Варела Гильермо 1 0
20. Тюкавин Константин 1 0
Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 9 0
2. Калинин Игорь 6 0
3. Погребняк Павел 3 1
4. Страндберг Стефан 3 1
5. Емельянов Роман 3 1
6. Мишкич Даниэль 4 0
7. Егорычев Андрей 4 0
8. Кулаков Денис 3 0
9. Бикфалви Эрик 3 0
10. Подберёзкин Вячеслав 3 0
11. Помазун Илья 3 0
12. Золотов Николай 3 0
13. Йовичич Бранко 3 0
14. Августиняк Рафал 3 0
15. Араторе Марко 2 0
16. Ароян Вараздат 2 0
17. Герасимов Алексей 2 0
18. Гаджимурадов Рамазан 2 0
19. Годзюр Ярослав 1 0
20. Панюков Андрей 1 0
21. Евсеев Алексей 1 0
22. Бавин Юрий 1 0
23. Коновалов Иван 1 0
24. Эль Кабир Отман 1 0
25. Магомадов Чингиз 1 0
26. Ефремов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 14.29% (5) 5.71% (2) 28.57% (10) 22.86% (8) 5.71% (2) 22.86% (8)
 Урал 22.73% (5) 13.64% (3) 9.09% (2) 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Спартак Москва
Динамо Москва 2:0 Тамбов Ахмат 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва
Урал Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа
Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон Урал 3:1 Зета Урал 2:2 РФШ Рига Урал 2:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Урал 3:1 Краснодар-2 Тамбов 1:1 Урал ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Урал: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Урал 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Урал 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Урал Премьер-лига Динамо Москва 4:0 Урал Премьер-лига
Урал 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Урал 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Урал Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 6 3 55 - 21 51
2. Спартак Москва Заявка 24 14 5 5 49 - 28 47
3. Локомотив Москва Заявка 24 13 4 7 32 - 26 43
4. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 42 - 25 43
5. Динамо Москва Заявка 24 13 3 8 36 - 26 42
6. Рубин Заявка 24 12 4 8 33 - 29 40
7. Сочи Заявка 24 11 7 6 38 - 26 40
8. Ростов Заявка 24 11 4 9 32 - 26 37
9. Химки Заявка 24 10 5 9 30 - 34 35
10. Краснодар Заявка 24 10 4 10 44 - 35 34
11. Ахмат Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
12. Урал Заявка 24 6 11 7 22 - 30 29
13. Ротор Заявка 24 4 6 14 12 - 38 18
14. Арсенал Тула Заявка 24 4 5 15 19 - 42 17
15. Уфа Заявка 24 3 5 16 15 - 41 14
16. Тамбов Заявка 24 3 4 17 15 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 22 - 5 28
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
11. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
12. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
13. Ростов Заявка 11 4 2 5 14 - 12 14
14. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
15. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
2. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
3. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
6. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
9. Химки Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2021, осталось 2 дня 10 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Динамо Москва 89.8% (44)
    X 8.2% (4)
    Урал 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Урал
    1.58
    4.38
    6.90
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Урал

    Исход игры
    Динамо Москва
    89.8% (44)
    Ничья
    8.2% (4)
    Урал
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.43% (19)
    Меньше
    59.57% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    46.81% (22)
    Нет
    53.19% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    34.7% (17)
    2:1 Динамо Москва
    24.5% (12)
    1:0 Динамо Москва
    14.3% (7)
    3:1 Динамо Москва
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    8.2% (4)
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