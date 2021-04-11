По моему, Сочи один мяч забьёт.
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|8 (3)
|0.32
|2.
|Заболотный Антон
|7
|0.28
|3.
|Бурмистров Никита
|5
|0.2
|4.
|Юсупов Артур
|5
|0.2
|5.
|Терехов Сергей
|3
|0.12
|6.
|Мевля Миха
|3
|0.12
|7.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.08
|8.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.04
|9.
|Заика Кирилл
|1
|0.04
|10.
|Руденко Александр Александрович
|1
|0.04
|11.
|Барсов Максим
|1
|0.04
|12.
|Дуганджич Марко
|1
|0.04
|13.
|Миладинович Иван
|1
|0.04
|14.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|15.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|16.
|Новосельцев Иван
|0
|0
|17.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|13 (3)
|0.52
|2.
|Азмун Сердар
|13 (2)
|0.52
|3.
|Ерохин Александр
|6
|0.24
|4.
|Мостовой Андрей
|4
|0.16
|5.
|Дуглас Сантос
|3
|0.12
|6.
|Караваев Вячеслав
|3
|0.12
|7.
|Кузяев Далер
|3
|0.12
|8.
|Сутормин Алексей
|2
|0.08
|9.
|Вендел Маркус
|2
|0.08
|10.
|Ловрен Деян
|2
|0.08
|11.
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|12.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.04
|13.
|Малком Филипе
|1
|0.04
|14.
|Круговой Данил
|0
|0
|15.
|Жирков Юрий
|0
|0
|16.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|17.
|Барриос Вилмар
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|8
|1
|2.
|Заика Кирилл
|5
|1
|3.
|Заболотный Антон
|6
|0
|4.
|Миладинович Иван
|6
|0
|5.
|Цаллагов Ибрагим
|4
|1
|6.
|Нобоа Кристиан
|5
|0
|7.
|Маргасов Тимофей
|5
|0
|8.
|Юсупов Артур
|4
|0
|9.
|Маммана Эмануэль
|4
|0
|10.
|Бурмистров Никита
|2
|1
|11.
|Дуганджич Марко
|3
|0
|12.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|13.
|Мевля Миха
|2
|0
|14.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|15.
|Новосельцев Иван
|2
|0
|16.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0
|17.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|18.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|19.
|Пруцев Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ракицкий Ярослав
|5
|2
|2.
|Барриос Вилмар
|6
|1
|3.
|Ловрен Деян
|4
|0
|4.
|Азмун Сердар
|3
|0
|5.
|Кузяев Далер
|3
|0
|6.
|Ерохин Александр
|2
|0
|7.
|Оздоев Магомед
|2
|0
|8.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|9.
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|10.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|11.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|12.
|Малком Филипе
|2
|0
|13.
|Жирков Юрий
|1
|0
|14.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Вендел Маркус
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|26.32% (10)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|Зенит
|5.56% (3)
|24.07% (13)
|12.96% (7)
|7.41% (4)
|20.37% (11)
|29.63% (16)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|25
|15
|7
|3
|55 - 21
|52
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|49 - 28
|47
|3.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|25
|13
|4
|8
|36 - 26
|43
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|32 - 26
|43
|5.
|Рубин
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|34 - 29
|43
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 25
|43
|7.
|Сочи
|0:0 Заявка
|25
|11
|8
|6
|38 - 26
|41
|8.
|Химки
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 34
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|32 - 27
|37
|10.
|Краснодар
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|44 - 36
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 32
|32
|12.
|Урал
|0:0 Заявка
|25
|6
|12
|7
|22 - 30
|30
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|20 - 42
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|12 - 38
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|18 - 41
|17
|16.
|Тамбов
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|15 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Сочи
|0:0 Заявка
|13
|8
|5
|0
|26 - 8
|29
|3.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 5
|29
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|7.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Урал
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 14
|19
|11.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|Зенит
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 9
|18
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|10.
|Сочи
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Урал
|0:0 Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 21
|10
|12.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|13.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 27
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1