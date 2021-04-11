Правым флангом контрвыпад провели сочинцы, откуда следовала прострельная передача в район 11-метровой отметки, но защитникам северян удалось отбиться.

ОПАСНО! Впервые провалилась оборона сочинцев, и Азмун спокойно с мячом вошёл в штрафную площадь по правому флангу и на силу пробивал по воротам низом - Николаю Заболотному удалось среагировать и совершить сэйв.

Вендел в глубине поля заработал штрафной удар для своей команды. Большими силами гости подтягиваются вперёд. Подавать со стандарта снова будет Ракицкий.

Всё-таки разыграли мяч накоротке питерцы, после чего с левого фланга последовала подача в штрафную площадку. Сочинцы отбились, после чего сумели заблокировать удар с подбора от Малкома.

Угловой с левого фланга подали гости, после чего было ещё несколько подач и прострелов в штрафную площадку, но пробить по воротам Николая Заболотного никому не позволили.

13' Букмекеры перед матчем видели "Зенит" достаточно большим фаворитом этой встречи. По игре пока что мы видим равную борьбу. Чемпион России превосходит соперника только по владению мячом.

12' Дзюба негодует. Только что со стороны Артёма главный арбитр усмотрел нарушение правил на левом фланге атаки "Зенита".

11' Штрафной удар на левом фланге атаки заработали гости. Ракицкий подавал мяч на дальний угол вратарской площади, но там всё под контролем было защитников "Сочи".

10' "Зенит, Зенит!" - активизировался гостевой фан-сектор на "Фиште". Хочется петербургским фанатам увидеть первую остроту у ворот Николая Заболотного.

9' Подача углового у команды Владимира Федотова не получилась опасной - Лунёв уверенно забрал мяч под свой контроль, сработав на выходе.

8' Антон Заболотный на месте левого вингера заработал штрафной удар для "Сочи". Оригинально хозяева разыгрывали стандарт накоротке, но питерцам удалось отбиться на угловой.

7' Три в три в контратаку убегали сочинцы, но Юсупов передержал мяч, из-за чего наступление потеряло темп. В итоге, Артур пробил с места с угла штрафной площади, и в створ ворот не попал.

6' Не очень много болельщиков на трибунах арены "Фишт", но атмосфера впечатляет, благодаря хорошей акустике. Публика очень шумно себя ведёт.

5' Кузяев протащил мяч на левый фланг атаки, сместился немного в центр, после чего отпасовал на Малкома. Бразилец пытался сбросить мяч под удар Азмуну, но последний был накрыт.

4' Принялись катать мяч поперёк поля в центральной зоне "сине-бело-голубые". Не настроены они играть с соперником на встречных курсах.

3' Первая атака южан в этом матче закончилась потерей мяча, после чего Антон Заболотный сфолил против Вендела.

2' Дзюба на левом фланге атаки получил мяч, после чего пытался тонко отпасовать в штрафную площадку на Кузяева, но передача была перехвачена защитниками "Сочи".