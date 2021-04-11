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Сочи
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Зенит
0' 15'
12
Заболотный
Николай
45
Миладинович
Иван
24
Маммана
Эмануэль
87
Прохин
Данила
27
Заика
Кирилл
16
Нобоа
Кристиан
15
Цаллагов
Ибрагим
6
Юсупов
Артур
13
Терехов
Сергей
9
Заболотный
Антон
18
Бурмистров
Никита
99
Лунёв
Андрей
15
Караваев
Вячеслав
44
Ракицкий
Ярослав
2
Чистяков
Дмитрий
3
Дуглас
Сантос
8
Малком
Филипе
14
Кузяев
Далер
5
Барриос
Вилмар
20
Вендел
Маркус
7
Азмун
Сердар
22
Дзюба
Артём
Сочи
3-5-2
Зенит
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 8 (3) 0.32
2. Заболотный Антон 7 0.28
3. Бурмистров Никита 5 0.2
4. Юсупов Артур 5 0.2
5. Терехов Сергей 3 0.12
6. Мевля Миха 3 0.12
7. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.08
8. Жоаозиньо Рамос 1 0.04
9. Заика Кирилл 1 0.04
10. Руденко Александр Александрович 1 0.04
11. Барсов Максим 1 0.04
12. Дуганджич Марко 1 0.04
13. Миладинович Иван 1 0.04
14. Маргасов Тимофей 0 0
15. Набиуллин Эльмир 0 0
16. Новосельцев Иван 0 0
17. Маммана Эмануэль 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 13 (3) 0.52
2. Азмун Сердар 13 (2) 0.52
3. Ерохин Александр 6 0.24
4. Мостовой Андрей 4 0.16
5. Дуглас Сантос 3 0.12
6. Караваев Вячеслав 3 0.12
7. Кузяев Далер 3 0.12
8. Сутормин Алексей 2 0.08
9. Вендел Маркус 2 0.08
10. Ловрен Деян 2 0.08
11. Ракицкий Ярослав 1 0.04
12. Дриусси Себастьян 1 0.04
13. Малком Филипе 1 0.04
14. Круговой Данил 0 0
15. Жирков Юрий 0 0
16. Оздоев Магомед 0 0
17. Барриос Вилмар 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 8 1
2. Заика Кирилл 5 1
3. Заболотный Антон 6 0
4. Миладинович Иван 6 0
5. Цаллагов Ибрагим 4 1
6. Нобоа Кристиан 5 0
7. Маргасов Тимофей 5 0
8. Юсупов Артур 4 0
9. Маммана Эмануэль 4 0
10. Бурмистров Никита 2 1
11. Дуганджич Марко 3 0
12. Полоз Дмитрий 2 0
13. Мевля Миха 2 0
14. Набиуллин Эльмир 2 0
15. Новосельцев Иван 2 0
16. Жоаозиньо Рамос 1 0
17. Джанаев Сослан 1 0
18. Бахтияров Акмаль 1 0
19. Пруцев Данил 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 5 2
2. Барриос Вилмар 6 1
3. Ловрен Деян 4 0
4. Азмун Сердар 3 0
5. Кузяев Далер 3 0
6. Ерохин Александр 2 0
7. Оздоев Магомед 2 0
8. Караваев Вячеслав 2 0
9. Чистяков Дмитрий 2 0
10. Сутормин Алексей 2 0
11. Дуглас Сантос 2 0
12. Малком Филипе 2 0
13. Жирков Юрий 1 0
14. Дриусси Себастьян 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 10.53% (4) 13.16% (5) 13.16% (5) 26.32% (10) 15.79% (6) 21.05% (8)
 Зенит 5.56% (3) 24.07% (13) 12.96% (7) 7.41% (4) 20.37% (11) 29.63% (16)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи
Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи
Зенит Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит
Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит

Последние игры между собой

Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Зенит: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Зенит 3:1 Сочи Премьер-лига Зенит 2:1 Сочи Премьер-лига Зенит 2:1 Сочи Товарищеские матчи Сочи 0:2 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 25 15 7 3 55 - 21 52
2. Спартак Москва Заявка 24 14 5 5 49 - 28 47
3. Динамо Москва 0:0 Заявка 25 13 4 8 36 - 26 43
4. Локомотив Москва Заявка 24 13 4 7 32 - 26 43
5. Рубин Заявка 25 13 4 8 34 - 29 43
6. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 42 - 25 43
7. Сочи 0:0 Заявка 25 11 8 6 38 - 26 41
8. Химки Заявка 25 11 5 9 31 - 34 38
9. Ростов Заявка 25 11 4 10 32 - 27 37
10. Краснодар Заявка 25 10 4 11 44 - 36 34
11. Ахмат Заявка 25 9 5 11 27 - 32 32
12. Урал 0:0 Заявка 25 6 12 7 22 - 30 30
13. Арсенал Тула Заявка 25 5 5 15 20 - 42 20
14. Ротор Заявка 24 4 6 14 12 - 38 18
15. Уфа Заявка 25 4 5 16 18 - 41 17
16. Тамбов Заявка 25 3 4 18 15 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Сочи 0:0 Заявка 13 8 5 0 26 - 8 29
3. Динамо Москва 0:0 Заявка 13 9 2 2 22 - 5 29
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
6. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
7. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Урал 0:0 Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Арсенал Тула Заявка 12 5 4 3 15 - 14 19
11. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 13 8 1 4 19 - 14 25
2. Спартак Москва Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
3. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Зенит 0:0 Заявка 12 4 6 2 14 - 9 18
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва 0:0 Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
10. Сочи 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Урал 0:0 Заявка 13 1 7 5 10 - 21 10
12. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
13. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 12 1 2 9 7 - 27 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Угловой
    18'
    Угловой с левого фланга подали гости, после чего было ещё несколько подач и прострелов в штрафную площадку, но пробить по воротам Николая Заболотного никому не позволили.
  • 17'
    Всё-таки разыграли мяч накоротке питерцы, после чего с левого фланга последовала подача в штрафную площадку. Сочинцы отбились, после чего сумели заблокировать удар с подбора от Малкома.
  • Фол, нарушение
    16'
    Вендел в глубине поля заработал штрафной удар для своей команды. Большими силами гости подтягиваются вперёд. Подавать со стандарта снова будет Ракицкий.
  • Опасный момент
    15'
    ОПАСНО! Впервые провалилась оборона сочинцев, и Азмун спокойно с мячом вошёл в штрафную площадь по правому флангу и на силу пробивал по воротам низом - Николаю Заболотному удалось среагировать и совершить сэйв.
  • 14'
    Правым флангом контрвыпад провели сочинцы, откуда следовала прострельная передача в район 11-метровой отметки, но защитникам северян удалось отбиться.
  • 13'
    Букмекеры перед матчем видели "Зенит" достаточно большим фаворитом этой встречи. По игре пока что мы видим равную борьбу. Чемпион России превосходит соперника только по владению мячом.
  • Фол, нарушение
    12'
    Дзюба негодует. Только что со стороны Артёма главный арбитр усмотрел нарушение правил на левом фланге атаки "Зенита".
  • Фол, нарушение
    11'
    Штрафной удар на левом фланге атаки заработали гости. Ракицкий подавал мяч на дальний угол вратарской площади, но там всё под контролем было защитников "Сочи".
  • 10'
    "Зенит, Зенит!" - активизировался гостевой фан-сектор на "Фиште". Хочется петербургским фанатам увидеть первую остроту у ворот Николая Заболотного.
  • Угловой
    9'
    Подача углового у команды Владимира Федотова не получилась опасной - Лунёв уверенно забрал мяч под свой контроль, сработав на выходе.
  • Фол, нарушение
    8'
    Антон Заболотный на месте левого вингера заработал штрафной удар для "Сочи". Оригинально хозяева разыгрывали стандарт накоротке, но питерцам удалось отбиться на угловой.
  • Опасный момент
    7'
    Три в три в контратаку убегали сочинцы, но Юсупов передержал мяч, из-за чего наступление потеряло темп. В итоге, Артур пробил с места с угла штрафной площади, и в створ ворот не попал.
  • 6'
    Не очень много болельщиков на трибунах арены "Фишт", но атмосфера впечатляет, благодаря хорошей акустике. Публика очень шумно себя ведёт.
  • 5'
    Кузяев протащил мяч на левый фланг атаки, сместился немного в центр, после чего отпасовал на Малкома. Бразилец пытался сбросить мяч под удар Азмуну, но последний был накрыт.
  • 4'
    Принялись катать мяч поперёк поля в центральной зоне "сине-бело-голубые". Не настроены они играть с соперником на встречных курсах.
  • Фол, нарушение
    3'
    Первая атака южан в этом матче закончилась потерей мяча, после чего Антон Заболотный сфолил против Вендела.
  • 2'
    Дзюба на левом фланге атаки получил мяч, после чего пытался тонко отпасовать в штрафную площадку на Кузяева, но передача была перехвачена защитниками "Сочи".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Питерцы первыми разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 25-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Сочи" сыграет дома с "Зенитом".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 155
Сочи 5.2% (8)
X 16.1% (25)
Зенит 78.7% (122)
+1
выиграет Зенит, со счетом 1:2
По моему, Сочи один мяч забьёт.
Ночной охотник #
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Зенит
6.25
4.60
1.66
Все Коэффициенты
Новости
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Прогнозы на матч Сочи 0:0 Зенит

Исход игры
Сочи
5.2% (8)
Ничья
16.1% (25)
Зенит
78.7% (122)
Тотал 2.5
Больше
64.05% (98)
Меньше
35.95% (55)
Обе команды забьют
Да
77.12% (118)
Нет
22.88% (35)
Популярный счёт
1:2 Зенит
47.7% (74)
1:1 Ничья
13.5% (21)
0:2 Зенит
12.9% (20)
0:1 Зенит
8.4% (13)
1:3 Зенит
6.5% (10)
2:1 Сочи
4.5% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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