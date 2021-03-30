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Сочи
 
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Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 8 (3) 0.33
2. Заболотный Антон 7 0.29
3. Бурмистров Никита 5 0.21
4. Юсупов Артур 5 0.21
5. Терехов Сергей 3 0.13
6. Мевля Миха 3 0.13
7. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.08
8. Жоаозиньо Рамос 1 0.04
9. Заика Кирилл 1 0.04
10. Руденко Александр Александрович 1 0.04
11. Барсов Максим 1 0.04
12. Дуганджич Марко 1 0.04
13. Миладинович Иван 1 0.04
14. Маргасов Тимофей 0 0
15. Набиуллин Эльмир 0 0
16. Новосельцев Иван 0 0
17. Маммана Эмануэль 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 13 (3) 0.54
2. Азмун Сердар 13 (2) 0.54
3. Ерохин Александр 6 0.25
4. Мостовой Андрей 4 0.17
5. Дуглас Сантос 3 0.13
6. Караваев Вячеслав 3 0.13
7. Кузяев Далер 3 0.13
8. Сутормин Алексей 2 0.08
9. Вендел Маркус 2 0.08
10. Ловрен Деян 2 0.08
11. Ракицкий Ярослав 1 0.04
12. Дриусси Себастьян 1 0.04
13. Малком Филипе 1 0.04
14. Круговой Данил 0 0
15. Жирков Юрий 0 0
16. Оздоев Магомед 0 0
17. Барриос Вилмар 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 8 1
2. Заика Кирилл 5 1
3. Заболотный Антон 6 0
4. Миладинович Иван 6 0
5. Цаллагов Ибрагим 4 1
6. Нобоа Кристиан 5 0
7. Маргасов Тимофей 5 0
8. Юсупов Артур 4 0
9. Маммана Эмануэль 4 0
10. Бурмистров Никита 2 1
11. Дуганджич Марко 3 0
12. Полоз Дмитрий 2 0
13. Мевля Миха 2 0
14. Набиуллин Эльмир 2 0
15. Новосельцев Иван 2 0
16. Жоаозиньо Рамос 1 0
17. Джанаев Сослан 1 0
18. Бахтияров Акмаль 1 0
19. Пруцев Данил 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 5 2
2. Барриос Вилмар 6 1
3. Ловрен Деян 4 0
4. Азмун Сердар 3 0
5. Кузяев Далер 3 0
6. Ерохин Александр 2 0
7. Оздоев Магомед 2 0
8. Караваев Вячеслав 2 0
9. Чистяков Дмитрий 2 0
10. Сутормин Алексей 2 0
11. Дуглас Сантос 2 0
12. Малком Филипе 2 0
13. Жирков Юрий 1 0
14. Дриусси Себастьян 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 10.53% (4) 13.16% (5) 13.16% (5) 26.32% (10) 15.79% (6) 21.05% (8)
 Зенит 5.56% (3) 24.07% (13) 12.96% (7) 7.41% (4) 20.37% (11) 29.63% (16)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи
Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи
Зенит Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит
Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит

Последние игры между собой

Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Зенит: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Зенит 3:1 Сочи Премьер-лига Зенит 2:1 Сочи Премьер-лига Зенит 2:1 Сочи Товарищеские матчи Сочи 0:2 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 6 3 55 - 21 51
2. Спартак Москва Заявка 24 14 5 5 49 - 28 47
3. Локомотив Москва Заявка 24 13 4 7 32 - 26 43
4. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 42 - 25 43
5. Динамо Москва Заявка 24 13 3 8 36 - 26 42
6. Рубин Заявка 24 12 4 8 33 - 29 40
7. Сочи Заявка 24 11 7 6 38 - 26 40
8. Ростов Заявка 24 11 4 9 32 - 26 37
9. Химки Заявка 24 10 5 9 30 - 34 35
10. Краснодар Заявка 24 10 4 10 44 - 35 34
11. Ахмат Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
12. Урал Заявка 24 6 11 7 22 - 30 29
13. Ротор Заявка 24 4 6 14 12 - 38 18
14. Арсенал Тула Заявка 24 4 5 15 19 - 42 17
15. Уфа Заявка 24 3 5 16 15 - 41 14
16. Тамбов Заявка 24 3 4 17 15 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 22 - 5 28
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
11. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
12. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
13. Ростов Заявка 11 4 2 5 14 - 12 14
14. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
15. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
2. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
3. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
6. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
9. Химки Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2021, осталось 2 дня 10 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Сочи 8% (4)
    X 26% (13)
    Зенит 66% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Зенит
    6.50
    4.45
    1.64
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Сочи - Зенит

    Исход игры
    Сочи
    8% (4)
    Ничья
    26% (13)
    Зенит
    66% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (32)
    Меньше
    33.33% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (42)
    Нет
    12.5% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    42% (21)
    1:1 Ничья
    20% (10)
    2:1 Сочи
    8% (4)
    0:2 Зенит
    6% (3)
    0:1 Зенит
    6% (3)
    2:2 Ничья
    6% (3)
    1:3 Зенит
    4% (2)
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