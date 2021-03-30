Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|8 (3)
|0.33
|2.
|Заболотный Антон
|7
|0.29
|3.
|Бурмистров Никита
|5
|0.21
|4.
|Юсупов Артур
|5
|0.21
|5.
|Терехов Сергей
|3
|0.13
|6.
|Мевля Миха
|3
|0.13
|7.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.08
|8.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.04
|9.
|Заика Кирилл
|1
|0.04
|10.
|Руденко Александр Александрович
|1
|0.04
|11.
|Барсов Максим
|1
|0.04
|12.
|Дуганджич Марко
|1
|0.04
|13.
|Миладинович Иван
|1
|0.04
|14.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|15.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|16.
|Новосельцев Иван
|0
|0
|17.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|13 (3)
|0.54
|2.
|Азмун Сердар
|13 (2)
|0.54
|3.
|Ерохин Александр
|6
|0.25
|4.
|Мостовой Андрей
|4
|0.17
|5.
|Дуглас Сантос
|3
|0.13
|6.
|Караваев Вячеслав
|3
|0.13
|7.
|Кузяев Далер
|3
|0.13
|8.
|Сутормин Алексей
|2
|0.08
|9.
|Вендел Маркус
|2
|0.08
|10.
|Ловрен Деян
|2
|0.08
|11.
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|12.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.04
|13.
|Малком Филипе
|1
|0.04
|14.
|Круговой Данил
|0
|0
|15.
|Жирков Юрий
|0
|0
|16.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|17.
|Барриос Вилмар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|8
|1
|2.
|Заика Кирилл
|5
|1
|3.
|Заболотный Антон
|6
|0
|4.
|Миладинович Иван
|6
|0
|5.
|Цаллагов Ибрагим
|4
|1
|6.
|Нобоа Кристиан
|5
|0
|7.
|Маргасов Тимофей
|5
|0
|8.
|Юсупов Артур
|4
|0
|9.
|Маммана Эмануэль
|4
|0
|10.
|Бурмистров Никита
|2
|1
|11.
|Дуганджич Марко
|3
|0
|12.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|13.
|Мевля Миха
|2
|0
|14.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|15.
|Новосельцев Иван
|2
|0
|16.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0
|17.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|18.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|19.
|Пруцев Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ракицкий Ярослав
|5
|2
|2.
|Барриос Вилмар
|6
|1
|3.
|Ловрен Деян
|4
|0
|4.
|Азмун Сердар
|3
|0
|5.
|Кузяев Далер
|3
|0
|6.
|Ерохин Александр
|2
|0
|7.
|Оздоев Магомед
|2
|0
|8.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|9.
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|10.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|11.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|12.
|Малком Филипе
|2
|0
|13.
|Жирков Юрий
|1
|0
|14.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Вендел Маркус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|26.32% (10)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|Зенит
|5.56% (3)
|24.07% (13)
|12.96% (7)
|7.41% (4)
|20.37% (11)
|29.63% (16)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи
Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи
Зенит Последние 20 матчей: +14 =2 -4Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит
Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит
Последние игры между собой
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Зенит: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|55 - 21
|51
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|49 - 28
|47
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|32 - 26
|43
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 25
|43
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|36 - 26
|42
|6.
|Рубин
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|33 - 29
|40
|7.
|Сочи
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 26
|40
|8.
|Ростов
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|32 - 26
|37
|9.
|Химки
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|30 - 34
|35
|10.
|Краснодар
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|44 - 35
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|12.
|Урал
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|22 - 30
|29
|13.
|Ротор
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|12 - 38
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|19 - 42
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|15 - 41
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|15 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Сочи
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 8
|28
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 5
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|6.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|7.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|13.
|Ростов
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|2.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|3.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|6.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 21
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Зенит
Исход игры
Сочи
8% (4)
Ничья
26% (13)
Зенит
66% (33)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (32)
Меньше
33.33% (16)
Обе команды забьют
Да
87.5% (42)
Нет
12.5% (6)
Популярный счёт
1:2 Зенит
42% (21)
1:1 Ничья
20% (10)
2:1 Сочи
8% (4)
0:2 Зенит
6% (3)
0:1 Зенит
6% (3)
2:2 Ничья
6% (3)
1:3 Зенит
4% (2)
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