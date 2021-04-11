Локомотив Москва

"Локомотив" хоть и неудобный соперник для "Спартака", но в этот раз "железнодорожники"... Ещё
Андрей Трунов #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крыховяк Гжегож
|6
|0.25
|2.
|Смолов Фёдор
|5
|0.21
|3.
|Миранчук Антон
|4 (3)
|0.17
|4.
|Игнатьев Владислав
|3
|0.13
|5.
|Мурило Серкейра
|3
|0.13
|6.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0.08
|7.
|Лисакович Виталий
|2
|0.08
|8.
|Миранчук Алексей
|2
|0.08
|9.
|Камано Франсуа
|2
|0.08
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|11.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.04
|12.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.04
|13.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|14.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|15.
|Эдер Лопеш
|0
|0
|16.
|Куликов Даниил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|12 (1)
|0.5
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (4)
|0.5
|3.
|Понсе Эсекель
|9
|0.38
|4.
|Мозес Виктор
|3
|0.13
|5.
|Жиго Самуэль
|3
|0.13
|6.
|Айртон Лукас
|2
|0.08
|7.
|Промес Куинси
|2
|0.08
|8.
|Кокорин Александр
|2 (2)
|0.08
|9.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.04
|10.
|Зобнин Роман
|1
|0.04
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
|12.
|Крал Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|7
|1
|2.
|Рыбус Мацей
|8
|0
|3.
|Чорлука Ведран
|5
|1
|4.
|Куликов Даниил
|6
|0
|5.
|Гилерме Маринато
|4
|1
|6.
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0
|7.
|Эдер Лопеш
|5
|0
|8.
|Рыбчинский Дмитрий
|5
|0
|9.
|Райкович Слободан
|3
|1
|10.
|Баринов Дмитрий
|4
|0
|11.
|Магкеев Станислав
|4
|0
|12.
|Мурило Серкейра
|4
|0
|13.
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|14.
|Мухин Максим
|3
|0
|15.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|16.
|Лисакович Виталий
|2
|0
|17.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|18.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|19.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зобнин Роман
|7
|1
|2.
|Маслов Павел
|6
|1
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0
|4.
|Айртон Лукас
|7
|0
|5.
|Жиго Самуэль
|5
|0
|6.
|Ларссон Джордан
|5
|0
|7.
|Умяров Наиль
|5
|0
|8.
|Кутепов Илья
|4
|0
|9.
|Ещенко Андрей
|3
|0
|10.
|Джикия Георгий
|3
|0
|11.
|Максименко Александр
|3
|0
|12.
|Крал Алекс
|3
|0
|13.
|Мозес Виктор
|2
|0
|14.
|Промес Куинси
|2
|0
|15.
|Понсе Эсекель
|2
|0
|16.
|Урунов Остон
|2
|0
|17.
|Кокорин Александр
|1
|0
|18.
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|19.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|20.
|Гапонов Илья
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|21.88% (7)
|Спартак Москва
|21.28% (10)
|10.64% (5)
|12.77% (6)
|12.77% (6)
|17.02% (8)
|25.53% (12)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|57 - 22
|54
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|49 - 28
|47
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|38 - 28
|43
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|32 - 26
|43
|5.
|Рубин
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|34 - 29
|43
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 25
|43
|7.
|Сочи
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 28
|40
|8.
|Химки
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 34
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|32 - 27
|37
|10.
|Краснодар
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|44 - 36
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 32
|32
|12.
|Урал
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|24 - 32
|30
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|20 - 42
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|12 - 38
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|18 - 41
|17
|16.
|Тамбов
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|15 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|7.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 14
|19
|11.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 10
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|12.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|13.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 27
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1