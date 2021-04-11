Локомотив Москва

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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция центрального матча 25-го тура российской Премьер-лиги, в котором сыграют московские "Локомотив" и "Спартак".

Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!