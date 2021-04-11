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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Спартак Москва
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
14
Чорлука
Ведран
3
Кастро
Пабло
45
Сильянов
Александр
6
Баринов
Дмитрий
76
Мухин
Максим
7
Крыховяк
Гжегож
9
Смолов
Фёдор
17
Жемалетдинов
Рифат
25
Камано
Франсуа
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
6
Айртон
Лукас
7
Соболев
Александр
Сергеевич
24
Промес
Куинси
11
Ларссон
Джордан
Локомотив Москва
4-3-3
Спартак Москва
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крыховяк Гжегож 6 0.25
2. Смолов Фёдор 5 0.21
3. Миранчук Антон 4 (3) 0.17
4. Игнатьев Владислав 3 0.13
5. Мурило Серкейра 3 0.13
6. Жемалетдинов Рифат 2 0.08
7. Лисакович Виталий 2 0.08
8. Миранчук Алексей 2 0.08
9. Камано Франсуа 2 0.08
10. Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
11. Зе Луиш Жозе 1 0.04
12. Баринов Дмитрий 1 0.04
13. Чорлука Ведран 0 0
14. Живоглядов Дмитрий 0 0
15. Эдер Лопеш 0 0
16. Куликов Даниил 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 12 (1) 0.5
2. Соболев Александр Сергеевич 12 (4) 0.5
3. Понсе Эсекель 9 0.38
4. Мозес Виктор 3 0.13
5. Жиго Самуэль 3 0.13
6. Айртон Лукас 2 0.08
7. Промес Куинси 2 0.08
8. Кокорин Александр 2 (2) 0.08
9. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.04
10. Зобнин Роман 1 0.04
11. Умяров Наиль 0 0
12. Крал Алекс 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 7 1
2. Рыбус Мацей 8 0
3. Чорлука Ведран 5 1
4. Куликов Даниил 6 0
5. Гилерме Маринато 4 1
6. Жемалетдинов Рифат 5 0
7. Эдер Лопеш 5 0
8. Рыбчинский Дмитрий 5 0
9. Райкович Слободан 3 1
10. Баринов Дмитрий 4 0
11. Магкеев Станислав 4 0
12. Мурило Серкейра 4 0
13. Живоглядов Дмитрий 3 0
14. Мухин Максим 3 0
15. Игнатьев Владислав 2 0
16. Лисакович Виталий 2 0
17. Смолов Фёдор 1 0
18. Зе Луиш Жозе 1 0
19. Иосифов Никита 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Зобнин Роман 7 1
2. Маслов Павел 6 1
3. Соболев Александр Сергеевич 7 0
4. Айртон Лукас 7 0
5. Жиго Самуэль 5 0
6. Ларссон Джордан 5 0
7. Умяров Наиль 5 0
8. Кутепов Илья 4 0
9. Ещенко Андрей 3 0
10. Джикия Георгий 3 0
11. Максименко Александр 3 0
12. Крал Алекс 3 0
13. Мозес Виктор 2 0
14. Промес Куинси 2 0
15. Понсе Эсекель 2 0
16. Урунов Остон 2 0
17. Кокорин Александр 1 0
18. Хендрикс Йоррит 1 0
19. Бакаев Зелимхан 1 0
20. Гапонов Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 15.63% (5) 15.63% (5) 18.75% (6) 9.38% (3) 18.75% (6) 21.88% (7)
 Спартак Москва 21.28% (10) 10.64% (5) 12.77% (6) 12.77% (6) 17.02% (8) 25.53% (12)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар
Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Спартак Москва: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Премьер-лига
Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:4 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Суперкубок Локомотив Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 6 3 57 - 22 54
2. Спартак Москва Заявка 24 14 5 5 49 - 28 47
3. Динамо Москва Заявка 25 13 4 8 38 - 28 43
4. Локомотив Москва Заявка 24 13 4 7 32 - 26 43
5. Рубин Заявка 25 13 4 8 34 - 29 43
6. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 42 - 25 43
7. Сочи Заявка 25 11 7 7 39 - 28 40
8. Химки Заявка 25 11 5 9 31 - 34 38
9. Ростов Заявка 25 11 4 10 32 - 27 37
10. Краснодар Заявка 25 10 4 11 44 - 36 34
11. Ахмат Заявка 25 9 5 11 27 - 32 32
12. Урал Заявка 25 6 12 7 24 - 32 30
13. Арсенал Тула Заявка 25 5 5 15 20 - 42 20
14. Ротор Заявка 24 4 6 14 12 - 38 18
15. Уфа Заявка 25 4 5 16 18 - 41 17
16. Тамбов Заявка 25 3 4 18 15 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
3. Сочи Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
6. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
7. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Арсенал Тула Заявка 12 5 4 3 15 - 14 19
11. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 13 8 1 4 19 - 14 25
2. Спартак Москва Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
3. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Зенит Заявка 12 5 5 2 16 - 10 20
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
12. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
13. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 12 1 2 9 7 - 27 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Вылет в ФНЛ
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция центрального матча 25-го тура российской Премьер-лиги, в котором сыграют московские "Локомотив" и "Спартак".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 161
Локомотив Москва 30.4% (49)
X 37.3% (60)
Спартак Москва 32.3% (52)
+1
выиграет Локомотив Москва, со счетом 2:1
"Локомотив" хоть и неудобный соперник для "Спартака", но в этот раз "железнодорожники"... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Спартак Москва
3.72
3.56
2.21
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Спартак Москва

Исход игры
Локомотив Москва
30.9% (50)
Ничья
37% (60)
Спартак Москва
32.1% (52)
Тотал 2.5
Больше
61.01% (97)
Меньше
38.99% (62)
Обе команды забьют
Да
89.31% (142)
Нет
10.69% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.4% (46)
2:1 Локомотив Москва
26.5% (43)
1:2 Спартак Москва
21.6% (35)
2:2 Ничья
6.8% (11)
0:1 Спартак Москва
4.3% (7)
1:0 Локомотив Москва
3.1% (5)
2:3 Спартак Москва
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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