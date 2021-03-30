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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крыховяк Гжегож 6 0.25
2. Смолов Фёдор 5 0.21
3. Миранчук Антон 4 (3) 0.17
4. Игнатьев Владислав 3 0.13
5. Мурило Серкейра 3 0.13
6. Жемалетдинов Рифат 2 0.08
7. Лисакович Виталий 2 0.08
8. Миранчук Алексей 2 0.08
9. Камано Франсуа 2 0.08
10. Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
11. Зе Луиш Жозе 1 0.04
12. Баринов Дмитрий 1 0.04
13. Чорлука Ведран 0 0
14. Живоглядов Дмитрий 0 0
15. Эдер Лопеш 0 0
16. Куликов Даниил 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 12 (1) 0.5
2. Соболев Александр Сергеевич 12 (4) 0.5
3. Понсе Эсекель 9 0.38
4. Мозес Виктор 3 0.13
5. Жиго Самуэль 3 0.13
6. Айртон Лукас 2 0.08
7. Промес Куинси 2 0.08
8. Кокорин Александр 2 (2) 0.08
9. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.04
10. Зобнин Роман 1 0.04
11. Умяров Наиль 0 0
12. Крал Алекс 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 7 1
2. Рыбус Мацей 8 0
3. Чорлука Ведран 5 1
4. Куликов Даниил 6 0
5. Гилерме Маринато 4 1
6. Жемалетдинов Рифат 5 0
7. Эдер Лопеш 5 0
8. Рыбчинский Дмитрий 5 0
9. Райкович Слободан 3 1
10. Баринов Дмитрий 4 0
11. Магкеев Станислав 4 0
12. Мурило Серкейра 4 0
13. Живоглядов Дмитрий 3 0
14. Мухин Максим 3 0
15. Игнатьев Владислав 2 0
16. Лисакович Виталий 2 0
17. Смолов Фёдор 1 0
18. Зе Луиш Жозе 1 0
19. Иосифов Никита 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Зобнин Роман 7 1
2. Маслов Павел 6 1
3. Соболев Александр Сергеевич 7 0
4. Айртон Лукас 7 0
5. Жиго Самуэль 5 0
6. Ларссон Джордан 5 0
7. Умяров Наиль 5 0
8. Кутепов Илья 4 0
9. Ещенко Андрей 3 0
10. Джикия Георгий 3 0
11. Максименко Александр 3 0
12. Крал Алекс 3 0
13. Мозес Виктор 2 0
14. Промес Куинси 2 0
15. Понсе Эсекель 2 0
16. Урунов Остон 2 0
17. Кокорин Александр 1 0
18. Хендрикс Йоррит 1 0
19. Бакаев Зелимхан 1 0
20. Гапонов Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 15.63% (5) 15.63% (5) 18.75% (6) 9.38% (3) 18.75% (6) 21.88% (7)
 Спартак Москва 21.28% (10) 10.64% (5) 12.77% (6) 12.77% (6) 17.02% (8) 25.53% (12)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар
Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Спартак Москва: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Премьер-лига
Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:4 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Суперкубок Локомотив Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 6 3 55 - 21 51
2. Спартак Москва Заявка 24 14 5 5 49 - 28 47
3. Локомотив Москва Заявка 24 13 4 7 32 - 26 43
4. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 42 - 25 43
5. Динамо Москва Заявка 24 13 3 8 36 - 26 42
6. Рубин Заявка 24 12 4 8 33 - 29 40
7. Сочи Заявка 24 11 7 6 38 - 26 40
8. Ростов Заявка 24 11 4 9 32 - 26 37
9. Химки Заявка 24 10 5 9 30 - 34 35
10. Краснодар Заявка 24 10 4 10 44 - 35 34
11. Ахмат Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
12. Урал Заявка 24 6 11 7 22 - 30 29
13. Ротор Заявка 24 4 6 14 12 - 38 18
14. Арсенал Тула Заявка 24 4 5 15 19 - 42 17
15. Уфа Заявка 24 3 5 16 15 - 41 14
16. Тамбов Заявка 24 3 4 17 15 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 22 - 5 28
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
11. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
12. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
13. Ростов Заявка 11 4 2 5 14 - 12 14
14. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
15. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
2. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
3. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
6. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
9. Химки Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2021, осталось 2 дня 12 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Локомотив Москва 28% (14)
    X 40% (20)
    Спартак Москва 32% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Спартак Москва
    3.14
    3.36
    2.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    28% (14)
    Ничья
    40% (20)
    Спартак Москва
    32% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.58% (31)
    Меньше
    35.42% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    89.58% (43)
    Нет
    10.42% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26% (13)
    2:1 Локомотив Москва
    24% (12)
    1:2 Спартак Москва
    18% (9)
    2:2 Ничья
    12% (6)
    0:1 Спартак Москва
    6% (3)
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