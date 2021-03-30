Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Спартак Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крыховяк Гжегож
|6
|0.25
|2.
|Смолов Фёдор
|5
|0.21
|3.
|Миранчук Антон
|4 (3)
|0.17
|4.
|Игнатьев Владислав
|3
|0.13
|5.
|Мурило Серкейра
|3
|0.13
|6.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0.08
|7.
|Лисакович Виталий
|2
|0.08
|8.
|Миранчук Алексей
|2
|0.08
|9.
|Камано Франсуа
|2
|0.08
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|11.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.04
|12.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.04
|13.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|14.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|15.
|Эдер Лопеш
|0
|0
|16.
|Куликов Даниил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|12 (1)
|0.5
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (4)
|0.5
|3.
|Понсе Эсекель
|9
|0.38
|4.
|Мозес Виктор
|3
|0.13
|5.
|Жиго Самуэль
|3
|0.13
|6.
|Айртон Лукас
|2
|0.08
|7.
|Промес Куинси
|2
|0.08
|8.
|Кокорин Александр
|2 (2)
|0.08
|9.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.04
|10.
|Зобнин Роман
|1
|0.04
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
|12.
|Крал Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|7
|1
|2.
|Рыбус Мацей
|8
|0
|3.
|Чорлука Ведран
|5
|1
|4.
|Куликов Даниил
|6
|0
|5.
|Гилерме Маринато
|4
|1
|6.
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0
|7.
|Эдер Лопеш
|5
|0
|8.
|Рыбчинский Дмитрий
|5
|0
|9.
|Райкович Слободан
|3
|1
|10.
|Баринов Дмитрий
|4
|0
|11.
|Магкеев Станислав
|4
|0
|12.
|Мурило Серкейра
|4
|0
|13.
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|14.
|Мухин Максим
|3
|0
|15.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|16.
|Лисакович Виталий
|2
|0
|17.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|18.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|19.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зобнин Роман
|7
|1
|2.
|Маслов Павел
|6
|1
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0
|4.
|Айртон Лукас
|7
|0
|5.
|Жиго Самуэль
|5
|0
|6.
|Ларссон Джордан
|5
|0
|7.
|Умяров Наиль
|5
|0
|8.
|Кутепов Илья
|4
|0
|9.
|Ещенко Андрей
|3
|0
|10.
|Джикия Георгий
|3
|0
|11.
|Максименко Александр
|3
|0
|12.
|Крал Алекс
|3
|0
|13.
|Мозес Виктор
|2
|0
|14.
|Промес Куинси
|2
|0
|15.
|Понсе Эсекель
|2
|0
|16.
|Урунов Остон
|2
|0
|17.
|Кокорин Александр
|1
|0
|18.
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|19.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|20.
|Гапонов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|21.88% (7)
|Спартак Москва
|21.28% (10)
|10.64% (5)
|12.77% (6)
|12.77% (6)
|17.02% (8)
|25.53% (12)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +15 =1 -4Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар
Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Спартак Москва: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:4 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Суперкубок Локомотив Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|55 - 21
|51
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|49 - 28
|47
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|32 - 26
|43
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 25
|43
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|36 - 26
|42
|6.
|Рубин
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|33 - 29
|40
|7.
|Сочи
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 26
|40
|8.
|Ростов
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|32 - 26
|37
|9.
|Химки
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|30 - 34
|35
|10.
|Краснодар
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|44 - 35
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|12.
|Урал
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|22 - 30
|29
|13.
|Ротор
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|12 - 38
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|19 - 42
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|15 - 41
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|15 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Сочи
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 8
|28
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 5
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|6.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|7.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|13.
|Ростов
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|2.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|3.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|6.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 21
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Спартак Москва
Исход игры
Локомотив Москва
28% (14)
Ничья
40% (20)
Спартак Москва
32% (16)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (31)
Меньше
35.42% (17)
Обе команды забьют
Да
89.58% (43)
Нет
10.42% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26% (13)
2:1 Локомотив Москва
24% (12)
1:2 Спартак Москва
18% (9)
2:2 Ничья
12% (6)
0:1 Спартак Москва
6% (3)
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