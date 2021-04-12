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ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Ротор
0' 43'
Атака армейцев
Щенников попадает в каркас ворот
Награждение Рондона и Влашича
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
78
Дивеев
Игорь
62
Карпов
Вадим
42
Щенников
Георгий
22
Марадишвили
Константин
98
Обляков
Иван
17
Сигурдссон
Арнор
8
Влашич
Никола
11
Эджуке
Чидера
32
Рондон
Саломон
93
Чондрич
Йосип
13
Макаров
Сергей
33
Кверквелия
Соломон
27
Гогуа
Седрик
25
Степанов
Данил
8
Алейник
Олег
17
Песегов
Евгений
96
Фламарион
20
Жигулёв
Илья
77
Давиташвили
Зурико
23
Понсе
Андрес
ЦСКА Москва
4-2-3-1
Ротор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 11 (3) 0.44
2. Кучаев Константин 6 0.24
3. Чалов Фёдор 5 (1) 0.2
4. Рондон Саломон 3 (2) 0.12
5. Шкурин Илья 3 0.12
6. Дзагоев Алан 2 0.08
7. Сигурдссон Арнор 2 0.08
8. Эджуке Чидера 2 0.08
9. Бистрович Кристиян 2 0.08
10. Обляков Иван 1 0.04
11. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
12. Дивеев Игорь 1 0.04
13. Магнуссон Хёрдур 1 0.04
14. Тикнизян Наир 1 0.04
15. Марадишвили Константин 1 0.04
16. Васин Виктор 0 0
17. Фернандес Марио 0 0
18. Ахметов Ильзат 0 0
19. Гайч Адольфо 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 3 (1) 0.12
2. Муллин Камиль 3 0.12
3. Понсе Андрес 2 0.08
4. Кипиани Николай 1 0.04
5. Серченков Сергей 1 0.04
6. Степанов Данил 1 0.04
7. Макаров Сергей 0 0
8. Кожемякин Олег 0 0
9. Николаев Олег 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Тикнизян Наир 6 0
4. Дивеев Игорь 5 0
5. Фернандес Марио 4 0
6. Обляков Иван 4 0
7. Ахметов Ильзат 2 1
8. Влашич Никола 3 0
9. Сигурдссон Арнор 3 0
10. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
11. Акинфеев Игорь 2 0
12. Дзагоев Алан 2 0
13. Щенников Георгий 2 0
14. Гайч Адольфо 2 0
15. Магнуссон Хёрдур 0 1
16. Шкурин Илья 0 1
17. Васин Виктор 1 0
18. Карпов Вадим 1 0
19. Кучаев Константин 1 0
20. Чалов Фёдор 1 0
21. Бохинен Эмиль 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 7 1
2. Макаров Сергей 7 0
3. Степанов Данил 7 0
4. Жигулёв Илья 6 0
5. Байрыев Азат 4 1
6. Кожемякин Олег 5 0
7. Понсе Андрес 3 1
8. Алейник Олег 4 0
9. Кверквелия Соломон 4 0
10. Давиташвили Зурико 4 0
11. Песегов Евгений 3 0
12. Микелтадзе Бека 3 0
13. Фламарион 3 0
14. Манучарян Армен 1 1
15. Султонов Мухаммад 1 0
16. Маевский Иван 1 0
17. Муллин Камиль 1 0
18. Пискунов Антон 1 0
19. Кипиани Николай 1 0
20. Матрикарди Патрисио 1 0
21. Серченков Сергей 1 0
22. Чондрич Йосип 1 0
23. Николаев Олег 1 0
24. Колесниченко Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 9.52% (4) 19.05% (8) 16.67% (7) 26.19% (11) 9.52% (4) 19.05% (8)
 Ротор 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи
Ротор Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ротор 0:2 Локомотив Москва Ротор 0:4 Ростов Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки
Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ротор 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Ротор Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 6 3 57 - 22 54
2. Спартак Москва Заявка 25 14 5 6 49 - 30 47
3. Локомотив Москва Заявка 25 14 4 7 34 - 26 46
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 25 13 5 7 42 - 25 44
5. Рубин Заявка 25 13 4 8 34 - 29 43
6. Динамо Москва Заявка 25 13 4 8 38 - 28 43
7. Сочи Заявка 25 11 7 7 39 - 28 40
8. Химки Заявка 25 11 5 9 31 - 34 38
9. Ростов Заявка 25 11 4 10 32 - 27 37
10. Краснодар Заявка 25 10 4 11 44 - 36 34
11. Ахмат Заявка 25 9 5 11 27 - 32 32
12. Урал Заявка 25 6 12 7 24 - 32 30
13. Арсенал Тула Заявка 25 5 5 15 20 - 42 20
14. Ротор 0:0 Заявка 25 4 7 14 12 - 38 19
15. Уфа Заявка 25 4 5 16 18 - 41 17
16. Тамбов Заявка 25 3 4 18 15 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
3. Локомотив Москва Заявка 12 9 1 2 19 - 8 28
4. Сочи Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
5. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
6. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
7. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
8. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 13 6 4 3 25 - 15 22
9. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Арсенал Тула Заявка 12 5 4 3 15 - 14 19
11. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор 0:0 Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 13 8 1 4 19 - 14 25
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Зенит Заявка 12 5 5 2 16 - 10 20
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Ротор 0:0 Заявка 12 2 5 5 8 - 18 11
12. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
13. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 12 1 2 9 7 - 27 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 43'
    Щенников с мячом на левом фланге, встречают его несколько соперников, поэтому Георгий решает сменить вектор атаки посредством паса в центр. 
  • 42'
    Рондон попытался отобрать мяч у Гогуа, но Седрик не ошибся, выполнив пас назад на Чондрича. 
  • 40'
    Разыграли "армейцы" корнер, а затем отправили мяч в штрафную площадь, но там максимально надёжно действует Гогуа, выбивая игровой снаряд подальше. 
  • Угловой
    39'
    Атака ЦСКА левым флангом завершается заработанным угловым ударом, уже третий для хозяев. 
  • Судья
    38'
    Понсе получил по ногам недалеко от центрального круга, но арбитр показал, что мяч у его партнёров, поэтому нужно продолжать играть. 
  • 37'
    Влашич попытался начать атаку своей команды правым флангом, но передача получилась неточной, в ноги сопернику. 
  • 36'
    Арнор Сигурдссон сместился с левого фланга к линии штрафной площадки и пробил - выше цели. 
  • 35'
    Иван Обляков всем видом показывал, что собирается выполнить передачу на левый фланг, а сам исполнил проникающий пас низом в штрафную - мяч у Чондрича. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Прекрасно проводит Влашич единоборства с четырьмя соперниками, но сумел сохранить мяч, заработав штрафной удар. 
  • Угловой
    32'
    Сигурдссон исполнил подачу с углового с левого фланга, выпрыгнул высоко Фернандес и пробил - в створ попал, но получилось слабо. 
  • 31'
    Влашич не смог добраться до мяча на левом крае штрафной площади соперника, Алейник опередил его и выбил мяч в аут. 
  • Опасный момент
    30'
    Понсе подаёт с правого фланга, мяч доходит до одинокого Зурико и тот стреляет - Марио Фернандес блокирует!
  • Травма, повреждение
    29'
    Марадишвили столкнулся с Понсе и оказался на газоне. Требуется вмешательство врачей. 
  • 28'
    И снова в центре внимания Рондон, на сей раз он выигрывает воздух в штрафной площадке и пробивает головой после навеса Щенникова, но в створ не попадает. 
  • 27'
    На Рондона пошёл пас в штрафную площадь, но не так просто Саломону закрепиться за мяч, ведь ему противостоит Гогуа. Форвард ЦСКА сумел заработать лишь аут на правом фланге. 
  • 26'
    Хорошо ходил мяч низом у ЦСКА, а как только решил поднять игровой снаряд Обляков, так тут же ошибся, выполнив пас в аут. 
  • 25'
    Давиташвили попытался в одиночку прорваться по левому флангу, но ему не позволил этого сделать вернувшийся в оборону Влашич - поставил корпус и оттеснил Зурико от мяча. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Марадишвили нарушает правила, хватая за ногу Алейника. 
  • 22'
    Давиташвили до конца отработал с Фернандесом и не позволил Марио выполнить подачу с правого фланга с лицевой линии. 
  • Травма, повреждение
    21'
    Гости перешли центр поля. Степанов далеко отпустил мяч, после чего врезался в Фернандеса. 
  • 20'
    Фернандес получил мяч в нескольких метрах от штрафной площадки, но подавать не стал, а решил сыграть через центр. 
  • Опасный момент
    18'
    ОБЛЯКОВ! С линий штрафной площадки стреляет Иван, но немного не попадает в створ, отправляя мяч рядом со штангой. 
  • Опасный момент
    17'
    Никола Влашич пробивает по воротам из-за штрафной, но реагирует Чондрич, а первый на подборе Гогуа. 
  • 16'
    Седрик Гогуа отправляет мяч за боковую линию из пределов собственной штрафной площадки, прерывая кросс с правого фланга. 
  • 15'
    Плотно располагаются в центре поля гости, чем вынуждают "армейцев" отдавать предпочтение фланговой игре. 
  • 13'
    Вадим Карпов выигрывает воздух в штрафной площадке и замыкает фланговую подачу, но в створ не попадает, выше. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Степанов нарушает правила, влетая в ноги Влашичу. Грубовато сыграл Данил, но обошлось без жёлтой карточки. 
  • Травма, повреждение
    11'
    Медики появляются на поле, чтобы оказать помощь пострадавшему Кверквелии, мяч попал ему в голову после удара Влашича. 
  • 10'
    Сигурдссон выполняет подачу с угла поля, после чего пробивает Влашич - в соперника попадает, затем добавляет Эджуке - выше перекладины. 
  • Угловой
    9'
    Право на угловой удар получает ЦСКА после индивидуальных действий Эджуке. 
  • 8'
    С момента хозяев началась встреча, а затем игровым снарядом стали больше владеть гости. Есть первая неожиданность в матче. 
  • 6'
    Фламарион сыграл в стенку с Песеговым, вошёл в штрафную площадь и получил пас в ответ, но пробить не смог, далеко отпустил мяч. 
  • 5'
    Атака "Ротора" ничем интересным не завершилась, вышел Акинфеев и отправил мяч за боковую линию. 
  • 4'
    Могли "армейцы" забивать быстрый гол, но повезло "Ротору". Тем не менее, хозяева продолжают атаковать. 
  • Штанга
    3'
    Щенников стреляет по воротам с вратарской после передачи Эджуке, но сотрясает каркас.
  • 2'
    "Армейцы" начали с центра поля, следим за проведением их первого наступления. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал. 
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча ЦСКА - "Ротор", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 151
ЦСКА Москва 98% (148)
X 1.3% (2)
Ротор 0.7% (1)
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Ротор
1.33
6.40
9.50
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Ротор

Исход игры
ЦСКА Москва
98% (148)
Ничья
1.3% (2)
Ротор
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.56% (50)
Меньше
66.44% (99)
Обе команды забьют
Да
21.48% (32)
Нет
78.52% (117)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
59.6% (90)
3:0 ЦСКА Москва
11.9% (18)
2:1 ЦСКА Москва
11.3% (17)
3:1 ЦСКА Москва
7.9% (12)
1:0 ЦСКА Москва
4.6% (7)
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