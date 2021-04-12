Понсе получил по ногам недалеко от центрального круга, но арбитр показал, что мяч у его партнёров, поэтому нужно продолжать играть.

Атака ЦСКА левым флангом завершается заработанным угловым ударом, уже третий для хозяев.

Разыграли "армейцы" корнер, а затем отправили мяч в штрафную площадь, но там максимально надёжно действует Гогуа, выбивая игровой снаряд подальше.

Рондон попытался отобрать мяч у Гогуа, но Седрик не ошибся, выполнив пас назад на Чондрича.

Щенников с мячом на левом фланге, встречают его несколько соперников, поэтому Георгий решает сменить вектор атаки посредством паса в центр.

37' Влашич попытался начать атаку своей команды правым флангом, но передача получилась неточной, в ноги сопернику.

36' Арнор Сигурдссон сместился с левого фланга к линии штрафной площадки и пробил - выше цели.

35' Иван Обляков всем видом показывал, что собирается выполнить передачу на левый фланг, а сам исполнил проникающий пас низом в штрафную - мяч у Чондрича.

34' Прекрасно проводит Влашич единоборства с четырьмя соперниками, но сумел сохранить мяч, заработав штрафной удар.

32' Сигурдссон исполнил подачу с углового с левого фланга, выпрыгнул высоко Фернандес и пробил - в створ попал, но получилось слабо.

31' Влашич не смог добраться до мяча на левом крае штрафной площади соперника, Алейник опередил его и выбил мяч в аут.

30' Понсе подаёт с правого фланга, мяч доходит до одинокого Зурико и тот стреляет - Марио Фернандес блокирует!

29' Марадишвили столкнулся с Понсе и оказался на газоне. Требуется вмешательство врачей.

28' И снова в центре внимания Рондон, на сей раз он выигрывает воздух в штрафной площадке и пробивает головой после навеса Щенникова, но в створ не попадает.

27' На Рондона пошёл пас в штрафную площадь, но не так просто Саломону закрепиться за мяч, ведь ему противостоит Гогуа. Форвард ЦСКА сумел заработать лишь аут на правом фланге.

26' Хорошо ходил мяч низом у ЦСКА, а как только решил поднять игровой снаряд Обляков, так тут же ошибся, выполнив пас в аут.

25' Давиташвили попытался в одиночку прорваться по левому флангу, но ему не позволил этого сделать вернувшийся в оборону Влашич - поставил корпус и оттеснил Зурико от мяча.

24' Марадишвили нарушает правила, хватая за ногу Алейника.

22' Давиташвили до конца отработал с Фернандесом и не позволил Марио выполнить подачу с правого фланга с лицевой линии.

21' Гости перешли центр поля. Степанов далеко отпустил мяч, после чего врезался в Фернандеса.

20' Фернандес получил мяч в нескольких метрах от штрафной площадки, но подавать не стал, а решил сыграть через центр.

18' ОБЛЯКОВ! С линий штрафной площадки стреляет Иван, но немного не попадает в створ, отправляя мяч рядом со штангой.

17' Никола Влашич пробивает по воротам из-за штрафной, но реагирует Чондрич, а первый на подборе Гогуа.

16' Седрик Гогуа отправляет мяч за боковую линию из пределов собственной штрафной площадки, прерывая кросс с правого фланга.

15' Плотно располагаются в центре поля гости, чем вынуждают "армейцев" отдавать предпочтение фланговой игре.

13' Вадим Карпов выигрывает воздух в штрафной площадке и замыкает фланговую подачу, но в створ не попадает, выше.

12' Степанов нарушает правила, влетая в ноги Влашичу. Грубовато сыграл Данил, но обошлось без жёлтой карточки.

11' Медики появляются на поле, чтобы оказать помощь пострадавшему Кверквелии, мяч попал ему в голову после удара Влашича.

10' Сигурдссон выполняет подачу с угла поля, после чего пробивает Влашич - в соперника попадает, затем добавляет Эджуке - выше перекладины.

9' Право на угловой удар получает ЦСКА после индивидуальных действий Эджуке.

8' С момента хозяев началась встреча, а затем игровым снарядом стали больше владеть гости. Есть первая неожиданность в матче.

6' Фламарион сыграл в стенку с Песеговым, вошёл в штрафную площадь и получил пас в ответ, но пробить не смог, далеко отпустил мяч.

5' Атака "Ротора" ничем интересным не завершилась, вышел Акинфеев и отправил мяч за боковую линию.

4' Могли "армейцы" забивать быстрый гол, но повезло "Ротору". Тем не менее, хозяева продолжают атаковать.

3' Щенников стреляет по воротам с вратарской после передачи Эджуке, но сотрясает каркас.

2' "Армейцы" начали с центра поля, следим за проведением их первого наступления.