ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Ротор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|11 (3)
|0.46
|2.
|Кучаев Константин
|6
|0.25
|3.
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|0.21
|4.
|Рондон Саломон
|3 (2)
|0.13
|5.
|Шкурин Илья
|3
|0.13
|6.
|Дзагоев Алан
|2
|0.08
|7.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0.08
|8.
|Эджуке Чидера
|2
|0.08
|9.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.08
|10.
|Обляков Иван
|1
|0.04
|11.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.04
|12.
|Дивеев Игорь
|1
|0.04
|13.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.04
|14.
|Тикнизян Наир
|1
|0.04
|15.
|Марадишвили Константин
|1
|0.04
|16.
|Васин Виктор
|0
|0
|17.
|Фернандес Марио
|0
|0
|18.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|19.
|Гайч Адольфо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фламарион
|3 (1)
|0.13
|2.
|Муллин Камиль
|3
|0.13
|3.
|Понсе Андрес
|2
|0.08
|4.
|Кипиани Николай
|1
|0.04
|5.
|Серченков Сергей
|1
|0.04
|6.
|Степанов Данил
|1
|0.04
|7.
|Макаров Сергей
|0
|0
|8.
|Кожемякин Олег
|0
|0
|9.
|Николаев Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|7
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|5
|1
|3.
|Тикнизян Наир
|6
|0
|4.
|Дивеев Игорь
|5
|0
|5.
|Фернандес Марио
|4
|0
|6.
|Обляков Иван
|4
|0
|7.
|Ахметов Ильзат
|2
|1
|8.
|Влашич Никола
|3
|0
|9.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|11.
|Акинфеев Игорь
|2
|0
|12.
|Дзагоев Алан
|2
|0
|13.
|Щенников Георгий
|2
|0
|14.
|Гайч Адольфо
|2
|0
|15.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|16.
|Шкурин Илья
|0
|1
|17.
|Васин Виктор
|1
|0
|18.
|Карпов Вадим
|1
|0
|19.
|Кучаев Константин
|1
|0
|20.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|21.
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|7
|1
|2.
|Макаров Сергей
|7
|0
|3.
|Степанов Данил
|7
|0
|4.
|Жигулёв Илья
|6
|0
|5.
|Байрыев Азат
|4
|1
|6.
|Кожемякин Олег
|5
|0
|7.
|Понсе Андрес
|3
|1
|8.
|Алейник Олег
|4
|0
|9.
|Кверквелия Соломон
|4
|0
|10.
|Давиташвили Зурико
|4
|0
|11.
|Песегов Евгений
|3
|0
|12.
|Микелтадзе Бека
|3
|0
|13.
|Фламарион
|3
|0
|14.
|Манучарян Армен
|1
|1
|15.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|16.
|Маевский Иван
|1
|0
|17.
|Муллин Камиль
|1
|0
|18.
|Пискунов Антон
|1
|0
|19.
|Кипиани Николай
|1
|0
|20.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|21.
|Серченков Сергей
|1
|0
|22.
|Чондрич Йосип
|1
|0
|23.
|Николаев Олег
|1
|0
|24.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|9.52% (4)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|26.19% (11)
|9.52% (4)
|19.05% (8)
|Ротор
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =5 -6Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи
Ротор Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ротор 0:2 Локомотив Москва Ротор 0:4 Ростов Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки
Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|55 - 21
|51
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|49 - 28
|47
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|32 - 26
|43
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 25
|43
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|13
|3
|8
|36 - 26
|42
|6.
|Рубин
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|33 - 29
|40
|7.
|Сочи
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 26
|40
|8.
|Ростов
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|32 - 26
|37
|9.
|Химки
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|30 - 34
|35
|10.
|Краснодар
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|44 - 35
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 29
|32
|12.
|Урал
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|22 - 30
|29
|13.
|Ротор
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|12 - 38
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|19 - 42
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|15 - 41
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|15 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Сочи
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 8
|28
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|22 - 5
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|6.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|7.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|10.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|13.
|Ростов
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|2.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|3.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|6.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 18
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 21
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 26
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ротор
Исход игры
ЦСКА Москва
97% (64)
Ничья
1.5% (1)
Ротор
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.38% (22)
Меньше
65.63% (42)
Обе команды забьют
Да
21.88% (14)
Нет
78.13% (50)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
54.5% (36)
3:0 ЦСКА Москва
12.1% (8)
2:1 ЦСКА Москва
12.1% (8)
3:1 ЦСКА Москва
7.6% (5)
1:0 ЦСКА Москва
6.1% (4)
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