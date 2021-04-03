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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 11 (3) 0.46
2. Кучаев Константин 6 0.25
3. Чалов Фёдор 5 (1) 0.21
4. Рондон Саломон 3 (2) 0.13
5. Шкурин Илья 3 0.13
6. Дзагоев Алан 2 0.08
7. Сигурдссон Арнор 2 0.08
8. Эджуке Чидера 2 0.08
9. Бистрович Кристиян 2 0.08
10. Обляков Иван 1 0.04
11. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
12. Дивеев Игорь 1 0.04
13. Магнуссон Хёрдур 1 0.04
14. Тикнизян Наир 1 0.04
15. Марадишвили Константин 1 0.04
16. Васин Виктор 0 0
17. Фернандес Марио 0 0
18. Ахметов Ильзат 0 0
19. Гайч Адольфо 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 3 (1) 0.13
2. Муллин Камиль 3 0.13
3. Понсе Андрес 2 0.08
4. Кипиани Николай 1 0.04
5. Серченков Сергей 1 0.04
6. Степанов Данил 1 0.04
7. Макаров Сергей 0 0
8. Кожемякин Олег 0 0
9. Николаев Олег 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Тикнизян Наир 6 0
4. Дивеев Игорь 5 0
5. Фернандес Марио 4 0
6. Обляков Иван 4 0
7. Ахметов Ильзат 2 1
8. Влашич Никола 3 0
9. Сигурдссон Арнор 3 0
10. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
11. Акинфеев Игорь 2 0
12. Дзагоев Алан 2 0
13. Щенников Георгий 2 0
14. Гайч Адольфо 2 0
15. Магнуссон Хёрдур 0 1
16. Шкурин Илья 0 1
17. Васин Виктор 1 0
18. Карпов Вадим 1 0
19. Кучаев Константин 1 0
20. Чалов Фёдор 1 0
21. Бохинен Эмиль 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 7 1
2. Макаров Сергей 7 0
3. Степанов Данил 7 0
4. Жигулёв Илья 6 0
5. Байрыев Азат 4 1
6. Кожемякин Олег 5 0
7. Понсе Андрес 3 1
8. Алейник Олег 4 0
9. Кверквелия Соломон 4 0
10. Давиташвили Зурико 4 0
11. Песегов Евгений 3 0
12. Микелтадзе Бека 3 0
13. Фламарион 3 0
14. Манучарян Армен 1 1
15. Султонов Мухаммад 1 0
16. Маевский Иван 1 0
17. Муллин Камиль 1 0
18. Пискунов Антон 1 0
19. Кипиани Николай 1 0
20. Матрикарди Патрисио 1 0
21. Серченков Сергей 1 0
22. Чондрич Йосип 1 0
23. Николаев Олег 1 0
24. Колесниченко Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 9.52% (4) 19.05% (8) 16.67% (7) 26.19% (11) 9.52% (4) 19.05% (8)
 Ротор 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи
Ротор Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ротор 0:2 Локомотив Москва Ротор 0:4 Ростов Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки
Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ротор 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Ротор Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 15 6 3 55 - 21 51
2. Спартак Москва Заявка 24 14 5 5 49 - 28 47
3. Локомотив Москва Заявка 24 13 4 7 32 - 26 43
4. ЦСКА Москва Заявка 24 13 4 7 42 - 25 43
5. Динамо Москва Заявка 24 13 3 8 36 - 26 42
6. Рубин Заявка 24 12 4 8 33 - 29 40
7. Сочи Заявка 24 11 7 6 38 - 26 40
8. Ростов Заявка 24 11 4 9 32 - 26 37
9. Химки Заявка 24 10 5 9 30 - 34 35
10. Краснодар Заявка 24 10 4 10 44 - 35 34
11. Ахмат Заявка 24 9 5 10 27 - 29 32
12. Урал Заявка 24 6 11 7 22 - 30 29
13. Ротор Заявка 24 4 6 14 12 - 38 18
14. Арсенал Тула Заявка 24 4 5 15 19 - 42 17
15. Уфа Заявка 24 3 5 16 15 - 41 14
16. Тамбов Заявка 24 3 4 17 15 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Сочи Заявка 12 8 4 0 26 - 8 28
3. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 22 - 5 28
4. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
5. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
6. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
7. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
11. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
12. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
13. Ростов Заявка 11 4 2 5 14 - 12 14
14. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
15. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
2. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
3. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
6. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 12 4 2 6 12 - 18 14
9. Химки Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 12 1 6 5 10 - 21 9
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 11 1 2 8 7 - 26 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 апреля 2021, осталось 2 дня 17 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 67
    ЦСКА Москва 97% (65)
    X 1.5% (1)
    Ротор 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Ротор
    1.33
    5.91
    11.50
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ротор

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    97% (64)
    Ничья
    1.5% (1)
    Ротор
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.38% (22)
    Меньше
    65.63% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    21.88% (14)
    Нет
    78.13% (50)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    54.5% (36)
    3:0 ЦСКА Москва
    12.1% (8)
    2:1 ЦСКА Москва
    12.1% (8)
    3:1 ЦСКА Москва
    7.6% (5)
    1:0 ЦСКА Москва
    6.1% (4)
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